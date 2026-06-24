Lịch cúp điện TP. Cần Thơ (Sóc Trăng cũ) từ ngày 24 - 28/6/2026: Có khu dân cư cúp điện đến 17 tiếng/ngày để sửa chữa

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Lịch cúp điện Sóc Trăng

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Sóc Trăng cũ (lịch cắt điện Sóc Trăng) từ ngày 24 - 28/6/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Sóc Trăng cũ ngày 24 - 28/6/2026 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để mọi người có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Sóc Trăng hôm nay được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Sóc Trăng cũ ngày 24 - 28/6/2026

Lịch cúp điện Sóc Trăng





KHU VỰC: một phần khu đô thị 5A các đường số 3,6,7,13, D10, N20, N21

THỜI GIAN: Từ 00:00:00 ngày 24/06/2026 đến 17:00:00 ngày 24/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Chỉ mất điện 1 KH trạm chuyên dùng

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 24/06/2026 đến 12:00:00 ngày 24/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Đường Hồ Hoàn Kiếm, 30/4 (từ giáp đường Xô Viết Nghệ Tỉnh đến giáp đường Trần Hưng Đạo), Lê Vĩnh Hòa, Trần Văn Hòa (từ giáp đường Lê Vĩnh Hòa đến giáp nhà số 48, 35), Lai Văn Tửng (từ giáp đường Tôn Đức Thắng đến giáp đường Calmetel), Nguyễn Chí Thanh, Sơn Đê, Tôn Đức Thắng (từ giáp đường Lê Lợi đến giáp nhà số 659, 848), Lý Đạo Thành.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 26/06/2026 đến 17:30:00 ngày 26/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần đường Nguyễn Huệ (từ giáp đường Hai Bà Trưng đến giáp đường Xô Viết Nghệ Tĩnh), Ngô Quyền (từ giáp đường Nguyễn Huệ đến giáp đường Cách Mạng Tháng 8), Cách Mạng Tháng 8 (từ giáp đường Ngô Quyền đến giáp đường Hai Bà Trưng)

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 26/06/2026 đến 17:30:00 ngày 26/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: thuộc các đường Nguyễn Du, Nguyễn Huệ (từ giáp đường Hai Bà Trưng đến giáp đường Phan Đình Phùng).

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 26/06/2026 đến 17:30:00 ngày 26/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Đường Mạc Đĩnh Chi (từ giáp đường Lê Duẩn đến giáp đường Bạch Đằng), khu đô thị 5A (các đường số 6, 7, 11, D1, D2, N1, N2, N3, N4).

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 28/06/2026 đến 16:30:00 ngày 28/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Đường Phan Văn Chiêu (từ giáp đường Mạc Đĩnh Chi đến giáp Kinh Quản Khuôn), khu vực hẻm 610, 612 đường Mạc Đĩnh Chi, khu vực Hẻm 383, 1025 đường 30/4, khu vực Kinh Quản Khuôn.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 28/06/2026 đến 07:50:00 ngày 28/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Đường Phan Văn Chiêu (từ giáp đường Mạc Đĩnh Chi đến giáp Kinh Quản Khuôn), khu vực hẻm 610, 612 đường Mạc Đĩnh Chi, khu vực Hẻm 383, 1025 đường 30/4, khu vực Kinh Quản Khuôn.

THỜI GIAN: Từ 15:45:00 ngày 28/06/2026 đến 16:00:00 ngày 28/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Nhu Gia





KHU VỰC: Một phần ấp Cổ Cò – xã Ngọc Tố.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 24/06/2026 đến 17:30:00 ngày 24/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Hiệp Hòa – xã Gia Hòa.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/06/2026 đến 17:00:00 ngày 24/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần các ấp: Vĩnh B, Phước Hòa, Long Hòa – xã Nhu Gia.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 25/06/2026 đến 17:30:00 ngày 25/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Long Hòa – xã Nhu Gia.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 25/06/2026 đến 17:00:00 ngày 25/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Ấp Hòa Lời xã Ngọc Tố

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 25/06/2026 đến 17:00:00 ngày 25/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Phước Hòa – xã Nhu Gia.

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 26/06/2026 đến 17:00:00 ngày 26/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần các ấp: Đay Sô, Bung Thum – xã Gia Hòa; một phần các ấp: Ấp Kiết Lập A, ấp Kiết Lập B, ấp Trung Nhất, ấp Kiết Nhất A, ấp Kiết Nhất B, ấp Tân Nghĩa - xã Lâm Tân.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 28/06/2026 đến 17:30:00 ngày 28/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Mỹ Tú





KHU VỰC: ấp Trà Lây 1, Trà Lây 2, Bố Liên 1, Bố Liên 2, Bố Liên 3 và một phần ấp Tà Ân – xã Mỹ Hương – TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 27/06/2026 đến 17:30:00 ngày 27/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Các ấp Mương Khai, Mỹ Đức, Mỹ An và Một phần các ấp Trà Coi A, Tân Mỹ – xã Mỹ Hương – TP Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/06/2026 đến 16:30:00 ngày 27/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Các ấp Phước Thuận, Phước Thới A, Phước Thới B và một phần ấp Phước Lợi B – xã Mỹ Phước – TP Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 28/06/2026 đến 17:30:00 ngày 28/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Cù Lao Dung





KHU VỰC: Một phần Ấp An Thường, xã An Thạnh, Thành Phố Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/06/2026 đến 17:30:00 ngày 24/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp An Nghiệp + ấp Võ Thành Văn, xã Cù Lao Dung

THỜI GIAN: Từ 09:32:00 ngày 24/06/2026 đến 11:43:00 ngày 24/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần Ấp Võ Thành Văn, xã Cù Lao Dung, Thành Phố Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 25/06/2026 đến 17:30:00 ngày 25/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Ấp Nguyễn Tăng, xã Cù Lao Dung, Thành Phố Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 25/06/2026 đến 12:30:00 ngày 25/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Ấp Lê Minh Châu, xã An Thạnh, Thành Phố Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 25/06/2026 đến 15:30:00 ngày 25/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Ấp An Lạc, An Trung A, xã An Thạnh, Thành Phố Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/06/2026 đến 17:30:00 ngày 26/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Ấp An Nghiệp, xã Cù Lao Dung, Thành Phố Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/06/2026 đến 17:30:00 ngày 27/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Ấp An Phú, xã An Thạnh, Thành Phố Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/06/2026 đến 16:30:00 ngày 28/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Ấp An Phú, xã An Thạnh, Thành Phố Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/06/2026 đến 16:30:00 ngày 28/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần Ấp Phước Hoà B, xã An Thạnh, Thành Phố Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/06/2026 đến 17:00:00 ngày 28/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Văn Sáu, xã Cù Lao Dung, một phần ấp An Phú xã An Thạnh TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 28/06/2026 đến 17:00:00 ngày 28/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Đoàn Văn Tố, ấp Văn Sáu xã Cù Lao dung TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 28/06/2026 đến 10:20:00 ngày 28/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Đoàn Văn Tố, ấp Văn Sáu xã Cù Lao dung TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 16:10:00 ngày 28/06/2026 đến 16:30:00 ngày 28/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Vĩnh Châu





KHU VỰC: Một phần khu vực phường Vĩnh châu

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/06/2026 đến 14:00:00 ngày 24/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Phú Lộc





KHU VỰC: Một phần ấp 15 - xã Vĩnh Lợi

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/06/2026 đến 15:30:00 ngày 27/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Kế Sách





KHU VỰC: Một phần ấp Trường Lộc, xã Nhơn Mỹ, TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/06/2026 đến 17:00:00 ngày 24/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Hậu Bối xã Đại Hãi TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 09:06:00 ngày 24/06/2026 đến 16:30:00 ngày 24/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Mất điện khách hàng Cty xuất nhập khẩu Quốc Tín thuộc ấp An Thới, xã An Lạc Thôn, TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/06/2026 đến 10:30:00 ngày 26/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện khách hàng Cty của TNHH Một Thành Viên Thiên vạn Tường thuộc ấp An Thành, xã Kế Sách, TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/06/2026 đến 11:00:00 ngày 26/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện khách hàng Cty TNHH xuất nhập khảu Biển Đông 3 thuộc ấp An Ninh, xã An Lạc Thôn, TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 26/06/2026 đến 13:30:00 ngày 26/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện khách hàng Trung Tâm khuyến nông và dịch vụ nông nghiệp TP cần Thơ thuộc ấp Kinh Giữa 2, xã Kế Sách, TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 11:30:00 ngày 26/06/2026 đến 13:30:00 ngày 26/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện khách hàng Hợp tác xã nông nghiệp Hưng Lợi 1 thuộc ấp Hòa Lộc 2, xã An Lạc Thôn, TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 26/06/2026 đến 17:00:00 ngày 26/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện khách hàng Nước Đá Trung Tâm thuộc ấp Ba Rinh, xã Đại Hải, TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 26/06/2026 đến 17:30:00 ngày 26/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Long Phú





KHU VỰC: Ấp Nước Mặn, xã Long Phú, thành phố Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/06/2026 đến 09:00:00 ngày 24/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Lợi Hưng, xã Đại Ngãi, TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/06/2026 đến 17:00:00 ngày 24/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Ấp Ngãi Hòa, xã Đại Ngãi, TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/06/2026 đến 17:00:00 ngày 24/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Ấp Phú Đức, xã Long Phú, thành phố Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 24/06/2026 đến 10:30:00 ngày 24/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Phụng Tường 1, xã Nhơn Mỹ, TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 25/06/2026 đến 16:00:00 ngày 25/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Phú Đa, xã Trường Khánh, thành phố Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 25/06/2026 đến 09:00:00 ngày 25/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Thạnh Đức, ấp Hòa Hưng, xã Đại Ngãi, Thành phố Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/06/2026 đến 16:00:00 ngày 26/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Tân Qui A, Tân Qui B, ấp KoKo, xã Tân Thạnh; Một phần ấp 4, ấp Sóc Mới, ấp Bưng Thum, ấp Bưng Long, ấp Bưng Tròn, ấp Tân Lập, xã Long Phú

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/06/2026 đến 08:15:00 ngày 27/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Saitard ấp Tân Qui A, ấp Cái Quanh, ấp Cái Đường, ấp Cái Xe, ấp Tân Hội, ấp Tân Lịch, ấp Sóc Dong Tân Qui B, ấp 4, xã Tân Thạnh, TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/06/2026 đến 16:30:00 ngày 27/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Tân Qui A, Tân Qui B, ấp KoKo, xã Tân Thạnh; Một phần ấp 4, ấp Sóc Mới, ấp Bưng Thum, ấp Bưng Long, ấp Bưng Tròn, ấp Tân Lập, xã Long Phú

THỜI GIAN: Từ 16:00:00 ngày 27/06/2026 đến 16:30:00 ngày 27/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Ngã Năm





KHU VỰC: Khu vực 3, phường Ngã Năm

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/06/2026 đến 13:00:00 ngày 24/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Ấp Long Thành – xã Tân Long

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/06/2026 đến 17:00:00 ngày 28/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Thuận Hòa





KHU VỰC: ấp Giồng Chùa B, xã An Ninh, TPCT

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/06/2026 đến 16:00:00 ngày 24/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: ấp Hòa Long, xã An Ninh, TPCT

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 25/06/2026 đến 16:00:00 ngày 25/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Không

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/06/2026 đến 16:00:00 ngày 26/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: ấp Mỹ Đức, Hòa Long, Mỹ An, An Tập, xã Hồ Đắc Kiện, TPCT.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/06/2026 đến 16:00:00 ngày 27/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: ấp Kinh Mới, ấp Châu Thành, ấp Xà Lan, xã An Ninh, Thành phố Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 28/06/2026 đến 17:30:00 ngày 28/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Trần Đề





KHU VỰC: Khu vực Ấp Nhà Thờ - Xã Trần Đề - TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 25/06/2026 đến 17:00:00 ngày 25/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Ấp Giồng Chát Xã Liêu Tú - Thành phố Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/06/2026 đến 15:00:00 ngày 26/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Ấp Ngan Rô 1 - Xã Trần Đề - TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 26/06/2026 đến 16:00:00 ngày 26/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Đầu Giồng - Xã Trần Đề - TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/06/2026 đến 14:00:00 ngày 27/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực Ấp Bưng Chông - Xã Tài Văn - TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 27/06/2026 đến 16:30:00 ngày 27/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện