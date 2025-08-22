Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 22/8/2025
GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Sáu ngày 22/8/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.
Kết quả xổ số
Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 15/8/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, Xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.
Theo đó, xổ số thứ Sáu ngày 22/8/2025 được mở thưởng tại 6 công ty xổ số kiến thiết: Hải Phòng - XSHP, Bình Dương - XSBD, Trà Vinh - XSTV, Vĩnh Long - XSVL, Gia Lai - XSGL, Ninh Thuận - XSNT.
KQXSMN - Kết quả xổ số miền Nam
Đầu tiên, xổ số miền Nam hôm nay thứ Sáu ngày 22/8/2025 có kết quả như sau:
|Thứ Sáu
|Vĩnh Long
|Bình Dương
|Trà Vinh
22/8/2025
L: 46VL34
L: 08K34
L: 34TV34
|Giải đặc biệt
303042
854696
270569
|Giải nhất
23818
09319
00012
|Giải nhì
84675
91448
98191
|Giải ba
73095
58253
98323
34120
32202
42536
|Giải tư
80027
20991
90981
88631
95080
48463
58791
94597
62092
98732
90110
11969
61730
06315
45206
15745
52490
43010
82640
64857
54605
|Giải năm
4031
1955
9444
|Giải sáu
4702
1546
4979
3405
3137
5051
8913
2845
1470
|Giải bảy
149
954
931
|Giải tám
29
06
15
KQXSMT - Kết quả xổ số miền Trung
Tiếp theo, xổ số miền Trung hôm nay thứ Sáu ngày 22/8/2025 có kết quả như sau:
|Thứ Sáu
|Gia Lai
|Ninh Thuận
22/8/2025
|XSGL
|XSNT
|Giải đặc biệt
Giải nhất
|Giải nhì
|Giải ba
|Giải tư
|Giải năm
|Giải sáu
|Giải bảy
|Giải tám
KQXSMB - Kết quả xổ số miền Bắc
Cuối cùng, xổ số miền Bắc hôm nay thứ Sáu ngày 22/8/2025 có kết quả như sau:
|Hải Phòng - Ký hiệu đặc biệt:
|ĐB
|Giải 1
|Giải 2
|Giải 3
|Giải 4
|Giải 5
|Giải 6
|Giải 7
XS Vietlott - Xổ số Vietlott
Xổ số Vietlott hôm nay thứ Sáu ngày 22/8/2025 có kết quả như sau:
Giá trị Jackpot: đồng
|Giải thưởng
|Trùng khớp
|Số lượng giải
|Giá trị giải (đồng)
|Jackpot
|O O O O O O
0
|Giải Nhất
O O O O O
|10.000.000
|Giải Nhì
O O O O
|300.000
|Giải Ba
O O O
|30.000
