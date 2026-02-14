Đào thông ‘cháy hàng’ dịp Tết Nguyên đán 2026
GĐXH - “Năm nay đào thông gần như hết rất sớm. Có những cây đã được khách ‘giữ chỗ’ từ tháng 10 âm lịch”, anh Trung Hào chủ một vườn đào thế lớn tại Hà Đông, Hà Nội chia sẻ.
Đào thông hút khách, giá tăng rõ rệt
Theo ghi nhận tại nhiều nhà vườn lớn ở Hà Đông (Hà Nội), đào thông năm nay được khách đặt thuê, đặt mua sớm hơn mọi năm. Nguyên nhân là do một số vùng trồng đào bị ảnh hưởng bởi thời tiết, nhiều vườn bị nở nụ sớm, cây yếu, khiến lượng đào đạt chuẩn giảm mạnh.
Anh Trung Hào, chủ một nhà vườn đào thế lâu năm tại Hà Đông cho biết:
"Khách bây giờ rất tinh, họ nhìn cây là biết ngay chất lượng. Đào thông đẹp, dáng cân, nụ đều thì khách chấp nhận giá cao."
Hiện nay, giá thuê đào thông (không quá cổ, dáng chuẩn) dao động từ 26–28 triệu đồng/cây, trong khi giá bán ở mức 36–38 triệu đồng/cây. Những cây đào thông dáng lớn, tán rộng, chiều cao 3–4 mét có thể lên tới 40–50 triệu đồng, thậm chí cao hơn nếu là đào cổ.
Nguồn cung giảm, phân khúc cao cấp dẫn dắt thị trường
Khác với đào cành hay đào tán thấp, đào thông phục vụ chủ yếu cho doanh nghiệp, tập đoàn, sảnh lớn, nên nhu cầu ổn định, ít chịu tác động bởi biến động kinh tế.
"Năm nay đào thông gần như hết rất sớm. Có những cây đã được khách 'giữ chỗ' từ tháng 10 âm lịch", anh Hào chia sẻ.
Giới buôn đào nhận định, đào thông đang dần trở thành phân khúc dẫn dắt thị trường đào Tết, thay thế xu hướng chơi đào nhỏ lẻ trước đây, đặc biệt tại các đô thị lớn.
Chợ hoa Xuân Phố cổ 2026: Sinh viên dân tộc Dao tranh thủ bán nông sản Tết, 'theo đuổi' giấc mơ giảng đườngBảo vệ người tiêu dùng - 2 giờ trước
GĐXH - Những ngày cuối năm, khi Chợ hoa Xuân Phố cổ 2026 diễn ra tại khu vực Phùng Hưng – Hàng Lược – Hàng Cót, giữa không gian rực rỡ sắc xuân của Thủ đô, có một gian hàng nhỏ nhưng luôn bừng sáng ánh đèn và đông khách ghé thăm.
Giá vàng hôm nay (14/2): Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, Phú Quý bao nhiêu khi giá vàng thế giới tăng?Sản phẩm - Dịch vụ - 3 giờ trước
GĐXH - Giá vàng trong nước sáng 14/2 giảm mạnh tới 2 triệu đồng/lượng, trong khi giá vàng thế giới tăng, khiến khoảng cách chênh lệch giữa hai thị trường tiếp tục nới rộng.
Cặp thuyền đào thất thốn giá gần một tỷ đồng dịp TếtSản phẩm - Dịch vụ - 4 giờ trước
Cặp đào thất thốn trồng trên gỗ lũa trưng bày trên đường Lạc Long Quân thu hút sự chú ý nhờ thế dáng độc đáo, được chào bán 400 triệu đồng mỗi thuyền.
Chợ đầu mối hoa lớn bậc nhất Thủ đô tất bật xuyên đêm dịp cận Tết 2026Sản phẩm - Dịch vụ - 4 giờ trước
GĐXH - Những ngày cận tết Nguyên đán 2026 lượng người đổ về chợ hoa Quảng An để mua sắm và tham quan càng trở nên đông đúc và tấp nập hơn bao giờ hết.
Bế mạc Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026: Thu hút 500.000 lượt khách, doanh nghiệp thắng lớnBảo vệ người tiêu dùng - 4 giờ trước
GĐXH - Tối 13/2, tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia (VEC), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự lễ bế mạc Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026.
Độc đáo loại mứt từ rễ cây, giá trên nửa triệu đồng 1kg vẫn cháy hàng dịp TếtGiá cả thị trường - 5 giờ trước
GĐXH - Loại mứt từ rễ, củ của cây đinh lăng vẫn được nhiều người ưa chuộng bởi hương vị độc đáo và những lợi ích sức khỏe mà nó mang lại.
Chợ hoa Tân Mai ngày cận Tết: Đẹp rực rỡ, đông vui không khí ngập sắc XuânGiá cả thị trường - 14 giờ trước
GĐXH - Những ngày cận Tết, dọc tuyến phố Tân Mai (phường Hoàng Mai và phường Tương Mai) rực rỡ sắc đào, mai, quất. Người dân hối hả chọn cây, tiểu thương tất bật bán hàng, tạo nên không khí mua sắm nhộn nhịp. Đáng chú ý, giá nhiều loại cây cảnh giảm tới 30% vào cuối ngày, khiến sức mua càng thêm sôi động.
Cao điểm Tết 2026: Đồng Nai đề nghị bảo đảm xăng dầu trên tuyến cao tốc huyết mạchBảo vệ người tiêu dùng - 16 giờ trước
GĐXH - Nhằm tránh nguy cơ thiếu hụt nhiên liệu trong cao điểm Tết Nguyên đán 2026, Sở Công Thương tỉnh Đồng Nai đề nghị các địa phương liên quan phối hợp triển khai giải pháp bảo đảm nguồn cung xăng dầu ổn định trên tuyến cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây.
Hàng trang trí Tết 2026 ngập tràn thị trường, đỏ rực phố phường chuẩn bị đón xuânSản phẩm - Dịch vụ - 17 giờ trước
GĐXH - Đa dạng các mặt hàng trang trí được bày bán để phục vụ người dân mua sắm và tham quan trong dịp cận tết Nguyên đán 2026.
Mẹo chăm đào rừng tươi lâu, nở đều dịp Tết theo kinh nghiệm lái buônSản phẩm - Dịch vụ - 17 giờ trước
GĐXH - Đào rừng được nhiều người ưa chuộng dịp Tết bởi vẻ đẹp tự nhiên, hoa bền và dễ chăm sóc. Theo các lái buôn lâu năm, chỉ cần áp dụng một số cách đơn giản, đào rừng có thể nở đều, giữ hoa tươi đẹp trong suốt những ngày Tết.
Xe ga 160cc giá 54 triệu đồng của Honda thiết kế đẳng cấp sánh ngang SH, rẻ hơn SH Mode, chỉ như Air BladeGiá cả thị trường
GĐXH - Xe ga 160cc của Honda có thiết kế sang trọng hơn SH Mode, dễ hút khách hơn cả Vision và LEAD với mức giá chỉ từ 54 triệu đồng.