Lịch cúp điện TP. Cần Thơ từ ngày 5 - 11/10/2026: Cúp điện từ sáng sớm đến chiều tối nhiều khách hàng

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Lịch cúp điện Cần Thơ

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện TP. Cần Thơ (lịch cắt điện TP. Cần Thơ) từ 5 - 11/10/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, những nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Bên cạnh đó, tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch của công ty điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện TP. Cần Thơ từ 5 - 11/10/2026 được Chuyên trang Gia đình & Xã hội cập nhật thường xuyên để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện TP. Cần Thơ tuần này được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện TP. Cần Thơ từ ngày 5 - 11/10/2026

Lịch cúp điện Ninh Kiều





KHU VỰC: Mất Điện :Đường Nguyễn Việt Hồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 08/10/2026 đến 16:00:00 ngày 08/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Cái Răng

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 5 - 11/10/2026.

Lịch cúp điện Ô Môn





KHU VỰC: Mất điện một phần khu vực Bình Hưng, phường Phước Thới, TP. Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 05/10/2026 đến 16:00:00 ngày 05/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện một phần khu vực Thới Bình, Thới Bình A, Phường Ô Môn, TP. Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/10/2026 đến 16:00:00 ngày 06/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện một phần khu vực KV Thới Trinh A, Phường Ô Môn, TP. Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 07/10/2026 đến 16:00:00 ngày 07/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện một phần khu vực Thới Hòa 1, Phường Thới Long, TP. Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 08/10/2026 đến 16:00:00 ngày 08/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Thốt Nốt





KHU VỰC: Một phần KV Phước Lộc, Tân An, P. Tân Lộc, Tp Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 06/10/2026 đến 16:00:00 ngày 06/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần KV Thới Bình, Thới Bình 2, P.Thốt Nốt, Tp Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 07/10/2026 đến 16:00:00 ngày 07/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần KV Tân Mỹ 1, P. Tân Lộc, Tp Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 08/10/2026 đến 11:00:00 ngày 08/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Bình Thủy





KHU VỰC: Hẻm 5 - Đường Bùi Hữu Nghĩa - P Bình Thủy - TPCT

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 05/10/2026 đến 16:30:00 ngày 05/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Tổ 9 KV Bình Dương A -Đường Bùi Hữu Nghĩa - P Long Tuyền - TPCT.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 06/10/2026 đến 14:00:00 ngày 06/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Tổ 18 + 19 - KV Bình Dương B - Đường Bùi Hữu Nghĩa - P Long Tuyền - Q Bình Thủy

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 06/10/2026 đến 15:30:00 ngày 06/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Vĩnh Thạnh





KHU VỰC: KV mất điện: Một phần xã Thạnh An_TP Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 05/10/2026 đến 16:40:00 ngày 05/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: KV mất điện: Một phần xã Thạnh Quới_TP Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 07:50:00 ngày 05/10/2026 đến 17:00:00 ngày 05/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: KV mất điện: Một phần xã Thạnh Quói_TP Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 06/10/2026 đến 17:00:00 ngày 06/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: KV mất điện: Một phần xã Thạnh An_TP Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 07/10/2026 đến 09:30:00 ngày 07/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: KV mất điện: Một phần xã Thạnh An_TP Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 09:35:00 ngày 07/10/2026 đến 10:35:00 ngày 07/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: KV mất điện: Một phần xã Thạnh An_TP Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 10:40:00 ngày 07/10/2026 đến 11:40:00 ngày 07/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: KV mất điện: Một phần xã Thạnh An_TP Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 07/10/2026 đến 14:10:00 ngày 07/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: KV mất điện: Một phần xã Thạnh An_TP Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 14:15:00 ngày 07/10/2026 đến 15:25:00 ngày 07/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Phong Điền

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 5 - 11/10/2026.

Lịch cúp điện Thới Lai





KHU VỰC: Ấp Thới Hòa, Xã Đông Hiệp, ấp Thới Hòa xã Thới Lai, Ấp Thới Phước, Xã Trường Thành, thành phố Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 05/10/2026 đến 15:30:00 ngày 05/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Ấp Thới Thanh, Xã Trường Xuân, thành phố Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/10/2026 đến 15:00:00 ngày 06/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Định Khánh, Trường Trung, Xã Trường Thành, thành phố Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 07/10/2026 đến 15:00:00 ngày 07/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Thới Tân, Xã Thới Lai, thành phố Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 08/10/2026 đến 15:00:00 ngày 08/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Cờ Đỏ





KHU VỰC: P. Trung Nhứt

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 05/10/2026 đến 17:00:00 ngày 05/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Xã Trung Hưng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 05/10/2026 đến 11:00:00 ngày 05/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Xã Trung Hưng

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 06/10/2026 đến 17:00:00 ngày 06/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp