Lịch cúp điện Tây Ninh từ ngày 17 - 22/11/2026: Cúp điện 10 tiếng trong ngày nhiều khu dân cư để phục vụ sửa chữa
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), tuần này nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Tây Ninh sẽ mất điện cả ngày.
Lịch cúp điện Tây Ninh
Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Tây Ninh (lịch cắt điện Tây Ninh) từ 17 - 22/11/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.
Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.
Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch của các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.
Ngoài ra, lịch cúp điện Tây Ninh từ 17 - 22/11/2026 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người sử dụng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.
Chi tiết lịch cúp điện Tây Ninh từ ngày 17 - 22/11/2026
Lịch cúp điện Tân Ninh
KHU VỰC: Khu phố Ninh An, Ninh Lộc, Ninh Thọ phường Bình Minh
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 17/11/2026 đến 17:00:00 ngày 17/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Khu phố Ninh Thọ phường Bình Minh
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 17/11/2026 đến 17:00:00 ngày 17/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Khu phố 20 phường Tân Ninh
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/11/2026 đến 17:00:00 ngày 18/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Khu phố Ninh Bình phường Bình Minh Khu phố 3 phường Tân Ninh Khu phố Ninh Phước phường Ninh Thạnh
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/11/2026 đến 11:30:00 ngày 18/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khu phố Tân Hòa, Tân Phước phường Bình Minh
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 19/11/2026 đến 17:00:00 ngày 19/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Khu phố Giồng Cà phường Bình Minh
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 19/11/2026 đến 17:00:00 ngày 19/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Gò Dầu
KHU VỰC: Ấp Phước Hội, Cây Da xã Phước Thạnh
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 17/11/2026 đến 17:00:00 ngày 17/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Xóm Bố xã Phước Thạnh
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 18/11/2026 đến 17:00:00 ngày 18/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp 3 xã Truông Mít
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 19/11/2026 đến 17:00:00 ngày 19/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Ấp 6 xã Truông Mít
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 20/11/2026 đến 17:00:00 ngày 20/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Trảng Bàng
KHU VỰC: Khu phố Lộc Hưng phường An Tịnh
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 17/11/2026 đến 07:30:00 ngày 17/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khu phố phố Lộc Tân, Lộc Châu phường An Tịnh
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 17/11/2026 đến 17:00:00 ngày 17/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Khu phố Lộc Hưng phường An Tịnh
THỜI GIAN: Từ 16:30:00 ngày 17/11/2026 đến 17:00:00 ngày 17/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khu phố Gia Huỳnh phường Trảng Bàng
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 19/11/2026 đến 16:30:00 ngày 19/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khu phố Gia Huỳnh phường Trảng Bàng; khu phố Gia Lâm phường Gia Lộc
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 19/11/2026 đến 16:30:00 ngày 19/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Tân Châu
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 17 – 22/11/2026.
Lịch cúp điện Thái Bình
KHU VỰC: Ấp Bố Lớn xã Hòa Hội
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/11/2026 đến 11:30:00 ngày 18/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Bến Cầu xã Hòa Hội
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 18/11/2026 đến 17:00:00 ngày 18/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Tua Hai xã Châu Thành
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 20/11/2026 đến 17:00:00 ngày 20/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Dương Minh Châu
KHU VỰC: Ấp Láng xã Cầu Khởi.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/11/2026 đến 17:00:00 ngày 17/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Phước Hòa xã Dương Minh Châu
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/11/2026 đến 17:00:00 ngày 17/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm chuyên dùng khách hàng: Tưới tiêu Phạm Văn Nhân
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/11/2026 đến 17:00:00 ngày 17/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm chuyên dùng khách hàng: Nguyễn Thanh Hải
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/11/2026 đến 17:00:00 ngày 17/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm chuyên dùng khách hàng: Nguyễn Thành Mãi
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/11/2026 đến 17:00:00 ngày 17/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm chuyên dùng khách hàng: Chu Chí Thắng
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/11/2026 đến 17:00:00 ngày 17/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Phước Hội xã Dương Minh Châu.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/11/2026 đến 17:00:00 ngày 18/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Suối Đá xã Dương Minh Châu
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/11/2026 đến 17:00:00 ngày 19/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Thuận Tân xã Truông Mít
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 20/11/2026 đến 17:00:00 ngày 20/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Thuận Bình xã Truông Mít
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 20/11/2026 đến 17:00:00 ngày 20/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm chuyên dùng khách hàng: Hàn điện ông Gan
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 20/11/2026 đến 17:00:00 ngày 20/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Thuận Bình xã Truông Mít
THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 20/11/2026 đến 10:00:00 ngày 20/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Tân Biên
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 17 – 22/11/2026.
Lịch cúp điện Hòa Thành
KHU VỰC: Khu phố Long Trung phường Hòa Thành
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 17/11/2026 đến 11:30:00 ngày 17/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Khu phố Long Bình phường Hòa Thành
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 19/11/2026 đến 17:00:00 ngày 19/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Bến Cầu
KHU VỰC: Ấp Rừng Dầu xã Bến Cầu
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/11/2026 đến 11:30:00 ngày 17/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Bình Phú xã Phước Chỉ
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/11/2026 đến 11:30:00 ngày 17/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Thuận Tây xã Bến Cầu
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 17/11/2026 đến 17:00:00 ngày 17/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Bình Phú xã Phước Chỉ
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 17/11/2026 đến 17:00:00 ngày 17/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Bến Đình, Thuận Lâm xã Bến Cầu
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/11/2026 đến 11:30:00 ngày 18/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Xóm Lò xã Bến Cầu
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/11/2026 đến 17:00:00 ngày 18/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Bến Đình xã Bến Cầu
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/11/2026 đến 11:30:00 ngày 18/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Thuận Lâm xã Bến Cầu
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/11/2026 đến 11:30:00 ngày 18/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Voi xã Bến Cầu
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/11/2026 đến 17:00:00 ngày 19/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Bảo xã Long Thuận
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/11/2026 đến 11:30:00 ngày 19/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
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