Mỹ phẩm đại hạ giá từ 25-50% nhân dịp đại lễ 2/9: 'Tín đồ' làm đẹp hào hứng săn sale

Tết Độc lập và sức nóng của thị trường tiêu dùng 2/9

Ngày Quốc khánh 2/9 mang ý nghĩa thiêng liêng sâu sắc trong tâm khảm mỗi người dân Việt Nam, ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Trải qua thời gian, dịp nghỉ lễ Đại lễ hàng năm đã trở thành quãng thời gian quý báu để các gia đình sum họp, thư giãn, dã ngoại và tự thưởng cho bản thân sau những ngày làm việc hối hả.

Nắm bắt tâm lý đó, thị trường tiêu dùng dịp 2/9 luôn bước vào giai đoạn tăng tốc mạnh mẽ nhất trong năm. Tại các trung tâm thương mại lớn trên địa bàn Thủ đô, không khí mua sắm diễn ra hết sức nhộn nhịp. Từ ngành hàng thời trang, thực phẩm cho đến đồ gia dụng đều đồng loạt "bấm nút" khởi động các chương trình kích cầu lớn nhằm tạo điều kiện cho người dân thỏa sức sắm sửa với chi phí tối ưu nhất.

Mỹ phẩm giảm sâu 25 - 50% tại AEON Mall Hà Đông

Trong bức tranh mua sắm dịp 2/9, khu vực gian hàng mỹ phẩm và làm đẹp tại các trung tâm thương mại lớn, đặc biệt là AEON Mall Hà Đông, đang trở thành tâm điểm thu hút phái đẹp.

Đáp ứng nhu cầu tân trang nhan sắc cho những chuyến du lịch hay các buổi họp mặt dịp nghỉ lễ, hàng loạt thương hiệu mỹ phẩm uy tín tại đây đã tung ra mức ưu đãi cực lớn, giảm giá sâu từ 25% lên đến 50%.

Khảo sát tại các kệ hàng, danh mục sản phẩm được áp dụng ưu đãi vô cùng phong phú và đa dạng, phủ rộng từ chăm sóc da cơ bản đến trang điểm chuyên sâu:

Chăm sóc da mặt (Skincare): Đủ các dòng kem dưỡng da ban ngày/ban đêm, tinh chất phục hồi (serum), nước tẩy trang nhẹ dịu, sữa rửa mặt và các loại mặt nạ dưỡng ẩm sâu đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc, châu Âu...

Trang điểm (Makeup): Các loại phấn phủ, kem nền, son môi rực rỡ sắc màu, mascara, chì kẻ mày... đồng loạt giảm giá, giúp chị em dễ dàng sở hữu diện mạo rạng rỡ.

Chăm sóc cơ thể và tóc: Các dòng kem dưỡng toàn thân (body lotion), kem chống nắng body, sữa tắm hương nước hoa, dầu gội, dầu xả dưỡng chất và các loại dầu dưỡng tóc phục hồi hư tổn cũng nằm trong danh sách đại hạ giá.

Chị Thanh Mai (32 tuổi, phường Dương Nội) vui vẻ chia sẻ khi trên tay là giỏ hàng đầy ắp sản phẩm: "Sắp tới gia đình tôi có chuyến đi biển, sẵn tiện đi trung tâm thương mại chơi nên tôi ghé sắm luôn đồ làm đẹp. Thật bất ngờ vì nhiều loại kem chống nắng, tẩy trang và dầu dưỡng tóc thương hiệu quen thuộc lại được giảm giá tới 40-50%. Mua được nhiều đồ xịn mà giá lại rẻ hơn ngày thường rất nhiều."

Tương tự, bạn Quỳnh Anh (sinh viên tại Hà Nội) cũng tranh thủ săn sale: "Bình thường các loại mặt nạ cao cấp hay kem dưỡng da có giá khá cao, nhưng dịp 2/9 này AEON giảm giá 25 - 30% cho nhiều mặt hàng nên mình rủ bạn thân đi gom đồ về dùng dần cho mùa thu sắp tới."

Nhiều chương trình khuyến mại hấp dẫn khác diễn ra trong dịp lễ 2/9

Không chỉ riêng ngành hàng mỹ phẩm, bức tranh kích cầu tiêu dùng dịp Quốc khánh 2/9 năm nay còn ghi nhận sự góp mặt sôi nổi của nhiều nhóm hàng và hệ thống bán lẻ khác:

Đồ gia dụng và thiết bị gia đình hạ giá mạnh: Nhằm phục vụ nhu cầu chế biến món ngon ngày lễ tại nhà, các mặt hàng như nồi chiên không dầu, máy ép hoa quả, nồi lẩu điện, bếp từ... tại hệ thống siêu thị AEON, Điện Máy Xanh, MediaMart đều giảm giá từ 30% - 50%, kèm quà tặng hấp dẫn.

Thực phẩm tươi sống và đồ uống ưu đãi lớn: Chuỗi siêu thị Co.opmart, WinMart triển khai các gói khuyến mại "Tiệc lễ gia đình", giảm giá sâu các mặt hàng thực phẩm tươi sống, thịt nhập khẩu, hải sản, trái cây và các loại nước giải khát để phục vụ người dân tích trữ đồ ăn dã ngoại.

Chương trình Khuyến mại tập trung và Sàn thương mại điện tử: Tại Hà Nội, chương trình "Mua sắm thông minh – Kết nối số" cùng đợt siêu sale 2/9 trên các sàn TMĐT (Shopee, Lazada, TikTok Shop) tung ra hàng triệu voucher giảm giá, miễn phí vận chuyển và hàng ngàn deal flash sale 9.000 đồng, giúp người tiêu dùng dù ở nhà cũng có thể thong thả "săn sale".

Kỳ nghỉ lễ 2/9 không chỉ là dịp để tôn vinh những giá trị lịch sử thiêng liêng, mà còn là khoảng thời gian ý nghĩa để mỗi người biết yêu thương, chăm sóc bản thân và gia đình nhiều hơn. Sự đồng hành của các trung tâm thương mại và doanh nghiệp với những chương trình giảm giá mỹ phẩm, hàng tiêu dùng thiết thực đã góp phần mang đến một mùa Đại lễ trọn vẹn, rực rỡ và tràn ngập niềm vui cho người tiêu dùng trên cả nước.

Chi tiết 54 dự án trọng điểm vừa được Thành phố Hà Nội khánh thành, đưa vào sử dụng dịp Quốc khánh 2/9 GĐXH - Nhằm thiết thực chào mừng kỷ niệm 81 năm Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2026), thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy, ngày 28/8/2026, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức Lễ khởi công, khánh thành các dự án, công trình tiêu biểu chào mừng kỷ niệm 81 năm Ngày Quốc khánh trên địa bàn Thành phố.