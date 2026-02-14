Lái buôn đào rừng thu khoảng 700–800 triệu đồng dịp Tết Nguyên đán 2026
GĐXH - Thị trường đào rừng năm nay được đánh giá sôi động hơn nhiều năm trước. Nhờ lượng khách tăng mạnh, đặc biệt vào thời điểm cận Tết, nhiều lái buôn đào rừng có thể tiêu thụ tới hàng nghìn cành, thu về doanh thu lên tới 700–800 triệu đồng mỗi vụ.
Theo chia sẻ của anh Dương Xuân Thu (Sóc Sơn, Hà Nội) một lái buôn chuyên kinh doanh đào rừng lâu năm, thị trường năm nay có nhiều khởi sắc. "So với mọi năm, đào rừng năm nay bán chạy hơn hẳn. Người bán buộc phải làm kỹ hơn từ khâu tuyển chọn, tạo dáng đến vận chuyển thì mới giữ được khách", anh Thu cho biết.
Trung bình mỗi năm, thương lái này tiêu thụ khoảng 600–700 cành đào rừng. Riêng năm nay, do nhu cầu tăng cao, số lượng đào bán ra dự kiến có thể lên tới gần 1.000 cành. Các sản phẩm có giá dao động từ vài trăm nghìn đồng đến vài triệu đồng mỗi cành, tùy dáng thế và độ tuổi của đào.
"Có những cành đào giá từ vài triệu đồng đã được khách chọn mua sớm. Với các cành đẹp, dáng độc, giá cao thì khách thường đặt trước để bên tôi chủ động nhập hàng", anh Thu chia sẻ.
Theo đó, tổng doanh thu mỗi vụ đào rừng thường đạt khoảng 700–800 triệu đồng. Thời điểm khách mua đông nhất rơi vào giai đoạn từ ngày 20 tháng Chạp trở đi, càng sát Tết lượng khách càng tăng mạnh.
Không chỉ anh Thu, anh Đoàn, một buôn lái khác cũng chia sẻ bình quân mỗi dịp tết anh tiêu thụ khoảng 1000 cành đào, lượng tiêu thụ khá ổn định, nhu cầu chơi đào rừng của người dân thủ đô vẫn duy trì tốt. Tuy nhiên theo anh Đoàn, dù thị trường sôi động, việc kinh doanh đào rừng ngày càng đòi hỏi sự chuyên nghiệp hơn, từ khâu chọn hàng đến tư vấn chăm sóc, để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người chơi đào dịp Tết.
Đào thông ‘cháy hàng’ dịp Tết Nguyên đán 2026Sản phẩm - Dịch vụ - 3 giờ trước
GĐXH - “Năm nay đào thông gần như hết rất sớm. Có những cây đã được khách ‘giữ chỗ’ từ tháng 10 âm lịch”, anh Trung Hào chủ một vườn đào thế lớn tại Hà Đông, Hà Nội chia sẻ.
Chợ hoa Xuân Phố cổ 2026: Sinh viên dân tộc Dao tranh thủ bán nông sản Tết, 'theo đuổi' giấc mơ giảng đườngBảo vệ người tiêu dùng - 5 giờ trước
GĐXH - Những ngày cuối năm, khi Chợ hoa Xuân Phố cổ 2026 diễn ra tại khu vực Phùng Hưng – Hàng Lược – Hàng Cót, giữa không gian rực rỡ sắc xuân của Thủ đô, có một gian hàng nhỏ nhưng luôn bừng sáng ánh đèn và đông khách ghé thăm.
Giá vàng hôm nay (14/2): Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, Phú Quý bao nhiêu khi giá vàng thế giới tăng?Sản phẩm - Dịch vụ - 6 giờ trước
GĐXH - Giá vàng trong nước sáng 14/2 giảm mạnh tới 2 triệu đồng/lượng, trong khi giá vàng thế giới tăng, khiến khoảng cách chênh lệch giữa hai thị trường tiếp tục nới rộng.
Cặp thuyền đào thất thốn giá gần một tỷ đồng dịp TếtSản phẩm - Dịch vụ - 7 giờ trước
Cặp đào thất thốn trồng trên gỗ lũa trưng bày trên đường Lạc Long Quân thu hút sự chú ý nhờ thế dáng độc đáo, được chào bán 400 triệu đồng mỗi thuyền.
Chợ đầu mối hoa lớn bậc nhất Thủ đô tất bật xuyên đêm dịp cận Tết 2026Sản phẩm - Dịch vụ - 7 giờ trước
GĐXH - Những ngày cận tết Nguyên đán 2026 lượng người đổ về chợ hoa Quảng An để mua sắm và tham quan càng trở nên đông đúc và tấp nập hơn bao giờ hết.
Bế mạc Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026: Thu hút 500.000 lượt khách, doanh nghiệp thắng lớnBảo vệ người tiêu dùng - 7 giờ trước
GĐXH - Tối 13/2, tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia (VEC), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự lễ bế mạc Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026.
Độc đáo loại mứt từ rễ cây, giá trên nửa triệu đồng 1kg vẫn cháy hàng dịp TếtGiá cả thị trường - 7 giờ trước
GĐXH - Loại mứt từ rễ, củ của cây đinh lăng vẫn được nhiều người ưa chuộng bởi hương vị độc đáo và những lợi ích sức khỏe mà nó mang lại.
Chợ hoa Tân Mai ngày cận Tết: Đẹp rực rỡ, đông vui không khí ngập sắc XuânGiá cả thị trường - 17 giờ trước
GĐXH - Những ngày cận Tết, dọc tuyến phố Tân Mai (phường Hoàng Mai và phường Tương Mai) rực rỡ sắc đào, mai, quất. Người dân hối hả chọn cây, tiểu thương tất bật bán hàng, tạo nên không khí mua sắm nhộn nhịp. Đáng chú ý, giá nhiều loại cây cảnh giảm tới 30% vào cuối ngày, khiến sức mua càng thêm sôi động.
Cao điểm Tết 2026: Đồng Nai đề nghị bảo đảm xăng dầu trên tuyến cao tốc huyết mạchBảo vệ người tiêu dùng - 19 giờ trước
GĐXH - Nhằm tránh nguy cơ thiếu hụt nhiên liệu trong cao điểm Tết Nguyên đán 2026, Sở Công Thương tỉnh Đồng Nai đề nghị các địa phương liên quan phối hợp triển khai giải pháp bảo đảm nguồn cung xăng dầu ổn định trên tuyến cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây.
Hàng trang trí Tết 2026 ngập tràn thị trường, đỏ rực phố phường chuẩn bị đón xuânSản phẩm - Dịch vụ - 19 giờ trước
GĐXH - Đa dạng các mặt hàng trang trí được bày bán để phục vụ người dân mua sắm và tham quan trong dịp cận tết Nguyên đán 2026.
Hatchback giá 399 triệu đồng ở Việt Nam thiết kế hiện đại, trang bị an toàn cao, nội thất tiện nghi, rẻ chỉ như Kia Morning, Hyundai Grand i10 sẽ khiến khách hàng hài lòngGiá cả thị trường
GĐXH - Hatchback WULING BINGO 2026 – phiên bản được xem là hoàn thiện nhất của dòng xe điện đô thị này, với loạt nâng cấp về thiết kế, tiện nghi và chuẩn sạc.