Lịch cúp điện Lâm Đồng (Bình Thuận cũ) từ ngày 7- 10/8/2025: Nhiều khu vực nằm trong diện cúp điện liên tục
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Bình Thuận cũ sẽ mất điện cả ngày.
Lịch cúp điện Bình Thuận cũ
Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Bình Thuận cũ (lịch cắt điện Bình Thuận) từ ngày 7- 10/8/2025 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.
Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.
Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.
Ngoài ra, lịch cúp điện Bình Thuận cũ từ ngày 7- 10/8/2025 được Chuyên trang Gia đình & Xã hội cập nhật thường xuyên để mọi người có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.
Chi tiết lịch cúp điện Bình Thuận cũ ngày từ 7- 10/8/2025
Lịch cúp điện Phan Thiết
(Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện)
Lịch cúp điện Tuy Phong
(Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện)
Lịch cúp điện Đức Linh
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
08/08/2025 07:30:00
08/08/2025 13:30:00
Thôn Võ Xu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, thôn Vũ Hòa 1, 2, 3, 4, 5, 6 Xã Đức Linh Tỉnh Lâm Đồng
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08/08/2025 07:30:00
08/08/2025 17:00:00
Một phần Thôn Vũ Hòa 4 Xã Đức Linh Tỉnh Lâm Đồng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08/08/2025 07:30:00
08/08/2025 17:00:00
Một phần Thôn Võ Xu 3, 5, 7 Xã Đức Linh Tỉnh Lâm Đồng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08/08/2025 07:30:00
08/08/2025 17:00:00
Một phần Thôn Võ Xu 4,6 Xã Đức Linh Tỉnh Lâm Đồng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08/08/2025 07:30:00
08/08/2025 17:00:00
Một phần Thôn Võ Xu 8 Xã Đức Linh Tỉnh Lâm Đồng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10/08/2025 07:30:00
10/08/2025 13:00:00
Thôn Đức Tài 1, 2, 3, 4, thôn Võ Đắt, một phần thôn Đức Tín 7, xã Hoài Đức tỉnh Lâm Đồng
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
10/08/2025 13:00:00
10/08/2025 17:00:00
Mất điện một phần thôn Vũ Hòa 1, 4, một phần thôn Võ Xu 1,3 xã Đức Linh tỉnh Lâm Đồng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10/08/2025 13:30:00
10/08/2025 15:30:00
Một phần thôn Nam Chính 5, trạm Bơm Nam Chính xã Đức Linh tỉnh Lâm Đồng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Hàm Tân
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
07/08/2025 08:00:00
07/08/2025 13:00:00
Khu vực Tân Xuân - Xã Hàm Tân
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08/08/2025 08:00:00
08/08/2025 11:30:00
Khu vực Tân Hà - Xã Hàm Tân
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09/08/2025 08:00:00
09/08/2025 15:00:00
Xã Sơn Mỹ - Tỉnh Lâm Đồng
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện La Gi
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
08/08/2025 08:00:00
08/08/2025 16:00:00
Khu vực nhà thờ Tin Mừng - Phường Phước Hội - Tỉnh Lâm Đồng
Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
09/08/2025 08:00:00
09/08/2025 16:00:00
Toàn bộ khu vực phường Phước Hội - Tỉnh Lâm Đồng
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Phú Quý
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
07/08/2025 06:00:00
07/08/2025 16:00:00
- Toàn bộ thôn Phú Long, thôn Đông Hải. - Khu vực chế biến hải sản thuộc thôn Triều Dương. - Nhà máy xử lý rác thải đặc khu Phú Quý
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08/08/2025 06:00:00
08/08/2025 08:30:00
Khách hàng trạm Long Hải 1, Thôn Tân Hải, đặc Khu Phú Qúy
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08/08/2025 09:00:00
08/08/2025 11:00:00
Khách hàng trạm Long Hải 3, Thôn Tân Hải, đặc Khu Phú Qúy
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08/08/2025 13:00:00
08/08/2025 14:30:00
Khách hàng trạm Quý Hải 1, Thôn Quý Hải, đặc Khu Phú Qúy
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08/08/2025 15:00:00
08/08/2025 16:30:00
Khách hàng trạm Tân Hải, Thôn Tân Hải, đặc Khu Phú Qúy
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
09/08/2025 06:30:00
09/08/2025 09:00:00
Khách hàng trạm Ngũ Phụng 5, Thôn Quý Thạnh, đặc Khu Phú Qúy
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
09/08/2025 09:30:00
09/08/2025 11:00:00
Khách hàng trạm Ngũ Phụng 7, Thôn Thương Châu, đặc Khu Phú Qúy
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
09/08/2025 11:30:00
09/08/2025 12:30:00
Khách hàng trạm Phú An 2, Thôn Phú An, đặc Khu Phú Qúy
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Hàm Thuận Bắc
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
07/08/2025 08:00:00
07/08/2025 09:30:00
Một phần xã (Thuận Hòa) Hàm Thuận Bắc
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07/08/2025 08:00:00
07/08/2025 11:30:00
Một phần thôn 2 xã Hàm Liêm
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07/08/2025 08:00:00
07/08/2025 16:00:00
Nhánh Khách hàng CTY TNHH TM Châu Lê thôn 7 xã Hàm Thuận
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07/08/2025 09:30:00
07/08/2025 11:30:00
Một phần xã (Thuận Hòa) Hàm Thuận Bắc
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08/08/2025 08:00:00
08/08/2025 11:00:00
Một phần thôn Đại Thiện phường Bình Thuận
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08/08/2025 08:00:00
08/08/2025 09:30:00
Một phần thôn Phú Điền xã Hàm Thuận Bắc
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08/08/2025 08:00:00
08/08/2025 16:00:00
Một phần thôn Thắng Hòa phường Hàm Thắng
Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
08/08/2025 08:00:00
08/08/2025 11:00:00
Nhánh Khách hàng CTY CP FEDFARM thôn 7 xã Hàm Thuận
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08/08/2025 09:30:00
08/08/2025 12:00:00
Một phần thôn 3 (Đông Tiến) xã Đông Giang
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08/08/2025 12:00:00
08/08/2025 16:00:00
nhánh Khách hàng CTY TNHH TM Châu Lê thôn 7 xã Hàm Thuận
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
09/08/2025 08:00:00
09/08/2025 16:00:00
Một phần thôn Thắng Lợi phường Hàm Thắng
Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
10/08/2025 08:00:00
10/08/2025 12:00:00
Một phần thôn Thắng Thuận phường Hàm Thắng
Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Hàm Thuận Nam
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
07/08/2025 07:30:00
07/08/2025 15:30:00
Thôn 1, thôn 2, xã Hàm Thạnh (xã Mỹ Thạnh trước sáp nhập)
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08/08/2025 07:30:00
08/08/2025 12:30:00
Một phần thôn Đằng Thành, xã Hàm Kiệm.
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09/08/2025 08:00:00
09/08/2025 16:00:00
Một phần Thôn Thạnh Mỹ, Thôn Văn kê – xã Tân Thành
Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
09/08/2025 08:00:00
09/08/2025 16:00:00
Một phần Thôn Hiệp nghĩa- xã Tân Thành
Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
09/08/2025 08:00:00
09/08/2025 16:00:00
Một phần thôn Thạnh Mỹ-, Thôn Kê gà xã Tân Thành
Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
09/08/2025 08:00:00
09/08/2025 16:00:00
Một phần Thôn Minh Tiến- Xã Hàm Thuận Nam
Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Bắc Bình
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
08/08/2025 08:00:00
08/08/2025 12:00:00
Thôn Lương Nam, xã Lương Sơn Thôn Suối Nhum, Thôn 1, Thôn 2, Hòa Bình, Sông Khiêng, Tú Sơn, Tiến Thành, Tiến Đạt, xã Sông Lũy
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
09/08/2025 07:00:00
09/08/2025 12:00:00
Thôn Ka Líp, Bon Thóp, Ta Moon, Ka Lúc, xã Phan Sơn
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
09/08/2025 08:00:00
09/08/2025 10:00:00
Một phần thôn Bình Liêm, khu phố Xuân An 2, Hiệp Phước- xã Bắc Bình.
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
09/08/2025 08:00:00
09/08/2025 10:00:00
Một phần thôn Bình Liêm, khu phố Xuân An 2, Hiệp Phước- xã Bắc Bình; một phần thôn Thái Thành, Cảnh Diễn, Tịnh Mỹ - xã Hồng Thái
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
09/08/2025 08:00:00
09/08/2025 10:00:00
Một phần thôn khu phố Xuân An 2- xã Bắc Bình; một phần thôn Thái Thành, Cảnh Diễn, Tịnh Mỹ - xã Hồng Thái
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Tánh Linh
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
07/08/2025 08:00:00
07/08/2025 15:00:00
Mất điện một phần thôn Lạc Hưng 1; Gia An 7, 8 - xã Tánh Linh-tỉnh Lâm Đồng
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
