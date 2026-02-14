Mới nhất
Đào thông ‘cháy hàng’ dịp Tết Nguyên đán 2026

Thứ bảy, 11:27 14/02/2026 | Sản phẩm - Dịch vụ
GĐXH - “Năm nay đào thông gần như hết rất sớm. Có những cây đã được khách ‘giữ chỗ’ từ tháng 10 âm lịch”, anh Trung Hào chủ một vườn đào thế lớn tại Hà Đông, Hà Nội chia sẻ.

Đào thông hút khách, giá tăng rõ rệt

Theo ghi nhận tại nhiều nhà vườn lớn ở Hà Đông (Hà Nội), đào thông năm nay được khách đặt thuê, đặt mua sớm hơn mọi năm. Nguyên nhân là do một số vùng trồng đào bị ảnh hưởng bởi thời tiết, nhiều vườn bị nở nụ sớm, cây yếu, khiến lượng đào đạt chuẩn giảm mạnh.

Anh Trung Hào, chủ một nhà vườn đào thế lâu năm tại Hà Đông cho biết:

"Khách bây giờ rất tinh, họ nhìn cây là biết ngay chất lượng. Đào thông đẹp, dáng cân, nụ đều thì khách chấp nhận giá cao."

Hiện nay, giá thuê đào thông (không quá cổ, dáng chuẩn) dao động từ 26–28 triệu đồng/cây, trong khi giá bán ở mức 36–38 triệu đồng/cây. Những cây đào thông dáng lớn, tán rộng, chiều cao 3–4 mét có thể lên tới 40–50 triệu đồng, thậm chí cao hơn nếu là đào cổ.

Nguồn cung giảm, phân khúc cao cấp dẫn dắt thị trường

Khác với đào cành hay đào tán thấp, đào thông phục vụ chủ yếu cho doanh nghiệp, tập đoàn, sảnh lớn, nên nhu cầu ổn định, ít chịu tác động bởi biến động kinh tế.

"Năm nay đào thông gần như hết rất sớm. Có những cây đã được khách 'giữ chỗ' từ tháng 10 âm lịch", anh Hào chia sẻ.

Giới buôn đào nhận định, đào thông đang dần trở thành phân khúc dẫn dắt thị trường đào Tết, thay thế xu hướng chơi đào nhỏ lẻ trước đây, đặc biệt tại các đô thị lớn.

Đào thông ‘cháy hàng’ dịp Tết Nguyên đán 2026 - Ảnh 1.'Cụ' đào trăm năm tuổi, giá thuê 120 triệu đồng giữa phố Hà Nội

Giữa chợ hoa xuân trên đường Lạc Long Quân (Hà Nội) những ngày cận Tết, xuất hiện gốc đào cổ thụ với giá cho thuê hơn trăm triệu đồng.

Đào thông ‘cháy hàng’ dịp Tết Nguyên đán 2026 - Ảnh 2.Khách hàng chịu chơi chi hơn 20 triệu đồng để săn đào rừng độc, lạ, dáng đẹp chơi Tết Bính ngọ 2026

GĐXH - Dù giá nhiều cành đào rừng lên tới 10–25 triệu đồng, thậm chí có cành hơn 20 triệu, thị trường đào rừng năm nay vẫn sôi động. Nhu cầu tăng mạnh, khách sẵn sàng chi tiền để sở hữu những cành đào độc, lạ, dáng đẹp chơi Tết Nguyên đán 2026.

