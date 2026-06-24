Lịch cúp điện TP. Cần Thơ (Sóc Trăng cũ) từ ngày 24 - 28/6/2026: Có khu dân cư cúp điện đến 17 tiếng/ngày để sửa chữa
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần này một số khu dân cư và đơn vị thuộc Sóc Trăng cũ sẽ mất điện cả ngày.
Lịch cúp điện Sóc Trăng
Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Sóc Trăng cũ (lịch cắt điện Sóc Trăng) từ ngày 24 - 28/6/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.
Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.
Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.
Ngoài ra, lịch cúp điện Sóc Trăng cũ ngày 24 - 28/6/2026 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để mọi người có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.
Chi tiết lịch cúp điện Sóc Trăng cũ ngày 24 - 28/6/2026
Lịch cúp điện Sóc Trăng
KHU VỰC: một phần khu đô thị 5A các đường số 3,6,7,13, D10, N20, N21
THỜI GIAN: Từ 00:00:00 ngày 24/06/2026 đến 17:00:00 ngày 24/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Chỉ mất điện 1 KH trạm chuyên dùng
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 24/06/2026 đến 12:00:00 ngày 24/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Đường Hồ Hoàn Kiếm, 30/4 (từ giáp đường Xô Viết Nghệ Tỉnh đến giáp đường Trần Hưng Đạo), Lê Vĩnh Hòa, Trần Văn Hòa (từ giáp đường Lê Vĩnh Hòa đến giáp nhà số 48, 35), Lai Văn Tửng (từ giáp đường Tôn Đức Thắng đến giáp đường Calmetel), Nguyễn Chí Thanh, Sơn Đê, Tôn Đức Thắng (từ giáp đường Lê Lợi đến giáp nhà số 659, 848), Lý Đạo Thành.
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 26/06/2026 đến 17:30:00 ngày 26/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần đường Nguyễn Huệ (từ giáp đường Hai Bà Trưng đến giáp đường Xô Viết Nghệ Tĩnh), Ngô Quyền (từ giáp đường Nguyễn Huệ đến giáp đường Cách Mạng Tháng 8), Cách Mạng Tháng 8 (từ giáp đường Ngô Quyền đến giáp đường Hai Bà Trưng)
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 26/06/2026 đến 17:30:00 ngày 26/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: thuộc các đường Nguyễn Du, Nguyễn Huệ (từ giáp đường Hai Bà Trưng đến giáp đường Phan Đình Phùng).
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 26/06/2026 đến 17:30:00 ngày 26/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Đường Mạc Đĩnh Chi (từ giáp đường Lê Duẩn đến giáp đường Bạch Đằng), khu đô thị 5A (các đường số 6, 7, 11, D1, D2, N1, N2, N3, N4).
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 28/06/2026 đến 16:30:00 ngày 28/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Đường Phan Văn Chiêu (từ giáp đường Mạc Đĩnh Chi đến giáp Kinh Quản Khuôn), khu vực hẻm 610, 612 đường Mạc Đĩnh Chi, khu vực Hẻm 383, 1025 đường 30/4, khu vực Kinh Quản Khuôn.
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 28/06/2026 đến 07:50:00 ngày 28/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Đường Phan Văn Chiêu (từ giáp đường Mạc Đĩnh Chi đến giáp Kinh Quản Khuôn), khu vực hẻm 610, 612 đường Mạc Đĩnh Chi, khu vực Hẻm 383, 1025 đường 30/4, khu vực Kinh Quản Khuôn.
THỜI GIAN: Từ 15:45:00 ngày 28/06/2026 đến 16:00:00 ngày 28/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Nhu Gia
KHU VỰC: Một phần ấp Cổ Cò – xã Ngọc Tố.
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 24/06/2026 đến 17:30:00 ngày 24/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần ấp Hiệp Hòa – xã Gia Hòa.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/06/2026 đến 17:00:00 ngày 24/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần các ấp: Vĩnh B, Phước Hòa, Long Hòa – xã Nhu Gia.
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 25/06/2026 đến 17:30:00 ngày 25/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần ấp Long Hòa – xã Nhu Gia.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 25/06/2026 đến 17:00:00 ngày 25/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Ấp Hòa Lời xã Ngọc Tố
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 25/06/2026 đến 17:00:00 ngày 25/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Phước Hòa – xã Nhu Gia.
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 26/06/2026 đến 17:00:00 ngày 26/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần các ấp: Đay Sô, Bung Thum – xã Gia Hòa; một phần các ấp: Ấp Kiết Lập A, ấp Kiết Lập B, ấp Trung Nhất, ấp Kiết Nhất A, ấp Kiết Nhất B, ấp Tân Nghĩa - xã Lâm Tân.
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 28/06/2026 đến 17:30:00 ngày 28/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Mỹ Tú
KHU VỰC: ấp Trà Lây 1, Trà Lây 2, Bố Liên 1, Bố Liên 2, Bố Liên 3 và một phần ấp Tà Ân – xã Mỹ Hương – TP Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 27/06/2026 đến 17:30:00 ngày 27/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Các ấp Mương Khai, Mỹ Đức, Mỹ An và Một phần các ấp Trà Coi A, Tân Mỹ – xã Mỹ Hương – TP Cần Thơ.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/06/2026 đến 16:30:00 ngày 27/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Các ấp Phước Thuận, Phước Thới A, Phước Thới B và một phần ấp Phước Lợi B – xã Mỹ Phước – TP Cần Thơ.
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 28/06/2026 đến 17:30:00 ngày 28/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Cù Lao Dung
KHU VỰC: Một phần Ấp An Thường, xã An Thạnh, Thành Phố Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/06/2026 đến 17:30:00 ngày 24/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần ấp An Nghiệp + ấp Võ Thành Văn, xã Cù Lao Dung
THỜI GIAN: Từ 09:32:00 ngày 24/06/2026 đến 11:43:00 ngày 24/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần Ấp Võ Thành Văn, xã Cù Lao Dung, Thành Phố Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 25/06/2026 đến 17:30:00 ngày 25/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần Ấp Nguyễn Tăng, xã Cù Lao Dung, Thành Phố Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 25/06/2026 đến 12:30:00 ngày 25/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần Ấp Lê Minh Châu, xã An Thạnh, Thành Phố Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 25/06/2026 đến 15:30:00 ngày 25/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần Ấp An Lạc, An Trung A, xã An Thạnh, Thành Phố Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/06/2026 đến 17:30:00 ngày 26/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần Ấp An Nghiệp, xã Cù Lao Dung, Thành Phố Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/06/2026 đến 17:30:00 ngày 27/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần Ấp An Phú, xã An Thạnh, Thành Phố Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/06/2026 đến 16:30:00 ngày 28/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần Ấp An Phú, xã An Thạnh, Thành Phố Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/06/2026 đến 16:30:00 ngày 28/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần Ấp Phước Hoà B, xã An Thạnh, Thành Phố Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/06/2026 đến 17:00:00 ngày 28/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần ấp Văn Sáu, xã Cù Lao Dung, một phần ấp An Phú xã An Thạnh TP Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 28/06/2026 đến 17:00:00 ngày 28/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần ấp Đoàn Văn Tố, ấp Văn Sáu xã Cù Lao dung TP Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 28/06/2026 đến 10:20:00 ngày 28/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần ấp Đoàn Văn Tố, ấp Văn Sáu xã Cù Lao dung TP Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 16:10:00 ngày 28/06/2026 đến 16:30:00 ngày 28/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Vĩnh Châu
KHU VỰC: Một phần khu vực phường Vĩnh châu
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/06/2026 đến 14:00:00 ngày 24/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Phú Lộc
KHU VỰC: Một phần ấp 15 - xã Vĩnh Lợi
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/06/2026 đến 15:30:00 ngày 27/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Kế Sách
KHU VỰC: Một phần ấp Trường Lộc, xã Nhơn Mỹ, TP Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/06/2026 đến 17:00:00 ngày 24/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Hậu Bối xã Đại Hãi TP Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 09:06:00 ngày 24/06/2026 đến 16:30:00 ngày 24/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Mất điện khách hàng Cty xuất nhập khẩu Quốc Tín thuộc ấp An Thới, xã An Lạc Thôn, TP Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/06/2026 đến 10:30:00 ngày 26/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện khách hàng Cty của TNHH Một Thành Viên Thiên vạn Tường thuộc ấp An Thành, xã Kế Sách, TP Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/06/2026 đến 11:00:00 ngày 26/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện khách hàng Cty TNHH xuất nhập khảu Biển Đông 3 thuộc ấp An Ninh, xã An Lạc Thôn, TP Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 26/06/2026 đến 13:30:00 ngày 26/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện khách hàng Trung Tâm khuyến nông và dịch vụ nông nghiệp TP cần Thơ thuộc ấp Kinh Giữa 2, xã Kế Sách, TP Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 11:30:00 ngày 26/06/2026 đến 13:30:00 ngày 26/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện khách hàng Hợp tác xã nông nghiệp Hưng Lợi 1 thuộc ấp Hòa Lộc 2, xã An Lạc Thôn, TP Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 26/06/2026 đến 17:00:00 ngày 26/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện khách hàng Nước Đá Trung Tâm thuộc ấp Ba Rinh, xã Đại Hải, TP Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 26/06/2026 đến 17:30:00 ngày 26/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Long Phú
KHU VỰC: Ấp Nước Mặn, xã Long Phú, thành phố Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/06/2026 đến 09:00:00 ngày 24/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Lợi Hưng, xã Đại Ngãi, TP Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/06/2026 đến 17:00:00 ngày 24/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Ấp Ngãi Hòa, xã Đại Ngãi, TP Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/06/2026 đến 17:00:00 ngày 24/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Ấp Phú Đức, xã Long Phú, thành phố Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 24/06/2026 đến 10:30:00 ngày 24/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Phụng Tường 1, xã Nhơn Mỹ, TP Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 25/06/2026 đến 16:00:00 ngày 25/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Phú Đa, xã Trường Khánh, thành phố Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 25/06/2026 đến 09:00:00 ngày 25/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Thạnh Đức, ấp Hòa Hưng, xã Đại Ngãi, Thành phố Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/06/2026 đến 16:00:00 ngày 26/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Tân Qui A, Tân Qui B, ấp KoKo, xã Tân Thạnh; Một phần ấp 4, ấp Sóc Mới, ấp Bưng Thum, ấp Bưng Long, ấp Bưng Tròn, ấp Tân Lập, xã Long Phú
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/06/2026 đến 08:15:00 ngày 27/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Saitard ấp Tân Qui A, ấp Cái Quanh, ấp Cái Đường, ấp Cái Xe, ấp Tân Hội, ấp Tân Lịch, ấp Sóc Dong Tân Qui B, ấp 4, xã Tân Thạnh, TP Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/06/2026 đến 16:30:00 ngày 27/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần ấp Tân Qui A, Tân Qui B, ấp KoKo, xã Tân Thạnh; Một phần ấp 4, ấp Sóc Mới, ấp Bưng Thum, ấp Bưng Long, ấp Bưng Tròn, ấp Tân Lập, xã Long Phú
THỜI GIAN: Từ 16:00:00 ngày 27/06/2026 đến 16:30:00 ngày 27/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Ngã Năm
KHU VỰC: Khu vực 3, phường Ngã Năm
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/06/2026 đến 13:00:00 ngày 24/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Ấp Long Thành – xã Tân Long
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/06/2026 đến 17:00:00 ngày 28/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Thuận Hòa
KHU VỰC: ấp Giồng Chùa B, xã An Ninh, TPCT
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/06/2026 đến 16:00:00 ngày 24/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: ấp Hòa Long, xã An Ninh, TPCT
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 25/06/2026 đến 16:00:00 ngày 25/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Không
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/06/2026 đến 16:00:00 ngày 26/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: ấp Mỹ Đức, Hòa Long, Mỹ An, An Tập, xã Hồ Đắc Kiện, TPCT.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/06/2026 đến 16:00:00 ngày 27/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: ấp Kinh Mới, ấp Châu Thành, ấp Xà Lan, xã An Ninh, Thành phố Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 28/06/2026 đến 17:30:00 ngày 28/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Trần Đề
KHU VỰC: Khu vực Ấp Nhà Thờ - Xã Trần Đề - TP Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 25/06/2026 đến 17:00:00 ngày 25/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Ấp Giồng Chát Xã Liêu Tú - Thành phố Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/06/2026 đến 15:00:00 ngày 26/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Ấp Ngan Rô 1 - Xã Trần Đề - TP Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 26/06/2026 đến 16:00:00 ngày 26/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Đầu Giồng - Xã Trần Đề - TP Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/06/2026 đến 14:00:00 ngày 27/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khu vực Ấp Bưng Chông - Xã Tài Văn - TP Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 27/06/2026 đến 16:30:00 ngày 27/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
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GĐXH - Dù tăng cường kiểm tra, xử lý, tình trạng kinh doanh hàng giả, hàng nhái và hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên địa bàn TP Huế vẫn còn diễn biến phức tạp, với nhiều thủ đoạn tinh vi.
Tỷ giá USD hôm nay 24/6: Đồng Đô la Mỹ tiếp tục khẳng định vị thếGiá cả thị trường - 4 giờ trước
GĐXH - PV Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) cập nhật tỷ giá ngoại tệ mới nhất hôm nay thứ tư ngày 24/6/2026, chi tiết tỷ giá USD, EURO, Bảng Anh, Yên Nhật... và các ngoại tệ khác.
Lịch cúp điện Vĩnh Long (Trà Vinh cũ) từ ngày 24 - 28/6/2026: Có nơi 5h sáng đã không còn điện để dùngSản phẩm - Dịch vụ - 4 giờ trước
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), hôm nay đến hết tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Trà Vinh cũ sẽ mất điện cả ngày.
Thông báo đặc biệt của Honda về các dòng xe máy liên quan đến xăng E10Bảo vệ người tiêu dùng - 5 giờ trước
GĐXH - Honda Việt Nam vừa xác nhận toàn bộ các mẫu xe máy chính hãng do hãng sản xuất, lắp ráp và phân phối từ năm 1997 đều tương thích với xăng sinh học E10.
Loại quả 'tốt nhất thế giới' xưa mọc dại giờ là đặc sản, vào mùa bán đầy chợ Việt giá 'rẻ như cho', trồng một lần thu hoạch cả đờiGiá cả thị trường - 5 giờ trước
GĐXH - Mắc cọp - lê rừng Sìn Hồ (Lai Châu) nay trở thành đặc sản mùa hè được săn đón, bán tới 40.000 đồng/kg và có thể trồng một lần cho thu hoạch nhiều năm.
Hà Nội: Giá nhà riêng trong ngõ tại phường Thanh Xuân tăng sau khi đường Nguyễn Tuân mở rộng, đường Vành đai 2,5 quy hoạchGiá cả thị trường - 5 giờ trước
GĐXH - Sau khi các tuyến đường như Nguyễn Tuân, đường Vành đai 2,5 được mở rộng, giá nhà riêng tại khu vực phường Thanh Xuân cũng tăng đáng kể, thậm chí loạt nhà riêng trong ngõ cũng vượt ngưỡng 4 tỷ đồng/căn
Thông báo đặc biệt của Honda về các dòng xe máy liên quan đến xăng E10Bảo vệ người tiêu dùng
GĐXH - Honda Việt Nam vừa xác nhận toàn bộ các mẫu xe máy chính hãng do hãng sản xuất, lắp ráp và phân phối từ năm 1997 đều tương thích với xăng sinh học E10.