Chống tăng giá vé, Bến xe Nước Ngầm tăng quầy và người bán vé phục vụ nhân dân dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9
GĐXH - Để phục vụ nhân dân đi và đến Thủ đô dịp kỷ niệm 80 năm CMT8 thành công và Quốc khánh 2/9, Bến xe Nước Ngầm không để doanh nghiệp vận tải tự ý tăng giá vé. Đồng thời, tăng người, tăng quầy bán vé phục vụ nhà xe và nhân dân.
Ngày 22/8, thông tin với phóng viên, đại diện lãnh đạo Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển ngành nước và môi trường (đơn vị vận hành Bến xe nước Ngầm) cho biết, dự kiến, dịp kỷ niệm 80 năm CMT8 thành công và Quốc khánh 2/9, lưu lượng hành khách qua Bến xe Nước Ngầm tăng từ 135 – 150% so với ngày thường.
Khách sẽ tập trung tại bến xe đi các tuyến tỉnh, gồm: Hải Phòng, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh… và dự kiến lưu lượng hành khách sẽ tăng dần từ chiều hôm nay (Thứ 6, ngày 22/8).
Theo lãnh đạo Bến xe Nước Ngầm, Bến xe đã chuẩn bị các phương án để phục vụ tốt nhân dân đi và đến Thủ đô dịp nghỉ lễ và xem diễu binh diễu hành. Trong đó, tăng cường công tác kiểm tra không để các doanh nghiệp tự ý tăng giá vé, chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của nhà nước về vé vận tải khách liên tỉnh.
Đặc biệt, với lưu lượng hành khách đông, bến xe cũng tăng quầy, tăng người bán vé cho các tuyến xe đông khách.
Ngoài ra, Bến xe yêu cầu lái xe, phụ xe cam kết không vận chuyển các chất cháy, nổ, hàng cấm, hàng giả, chở quá tải, lấy giá cao hơn giá vé đăng ký…; kiên quyết không cho xe xuất bến đối với các xe không đủ tiêu chuẩn chất lượng, chở quá tải, lái xe - phụ xe uống bia rượu, sử dụng chất kích thích…
Về đảm bảo an toàn giao thông khu vực và an ninh trật tự, đại diện Bến xe Nước Ngầm cho biết, lực lượng điều hành, kiểm soát của bến xe sẽ phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng để kiểm soát, xử lý đối với các xe xuất bến dừng đỗ đón khách phía ngoài cổng xe ra, kể cả các xe taxi; xử lý việc xả rác, phóng uế của lái phụ xe khách, xe buýt và hành khách;
Trấn áp xử lý các đối tượng lưu manh, tệ nạn xã hội, hiện tượng gây rối trật tự; đảm bảo về PCCC; công tác vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm và thực phẩm bán ra phải đúng giá, đúng định lượng.
Đặc biệt, bến xe có phương án tổ chức giao thông, kiểm tra phương tiện bất chợt và chuẩn bị số lượng xe tăng cường giải tỏa hành khách trong ngày, giờ cao điểm.
Một số hình ảnh ghi nhận tại Bến xe Nước Ngầm:
Bến xe Mỹ Đình sẽ tăng 350% lượt khách đến Thủ đô xem diễu binh, diễu hành, giá vé xe được kiểm soát. Video: Bảo Loan
