Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng

Lịch cúp điện TP. Cần Thơ từ ngày 7 - 10/8/2025: Cúp điện cả ngày nhiều khu dân cư để sửa điện lưới

Thứ năm, 10:36 07/08/2025 | Sản phẩm - Dịch vụ
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), tuần này nhiều khu vực thuộc Cần Thơ sẽ mất điện cả ngày.

Lịch cúp điện Cần Thơ

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện TP. Cần Thơ (lịch cắt điện) từ ngày 7 - 10/8/2025 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, những nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Bên cạnh đó, tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch của công ty điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Cần Thơ từ ngày 7 - 10/8/2025 được Chuyên trang Gia đình & Xã hội cập nhật thường xuyên để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện TP. Cần Thơ từ ngày 7 - 10/8/2025: Cúp điện cả ngày nhiều khu dân cư để sửa điện lưới- Ảnh 1.

Lịch cúp điện TP. Cần Thơ tuần này được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện TP. Cần Thơ từ ngày 7 - 10/8/2025

Lịch cúp điện Ninh Kiều

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

07/08/2025 07:00:00

07/08/2025 17:00:00

Đài Truyền Hình TPCT - P. Tân An Thành PCT

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07/08/2025 08:00:00

07/08/2025 15:00:00

Mất điện: một phần đường Trần Ngọc Quế từ đường 30/4 đi đến đường Tầm Vu rẽ phải đến chân cầu Hưng Lợi – Phường Tân An TPCT

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

08/08/2025 08:00:00

08/08/2025 15:00:00

Mất điện: một phần đường 30/4 từ đầu hẻm 69 đi đến đường 3/2 đến tiệm trà NoBi – Phường Tân An - TPCT

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

09/08/2025 07:00:00

09/08/2025 15:00:00

Mất điện: một phần đường Ngô Quyền từ đường Hòa Bình vào đến đường Nguyễn Khuyến rẽ trái đến đường Đề Thám, một phần đường Hòa BÌnh từ Cty DV Hòa Bình bên trái đi đến đường Ngô Quyền TPCT.

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10/08/2025 06:30:00

10/08/2025 07:00:00

ĐHCT khu 3, ST Nguyễn Kim, Bảo Minh, Dược Phẩm Việt Phúc,BH prudential, Nguyễn Hiếu, Cống ngăn triều Tham Tướng, NH Liên Việt, Một phần đường Mậu Thân từ khu vực Chợ Xuân Khánh đến ngã tư Mậu Thân và 3/2, một phần đường Nguyễn Thị Minh Khai từ Cầu Quang Trung đến Chợ Xuân Khánh, một phần đường Huỳnh Cương, Đường Nguyễn Việt Hồng, Phan Văn Trị, Đề Thám, Lý Tự Trọng, Đường Tầm Vu, một phần Trần Hoàng Na từ đường Tầm Vu ra đến đường 30/4 P. Tân An Thành Phố Cần Thơ.

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Cái Răng

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

07/08/2025 10:15:00

07/08/2025 11:00:00

Một phần KV Thạnh Thắng - P. Phú Thứ cũ (P. Hưng Phú) - TP Cần Thơ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Ô Môn

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

07/08/2025 08:00:00

07/08/2025 12:00:00

Mất điện: KV Bình Yên – Phường Phước Thới – TP Cần Thơ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08/08/2025 08:00:00

08/08/2025 09:30:00

Mất điện một phần KV Thới Bình – Phường Phước Thới – TP Cần Thơ.

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08/08/2025 10:00:00

08/08/2025 11:30:00

Mất điện một phần KV Thới Bình – Phường Phước Thới – TP Cần Thơ.

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08/08/2025 12:30:00

08/08/2025 14:00:00

Mất điện một phần KV Thới Trinh – Phường Phước Thới – TP Cần Thơ.

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08/08/2025 14:30:00

08/08/2025 16:00:00

Mất điện một phần KV Thới Trinh – Phường Phước Thới – TP Cần Thơ.

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09/08/2025 06:00:00

09/08/2025 07:00:00

Mất điện các khu vực: - KV 2, KV 3, KV 10, KV 13, KV 15, KV Hòa An, KV Hòa An A, KV Hòa Long A, KV Tân Hòa, KV Thới Hòa E, KV Thới Hòa, KV Thới Hòa C, KV Thới Bình A, KV Thới Phong, KV Thới Thuận, KV Thới Thạnh A, KV Thới Trinh C, Thới Trinh B, Phường Ô Môn

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

09/08/2025 06:00:00

09/08/2025 07:00:00

Mất điện các khu vực: - : KV 3, KV 4, KV 5, KV 10, KV 11. Phường Ô Môn

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

09/08/2025 06:00:00

09/08/2025 17:00:00

Mất điện các khu vực: - KV Thới Ngươn, Thới Ngươn A, Thới Ngươn B, Thới Hòa, Thới Thuận - Phường Phước Thới, TP Cần Thơ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng lưới điện 110kV

09/08/2025 06:00:00

09/08/2025 09:30:00

Mất điện các khu vực: - KV Thới Ngươn B, KV Thới Ngươn A, KV Thới Bình, KV Thới Lợi, KV Thới Thuận, KV Thới Hòa, P. Phước Thới, TP Cần Thơ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng lưới điện 110kV

09/08/2025 17:00:00

09/08/2025 17:30:00

Mất điện các khu vực: - KV 2, KV 3, KV 10, KV 13, KV 15, KV Hòa An, KV Hòa An A, KV Hòa Long A, KV Tân Hòa, KV Thới Hòa E, KV Thới Hòa, KV Thới Hòa C, KV Thới Bình A, KV Thới Phong, KV Thới Thuận, KV Thới Thạnh A, KV Thới Trinh C, Thới Trinh B, Phường Ô Môn, TP Cần Thơ

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

09/08/2025 17:00:00

09/08/2025 17:30:00

Mất điện các khu vực: - : KV 3, KV 4, KV 5, KV 10, KV 11. Phường Ô Môn, TP Cần Thơ

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

10/08/2025 06:00:00

10/08/2025 17:30:00

Mất điện các khu vực: KV Thới Đông, KV Thới Thuận, KV Bình Lập, KV Bình Hòa A, KV Bình Lợi, KV Bình An, KV Bình Khánh, KV Tân Qui, KV Bình Lợi, KV Bình Hòa, KV Bình Yên, KV Bình Thuận, KV Trường Hưng, KV Tân Xuân, KV Trường Trung, KV Tân Thạnh, Phường Phước Thới - TP Cần Thơ. - Ấp Trường Đông, Ấp Trường Đông B, Xã Tân Thới - TP Cần Thơ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng lưới điện 110kV

10/08/2025 06:00:00

10/08/2025 17:30:00

Mất điện các khu vực: + KV Bình Hưng, KV Bình Phước, KV Bình An, KV Bình Hòa A, KV Bình Hòa B, Phường Phước Thới, TP. Cần Thơ.

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng lưới điện 110kV

10/08/2025 06:00:00

10/08/2025 07:00:00

Mất điện các khu vực: KV Bình An, KV Bình Khánh P. Phước Thới, KV Tân Qui, KV Bình Lợi, KV Bình Hòa, KV Bình Yên, KV Bình Thuận, KV Trường Hưng, KV Tân Xuân, KV Trường Trung, KV Tân Thạnh, P. Phước Thới, Ấp Trường Đông, Ấp Trường Đông B, Xã Tân Thới, TP. Cần Thơ

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

10/08/2025 06:00:00

10/08/2025 07:00:00

Mất điện các khu vực: KV Thới Ngươn B, KV Thới Ngươn A, KV Thới Bình, KV Thới Lợi, KV Thới Thuận, KV Thới Hòa, P. Phước Thới, TP Cần Thơ

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

10/08/2025 06:00:00

10/08/2025 07:00:00

Mất điện các khu vực: KV Thới Ngươn B, P. Phước Thới, TP Cần Thơ

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

10/08/2025 06:00:00

10/08/2025 07:00:00

Mất điện các khu vực: Ấp Thới Bình A, Thới Bình A1, A2, Thới Bình A3 – phường Ô Môn; KV 4, 5,12 – Phường Ô Môn; KV Thới Hòa B, Thới Hòa C, Phú Luông, Long Định, Thới Mỹ, Thới Xương 2, Rạch Chanh, Thới Hòa 1, Cái Sơn, Thạnh Đông - P. Thới Long; Khu 3 Viện Lúa ĐBSCL - Xã Trường Thành

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

10/08/2025 06:00:00

10/08/2025 07:00:00

Mất điện các khu vực: Bình Lập, Bình Khánh, Thới Ngươn B, Thới Bình, Thới Trinh, Thới Lợi, P. Phước Thới. TP. Cần Thơ + KV 12, KV 15, KV Thới Phong, Thới Phong A, Thới Lợi, Thới Lợi A, P. Ô Môn. TP Cần Thơ

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

10/08/2025 16:30:00

10/08/2025 17:30:00

Mất điện các khu vực: Bình Lập, Bình Khánh, Thới Ngươn B, Thới Bình, Thới Trinh, Thới Lợi, P. Phước Thới. TP. Cần Thơ + KV 12, KV 15, KV Thới Phong, Thới Phong A, Thới Lợi, Thới Lợi A, P. Ô Môn. TP Cần Thơ

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

10/08/2025 16:30:00

10/08/2025 17:30:00

Mất điện các khu vực: Ấp Thới Bình A, Thới Bình A1, A2, Thới Bình A3 – phường Ô Môn; KV 4, 5,12 – Phường Ô Môn; KV Thới Hòa B, Thới Hòa C, Phú Luông, Long Định, Thới Mỹ, Thới Xương 2, Rạch Chanh, Thới Hòa 1, Cái Sơn, Thạnh Đông - P. Thới Long; Khu 3 Viện Lúa ĐBSCL - Xã Trường Thành, TP. Cần Thơ

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

10/08/2025 17:00:00

10/08/2025 18:00:00

Mất điện các khu vực: KV Bình An, KV Bình Khánh P. Phước Thới, KV Tân Qui, KV Bình Lợi, KV Bình Hòa, KV Bình Yên, KV Bình Thuận, KV Trường Hưng, KV Tân Xuân, KV Trường Trung, KV Tân Thạnh, P. Phước Thới, Ấp Trường Đông, Ấp Trường Đông B, Xã Tân Thới, TP. Cần Thơ

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

10/08/2025 17:00:00

10/08/2025 18:00:00

Mất điện các khu vực: KV Thới Ngươn B, P. Phước Thới, TP Cần Thơ

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Thốt Nốt

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

08/08/2025 08:00:00

08/08/2025 16:00:00

Một phần KV Long Thạnh 2, phường Thốt Nốt, TP. Cần Thơ.

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

08/08/2025 08:00:00

08/08/2025 15:00:00

Một phần KV Long Thạnh A, Long Thạnh 1, phường Thốt Nốt, TP. Cần Thơ.

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

08/08/2025 09:00:00

08/08/2025 10:00:00

Một phần KV Thới Hòa, P.Thốt Nốt, TP. Cần Thơ.

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08/08/2025 10:30:00

08/08/2025 11:30:00

Một phần KV Thới Hòa, P.Thốt Nốt, TP. Cần Thơ.

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08/08/2025 12:00:00

08/08/2025 13:00:00

Một phần KV Thới Hòa, P.Thốt Nốt, TP. Cần Thơ.

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08/08/2025 13:30:00

08/08/2025 14:30:00

Một phần KV Thới Hòa, P.Thốt Nốt, TP. Cần Thơ.

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08/08/2025 15:00:00

08/08/2025 16:00:00

Một phần KV Thới Hòa, P.Thốt Nốt, TP. Cần Thơ.

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09/08/2025 08:00:00

09/08/2025 16:00:00

Một phần KV Phúc Lộc 3, phường Trung Nhứt, TP. Cần Thơ.

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Bình Thủy

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

09/08/2025 06:00:00

09/08/2025 17:00:00

Đường số 10, đường số 6, đường số 9, đường số 7, đường số 8 KCN Trà Nóc 2, P. Phước Thới, TP Cần Thơ + Cty Thép Tây Đô

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

09/08/2025 07:00:00

09/08/2025 09:00:00

Đường trục chính KCN Trà Nóc 2 đoạn từ đầu đường số 10 đến cầu rạch chôm phía bên tay trái KCN Trà Nóc 2, P. Phước Thới, TP Cần Thơ

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

10/08/2025 06:00:00

10/08/2025 17:00:00

Đường trục chính KCN Trà Nóc 2 đoạn từ đầu đường số 10 đến cầu rạch chôm phía bên tay trái KCN Trà Nóc 2, P. Phước Thới + đường Lê Hồng Phong đoạn từ Ngân Hàng Sacombank đến cầu Sang Trắng phia bên tay phải + từ đầu đường số 2 Cổng B KCN Trà Nóc 1 đến đầu đường Đường Số 5 + Công ty Thép Tây Đô, P. Thới An Đông, TP Cần Thơ

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

10/08/2025 06:00:00

10/08/2025 06:30:00

Đường Lê Hồng Phong đoạn từ ngã tư Nguyễn Chí Thanh đến cầu Sang Trắng phía bên tay trái + toàn bộ đường Nguyễn Chí Thanh đoạn từ đầu đường Nguyễn Chí Thanh đến đầu đường QL 91B, KDC Vượt Lũ, Khu tập thể NMĐ, đường Phạm Thị Ban, đường Nguyễn Viết Xuân, KV Thới Hòa, KV Thới Thuận, KV Thới Ninh, Rạch Lý Bình Phường Thới An Đông + một phần KV Tân Thạnh, Phường Trường Lạc

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10/08/2025 17:30:00

10/08/2025 18:00:00

Đường Lê Hồng Phong đoạn từ ngã tư Nguyễn Chí Thanh đến cầu Sang Trắng phía bên tay trái + toàn bộ đường Nguyễn Chí Thanh đoạn từ đầu đường Nguyễn Chí Thanh đến đầu đường QL 91B, KDC Vượt Lũ, Khu tập thể NMĐ, đường Phạm Thị Ban, đường Nguyễn Viết Xuân, KV Thới Hòa, KV Thới Thuận, KV Thới Ninh, Rạch Lý Bình Phường Thới An Đông + một phần KV Tân Thạnh, Phường Trường Lạc

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Vĩnh Thạnh

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

07/08/2025 07:30:00

07/08/2025 16:30:00

Mất điện: một phần Ấp Vĩnh Phụng, Vĩnh Qui-Xã Vĩnh Trinh-TP Cần Thơ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07/08/2025 07:30:00

07/08/2025 17:00:00

Mất điện: một phần: Ấp C2-Xã Thạnh An-TP Cần Thơ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08/08/2025 07:30:00

08/08/2025 17:00:00

Mất điện: một phần: Ấp C2-Xã Thạnh An-TP Cần Thơ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08/08/2025 08:00:00

08/08/2025 11:30:00

Mất điện: một phần: Ấp C2-Xã Thạnh An-TP Cần Thơ

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

08/08/2025 08:30:00

08/08/2025 14:30:00

Mất điện: một phần: Ấp C2-Xã Thạnh An-TP Cần Thơ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09/08/2025 07:30:00

09/08/2025 11:00:00

Mất điện: một phần Ấp Phụng Hưng-Xã Thạnh An_TP.Cần Thơ.

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

09/08/2025 07:30:00

09/08/2025 17:00:00

Mất điện: một phần Ấp C2-Xã Thạnh An-TP Cần Thơ

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

09/08/2025 07:30:00

09/08/2025 14:30:00

Ấp Vĩnh Nhuận-Xã Vĩnh Trinh-TP Cần Thơ

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

09/08/2025 13:00:00

09/08/2025 16:30:00

Mất điện: một phần Ấp Phụng Hưng-Xã Thạnh An_TP.Cần Thơ.

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

10/08/2025 07:30:00

10/08/2025 17:00:00

Mất điện: một phần Ấp C2-Xã Thạnh An_TP.Cần Thơ

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

10/08/2025 07:30:00

10/08/2025 17:00:00

Mất điện: Ấp: Vĩnh Lân, Vĩnh Qui, Vĩnh Thành-Xã Vĩnh Trinh, một phần ấp Hòa Tây B-Xã Phú Hòa-Tỉnh An Gian

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

10/08/2025 07:30:00

10/08/2025 08:00:00

Mất điện: một phần xã Vĩnh Thạnh, xã Vĩnh Trinh,_TP.Cần Thơ

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

10/08/2025 16:30:00

10/08/2025 17:00:00

Mất điện: một phần xã Vĩnh Thạnh, xã Vĩnh Trinh,_TP.Cần Thơ

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Phong Điền

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

07/08/2025 08:00:00

07/08/2025 14:00:00

Các ấp: Thới An B; Tân Hòa; Ba Cao- xã Phong Điền

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07/08/2025 14:00:00

07/08/2025 17:00:00

Một phần ấp Thới An B - xã Phong Điền

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

08/08/2025 08:00:00

08/08/2025 14:00:00

Các ấp: Thới An; An Thạnh; Tân Hưng- xã Phong Điền

Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Thới Lai

(Chưa có lịch giảm, ngừng cung cấp điện)

Lịch cúp điện Cờ Đỏ

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

07/08/2025 08:00:00

07/08/2025 16:00:00

(k/v mất điện một phần xã Cờ Đỏ – TP Cần Thơ)

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07/08/2025 08:00:00

07/08/2025 16:00:00

k/v mất điện môt phần xã Thới Hưng – TP Cần Thơ)

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07/08/2025 08:30:00

07/08/2025 11:00:00

(k/v mất điện một phần xã Trung Hưng – TP Cần Thơ)

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07/08/2025 12:30:00

07/08/2025 14:00:00

(k/v mất điện một phần xã Trung Hưng – TP Cần Thơ)

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07/08/2025 14:30:00

07/08/2025 16:00:00

(k/v mất điện một phần xã Trung Hưng – TP Cần Thơ)

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

08/08/2025 08:00:00

08/08/2025 16:00:00

k/v mất điện môt phần xã Thới Hưng – TP Cần Thơ)

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

08/08/2025 08:00:00

08/08/2025 16:00:00

(k/v mất điện một phần Kinh Lồng ống xả Cờ Đỏ)

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

09/08/2025 07:00:00

09/08/2025 07:30:00

k/v mất điện môt phần xã Cờ Đỏ , Xã Đông Hiệp – TP Cần Thơ)

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

09/08/2025 08:00:00

09/08/2025 16:00:00

k/v mất điện môt phần xã Thới Hưng – TP Cần Thơ)

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

10/08/2025 07:00:00

10/08/2025 07:30:00

k/v mất điện môt phần xã Cờ Đỏ , Xã Đông Hiệp – TP Cần Thơ)

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

10/08/2025 07:00:00

10/08/2025 17:00:00

k/v mất điện môt phần Xã Cờ Đỏ , Xã Đông Hiệp – TP Cần Thơ)

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

10/08/2025 08:00:00

10/08/2025 10:00:00

k/v mất điện môt phần xã Thới Hưng – TP Cần Thơ)

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện TP. Cần Thơ (Hậu Giang cũ) từ ngày 6 – 10/8/2025: Nhiều tuyến đường, khu dân cư bị cúp điện kéo dài 10 tiếng/ngày để sửa chữaLịch cúp điện TP. Cần Thơ (Hậu Giang cũ) từ ngày 6 – 10/8/2025: Nhiều tuyến đường, khu dân cư bị cúp điện kéo dài 10 tiếng/ngày để sửa chữa

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), hôm nay đến hết tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Hậu Giang cũ sẽ mất điện cả ngày.

Lịch cúp điện Đồng Nai từ ngày 6 – 10/8/2025: Hàng loạt khách hàng nằm trong diện cúp điện cả ngàyLịch cúp điện Đồng Nai từ ngày 6 – 10/8/2025: Hàng loạt khách hàng nằm trong diện cúp điện cả ngày

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), hôm nay đến hết tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Đồng Nai sẽ mất điện cả ngày.

Hồng Thủy
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Lịch cúp điện TP. Cần Thơ (Hậu Giang cũ) từ ngày 6 – 10/8/2025: Nhiều tuyến đường, khu dân cư bị cúp điện kéo dài 10 tiếng/ngày để sửa chữa

Lịch cúp điện TP. Cần Thơ (Hậu Giang cũ) từ ngày 6 – 10/8/2025: Nhiều tuyến đường, khu dân cư bị cúp điện kéo dài 10 tiếng/ngày để sửa chữa

Lịch cúp điện Đồng Nai từ ngày 6 – 10/8/2025: Hàng loạt khách hàng nằm trong diện cúp điện cả ngày

Lịch cúp điện Đồng Nai từ ngày 6 – 10/8/2025: Hàng loạt khách hàng nằm trong diện cúp điện cả ngày

Lịch cúp điện Đồng Tháp từ ngày 6 – 10/8/2025: Cúp điện cả ngày nhiều khu dân cư và tuyến đường

Lịch cúp điện Đồng Tháp từ ngày 6 – 10/8/2025: Cúp điện cả ngày nhiều khu dân cư và tuyến đường

Lịch cúp điện An Giang (Kiên Giang cũ) từ ngày 5 – 10/8/2025: Nhiều khu dân cư mất điện 12 tiếng/ngày

Lịch cúp điện An Giang (Kiên Giang cũ) từ ngày 5 – 10/8/2025: Nhiều khu dân cư mất điện 12 tiếng/ngày

Lịch cúp điện Tây Ninh từ ngày 5 – 9/8/2025: Cúp điện 12 tiếng/ngày một số khu dân cư để sửa điện lưới

Lịch cúp điện Tây Ninh từ ngày 5 – 9/8/2025: Cúp điện 12 tiếng/ngày một số khu dân cư để sửa điện lưới

Cùng chuyên mục

Lịch cúp điện Lâm Đồng (Bình Thuận cũ) từ ngày 7- 10/8/2025: Nhiều khu vực nằm trong diện cúp điện liên tục

Lịch cúp điện Lâm Đồng (Bình Thuận cũ) từ ngày 7- 10/8/2025: Nhiều khu vực nằm trong diện cúp điện liên tục

Sản phẩm - Dịch vụ - 1 giờ trước

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Bình Thuận cũ sẽ mất điện cả ngày.

Xe SH Mode giảm giá mạnh tay, rẻ bất ngờ khiến Vision và Lead "lép vế"

Xe SH Mode giảm giá mạnh tay, rẻ bất ngờ khiến Vision và Lead "lép vế"

Giá cả thị trường - 1 giờ trước

GĐXH - Giá xe SH Mode tại đại lý tiếp tục giảm mạnh, đây là thời điểm ‘vàng’ để khách hàng mua xe SH Mode với mức giá rẻ nhất trong năm.

Lịch cúp điện Cà Mau từ ngày 7 - 10/8/2025: Số lượng khu vực bị cúp điện có sự thay đổi bất ngờ

Lịch cúp điện Cà Mau từ ngày 7 - 10/8/2025: Số lượng khu vực bị cúp điện có sự thay đổi bất ngờ

Sản phẩm - Dịch vụ - 1 giờ trước

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), hôm nay đến hết tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Cà Mau sẽ mất điện cả ngày.

Nhà riêng trong ngõ tại phường Long Biên, Hà Nội được cho thuê với mức giá đáng chú ý

Nhà riêng trong ngõ tại phường Long Biên, Hà Nội được cho thuê với mức giá đáng chú ý

Giá cả thị trường - 2 giờ trước

GĐXH - Sau sáp nhập, không chỉ giá bán, mà ngay cả giá cho thuê của nhiều căn nhà riêng, kể cả các căn nằm trong ngõ trên địa bàn phường Long Biên (Hà Nội) cũng ghi nhận ở mức cao.

Giá vàng hôm nay 7/8: Vàng SJC, vàng nhẫn ra sao?

Giá vàng hôm nay 7/8: Vàng SJC, vàng nhẫn ra sao?

Giá cả thị trường - 2 giờ trước

GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC trụ sát trên đỉnh lịch sử, vàng nhẫn cao kỷ lục dù giá thế giới biến động.

Giá lăn bánh Honda City mới nhất giảm sốc, thấp chưa từng có, Toyota Vios, Hyundai Accent lo chạy doanh số

Giá lăn bánh Honda City mới nhất giảm sốc, thấp chưa từng có, Toyota Vios, Hyundai Accent lo chạy doanh số

Giá cả thị trường - 3 giờ trước

GĐXH - Giá lăn bánh Honda City mới nhất cực rẻ ở thời điểm đầu tháng 8/2025, tạo ra sự đe dọa cho Toyota Vios và Hyundai Accent về doanh số.

Xe máy điện giá 26 triệu sắp về Việt Nam: Rẻ hơn Vision, pin bền, chỉ bằng giá một chiếc Wave Alpha

Xe máy điện giá 26 triệu sắp về Việt Nam: Rẻ hơn Vision, pin bền, chỉ bằng giá một chiếc Wave Alpha

Giá cả thị trường - 4 giờ trước

GĐXH - Xe máy điện vừa được hãng xe máy Ấn Độ TVS đăng ký bản quyền kiểu dáng công nghiệp tại Việt Nam với giá dự kiến rẻ hơn cả Vision.

Xe gầm cao SUV hạng A giá 201 triệu đồng được ví như Hyundai Grand i10, cạnh tranh Kia Sonet, Toyota Raize, rẻ hơn cả Kia Morning, chỉ ngang Honda SH liệu có về Việt Nam?

Xe gầm cao SUV hạng A giá 201 triệu đồng được ví như Hyundai Grand i10, cạnh tranh Kia Sonet, Toyota Raize, rẻ hơn cả Kia Morning, chỉ ngang Honda SH liệu có về Việt Nam?

Giá cả thị trường - 5 giờ trước

GĐXH - Xe gầm cao SUV hạng A được ví như Grand i10 phiên bản SUV đang gây chú ý mạnh mẽ tại Ấn Độ nhờ mức giá dễ tiếp cận và trang bị “vượt khung” phân khúc.

Lãi suất tiền gửi 'chạm đáy', động thái mới từ Ngân hàng Nhà nước

Lãi suất tiền gửi 'chạm đáy', động thái mới từ Ngân hàng Nhà nước

Bảo vệ người tiêu dùng - 19 giờ trước

GĐXH - Ngân hàng Nhà nước yêu cầu hệ thống ngân hàng ổn định lãi suất tiền gửi, giảm lãi suất cho vay, tăng cường giám sát và hỗ trợ vốn cho người dân, doanh nghiệp.

Đề xuất mới về xử phạt hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh với hóa đơn điện tử

Đề xuất mới về xử phạt hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh với hóa đơn điện tử

Bảo vệ người tiêu dùng - 19 giờ trước

GĐXH - Trong bản góp ý gửi đến Bộ Tài chính, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) kiến nghị không xử phạt các vi phạm quy định về hình thức, lỗi vô ý do hộ kinh doanh chưa quen với cách làm mới, chưa thành thạo về công nghệ.

Xem nhiều

Xe gầm cao SUV hạng C giá 470 triệu đồng đẹp sang chảnh rẻ bằng nửa Honda CR-V, Tucson, chỉ ngang Toyota Vios có gì đặc biệt khi ra mắt ở Trung Quốc?

Xe gầm cao SUV hạng C giá 470 triệu đồng đẹp sang chảnh rẻ bằng nửa Honda CR-V, Tucson, chỉ ngang Toyota Vios có gì đặc biệt khi ra mắt ở Trung Quốc?

Giá cả thị trường

GĐXH - Xe gầm cao SUV hạng C đang khiến khách hàng phát sốt nhờ giá bán siêu rẻ chỉ 470 triệu đồng, rẻ bằng nửa Mazda CX-5 và Honda CR-V.

Giá lăn bánh Honda CR-V mới nhất giảm sốc tới 93 triệu đồng, dẫn đầu phân khúc SUV hạng C vì giá tốt

Giá lăn bánh Honda CR-V mới nhất giảm sốc tới 93 triệu đồng, dẫn đầu phân khúc SUV hạng C vì giá tốt

Giá cả thị trường
Xe máy 70cc giá 13 triệu đồng của Honda đẹp huyền thoại, hấp dẫn hơn hẳn xe số Wave Alpha, Yamaha Exciter

Xe máy 70cc giá 13 triệu đồng của Honda đẹp huyền thoại, hấp dẫn hơn hẳn xe số Wave Alpha, Yamaha Exciter

Giá cả thị trường
Giá cho thuê thay đổi 'chóng mặt' nhiều khu chung cư tại phường Long Biên, Hà Nội sau sáp nhập

Giá cho thuê thay đổi 'chóng mặt' nhiều khu chung cư tại phường Long Biên, Hà Nội sau sáp nhập

Giá cả thị trường
Giá iPhone 15, iPhone 15 Pro Max mới nhất giảm sốc, rẻ như xả kho chờ iPhone 17 sắp ra

Giá iPhone 15, iPhone 15 Pro Max mới nhất giảm sốc, rẻ như xả kho chờ iPhone 17 sắp ra

Giá cả thị trường

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tòa nhà Cục Dân số, ngõ 8 đường Tôn Thất Thuyết, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top