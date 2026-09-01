Lịch cúp điện Tây Ninh (Long An cũ) từ ngày 1 – 6/9/2026: Khu dân cư nằm trong diện cúp điện xếp hàng dài

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Lịch cúp điện Long An cũ

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Long An cũ (lịch cắt điện Long An) từ ngày 1 – 6/9/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch của các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Long An cũ từ ngày 1 – 6/9/2026 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Long An cũ tuần này được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Long An cũ từ ngày 1 – 6/9/2026

Lịch cúp điện Tân An





KHU VỰC: CCN Tú Phương, phường Khánh Hậu, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 03/09/2026 đến 06:30:00 ngày 03/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần đường Phạm Văn Trạch, phường Long An, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 03/09/2026 đến 11:30:00 ngày 03/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần đường Lê Hữu Nghĩa, phường Long An, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 03/09/2026 đến 17:00:00 ngày 03/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: Một phần Quốc Lộ 62, xã Mỹ An, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 03/09/2026 đến 17:00:00 ngày 03/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần đường Quốc Lộ 62, phường Long An, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 04/09/2026 đến 16:00:00 ngày 04/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần đường Nguyễn Thông, Ấp Vĩnh Xương, phường Tân An, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 04/09/2026 đến 16:30:00 ngày 04/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần đường nguyễn Công Trung, đường Nguyễn Thông, phường Long An, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/09/2026 đến 17:00:00 ngày 04/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: Một phần đường Hồ Văn Long, Huỳnh Việt Thanh, Huỳnh Văn Gấm, phường Long An, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 05/09/2026 đến 17:00:00 ngày 05/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: KDC Thái Dương, phường Long An, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 05/09/2026 đến 17:00:00 ngày 05/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần đường Nguyễn Đình Chiểu, đường Thủ Kho Huân, phường Long An, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 05/09/2026 đến 16:30:00 ngày 05/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





Lịch cúp điện Thủ Thừa





KHU VỰC: Một phần ấp Bình Thạnh 2, xã Thủ Thừa

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 03/09/2026 đến 11:30:00 ngày 03/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Bà Miều, ấp Cầu Lớn, xã Mỹ Thạnh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 03/09/2026 đến 10:00:00 ngày 03/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp 4, ấp 5 xã Tân Long, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 03/09/2026 đến 11:30:00 ngày 03/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Toàn bộ Công ty TNHH Ức Phong Nguyên (Phúc Đại Hưng 1)

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 03/09/2026 đến 11:30:00 ngày 03/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Toàn bộ Công ty CP Tập Đoàn SX Thức ăn chăn nuôi Đại Hưng, ấp Nhị Thành 3, xã Thủ Thừa

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 04/09/2026 đến 09:30:00 ngày 04/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Toàn bộ Nhà máy Xay Xát Ngọc Hoa, ấp Nhị Thành 3, xã Thủ Thừa

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 04/09/2026 đến 11:30:00 ngày 04/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Toàn bộ Công ty TNHH TMDV Xăng Dầu Châu Thành (NR Thái Sơn 1), ấp Nhị Thành 2, xã Thủ Thừa

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 05/09/2026 đến 11:30:00 ngày 05/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Toàn bộ Công ty TNHH Dương Vũ NR Dương Vũ 4), ấp Bình Thạnh 3, xã Thủ Thừa

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 05/09/2026 đến 11:30:00 ngày 05/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Bình Thạnh 3, Phường Long An, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 05/09/2026 đến 16:30:00 ngày 05/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Bình Thạnh 3, xã Thủ Thừa; một phần Phường Long An, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 05/09/2026 đến 16:30:00 ngày 05/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Toàn bộ Công ty TNHH Hoàng Gia Nhựt Quang, ấp Bình Thạnh 3, xã Thủ Thừa

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 05/09/2026 đến 16:30:00 ngày 05/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Toàn bộ HKD GD 409, ấp Bình An, xã Mỹ Thạnh

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 05/09/2026 đến 16:30:00 ngày 05/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Đức Hòa





KHU VỰC: Ấp 4, xã Mỹ Hạnh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 03/09/2026 đến 11:30:00 ngày 03/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Cty B.O.T

THỜI GIAN: Từ 08:15:00 ngày 03/09/2026 đến 08:45:00 ngày 03/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Cty Chang Yang

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 03/09/2026 đến 11:30:00 ngày 03/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Cty B.O.T

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 03/09/2026 đến 09:30:00 ngày 03/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Cty B.O.T

THỜI GIAN: Từ 09:45:00 ngày 03/09/2026 đến 10:15:00 ngày 03/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: HKD Lê Cả

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 03/09/2026 đến 11:00:00 ngày 03/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: HKD Trần Ngọc Điễm

THỜI GIAN: Từ 11:15:00 ngày 03/09/2026 đến 11:45:00 ngày 03/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 03/09/2026 đến 16:30:00 ngày 03/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: nhà trọ nguyễn tấn lực

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 03/09/2026 đến 16:30:00 ngày 03/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Cty Huy Hoàng 288

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 03/09/2026 đến 16:30:00 ngày 03/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Cty Ba Sáu Năm Ngày

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 03/09/2026 đến 14:00:00 ngày 03/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Cty Hưng Phát

THỜI GIAN: Từ 14:15:00 ngày 03/09/2026 đến 14:45:00 ngày 03/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Cty Rồng Vàng

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 03/09/2026 đến 15:30:00 ngày 03/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: HKD Nguyễn Thị Hương

THỜI GIAN: Từ 15:45:00 ngày 03/09/2026 đến 16:15:00 ngày 03/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: HKD Lê Tấn Tài

THỜI GIAN: Từ 16:30:00 ngày 03/09/2026 đến 17:00:00 ngày 03/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Ấp Bình Lợi, xã Hòa Khánh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/09/2026 đến 16:30:00 ngày 04/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Cty hóa dầu VPC

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 04/09/2026 đến 11:30:00 ngày 04/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Cty TNHH SX TM DV Tịnh Nhi

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 04/09/2026 đến 09:00:00 ngày 04/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: NR Cty TNHH thực phẩm dinh dưỡng Miền Nam

THỜI GIAN: Từ 09:15:00 ngày 04/09/2026 đến 09:45:00 ngày 04/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: NR Cty CP ĐT Tân Đức

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 04/09/2026 đến 10:30:00 ngày 04/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: CTY TNHH CN VẬT LIỆU CAO CẤP YUAN JING VIỆT NAM

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 04/09/2026 đến 16:30:00 ngày 04/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Cty TNHH ĐT Việt- Sin

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 04/09/2026 đến 14:00:00 ngày 04/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Cty TNHH Mỹ Bảo

THỜI GIAN: Từ 14:15:00 ngày 04/09/2026 đến 14:45:00 ngày 04/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Cty CP MTBK

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 04/09/2026 đến 15:30:00 ngày 04/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Cty TNHH Công Nghiệp Ever Force

THỜI GIAN: Từ 15:45:00 ngày 04/09/2026 đến 16:15:00 ngày 04/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: CTY Kim Hải Phúc

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 05/09/2026 đến 17:00:00 ngày 05/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: ấp rừng dầu, xã Đức Lập

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 05/09/2026 đến 17:00:00 ngày 05/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: ấp 5, xã Đức Hòa

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 05/09/2026 đến 17:00:00 ngày 05/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: HỘ KINH DOANH CAJOU MOTEL VILLAS

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 05/09/2026 đến 17:00:00 ngày 05/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Hộ Huỳnh Tuấn Ân

THỜI GIAN: Từ 08:15:00 ngày 05/09/2026 đến 08:45:00 ngày 05/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: CTY TNHH SƠN HIỆP PHÁT

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 05/09/2026 đến 11:30:00 ngày 05/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: HKD VĨNH THÁI

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 05/09/2026 đến 09:30:00 ngày 05/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: HKD Minh Tâm Coffee

THỜI GIAN: Từ 09:45:00 ngày 05/09/2026 đến 10:15:00 ngày 05/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: CN Long An Cty TNHH SXTMDV XNK Cà Phê Hiển Vinh

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 05/09/2026 đến 11:00:00 ngày 05/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Cơ Sở Mộc Đức

THỜI GIAN: Từ 11:15:00 ngày 05/09/2026 đến 11:45:00 ngày 05/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Cty TNHH Liên Hòa Sáng

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 05/09/2026 đến 16:30:00 ngày 05/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: NR Hộ Phan Vĩnh Thảo

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 05/09/2026 đến 14:00:00 ngày 05/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: HKD Nguyễn Quốc Lập

THỜI GIAN: Từ 14:15:00 ngày 05/09/2026 đến 14:45:00 ngày 05/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: PHÒNG KINH TẾ XÃ HÒA KHÁNH

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 05/09/2026 đến 15:30:00 ngày 05/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: HKD PHAN VĂN LĂNG

THỜI GIAN: Từ 15:45:00 ngày 05/09/2026 đến 16:15:00 ngày 05/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: CTY TNHH SX TM DV BB HÒA THUẬN

THỜI GIAN: Từ 16:30:00 ngày 05/09/2026 đến 17:00:00 ngày 05/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Cần Giuộc





KHU VỰC: Khu vực từ trạm 110kV Cần Giuộc (QL50) đến Vòng Xoay Ngã 5 Mũi Tàu đến Cống Trị Yên, đến Ngã 3 Tám Chẽo, một phần ấp 2, 4, Hòa Thuận 1, Trị Yên, Thanh, Long Phú, Kim Định, xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 03:30:00 ngày 03/09/2026 đến 04:00:00 ngày 03/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Khu vực từ Ngã Tư Phước Lý đến Cầu Long Thượng ( Đường ĐT.835B), toàn bộ ấp Long Thạnh, Long Hưng, Long Thới, Tân Điền, một phần ấp Phước Lý, Vĩnh Phước, xã Phước Lý, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 04:20:00 ngày 03/09/2026 đến 04:40:00 ngày 03/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Khu vực từ KDC Gò Đen đến Khu đô thị Năm Sao ( Đường ĐT.835B), toàn bộ ấp Phú Thành, Phú Ân, một phần ấp Phước Lý, xã Phước Lý; một phần Ấp 3B, xã Mỹ Yên, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 05:00:00 ngày 03/09/2026 đến 05:30:00 ngày 03/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Khu vực từ trạm 110kV Cần Giuộc (QL50) đến Vòng Xoay Ngã 5 Mũi Tàu đến Cầu Cần Giuộc(cũ), đến Ngã tư Gia Bảo, đến Cầu Cần Giuộc ( mới), đến Ngã 3 Tám Chẽo, một phần ấp 1, 2, 3, 4, Hòa Thuận 1, Hòa Thuận 2, Phước Thuận, Thanh Hà, Long Phú, Trị Yên, Kim Định, Kim Điền, xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 03/09/2026 đến 06:30:00 ngày 03/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Khu vực Ngã Tư Đông Thạnh đến Ngã Tư Chợ Trạm đến Cống Ba Mau đến đầu đường Nguyễn Thị Bài, một phần Ấp Tây, xã Tân Tập, toàn bộ ấp Tây Phú, Phú Thạnh, ấp 1; một phần ấp Chánh Nhì, ấp 2, xã Phước Vĩnh Tây; một phần ấp Thuận Đông, Thuận Nam, xã Mỹ Lộc, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 03/09/2026 đến 06:30:00 ngày 03/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Khu vực từ Kênh Nước Mặn đến Trường THPT&THCS Nguyễn Thị Một ( Đường ĐT.826C), đến Ngã 3 đường Nguyễn An Ninh và đường Nguyễn Thị Bảy: Một phần ấp Trung, Bắc; toàn bộ ấp Nam,Tây, Tân Quang 1, 2, Tân Quí, Tân Hòa, Tân Đại, Vĩnh Hòa, Vĩnh Thạnh, xã Tân Tập; một phần ấp 1, 2, 3, Chánh Nhì, xã Phước Vĩnh Tây; một phần Ấp 2, 3, Phước Thuận, Hòa Thuận 1, xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 03/09/2026 đến 07:00:00 ngày 03/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Khu vực từ Cầu Rạch Dơi đến Cầu Rạch Dừa ( Đường Đ.T826C ) đến Vòng Xoay Tân Kim một phần ấp Long Đức Đông, Long Hậu, Phước Thới, Tân Kim, Kim Điền, xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 16:30:00 ngày 03/09/2026 đến 17:00:00 ngày 03/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Khu vực từ Trạm 110kV Tân Tập đến Ngã Tư Chợ Trạm ( Đường ĐT.835B), toàn bộ Tây Phú, Phú Thạnh, ấp 1, một phần ấp 2, Chánh Nhì, xã Phước Vĩnh Tây, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 17:00:00 ngày 03/09/2026 đến 18:00:00 ngày 03/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Khu vực từ Trạm 110kV Tân Tập đến Cầu Rạch Vộp ( Đường ĐT.830), đến bến Phà Vĩnh Đông ( Đường Phạm Văn Tài),một phần ấp Vĩnh Thạnh, toàn bộ Tân Thành, Tân Chánh, Tân Đông, Tân Hòa, Đông Bình, Đông An, Thạnh Trung, xã Tân Tập, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 17:00:00 ngày 03/09/2026 đến 18:00:00 ngày 03/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Khu vực từ Trạm 110kV Tân Tập đến Cảng Quốc Tế Long An ( Đường ĐT.830), một phần Ấp Trung, toàn bộ Tân Chánh, Tân Đông, Tân Hòa, xã Tân Tập, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 17:00:00 ngày 03/09/2026 đến 18:00:00 ngày 03/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Khu vực đường Trần Thị Tám đến Cầu Long Khê-Phước Lý: Một phần Ấp Phú Ân, xã Phước Lý, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 04/09/2026 đến 16:30:00 ngày 04/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Khu vực từ đầu Cầu Bảy Đảnh đến Cầu Ban Kiệt, một phần Ấp Tân Chánh, Tân Đại, xã Tân Tập, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 05/09/2026 đến 16:30:00 ngày 05/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Kiến Tường





KHU VỰC: Đường Trần Văn Trà, ấp Bình Phong Thạnh 1 , xã Mộc Hóa, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 03/09/2026 đến 16:30:00 ngày 03/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Đường Trần Văn Trà, ấp Bình Phong Thạnh 1 , xã Mộc Hóa, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 04/09/2026 đến 16:30:00 ngày 04/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Đường Trần Văn Trà, ấp Bình Phong Thạnh 1 , xã Mộc Hóa, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 05/09/2026 đến 16:30:00 ngày 05/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Đường Trần Văn Trà, ấp Bình Phong Thạnh 1 , xã Mộc Hóa, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 05/09/2026 đến 16:30:00 ngày 05/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Bến Lức





KHU VỰC: Một phần ấp 5, 6, 7 xã Mỹ Yên

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 03/09/2026 đến 06:30:00 ngày 03/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp 2, 3, 4,5, 6, 7,8 Nhựt Chánh và ấp 1,2,6 Thạnh Đức xã Bình Đức

THỜI GIAN: Từ 16:30:00 ngày 03/09/2026 đến 17:00:00 ngày 03/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp 1 Nhựt Chánh xã Bình Đức

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 04/09/2026 đến 12:00:00 ngày 04/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: CN Cty CP XD Số 1 Tại Long An ấp Bến Lức 8 xã Bến Lức

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/09/2026 đến 09:00:00 ngày 04/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Công Ty TNHH Đầu Tư Sản Xuất Thương Mại Tiến Minh ấp 2 xã Lương Hòa

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/09/2026 đến 09:00:00 ngày 04/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp 1 Nhựt Chánh xã Bình Đức

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 04/09/2026 đến 16:30:00 ngày 04/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: Công ty Cổ Phần Ống Thép Việt - Đức VG PIPE ấp 3 xã Mỹ Yên

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 04/09/2026 đến 10:30:00 ngày 04/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: HKD Ngô Quang Trưởng ấp 2 xã Lương Hòa

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 04/09/2026 đến 10:30:00 ngày 04/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Thép Ý ấp 2 xã Mỹ Yên

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 04/09/2026 đến 12:00:00 ngày 04/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Công ty TNHH Industrial Ventilation -CN Long An ấp 7B xã Mỹ yên

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 04/09/2026 đến 12:00:00 ngày 04/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Công ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Dịch Vụ Phát Hiếu Kỳ ấp 4 xã Mỹ Yên

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 04/09/2026 đến 14:00:00 ngày 04/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Công Ty Cổ Phần Kiểm Định Xây Dựng An Hòa ấp 5 xã Mỹ yên

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 04/09/2026 đến 14:00:00 ngày 04/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Công Ty Cổ Phần Kiểm Định Xây Dựng An Hòa ấp 2 xã Lương Hòa

THỜI GIAN: Từ 14:10:00 ngày 04/09/2026 đến 15:00:00 ngày 04/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: DNTN Dương Văn Nghĩa Ấp Chánh xã Mỹ Yên

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 04/09/2026 đến 15:30:00 ngày 04/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Công ty TNHH Đức Lê Stone ấp voi lá xã Bến Lức

THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 04/09/2026 đến 16:30:00 ngày 04/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Công ty TNHH TM SX Nhựa xốp Nam Phương Ấp Chánh xã Mỹ Yên

THỜI GIAN: Từ 15:40:00 ngày 04/09/2026 đến 16:30:00 ngày 04/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Bến Lức 3, 7, 8, 9 xã Bến Lức

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 05/09/2026 đến 18:00:00 ngày 05/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Công ty TNHH SX TM DV Vận Tải Long Giang ấp 4 Phước Lợi xã Mỹ Yên

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 05/09/2026 đến 10:00:00 ngày 05/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Công ty TNHH Sản xuất Tơ sợi Hồng Mã ấp 1 xã Lương Hòa

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 05/09/2026 đến 13:00:00 ngày 05/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Công ty Cổ phần SX VLXD DIC - Chi nhánh Long An ấp 4 Phước Lợi xã Mỹ Yên

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 05/09/2026 đến 16:30:00 ngày 05/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Cần Đước





KHU VỰC: Một phần ấp 7 xã Rạch Kiến

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 03/09/2026 đến 16:30:00 ngày 03/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp 7 xã Long Cang

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 03/09/2026 đến 17:00:00 ngày 03/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp 1 xã Long Cang

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/09/2026 đến 09:30:00 ngày 04/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp 12 xã Long Cang

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/09/2026 đến 16:30:00 ngày 04/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp 4 xã Long Cang

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/09/2026 đến 16:30:00 ngày 04/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp 8 xã Rạch Kiến

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/09/2026 đến 16:30:00 ngày 04/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp 2 xã Long Cang

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 04/09/2026 đến 11:30:00 ngày 04/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp 3 xã Long Cang

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 04/09/2026 đến 15:00:00 ngày 04/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp 3 xã Long Cang

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 04/09/2026 đến 16:30:00 ngày 04/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp 4 xã Rạch Kiến

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 05/09/2026 đến 16:30:00 ngày 05/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp 1, 7 xã Mỹ Lệ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 05/09/2026 đến 16:30:00 ngày 05/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Tân Thạnh





KHU VỰC: Trạm Cụm dân cư Hậu Thạnh Tây - Đường tỉnh lộ 837 - Ấp Hậu Thạnh Tây, xã Hậu Thạnh, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/09/2026 đến 16:30:00 ngày 04/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Tân Trụ





KHU VỰC: Một phần ấp 1 xã Tân Trụ tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 03/09/2026 đến 16:00:00 ngày 03/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Bình Hòa xã Vàm Cỏ tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 07:20:00 ngày 04/09/2026 đến 09:20:00 ngày 04/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Bình Hòa xã Vàm Cỏ tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 04/09/2026 đến 11:30:00 ngày 04/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Bình Hòa xã Vàm Cỏ tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 13:20:00 ngày 04/09/2026 đến 15:20:00 ngày 04/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Thuận Lợi xã Vàm Cỏ tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 04/09/2026 đến 17:30:00 ngày 04/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Tân Hòa xã Vàm Cỏ, ấp Tân Bình, Bình Hòa, Bình Lợi xã Tân Trụ tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 05:00:00 ngày 05/09/2026 đến 05:30:00 ngày 05/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Tân Hòa, Bình Lợi, Tân Lợi, Nhựt Hòa xã Vàm Cỏ tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 05/09/2026 đến 06:30:00 ngày 05/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Đức Huệ





KHU VỰC: Đường vô xóm Hòa Hiệp 2, Một phần Ấp Hòa Hiệp 2, Xã Hiệp Hoà, khu vực nhánh rẽ ông Tấn

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 03/09/2026 đến 16:00:00 ngày 03/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Từ Trường THCS Hòa Thành đến Trường tiều học Nguyễn Văn Nguyên, ấp Tân Hoà, Xã Đức Huệ, khu vực trạm T7 Bình Hòa Bắc 1

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 03/09/2026 đến 16:30:00 ngày 03/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Từ Trường THCS Hòa Thành đến Trường tiều học Nguyễn Văn Nguyên, ấp Tân Hoà, Xã Đức Huệ, khu vực trạm T6 ông Cương

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 03/09/2026 đến 16:30:00 ngày 03/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Đường Rạch Cồn ra sông vàm cỏ, ấp Bà Mùi, Xã Mỹ Quý, khu vực trạm T75 tuyến 478 Đức Huệ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 03/09/2026 đến 08:40:00 ngày 03/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Đường ra cầu Ông Bước, ấp Mỹ Thạnh Bắc, Xã Mỹ Quý, khu vực trạm T19 Cây Trăm

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 03/09/2026 đến 09:40:00 ngày 03/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Đường ra Ấp 1 Mỹ Quý Đông, ấp Mỹ Quý Đông, Xã Mỹ Quý, khu vực trạm T6 Giồng Ngang

THỜI GIAN: Từ 09:50:00 ngày 03/09/2026 đến 10:30:00 ngày 03/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Đường ra Ấp 3 Mỹ Quý Đông, ấp Voi Đình, Xã Mỹ Quý, khu vực trạm T10 UB Ấp 2 MQĐ

THỜI GIAN: Từ 10:50:00 ngày 03/09/2026 đến 11:30:00 ngày 03/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Đường ra Cầu Đường Xuồng, ấp Voi Đình, Xã Mỹ Quý, khu vực trạm T72 trạm liên hợp MQĐ

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 03/09/2026 đến 14:10:00 ngày 03/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Đường ra Cầu Đường Xuồng, ấp Voi Đình, Xã Mỹ Quý, khu vực trạm T56 Mỹ Quý Đông

THỜI GIAN: Từ 14:20:00 ngày 03/09/2026 đến 15:00:00 ngày 03/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Đường đan vô xóm Ông Bàng, ấp Voi Đình, Xã Mỹ Quý, khu vực trạm T8 ô.bàng

THỜI GIAN: Từ 15:20:00 ngày 03/09/2026 đến 16:00:00 ngày 03/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Đường Ấp 3 Chân Tốc, ấp Tho Mo, Xã Mỹ Quý, khu vực trạm T6 Nr T20 Voi Đình

THỜI GIAN: Từ 16:20:00 ngày 03/09/2026 đến 17:00:00 ngày 03/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Đường Đi xã An Ninh (Củ) đến Chùa Đất, một phần ấp An Định, Ấp An Hiệp, ấp An Thạnh, ấp Sơn Lợi, Ấp An Ninh, Ấp An Hòa, Xã An Ninh , khu vực nhánh rẽ An Ninh Tây

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/09/2026 đến 16:30:00 ngày 04/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Từ Trường tiều học Nguyễn Văn Nguyên, đến Chợ Hội Đồng Sầm, ấp Tân Hoà, Xã Đức Huệ, khu vực trạm T10 UB Bình Hòa Bắc

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/09/2026 đến 16:30:00 ngày 04/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Từ Trường tiều học Nguyễn Văn Nguyên, đến Chợ Hội Đồng Sầm, ấp Tân Hoà, Xã Đức Huệ, khu vực trạm T13 Hội Đồng Sầm

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/09/2026 đến 16:30:00 ngày 04/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Từ Trường tiều học Nguyễn Văn Nguyên, đến Chợ Hội Đồng Sầm, ấp Tân Hoà, Xã Đức Huệ , khu vực trạm T4 chợ Hội Đồng Sầm

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/09/2026 đến 16:30:00 ngày 04/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Đường cổng Ấp Văn Hóa Hòa Hiệp 1, một phần Ấp Hòa Hiệp 1, Xã An Ninh, khu vực nhánh rẽ Hòa Hiệp 1

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/09/2026 đến 16:00:00 ngày 04/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Đường Vô Ông Trọng T73 Lộc Giang, Ấp An Định, Xã An Ninh, khu vực trạm T4 Nr T73 Lộc Giang

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 05/09/2026 đến 08:40:00 ngày 05/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Đường Hồ Chí Minh đến khu AK, Một phần Ấp Lộc Thạnh, Xã An Ninh, khu vực nhánh rẽ khu AK

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 05/09/2026 đến 16:30:00 ngày 05/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Đường Vô Ông Trọng T73 Lộc Giang, Ấp An Định, Xã An Ninh, khu vực trạm T12 Nr T73 Lộc Giang

THỜI GIAN: Từ 08:50:00 ngày 05/09/2026 đến 09:30:00 ngày 05/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Đường Vô Ông Trọng T73 Lộc Giang, Ấp An Định, Xã An Ninh, khu vực trạm T13 Nr T73 Lộc Giang

THỜI GIAN: Từ 09:50:00 ngày 05/09/2026 đến 10:30:00 ngày 05/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Đường đi Lộc Hưng, Ấp Lộc Hưng, Xã An Ninh, khu vực trạm T9A/1 Nr Lộc Hưng

THỜI GIAN: Từ 10:40:00 ngày 05/09/2026 đến 11:30:00 ngày 05/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Đường đi Lộc An, ấp Lộc An, xã An Ninh, khu vực trạm T3 Nr Lộc An

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 05/09/2026 đến 14:10:00 ngày 05/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Đường đi Lộc An, ấp Lộc An, xã An Ninh, khu vực trạm T8 Nr Lộc An

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 05/09/2026 đến 15:10:00 ngày 05/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Đường đi Lộc An, ấp Lộc An, xã An Ninh, khu vực trạm T110A/15 Lộc Giang

THỜI GIAN: Từ 15:20:00 ngày 05/09/2026 đến 16:00:00 ngày 05/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Đường đi Gạch Sông Lộc, ấp Lộc An, Xã An Ninh, khu vực trạm T6 Nr Song Lộc

THỜI GIAN: Từ 16:10:00 ngày 05/09/2026 đến 17:00:00 ngày 05/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Thạnh Hóa





KHU VỰC: Khu vực Đường Kênh 21, ấp Đông Hoà - xã Tân Tây

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 03/09/2026 đến 17:00:00 ngày 03/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Khu vực Kênh Thuỷ Tân ấp Bến Kè - xã Tân Tây

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 04/09/2026 đến 17:00:00 ngày 04/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Khu vực Kênh Thuỷ Tân ấp Bến Kè - xã Tân Tây

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/09/2026 đến 15:00:00 ngày 04/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Vĩnh Hưng





KHU VỰC: Một phần ấp Ông Lẹt - xã Vĩnh Hưng, một phần ấp Cả Rưng - xã Tuyên Bình

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/09/2026 đến 16:30:00 ngày 04/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Măng Đa - xã Vĩnh Hưng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 05/09/2026 đến 11:30:00 ngày 05/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Tân Hưng





KHU VỰC: Một phần ấp: Ngã Tư, Ba Gò, xã Hưng Điền

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 04/09/2026 đến 16:30:00 ngày 04/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Cập kênh Sông Trăng, kênh T9, kênh T11 và sông Cái Cỏ, một phần ấp: Hưng Hà, Sông Trăng, xã Hưng Điền

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 04/09/2026 đến 16:30:00 ngày 04/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Tầm Vu





KHU VỰC: Hộ xay xát Lê Hữu Tuấn, DNTN Trung Thành ấp Thanh Hòa, xã Thuận Mỹ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 03/09/2026 đến 10:00:00 ngày 03/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Bình Sơn, xã Vĩnh Công

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 03/09/2026 đến 08:30:00 ngày 03/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Bình Công, xã Vĩnh Công

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 03/09/2026 đến 08:30:00 ngày 03/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Bình Sơn, xã Vĩnh Công

THỜI GIAN: Từ 08:45:00 ngày 03/09/2026 đến 09:15:00 ngày 03/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp An Thạnh, xã Vĩnh Công

THỜI GIAN: Từ 08:45:00 ngày 03/09/2026 đến 09:15:00 ngày 03/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Đa Phú, xã Vĩnh Công

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 03/09/2026 đến 10:00:00 ngày 03/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp An Thạnh, xã Vĩnh Công

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 03/09/2026 đến 10:00:00 ngày 03/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Hộ thắp sáng thanh long Lê Hữu Tuấn ấp Thanh Hòa, xã Thuận Mỹ

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 03/09/2026 đến 11:30:00 ngày 03/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp An Thạnh, xã Vĩnh Công

THỜI GIAN: Từ 10:15:00 ngày 03/09/2026 đến 10:45:00 ngày 03/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Gia Thạnh, xã Tầm Vu

THỜI GIAN: Từ 10:15:00 ngày 03/09/2026 đến 10:45:00 ngày 03/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Hòa Điều, xã Vĩnh Công

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 03/09/2026 đến 11:30:00 ngày 03/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Hiệp Thạnh, xã Tầm Vu

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 03/09/2026 đến 11:30:00 ngày 03/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Hòa Điều, xã Vĩnh Công

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 03/09/2026 đến 13:30:00 ngày 03/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Hiệp Thạnh, xã Tầm Vu

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 03/09/2026 đến 13:30:00 ngày 03/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Hòa Điều, xã Vĩnh Công

THỜI GIAN: Từ 13:45:00 ngày 03/09/2026 đến 14:15:00 ngày 03/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Bình Ân, xã Tầm Vu

THỜI GIAN: Từ 13:45:00 ngày 03/09/2026 đến 14:15:00 ngày 03/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Hòa Điều, xã Vĩnh Công

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 03/09/2026 đến 15:00:00 ngày 03/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Bình Hạp, xã Tầm Vu

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 03/09/2026 đến 15:00:00 ngày 03/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Đa Phú, xã Vĩnh Công

THỜI GIAN: Từ 15:15:00 ngày 03/09/2026 đến 15:45:00 ngày 03/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Bình Hạp, xã Tầm Vu

THỜI GIAN: Từ 15:15:00 ngày 03/09/2026 đến 15:45:00 ngày 03/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp An Thạnh, xã Vĩnh Công

THỜI GIAN: Từ 16:00:00 ngày 03/09/2026 đến 16:30:00 ngày 03/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Bình Hạp, xã Tầm Vu

THỜI GIAN: Từ 16:00:00 ngày 03/09/2026 đến 16:30:00 ngày 03/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Phú Tây, xã Thuận Mỹ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/09/2026 đến 16:30:00 ngày 04/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp An Thạnh, xã Tầm Vu

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/09/2026 đến 08:30:00 ngày 04/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Vĩnh Xuân, xã An Lục Long

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/09/2026 đến 08:30:00 ngày 04/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Ấp Đồng Tre, xã An Lục Long

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/09/2026 đến 08:30:00 ngày 04/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp An Thạnh, xã Tầm Vu

THỜI GIAN: Từ 08:45:00 ngày 04/09/2026 đến 09:15:00 ngày 04/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Ấp Long Thuận, xã An Lục Long

THỜI GIAN: Từ 08:45:00 ngày 04/09/2026 đến 09:15:00 ngày 04/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Ấp Nhà Việc, xã An Lục Long

THỜI GIAN: Từ 08:45:00 ngày 04/09/2026 đến 09:15:00 ngày 04/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp An Thạnh, xã Tầm Vu

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 04/09/2026 đến 10:00:00 ngày 04/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Ấp Long An, xã An Lục Long

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 04/09/2026 đến 10:00:00 ngày 04/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Lộ Đá, xã An Lục Long

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 04/09/2026 đến 10:00:00 ngày 04/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp An Thạnh, xã Tầm Vu

THỜI GIAN: Từ 10:15:00 ngày 04/09/2026 đến 10:45:00 ngày 04/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Ấp Long An, xã An Lục Long

THỜI GIAN: Từ 10:15:00 ngày 04/09/2026 đến 10:45:00 ngày 04/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Ấp Cầu Hàn, xã An Lục Long

THỜI GIAN: Từ 10:15:00 ngày 04/09/2026 đến 10:45:00 ngày 04/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp An Thạnh, xã Tầm Vu

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 04/09/2026 đến 11:30:00 ngày 04/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Ấp Cầu Ván, xã An Lục Long

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 04/09/2026 đến 11:30:00 ngày 04/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Tân Long, xã Thuận Mỹ

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 04/09/2026 đến 11:30:00 ngày 04/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Bình Trị, xã Tầm Vu

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 04/09/2026 đến 13:30:00 ngày 04/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Cầu Kinh, xã An Lục Long

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 04/09/2026 đến 13:30:00 ngày 04/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Bình Trị, xã Tầm Vu

THỜI GIAN: Từ 13:45:00 ngày 04/09/2026 đến 14:15:00 ngày 04/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Cầu Kinh, xã An Lục Long

THỜI GIAN: Từ 13:45:00 ngày 04/09/2026 đến 14:15:00 ngày 04/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Ấp Thanh Phú Long, xã Thuận Mỹ

THỜI GIAN: Từ 13:45:00 ngày 04/09/2026 đến 14:15:00 ngày 04/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Bình Lục, xã Tầm Vu

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 04/09/2026 đến 15:00:00 ngày 04/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Ấp Đồng Tre, xã An Lục Long

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 04/09/2026 đến 15:00:00 ngày 04/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Bình An, xã Thuận Mỹ

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 04/09/2026 đến 15:00:00 ngày 04/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Bình Lục, xã Tầm Vu

THỜI GIAN: Từ 15:15:00 ngày 04/09/2026 đến 15:45:00 ngày 04/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Cầu Kinh, xã An Lục Long

THỜI GIAN: Từ 15:15:00 ngày 04/09/2026 đến 15:45:00 ngày 04/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Phú Tây, xã Thuận Mỹ

THỜI GIAN: Từ 15:15:00 ngày 04/09/2026 đến 15:45:00 ngày 04/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Bình Phước, xã Tầm Vu

THỜI GIAN: Từ 16:00:00 ngày 04/09/2026 đến 16:30:00 ngày 04/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Cầu Kinh, xã An Lục Long

THỜI GIAN: Từ 16:00:00 ngày 04/09/2026 đến 16:30:00 ngày 04/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Bình Thới, xã Thuận Mỹ

THỜI GIAN: Từ 16:00:00 ngày 04/09/2026 đến 16:30:00 ngày 04/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp