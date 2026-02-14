Đào thông ‘cháy hàng’ dịp Tết Nguyên đán 2026

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Đào thông hút khách, giá tăng rõ rệt

Theo ghi nhận tại nhiều nhà vườn lớn ở Hà Đông (Hà Nội), đào thông năm nay được khách đặt thuê, đặt mua sớm hơn mọi năm. Nguyên nhân là do một số vùng trồng đào bị ảnh hưởng bởi thời tiết, nhiều vườn bị nở nụ sớm, cây yếu, khiến lượng đào đạt chuẩn giảm mạnh.

Anh Trung Hào, chủ một nhà vườn đào thế lâu năm tại Hà Đông cho biết:

"Khách bây giờ rất tinh, họ nhìn cây là biết ngay chất lượng. Đào thông đẹp, dáng cân, nụ đều thì khách chấp nhận giá cao."

Hiện nay, giá thuê đào thông (không quá cổ, dáng chuẩn) dao động từ 26–28 triệu đồng/cây, trong khi giá bán ở mức 36–38 triệu đồng/cây. Những cây đào thông dáng lớn, tán rộng, chiều cao 3–4 mét có thể lên tới 40–50 triệu đồng, thậm chí cao hơn nếu là đào cổ.

Nguồn cung giảm, phân khúc cao cấp dẫn dắt thị trường

Khác với đào cành hay đào tán thấp, đào thông phục vụ chủ yếu cho doanh nghiệp, tập đoàn, sảnh lớn, nên nhu cầu ổn định, ít chịu tác động bởi biến động kinh tế.

"Năm nay đào thông gần như hết rất sớm. Có những cây đã được khách 'giữ chỗ' từ tháng 10 âm lịch", anh Hào chia sẻ.

Giới buôn đào nhận định, đào thông đang dần trở thành phân khúc dẫn dắt thị trường đào Tết, thay thế xu hướng chơi đào nhỏ lẻ trước đây, đặc biệt tại các đô thị lớn.

'Cụ' đào trăm năm tuổi, giá thuê 120 triệu đồng giữa phố Hà Nội Giữa chợ hoa xuân trên đường Lạc Long Quân (Hà Nội) những ngày cận Tết, xuất hiện gốc đào cổ thụ với giá cho thuê hơn trăm triệu đồng.