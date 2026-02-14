Lái buôn đào rừng thu khoảng 700–800 triệu đồng dịp Tết Nguyên đán 2026

Theo chia sẻ của anh Dương Xuân Thu (Sóc Sơn, Hà Nội) một lái buôn chuyên kinh doanh đào rừng lâu năm, thị trường năm nay có nhiều khởi sắc. "So với mọi năm, đào rừng năm nay bán chạy hơn hẳn. Người bán buộc phải làm kỹ hơn từ khâu tuyển chọn, tạo dáng đến vận chuyển thì mới giữ được khách", anh Thu cho biết.

Trung bình mỗi năm, thương lái này tiêu thụ khoảng 600–700 cành đào rừng. Riêng năm nay, do nhu cầu tăng cao, số lượng đào bán ra dự kiến có thể lên tới gần 1.000 cành. Các sản phẩm có giá dao động từ vài trăm nghìn đồng đến vài triệu đồng mỗi cành, tùy dáng thế và độ tuổi của đào.

"Có những cành đào giá từ vài triệu đồng đã được khách chọn mua sớm. Với các cành đẹp, dáng độc, giá cao thì khách thường đặt trước để bên tôi chủ động nhập hàng", anh Thu chia sẻ.

Theo đó, tổng doanh thu mỗi vụ đào rừng thường đạt khoảng 700–800 triệu đồng. Thời điểm khách mua đông nhất rơi vào giai đoạn từ ngày 20 tháng Chạp trở đi, càng sát Tết lượng khách càng tăng mạnh.

Không chỉ anh Thu, anh Đoàn, một buôn lái khác cũng chia sẻ bình quân mỗi dịp tết anh tiêu thụ khoảng 1000 cành đào, lượng tiêu thụ khá ổn định, nhu cầu chơi đào rừng của người dân thủ đô vẫn duy trì tốt. Tuy nhiên theo anh Đoàn, dù thị trường sôi động, việc kinh doanh đào rừng ngày càng đòi hỏi sự chuyên nghiệp hơn, từ khâu chọn hàng đến tư vấn chăm sóc, để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người chơi đào dịp Tết.

