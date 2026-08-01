Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Bảy ngày 1/8/2026

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Diễm Hằng
Diễm Hằng
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GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Bảy ngày 1/8/2026: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Bảy ngày 1/8/2026 - Ảnh 1.Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 31/7/2026

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Sáu ngày 31/7/2026: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Bảy ngày 1/8/2026 - Ảnh 2.Hôm nay (23/7) đã có một người trúng xổ số Vietlott

GĐXH – Mới đây, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông báo đã tìm ra người chơi may mắn trúng giải Jackpot 2 của xổ số Power 6/55.

Kết quả xổ số

Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Bảy ngày 1/8/2026. Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Theo đó, xổ số thứ Bảy ngày 1/8/2026 được mở thưởng tại 8 công ty xổ số kiến thiết: TP. HCM - XSHCM, Long An - XSLA, Bình Phước - XSBP, Hậu Giang - XSHG, Đà Nẵng - XSDNG, Quảng Ngãi - XSQNG, Đắk Nông - XSDNO, Nam Định - XSNĐ.

KQXSMN - Kết quả xổ số miền Nam

Đầu tiên, xổ số miền Nam hôm nay thứ Bảy ngày 1/8/2026 có kết quả như sau:

KQXSMT - Kết quả xổ số miền Trung

Tiếp theo, xổ số miền Trung hôm nay thứ Bảy ngày 1/8/2026 có kết quả như sau:

KQXSMB - Kết quả xổ số miền Bắc

Cuối cùng, xổ số miền Bắc hôm nay thứ Bảy ngày 1/8/2026 có kết quả như sau:

XS Vietlott - Xổ số Vietlott

Bên cạnh đó, xổ số Vietlott hôm nay thứ Bảy ngày 1/8/2026 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số Power 6/55 THỨ BẢY NGÀY 1/8/2026








Giá trị Jackpot 1:  đồng

Giá trị Jackpot 2:  đồng

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
Jackpot 1

O O O O O O



Jackpot 2

O O O O O | O


Giải Nhất

O O O O O


40.000.000
Giải Nhì

O O O O


500.000
Giải Ba

O O O


50.000

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Bảy ngày 1/8/2026 - Ảnh 3.Có tới 2 người cùng trúng Vietlott ngày cuối tuần

GĐXH – Mới đây, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông báo đã tìm ra 2 người chơi may mắn trúng giải Jackpot 2 của xổ số Power 6/55.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Bảy ngày 1/8/2026 - Ảnh 4.Trúng hơn 18 tỷ đồng Vietlott, người chơi 'tiết lộ' cách chọn dãy số mang may mắn về tay

GĐXH – Mới đây, Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) tiến hành trao giải Jackpot của xổ số Mega 6/45 trị giá hơn 18 tỷ đồng cho người chơi may mắn đến từ TP. Huế

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GĐXH - Ngày 31/7 là thời hạn thông báo doanh thu 6 tháng đầu năm của các hộ, cá nhân kinh doanh bắt đầu hoạt động sản xuất, kinh doanh trong 6 tháng đầu năm 2026 có doanh thu năm thực tế từ 1 tỷ đồng trở xuống. Tuy nhiên theo Cục Thuế, hiện nay, vẫn còn nhiều hộ, cá nhân kinh doanh chưa thực hiện.

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