Lịch cúp điện Tây Ninh từ ngày 1 – 6/9/2026: Cúp điện từ 8 – 10 tiếng/ngày nhiều khu dân cư
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), tuần này nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Tây Ninh sẽ mất điện cả ngày.
Lịch cúp điện Tây Ninh
Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Tây Ninh (lịch cắt điện Tây Ninh) từ 1 – 6/9/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.
Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.
Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch của các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.
Ngoài ra, lịch cúp điện Tây Ninh từ 1 – 6/9/2026 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người sử dụng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.
Chi tiết lịch cúp điện Tây Ninh từ ngày 1 – 6/9/2026
Lịch cúp điện Tân Ninh
KHU VỰC: Khu phố Hiệp Thạnh phường Tân Ninh
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 03/09/2026 đến 17:00:00 ngày 03/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Khu phố Ninh Đức phường Ninh Thạnh
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/09/2026 đến 17:00:00 ngày 04/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Gò Dầu
KHU VỰC: Ấp Xóm Bố, Phước Hội xã Phước Thạnh
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 03/09/2026 đến 17:00:00 ngày 03/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp 5 xã Truông Mít; ấp Rộc A, Rộc B xã Thạnh Đức
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 04/09/2026 đến 17:00:00 ngày 04/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Trảng Bàng
KHU VỰC: Khu phố Gia Lâm phường Gia Lộc
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 03/09/2026 đến 16:30:00 ngày 03/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khu phố An Bình, Suối Sâu phường An Tịnh
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 04/09/2026 đến 16:30:00 ngày 04/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Khu phố An Khương phường An Tịnh
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/09/2026 đến 16:30:00 ngày 04/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khu phố An Bình phường An Tịnh
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/09/2026 đến 16:30:00 ngày 04/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Tân Châu
KHU VỰC: Ấp Tân Đông xã Tân Thành
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 03/09/2026 đến 16:00:00 ngày 03/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Tân Quý xã Tân Thành
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 03/09/2026 đến 16:00:00 ngày 03/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Tân Thuận xã Tân Thành
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/09/2026 đến 16:00:00 ngày 04/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Trảng Ba Chân xã Tân Hòa
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/09/2026 đến 16:00:00 ngày 04/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Thái Bình
KHU VỰC: Ấp Xóm Ruộng xã Hảo Đước
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/09/2026 đến 17:00:00 ngày 04/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Dương Minh Châu
KHU VỰC: Ấp Phan xã Dương Minh Châu
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 03/09/2026 đến 17:00:00 ngày 03/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Tân Định, Phước Hòa xã Dương Minh Châu
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 03/09/2026 đến 17:00:00 ngày 03/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm chuyên dùng khách hàng: Hàn điện Thanh Phong
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 03/09/2026 đến 17:00:00 ngày 03/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm chuyên dùng khách hàng: Hàn tiện Thái Bình Nguyên
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 03/09/2026 đến 17:00:00 ngày 03/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm chuyên dùng khách hàng: Trà Thị Phe
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 03/09/2026 đến 09:00:00 ngày 03/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Phước Lợi xã Dương Minh Châu
THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 03/09/2026 đến 10:30:00 ngày 03/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khu phố Ninh Hưng phường Ninh Thạnh
THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 03/09/2026 đến 15:30:00 ngày 03/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Phước Lễ xã Cầu Khởi; ấp Bàu Sen xã Lộc Ninh
THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 03/09/2026 đến 16:00:00 ngày 03/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khu phố Ninh Hưng phường Ninh Thạnh
THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 03/09/2026 đến 16:30:00 ngày 03/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Phước Bình xã Dương Minh Châu
THỜI GIAN: Từ 16:00:00 ngày 03/09/2026 đến 17:00:00 ngày 03/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm chuyên dùng khách hàng: Tưới tiêu Nguyến Văn An
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/09/2026 đến 09:30:00 ngày 04/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm chuyên dùng khách hàng: Hộ chăn nuôi Nguyễn Nhất Thạch
THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 04/09/2026 đến 10:30:00 ngày 04/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm chuyên dùng khách hàng: Hộ chăn nuôi Lê Phước Nguyên
THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 04/09/2026 đến 11:30:00 ngày 04/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm chuyên dùng khách hàng: DNTN Thanh Trà
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 04/09/2026 đến 14:30:00 ngày 04/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm chuyên dùng khách hàng: Sản xuất bánh tráng Nguyễn Văn Tám
THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 04/09/2026 đến 15:30:00 ngày 04/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm chuyên dùng khách hàng: Trần Văn Thật
THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 04/09/2026 đến 16:30:00 ngày 04/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Tân Biên
KHU VỰC: Ấp Sân Bay xã Thạnh Bình
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 03/09/2026 đến 11:30:00 ngày 03/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Cầu xã Thạnh Bình
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 03/09/2026 đến 17:00:00 ngày 03/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Suối Mây xã Tân Lập
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/09/2026 đến 17:00:00 ngày 04/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Hòa Thành
KHU VỰC: Khu phố Long Yên phường Hòa Thành
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 03/09/2026 đến 17:00:00 ngày 03/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khu phố Long Mỹ phường Long Hoa
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 03/09/2026 đến 17:00:00 ngày 03/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khu phố Hiệp Hòa phường Thanh Điền
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 04/09/2026 đến 17:00:00 ngày 04/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Bến Cầu
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 1 – 6/9/2026.