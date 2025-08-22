Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng

Chống tăng giá vé, Bến xe Nước Ngầm tăng quầy và người bán vé phục vụ nhân dân dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9

Thứ sáu, 10:57 22/08/2025 | Bảo vệ người tiêu dùng
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Để phục vụ nhân dân đi và đến Thủ đô dịp kỷ niệm 80 năm CMT8 thành công và Quốc khánh 2/9, Bến xe Nước Ngầm không để doanh nghiệp vận tải tự ý tăng giá vé. Đồng thời, tăng người, tăng quầy bán vé phục vụ nhà xe và nhân dân.

Ngày 22/8, thông tin với phóng viên, đại diện lãnh đạo Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển ngành nước và môi trường (đơn vị vận hành Bến xe nước Ngầm) cho biết, dự kiến, dịp kỷ niệm 80 năm CMT8 thành công và Quốc khánh 2/9, lưu lượng hành khách qua Bến xe Nước Ngầm tăng từ 135 – 150% so với ngày thường.

Khách sẽ tập trung tại bến xe đi các tuyến tỉnh, gồm: Hải Phòng, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh… và dự kiến lưu lượng hành khách sẽ tăng dần từ chiều hôm nay (Thứ 6, ngày 22/8).

Theo lãnh đạo Bến xe Nước Ngầm, Bến xe đã chuẩn bị các phương án để phục vụ tốt nhân dân đi và đến Thủ đô dịp nghỉ lễ và xem diễu binh diễu hành. Trong đó, tăng cường công tác kiểm tra không để các doanh nghiệp tự ý tăng giá vé, chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của nhà nước về vé vận tải khách liên tỉnh.

Không để doanh nghiệp vận tải tự ý tăng giá vé, Bến xe Nước Ngầm tăng quầy, tăng người bán vé phục vụ nhân dân dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 - Ảnh 1.

Để phục vụ nhân dân đi và đến Thủ đô dịp kỷ niệm 80 năm CMT8 thành công và Quốc khánh 2/9, Bến xe Nước Ngầm không để doanh nghiệp vận tải tự ý tăng giá vé. Ảnh: Bảo Loan

Đặc biệt, với lưu lượng hành khách đông, bến xe cũng tăng quầy, tăng người bán vé cho các tuyến xe đông khách.

Ngoài ra, Bến xe yêu cầu lái xe, phụ xe cam kết không vận chuyển các chất cháy, nổ, hàng cấm, hàng giả, chở quá tải, lấy giá cao hơn giá vé đăng ký…; kiên quyết không cho xe xuất bến đối với các xe không đủ tiêu chuẩn chất lượng, chở quá tải, lái xe - phụ xe uống bia rượu, sử dụng chất kích thích…

Về đảm bảo an toàn giao thông khu vực và an ninh trật tự, đại diện Bến xe Nước Ngầm cho biết, lực lượng điều hành, kiểm soát của  bến xe sẽ phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng để kiểm soát, xử lý đối với các xe xuất bến dừng đỗ đón khách phía ngoài cổng xe ra, kể cả các xe taxi; xử lý việc xả rác, phóng uế của lái phụ xe khách, xe buýt và hành khách;

Trấn áp xử lý các đối tượng lưu manh, tệ nạn xã hội, hiện tượng gây rối trật tự; đảm bảo về PCCC; công tác vệ sinh môi trường, vệ sinh  an toàn thực phẩm và  thực phẩm bán ra phải đúng giá, đúng định lượng.

Đặc biệt, bến xe có phương án tổ chức giao thông, kiểm tra phương tiện bất chợt và chuẩn bị số lượng xe tăng cường giải tỏa hành khách trong ngày, giờ cao điểm.

Một số hình ảnh ghi nhận tại Bến xe Nước Ngầm:

Không để doanh nghiệp vận tải tự ý tăng giá vé, Bến xe Nước Ngầm tăng quầy, tăng người bán vé phục vụ nhân dân dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 - Ảnh 2.

Ghi nhận của phóng viên vào chiều 21/8 và sáng ngày 22/8 cho thấy, lưu lượng hành khách ra - vào Bến xe Nước Ngầm chưa đông đúc. Ảnh: Bảo Loan

Không để doanh nghiệp vận tải tự ý tăng giá vé, Bến xe Nước Ngầm tăng quầy, tăng người bán vé phục vụ nhân dân dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 - Ảnh 3.

Đại diện lãnh đạo Bến xe Nước Ngầm cho biết, dự kiến trong dịp cao điểm nghỉ lễ, lưu lượng hành khách qua Bến xe có thể tăng từ 135 – 150% so với ngày thường. Ảnh: Bảo Loan

Không để doanh nghiệp vận tải tự ý tăng giá vé, Bến xe Nước Ngầm tăng quầy, tăng người bán vé phục vụ nhân dân dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 - Ảnh 4.

Hành khách sẽ tập trung tại bến xe đi các tuyến tỉnh, gồm: Hải Phòng, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh… Ảnh: Bảo Loan

Không để doanh nghiệp vận tải tự ý tăng giá vé, Bến xe Nước Ngầm tăng quầy, tăng người bán vé phục vụ nhân dân dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 - Ảnh 5.

Không để doanh nghiệp vận tải tự ý tăng giá vé trong dịp cao điểm nghỉ lễ, Bến xe Nước Ngầm đã tăng quầy, tăng người bán vé phục vụ nhân dân đi và đến Thủ đô xem diễu binh, diễu hành. Ảnh: Bảo Loan

Không để doanh nghiệp vận tải tự ý tăng giá vé, Bến xe Nước Ngầm tăng quầy, tăng người bán vé phục vụ nhân dân dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 - Ảnh 6.

Đặc biệt, bến xe có phương án tổ chức giao thông, kiểm tra phương tiện bất chợt và chuẩn bị số lượng xe tăng cường giải tỏa hành khách trong ngày, giờ cao điểm. Ảnh: Bảo Loan

Không để doanh nghiệp vận tải tự ý tăng giá vé, Bến xe Nước Ngầm tăng quầy, tăng người bán vé phục vụ nhân dân dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 - Ảnh 7.

Trước thềm lễ kỷ niệm 80 năm CMT8 thành công và Quốc khánh 2/9, Bến xe Nước Ngầm đã trang hoàng băng đô, banner và cờ đỏ sao vàng để phục vụ hành khách check-in. Ảnh: Bảo Loan

Bến xe Mỹ Đình sẽ tăng 350% lượt khách đến Thủ đô xem diễu binh, diễu hành, giá vé xe được kiểm soátBến xe Mỹ Đình sẽ tăng 350% lượt khách đến Thủ đô xem diễu binh, diễu hành, giá vé xe được kiểm soát

GĐXH - Theo đại diện Bến xe Mỹ Đình, trong các ngày cao điểm tới đây, lượng khách trong các ngày cao điểm chiều đi từ Bến xe Mỹ Đình khoảng 22.000 lượt/ngày, chiều về khoảng 12.000 lượt/ngày, tăng lên hơn 350% so với ngày thường, dự kiến 950 lượt xe/ngày.

Bến xe Mỹ Đình sẽ tăng 350% lượt khách đến Thủ đô xem diễu binh, diễu hành, giá vé xe được kiểm soát. Video: Bảo Loan

BẢO LOAN
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Bến xe Mỹ Đình sẽ tăng 350% lượt khách đến Thủ đô xem diễu binh, diễu hành, giá vé xe được kiểm soát

Bến xe Mỹ Đình sẽ tăng 350% lượt khách đến Thủ đô xem diễu binh, diễu hành, giá vé xe được kiểm soát

Từ Quý IV/2025, ngân hàng không có quyền thu giữ nhà ở duy nhất của 'con nợ'

Từ Quý IV/2025, ngân hàng không có quyền thu giữ nhà ở duy nhất của 'con nợ'

Na 'dởm' gắn mác Đồng Bành bán đầy chợ Việt, giá chỉ 20.000 đồng/kg

Na 'dởm' gắn mác Đồng Bành bán đầy chợ Việt, giá chỉ 20.000 đồng/kg

Người dùng điện lo lắng 'cuộc chiến' tiết kiệm giữa Thủ đô và giá hàng hóa tăng nếu 'áp' khoản lỗ 44.792 tỷ đồng vào chi phí tính giá điện

Người dùng điện lo lắng 'cuộc chiến' tiết kiệm giữa Thủ đô và giá hàng hóa tăng nếu 'áp' khoản lỗ 44.792 tỷ đồng vào chi phí tính giá điện

Hàng loạt kem gắn nhãn ‘Snow Baby’ bao bì đẹp mắt, hình ảnh nguyên liệu tươi ngon nhưng bên trong chỉ là hương liệu

Hàng loạt kem gắn nhãn ‘Snow Baby’ bao bì đẹp mắt, hình ảnh nguyên liệu tươi ngon nhưng bên trong chỉ là hương liệu

Cùng chuyên mục

Bến xe Mỹ Đình sẽ tăng 350% lượt khách đến Thủ đô xem diễu binh, diễu hành, giá vé xe được kiểm soát

Bến xe Mỹ Đình sẽ tăng 350% lượt khách đến Thủ đô xem diễu binh, diễu hành, giá vé xe được kiểm soát

Bảo vệ người tiêu dùng - 22 giờ trước

GĐXH - Theo đại diện Bến xe Mỹ Đình, trong các ngày cao điểm tới đây, lượng khách trong các ngày cao điểm chiều đi từ Bến xe Mỹ Đình khoảng 22.000 lượt/ngày, chiều về khoảng 12.000 lượt/ngày, tăng lên hơn 350% so với ngày thường, dự kiến 950 lượt xe/ngày.

Từ Quý IV/2025, ngân hàng không có quyền thu giữ nhà ở duy nhất của 'con nợ'

Từ Quý IV/2025, ngân hàng không có quyền thu giữ nhà ở duy nhất của 'con nợ'

Bảo vệ người tiêu dùng - 1 ngày trước

GĐXH - Ngân hàng Nhà nước đề xuất, quy định mới về điều kiện tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu được thu giữ không phải là nhà ở duy nhất và là công cụ lao động chủ yếu của bên bảo đảm có hiệu lực từ 15/10/2025, cùng thời điểm có hiệu lực của Luật số 96/2025/QH15.

Na 'dởm' gắn mác Đồng Bành bán đầy chợ Việt, giá chỉ 20.000 đồng/kg

Na 'dởm' gắn mác Đồng Bành bán đầy chợ Việt, giá chỉ 20.000 đồng/kg

Bảo vệ người tiêu dùng - 2 ngày trước

GĐXH - Trong khi na Đồng Bành (Lạng Sơn) có giá bán đắt đỏ, thiếu nguồn cung thì tại nhiều chợ đầu mối và chợ dân sinh ở Hà Nội, loại quả này bị làm giả nhãn mác, khiến người tiêu dùng khó phân biệt thật – giả.

Người dùng điện lo lắng 'cuộc chiến' tiết kiệm giữa Thủ đô và giá hàng hóa tăng nếu 'áp' khoản lỗ 44.792 tỷ đồng vào chi phí tính giá điện

Người dùng điện lo lắng 'cuộc chiến' tiết kiệm giữa Thủ đô và giá hàng hóa tăng nếu 'áp' khoản lỗ 44.792 tỷ đồng vào chi phí tính giá điện

Bảo vệ người tiêu dùng - 3 ngày trước

GĐXH - Ngay sau khi đề xuất đưa khoản lỗ 44.792 tỷ đồng vào chi phí tính điện, không ít người dân đã bày tỏ sự lo lắng những tác động không tích cực đối với đời sống người dân, giá hàng hóa…

Hàng loạt kem gắn nhãn ‘Snow Baby’ bao bì đẹp mắt, hình ảnh nguyên liệu tươi ngon nhưng bên trong chỉ là hương liệu

Hàng loạt kem gắn nhãn ‘Snow Baby’ bao bì đẹp mắt, hình ảnh nguyên liệu tươi ngon nhưng bên trong chỉ là hương liệu

Bảo vệ người tiêu dùng - 5 ngày trước

GĐXH - Đẹp mắt nhưng dễ gây nhầm lẫn, đó là thực trạng của loạt sản phẩm kem mang nhãn hiệu “Snow Baby” đang được bày bán tại các siêu thị, cửa hàng trên địa bàn Hà Nội.

Cao điểm dịch tả lợn châu Phi, tiểu thương lén lút tiêu thụ lợn hơi, thực phẩm đông lạnh giữa đêm

Cao điểm dịch tả lợn châu Phi, tiểu thương lén lút tiêu thụ lợn hơi, thực phẩm đông lạnh giữa đêm

Bảo vệ người tiêu dùng - 6 ngày trước

GĐXH - Thông tin từ Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước cho biết, lực lượng chức năng vừa chặn đứng xe ô tô chở 35 con lợn nghi nhiễm dịch tả châu Phi tại Cao Bằng; hơn 2 tấn mỡ bò và da bò tại Hà Nội.

Kem phô mai 'thượng hạng' Snow Baby: 'Phớt lờ' định lượng thành phần, thông tin không khớp thực tế

Kem phô mai 'thượng hạng' Snow Baby: 'Phớt lờ' định lượng thành phần, thông tin không khớp thực tế

Bảo vệ người tiêu dùng - 6 ngày trước

GĐXH - Kem phô mai Snow Baby premium (thượng hạng – PV) đang được bày bán tại các siêu thị, hệ thống các cửa hàng bán lẻ trên cả nước có nhãn bao bì bắt mắt nhưng thành phần ghi trên nhãn chưa rõ ràng, thông tin địa chỉ cũng không khớp thực tế. Điều này đặt ra nhiều câu hỏi về tính minh bạch và trung thực trong cung cấp thông tin tới người tiêu dùng.

Hà Nội: Thu hồi khẩn cấp thuốc điều trị viêm khớp dạng thấp, thoái hóa khớp

Hà Nội: Thu hồi khẩn cấp thuốc điều trị viêm khớp dạng thấp, thoái hóa khớp

Bảo vệ người tiêu dùng - 1 tuần trước

GĐXH - Sở Y tế Hà Nội thông báo khẩn thu hồi thuốc Viên nang cứng DICELLNASE do Công ty TNHH Thương mại Nam Đồng nhập khẩu và phân phối. Đây là thuốc kê đơn, sử dụng trong điều trị viêm khớp dạng thấp, thoái hóa khớp, viêm cột sống dính khớp.

Tiểu thương công khai bán kính mắt, xe đạp điện nhập lậu

Tiểu thương công khai bán kính mắt, xe đạp điện nhập lậu

Bảo vệ người tiêu dùng - 1 tuần trước

GĐXH - Ngày 14/8, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước cho biết, lực lượng chức năng vừa phát hiện 2 hộ kinh doanh tại Đồng Tháp công khai bày bán kính mắt và xe đạp điện không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Kiến nghị miễn thuế VAT cho nguyên liệu thức ăn chăn nuôi, con giống và sản phẩm chăn nuôi

Kiến nghị miễn thuế VAT cho nguyên liệu thức ăn chăn nuôi, con giống và sản phẩm chăn nuôi

Bảo vệ người tiêu dùng - 1 tuần trước

GĐXH - Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ, đề xuất một số chính sách về thuế giá trị gia tăng (VAT) nhằm tháo gỡ khó khăn cho ngành chăn nuôi.

Xem nhiều

Từ Quý IV/2025, ngân hàng không có quyền thu giữ nhà ở duy nhất của 'con nợ'

Từ Quý IV/2025, ngân hàng không có quyền thu giữ nhà ở duy nhất của 'con nợ'

Bảo vệ người tiêu dùng

GĐXH - Ngân hàng Nhà nước đề xuất, quy định mới về điều kiện tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu được thu giữ không phải là nhà ở duy nhất và là công cụ lao động chủ yếu của bên bảo đảm có hiệu lực từ 15/10/2025, cùng thời điểm có hiệu lực của Luật số 96/2025/QH15.

Bến xe Mỹ Đình sẽ tăng 350% lượt khách đến Thủ đô xem diễu binh, diễu hành, giá vé xe được kiểm soát

Bến xe Mỹ Đình sẽ tăng 350% lượt khách đến Thủ đô xem diễu binh, diễu hành, giá vé xe được kiểm soát

Bảo vệ người tiêu dùng
Người bán TikTok Shop 'tiến thoái lưỡng nan' vì phí sàn tăng mạnh

Người bán TikTok Shop 'tiến thoái lưỡng nan' vì phí sàn tăng mạnh

Bảo vệ người tiêu dùng
Hàng loạt kem gắn nhãn ‘Snow Baby’ bao bì đẹp mắt, hình ảnh nguyên liệu tươi ngon nhưng bên trong chỉ là hương liệu

Hàng loạt kem gắn nhãn ‘Snow Baby’ bao bì đẹp mắt, hình ảnh nguyên liệu tươi ngon nhưng bên trong chỉ là hương liệu

Bảo vệ người tiêu dùng
Kem phô mai 'thượng hạng' Snow Baby: 'Phớt lờ' định lượng thành phần, thông tin không khớp thực tế

Kem phô mai 'thượng hạng' Snow Baby: 'Phớt lờ' định lượng thành phần, thông tin không khớp thực tế

Bảo vệ người tiêu dùng

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tòa nhà Cục Dân số, ngõ 8 đường Tôn Thất Thuyết, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top