Lịch cúp điện Tây Ninh (Long An cũ) từ ngày 8 - 13/7/2025: Những khu vực dân cư nào sẽ nằm trong diện cúp điện cả ngày?

TBA T.25 Nhơn Thuận A: Một phần đường Bùi Tấn, Huỳnh Thị Lung, Trần Công Oanh phường Tân An tỉnh tây Ninh

TBA T.4 Nguyễn Văn Siêu: Một phần Kp Bình Phú phường Long An, tỉnh tây Ninh

TBA T.1 Nguyễn Văn Siêu: Một phần Kp Bình Phú phường Long An, tỉnh Tây Ninh

T.5 Lê Văn Khuyên 1: Một phần đường Lê Văn Khuyên thuộc Kp Nhơn Hòa 1 phường Long An, tỉnh Tây Ninh

T.9B Nguyễn Quang Đại: Một phần đường Nguyễn Quang Đại,- phường Long An tỉnh Tây Ninh

T.3B Nguyễn Quang Đại: Một phần đường Nguyễn Quang Đại, phường 5, thành phố Tân An, tỉnh Long An

TBA CX Liên Cơ: Một phần đường Lê Thị Điền, đường Nguyễn Đình Chiểu,- phường Tân An tỉnh Tây Ninh

TBA T48B Nguyễn Đình Chiểu: Một phần đường Lê Thị Điền, đường Nguyễn Đình Chiểu,- phường Tân An tỉnh Tây Ninh

T.8 Đặng Văn Truyện: Một phần đường Đặng Văn Truyện, phường Long An thành phố Tân An, tỉnh Long An