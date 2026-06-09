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Lịch cúp điện Tây Ninh từ ngày 9 - 14/6/2026: Cúp điện 10 tiếng/ngày hàng loạt khu dân cư

Thứ ba, 08:29 09/06/2026 | Sản phẩm - Dịch vụ
Diễm Hằng
Diễm Hằng
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GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), tuần này nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Tây Ninh sẽ mất điện cả ngày.

Lịch cúp điện Tây Ninh

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Tây Ninh (lịch cắt điện Tây Ninh) từ 9 - 14/6/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch của các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Tây Ninh từ 9 - 14/6/2026 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người sử dụng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Tây Ninh từ ngày 9 - 14/6/2026: Cúp điện 10 tiếng/ngày hàng loạt khu dân cư - Ảnh 1.

Lịch cúp điện Tây Ninh tuần này được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Tây Ninh từ ngày 9 - 14/6/2026

Lịch cúp điện Tân Ninh


KHU VỰC: Khu phố Ninh Trung, Ninh Thành phường Bình Minh

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 09/06/2026 đến 11:30:00 ngày 09/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Khu phố 20, 21 phường Tân Ninh; khu phố Bình Trung phường Bình Minh

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 09/06/2026 đến 16:30:00 ngày 09/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Khu phố 16, 17, 22 phường Tân Ninh

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 11/06/2026 đến 16:30:00 ngày 11/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Khu phố Thạnh Đông phường Bình Minh

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 12/06/2026 đến 11:30:00 ngày 12/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


Lịch cúp điện Gò Dầu


KHU VỰC: Ấp Cẩm Thắng xã Thạnh Đức

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 09/06/2026 đến 16:30:00 ngày 09/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Trường THPT Quang Trung Trường THPT Nguyễn Văn Trỗi Trường THPT Ngô Gia Tự

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 09/06/2026 đến 16:30:00 ngày 09/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Ấp Bến Chò xã Thạnh Đức

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 10/06/2026 đến 16:30:00 ngày 10/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Ấp Cẩm Long xã Thạnh Đức

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 11/06/2026 đến 16:30:00 ngày 11/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Ấp Phước Đông, Phước Hòa xã Phước Thạnh

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 12/06/2026 đến 16:30:00 ngày 12/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


Lịch cúp điện Trảng Bàng


KHU VỰC: Khu phố An Thới, phường An Tịnh

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 09/06/2026 đến 16:00:00 ngày 09/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Lịch cúp điện Tân Châu


KHU VỰC: Ấp Con Trăn xã Tân Hòa

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 09/06/2026 đến 16:00:00 ngày 09/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Ấp Đông Biên xã Tân Đông

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 09/06/2026 đến 16:00:00 ngày 09/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Ấp Thạnh Nghĩa xã Tân Châu

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 10/06/2026 đến 16:00:00 ngày 10/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Ấp Tân Lâm xã Tân Đông

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/06/2026 đến 16:00:00 ngày 10/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Nước đá Tân Hưng

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 12/06/2026 đến 16:00:00 ngày 12/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Ấp Tân Đông xã Tân Phú

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 12/06/2026 đến 16:00:00 ngày 12/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Ấp Tân TrungA, Tân Trung B xã Tân Phú

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 12/06/2026 đến 11:30:00 ngày 12/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Lịch cúp điện Thái Bình


KHU VỰC: Ấp Bình Long xã Châu Thành

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 09/06/2026 đến 16:30:00 ngày 09/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Ấp 2 xã Châu Thành

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/06/2026 đến 16:30:00 ngày 10/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Khu Phố Thanh Sơn Phường Thanh Điền

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/06/2026 đến 17:00:00 ngày 10/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Khu Phố Thanh Phước Phường Thanh Điền

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/06/2026 đến 11:30:00 ngày 12/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Lịch cúp điện Dương Minh Châu


KHU VỰC: Khu phố Ninh Phú, Ninh Bình phường Ninh Thạnh

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 10/06/2026 đến 16:30:00 ngày 10/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Ấp Lộc Tân xã Lộc Ninh, ấp Thuận Tân xã Truông Mít

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 11/06/2026 đến 16:30:00 ngày 11/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Trạm chuyên dùng khách hàng: Trường Mầm non 20-11

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 11/06/2026 đến 09:30:00 ngày 11/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Trạm chuyên dùng khách hàng: Trại heo Nguyễn Văn Hậu

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 11/06/2026 đến 11:30:00 ngày 11/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Trạm chuyên dùng khách hàng: Xay xát Ngọc Ánh

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 11/06/2026 đến 14:30:00 ngày 11/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Trạm chuyên dùng khách hàng: Khu sinh thái Lộc Ninh

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 11/06/2026 đến 16:30:00 ngày 11/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Trạm chuyên dùng khách hàng: Trà Tâm Lan

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 12/06/2026 đến 16:30:00 ngày 12/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Ấp Thuận Bình xã Truông Mít; ấp Rộc B xã Thạnh Đức.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 12/06/2026 đến 16:30:00 ngày 12/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Ấp Thuận Bình xã Truông Mít

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 12/06/2026 đến 16:30:00 ngày 12/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Trạm chuyên dùng khách hàng: Đèn đường

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/06/2026 đến 09:30:00 ngày 12/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Trạm chuyên dùng khách hàng: Dây điện Vĩnh Thịnh 1

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 12/06/2026 đến 11:30:00 ngày 12/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Lịch cúp điện Tân Biên


KHU VỰC: Ấp Dinh, Thanh Xuân xã Trà Vong; ấp Gò Cát xã Thạnh Bình

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 09/06/2026 đến 16:30:00 ngày 09/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Ấp 4, xã Trà Vong

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 09/06/2026 đến 11:30:00 ngày 09/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Ấp Hòa Đông B, Hòa Đông A, Hòa Bình, Hòa Lợi xã Phước Vinh

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 11/06/2026 đến 16:30:00 ngày 11/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


Lịch cúp điện Hòa Thành


KHU VỰC: Khu phố Giang Tân, Long Khương phường Hòa Thành

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 09/06/2026 đến 16:30:00 ngày 09/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Khu phố Long Yên phường Hòa Thành

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 10/06/2026 đến 16:30:00 ngày 10/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


Lịch cúp điện Bến Cầu

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 9 – 14/6/2026.

Lịch cúp điện Tây Ninh từ ngày 9 - 14/6/2026: Cúp điện 10 tiếng/ngày hàng loạt khu dân cư - Ảnh 2.Lịch cúp điện Đồng Nai từ ngày 8 - 14/6/2026: Cúp điện cả ngày dài nhiều khu dân cư

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), hôm nay đến hết tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Đồng Nai sẽ mất điện cả ngày.

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