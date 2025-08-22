Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 22/8/2025

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 21/8/2025 GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Năm ngày 21/8/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Kết quả xổ số

Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 15/8/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, Xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Theo đó, xổ số thứ Sáu ngày 22/8/2025 được mở thưởng tại 6 công ty xổ số kiến thiết: Hải Phòng - XSHP, Bình Dương - XSBD, Trà Vinh - XSTV, Vĩnh Long - XSVL, Gia Lai - XSGL, Ninh Thuận - XSNT.

KQXSMN - Kết quả xổ số miền Nam



Đầu tiên, xổ số miền Nam hôm nay thứ Sáu ngày 22/8/2025 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số miền Nam - 22/8/2025

Thứ Sáu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh 22/8/2025 L: 46VL34 L: 08K34 L: 34TV34 Giải đặc biệt 303042 854696 270569 Giải nhất 23818 09319 00012 Giải nhì 84675 91448 98191 Giải ba 73095 58253 98323 34120 32202 42536 Giải tư 80027 20991 90981 88631 95080 48463 58791 94597 62092 98732 90110 11969 61730 06315 45206 15745 52490 43010 82640 64857 54605 Giải năm 4031 1955 9444 Giải sáu 4702 1546 4979 3405 3137 5051 8913 2845 1470 Giải bảy 149 954 931 Giải tám

29 06 15

KQXSMT - Kết quả xổ số miền Trung



Tiếp theo, xổ số miền Trung hôm nay thứ Sáu ngày 22/8/2025 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số miền Trung - 22/8/2025

Thứ Sáu Gia Lai Ninh Thuận 22/8/2025 XSGL XSNT Giải đặc biệt

Giải nhất

Giải nhì

Giải ba

Giải tư

Giải năm

Giải sáu

Giải bảy

Giải tám



KQXSMB - Kết quả xổ số miền Bắc

Cuối cùng, xổ số miền Bắc hôm nay thứ Sáu ngày 22/8/2025 có kết quả như sau:

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC THỨ SÁU NGÀY 22/8/2025 Hải Phòng - Ký hiệu đặc biệt: ĐB

Giải 1

Giải 2

Giải 3



Giải 4

Giải 5



Giải 6

Giải 7



XS Vietlott - Xổ số Vietlott



Xổ số Vietlott hôm nay thứ Sáu ngày 22/8/2025 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số Mega 6/45 THỨ SÁU ngày 22/8/2025























Giá trị Jackpot: đồng Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng) Jackpot O O O O O O 0

Giải Nhất O O O O O

10.000.000 Giải Nhì O O O O

300.000 Giải Ba O O O

30.000

