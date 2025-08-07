Lịch cúp điện TP. Cần Thơ từ ngày 7 - 10/8/2025: Cúp điện cả ngày nhiều khu dân cư để sửa điện lưới
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), tuần này nhiều khu vực thuộc Cần Thơ sẽ mất điện cả ngày.
Lịch cúp điện Cần Thơ
Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện TP. Cần Thơ (lịch cắt điện) từ ngày 7 - 10/8/2025 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.
Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, những nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.
Bên cạnh đó, tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch của công ty điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.
Ngoài ra, lịch cúp điện Cần Thơ từ ngày 7 - 10/8/2025 được Chuyên trang Gia đình & Xã hội cập nhật thường xuyên để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.
Chi tiết lịch cúp điện TP. Cần Thơ từ ngày 7 - 10/8/2025
Lịch cúp điện Ninh Kiều
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
07/08/2025 07:00:00
07/08/2025 17:00:00
Đài Truyền Hình TPCT - P. Tân An Thành PCT
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07/08/2025 08:00:00
07/08/2025 15:00:00
Mất điện: một phần đường Trần Ngọc Quế từ đường 30/4 đi đến đường Tầm Vu rẽ phải đến chân cầu Hưng Lợi – Phường Tân An TPCT
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08/08/2025 08:00:00
08/08/2025 15:00:00
Mất điện: một phần đường 30/4 từ đầu hẻm 69 đi đến đường 3/2 đến tiệm trà NoBi – Phường Tân An - TPCT
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
09/08/2025 07:00:00
09/08/2025 15:00:00
Mất điện: một phần đường Ngô Quyền từ đường Hòa Bình vào đến đường Nguyễn Khuyến rẽ trái đến đường Đề Thám, một phần đường Hòa BÌnh từ Cty DV Hòa Bình bên trái đi đến đường Ngô Quyền TPCT.
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10/08/2025 06:30:00
10/08/2025 07:00:00
ĐHCT khu 3, ST Nguyễn Kim, Bảo Minh, Dược Phẩm Việt Phúc,BH prudential, Nguyễn Hiếu, Cống ngăn triều Tham Tướng, NH Liên Việt, Một phần đường Mậu Thân từ khu vực Chợ Xuân Khánh đến ngã tư Mậu Thân và 3/2, một phần đường Nguyễn Thị Minh Khai từ Cầu Quang Trung đến Chợ Xuân Khánh, một phần đường Huỳnh Cương, Đường Nguyễn Việt Hồng, Phan Văn Trị, Đề Thám, Lý Tự Trọng, Đường Tầm Vu, một phần Trần Hoàng Na từ đường Tầm Vu ra đến đường 30/4 P. Tân An Thành Phố Cần Thơ.
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Cái Răng
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
07/08/2025 10:15:00
07/08/2025 11:00:00
Một phần KV Thạnh Thắng - P. Phú Thứ cũ (P. Hưng Phú) - TP Cần Thơ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Ô Môn
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
07/08/2025 08:00:00
07/08/2025 12:00:00
Mất điện: KV Bình Yên – Phường Phước Thới – TP Cần Thơ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08/08/2025 08:00:00
08/08/2025 09:30:00
Mất điện một phần KV Thới Bình – Phường Phước Thới – TP Cần Thơ.
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08/08/2025 10:00:00
08/08/2025 11:30:00
Mất điện một phần KV Thới Bình – Phường Phước Thới – TP Cần Thơ.
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08/08/2025 12:30:00
08/08/2025 14:00:00
Mất điện một phần KV Thới Trinh – Phường Phước Thới – TP Cần Thơ.
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08/08/2025 14:30:00
08/08/2025 16:00:00
Mất điện một phần KV Thới Trinh – Phường Phước Thới – TP Cần Thơ.
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09/08/2025 06:00:00
09/08/2025 07:00:00
Mất điện các khu vực: - KV 2, KV 3, KV 10, KV 13, KV 15, KV Hòa An, KV Hòa An A, KV Hòa Long A, KV Tân Hòa, KV Thới Hòa E, KV Thới Hòa, KV Thới Hòa C, KV Thới Bình A, KV Thới Phong, KV Thới Thuận, KV Thới Thạnh A, KV Thới Trinh C, Thới Trinh B, Phường Ô Môn
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
09/08/2025 06:00:00
09/08/2025 07:00:00
Mất điện các khu vực: - : KV 3, KV 4, KV 5, KV 10, KV 11. Phường Ô Môn
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
09/08/2025 06:00:00
09/08/2025 17:00:00
Mất điện các khu vực: - KV Thới Ngươn, Thới Ngươn A, Thới Ngươn B, Thới Hòa, Thới Thuận - Phường Phước Thới, TP Cần Thơ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng lưới điện 110kV
09/08/2025 06:00:00
09/08/2025 09:30:00
Mất điện các khu vực: - KV Thới Ngươn B, KV Thới Ngươn A, KV Thới Bình, KV Thới Lợi, KV Thới Thuận, KV Thới Hòa, P. Phước Thới, TP Cần Thơ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng lưới điện 110kV
09/08/2025 17:00:00
09/08/2025 17:30:00
Mất điện các khu vực: - KV 2, KV 3, KV 10, KV 13, KV 15, KV Hòa An, KV Hòa An A, KV Hòa Long A, KV Tân Hòa, KV Thới Hòa E, KV Thới Hòa, KV Thới Hòa C, KV Thới Bình A, KV Thới Phong, KV Thới Thuận, KV Thới Thạnh A, KV Thới Trinh C, Thới Trinh B, Phường Ô Môn, TP Cần Thơ
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
09/08/2025 17:00:00
09/08/2025 17:30:00
Mất điện các khu vực: - : KV 3, KV 4, KV 5, KV 10, KV 11. Phường Ô Môn, TP Cần Thơ
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
10/08/2025 06:00:00
10/08/2025 17:30:00
Mất điện các khu vực: KV Thới Đông, KV Thới Thuận, KV Bình Lập, KV Bình Hòa A, KV Bình Lợi, KV Bình An, KV Bình Khánh, KV Tân Qui, KV Bình Lợi, KV Bình Hòa, KV Bình Yên, KV Bình Thuận, KV Trường Hưng, KV Tân Xuân, KV Trường Trung, KV Tân Thạnh, Phường Phước Thới - TP Cần Thơ. - Ấp Trường Đông, Ấp Trường Đông B, Xã Tân Thới - TP Cần Thơ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng lưới điện 110kV
10/08/2025 06:00:00
10/08/2025 17:30:00
Mất điện các khu vực: + KV Bình Hưng, KV Bình Phước, KV Bình An, KV Bình Hòa A, KV Bình Hòa B, Phường Phước Thới, TP. Cần Thơ.
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng lưới điện 110kV
10/08/2025 06:00:00
10/08/2025 07:00:00
Mất điện các khu vực: KV Bình An, KV Bình Khánh P. Phước Thới, KV Tân Qui, KV Bình Lợi, KV Bình Hòa, KV Bình Yên, KV Bình Thuận, KV Trường Hưng, KV Tân Xuân, KV Trường Trung, KV Tân Thạnh, P. Phước Thới, Ấp Trường Đông, Ấp Trường Đông B, Xã Tân Thới, TP. Cần Thơ
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
10/08/2025 06:00:00
10/08/2025 07:00:00
Mất điện các khu vực: KV Thới Ngươn B, KV Thới Ngươn A, KV Thới Bình, KV Thới Lợi, KV Thới Thuận, KV Thới Hòa, P. Phước Thới, TP Cần Thơ
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
10/08/2025 06:00:00
10/08/2025 07:00:00
Mất điện các khu vực: KV Thới Ngươn B, P. Phước Thới, TP Cần Thơ
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
10/08/2025 06:00:00
10/08/2025 07:00:00
Mất điện các khu vực: Ấp Thới Bình A, Thới Bình A1, A2, Thới Bình A3 – phường Ô Môn; KV 4, 5,12 – Phường Ô Môn; KV Thới Hòa B, Thới Hòa C, Phú Luông, Long Định, Thới Mỹ, Thới Xương 2, Rạch Chanh, Thới Hòa 1, Cái Sơn, Thạnh Đông - P. Thới Long; Khu 3 Viện Lúa ĐBSCL - Xã Trường Thành
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
10/08/2025 06:00:00
10/08/2025 07:00:00
Mất điện các khu vực: Bình Lập, Bình Khánh, Thới Ngươn B, Thới Bình, Thới Trinh, Thới Lợi, P. Phước Thới. TP. Cần Thơ + KV 12, KV 15, KV Thới Phong, Thới Phong A, Thới Lợi, Thới Lợi A, P. Ô Môn. TP Cần Thơ
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
10/08/2025 16:30:00
10/08/2025 17:30:00
Mất điện các khu vực: Bình Lập, Bình Khánh, Thới Ngươn B, Thới Bình, Thới Trinh, Thới Lợi, P. Phước Thới. TP. Cần Thơ + KV 12, KV 15, KV Thới Phong, Thới Phong A, Thới Lợi, Thới Lợi A, P. Ô Môn. TP Cần Thơ
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
10/08/2025 16:30:00
10/08/2025 17:30:00
Mất điện các khu vực: Ấp Thới Bình A, Thới Bình A1, A2, Thới Bình A3 – phường Ô Môn; KV 4, 5,12 – Phường Ô Môn; KV Thới Hòa B, Thới Hòa C, Phú Luông, Long Định, Thới Mỹ, Thới Xương 2, Rạch Chanh, Thới Hòa 1, Cái Sơn, Thạnh Đông - P. Thới Long; Khu 3 Viện Lúa ĐBSCL - Xã Trường Thành, TP. Cần Thơ
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
10/08/2025 17:00:00
10/08/2025 18:00:00
Mất điện các khu vực: KV Bình An, KV Bình Khánh P. Phước Thới, KV Tân Qui, KV Bình Lợi, KV Bình Hòa, KV Bình Yên, KV Bình Thuận, KV Trường Hưng, KV Tân Xuân, KV Trường Trung, KV Tân Thạnh, P. Phước Thới, Ấp Trường Đông, Ấp Trường Đông B, Xã Tân Thới, TP. Cần Thơ
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
10/08/2025 17:00:00
10/08/2025 18:00:00
Mất điện các khu vực: KV Thới Ngươn B, P. Phước Thới, TP Cần Thơ
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Thốt Nốt
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
08/08/2025 08:00:00
08/08/2025 16:00:00
Một phần KV Long Thạnh 2, phường Thốt Nốt, TP. Cần Thơ.
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08/08/2025 08:00:00
08/08/2025 15:00:00
Một phần KV Long Thạnh A, Long Thạnh 1, phường Thốt Nốt, TP. Cần Thơ.
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08/08/2025 09:00:00
08/08/2025 10:00:00
Một phần KV Thới Hòa, P.Thốt Nốt, TP. Cần Thơ.
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08/08/2025 10:30:00
08/08/2025 11:30:00
Một phần KV Thới Hòa, P.Thốt Nốt, TP. Cần Thơ.
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08/08/2025 12:00:00
08/08/2025 13:00:00
Một phần KV Thới Hòa, P.Thốt Nốt, TP. Cần Thơ.
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08/08/2025 13:30:00
08/08/2025 14:30:00
Một phần KV Thới Hòa, P.Thốt Nốt, TP. Cần Thơ.
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08/08/2025 15:00:00
08/08/2025 16:00:00
Một phần KV Thới Hòa, P.Thốt Nốt, TP. Cần Thơ.
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09/08/2025 08:00:00
09/08/2025 16:00:00
Một phần KV Phúc Lộc 3, phường Trung Nhứt, TP. Cần Thơ.
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Bình Thủy
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
09/08/2025 06:00:00
09/08/2025 17:00:00
Đường số 10, đường số 6, đường số 9, đường số 7, đường số 8 KCN Trà Nóc 2, P. Phước Thới, TP Cần Thơ + Cty Thép Tây Đô
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
09/08/2025 07:00:00
09/08/2025 09:00:00
Đường trục chính KCN Trà Nóc 2 đoạn từ đầu đường số 10 đến cầu rạch chôm phía bên tay trái KCN Trà Nóc 2, P. Phước Thới, TP Cần Thơ
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
10/08/2025 06:00:00
10/08/2025 17:00:00
Đường trục chính KCN Trà Nóc 2 đoạn từ đầu đường số 10 đến cầu rạch chôm phía bên tay trái KCN Trà Nóc 2, P. Phước Thới + đường Lê Hồng Phong đoạn từ Ngân Hàng Sacombank đến cầu Sang Trắng phia bên tay phải + từ đầu đường số 2 Cổng B KCN Trà Nóc 1 đến đầu đường Đường Số 5 + Công ty Thép Tây Đô, P. Thới An Đông, TP Cần Thơ
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
10/08/2025 06:00:00
10/08/2025 06:30:00
Đường Lê Hồng Phong đoạn từ ngã tư Nguyễn Chí Thanh đến cầu Sang Trắng phía bên tay trái + toàn bộ đường Nguyễn Chí Thanh đoạn từ đầu đường Nguyễn Chí Thanh đến đầu đường QL 91B, KDC Vượt Lũ, Khu tập thể NMĐ, đường Phạm Thị Ban, đường Nguyễn Viết Xuân, KV Thới Hòa, KV Thới Thuận, KV Thới Ninh, Rạch Lý Bình Phường Thới An Đông + một phần KV Tân Thạnh, Phường Trường Lạc
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10/08/2025 17:30:00
10/08/2025 18:00:00
Đường Lê Hồng Phong đoạn từ ngã tư Nguyễn Chí Thanh đến cầu Sang Trắng phía bên tay trái + toàn bộ đường Nguyễn Chí Thanh đoạn từ đầu đường Nguyễn Chí Thanh đến đầu đường QL 91B, KDC Vượt Lũ, Khu tập thể NMĐ, đường Phạm Thị Ban, đường Nguyễn Viết Xuân, KV Thới Hòa, KV Thới Thuận, KV Thới Ninh, Rạch Lý Bình Phường Thới An Đông + một phần KV Tân Thạnh, Phường Trường Lạc
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Vĩnh Thạnh
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
07/08/2025 07:30:00
07/08/2025 16:30:00
Mất điện: một phần Ấp Vĩnh Phụng, Vĩnh Qui-Xã Vĩnh Trinh-TP Cần Thơ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07/08/2025 07:30:00
07/08/2025 17:00:00
Mất điện: một phần: Ấp C2-Xã Thạnh An-TP Cần Thơ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08/08/2025 07:30:00
08/08/2025 17:00:00
Mất điện: một phần: Ấp C2-Xã Thạnh An-TP Cần Thơ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08/08/2025 08:00:00
08/08/2025 11:30:00
Mất điện: một phần: Ấp C2-Xã Thạnh An-TP Cần Thơ
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08/08/2025 08:30:00
08/08/2025 14:30:00
Mất điện: một phần: Ấp C2-Xã Thạnh An-TP Cần Thơ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09/08/2025 07:30:00
09/08/2025 11:00:00
Mất điện: một phần Ấp Phụng Hưng-Xã Thạnh An_TP.Cần Thơ.
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
09/08/2025 07:30:00
09/08/2025 17:00:00
Mất điện: một phần Ấp C2-Xã Thạnh An-TP Cần Thơ
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
09/08/2025 07:30:00
09/08/2025 14:30:00
Ấp Vĩnh Nhuận-Xã Vĩnh Trinh-TP Cần Thơ
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
09/08/2025 13:00:00
09/08/2025 16:30:00
Mất điện: một phần Ấp Phụng Hưng-Xã Thạnh An_TP.Cần Thơ.
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
10/08/2025 07:30:00
10/08/2025 17:00:00
Mất điện: một phần Ấp C2-Xã Thạnh An_TP.Cần Thơ
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
10/08/2025 07:30:00
10/08/2025 17:00:00
Mất điện: Ấp: Vĩnh Lân, Vĩnh Qui, Vĩnh Thành-Xã Vĩnh Trinh, một phần ấp Hòa Tây B-Xã Phú Hòa-Tỉnh An Gian
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
10/08/2025 07:30:00
10/08/2025 08:00:00
Mất điện: một phần xã Vĩnh Thạnh, xã Vĩnh Trinh,_TP.Cần Thơ
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
10/08/2025 16:30:00
10/08/2025 17:00:00
Mất điện: một phần xã Vĩnh Thạnh, xã Vĩnh Trinh,_TP.Cần Thơ
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Phong Điền
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
07/08/2025 08:00:00
07/08/2025 14:00:00
Các ấp: Thới An B; Tân Hòa; Ba Cao- xã Phong Điền
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07/08/2025 14:00:00
07/08/2025 17:00:00
Một phần ấp Thới An B - xã Phong Điền
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08/08/2025 08:00:00
08/08/2025 14:00:00
Các ấp: Thới An; An Thạnh; Tân Hưng- xã Phong Điền
Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Thới Lai
(Chưa có lịch giảm, ngừng cung cấp điện)
Lịch cúp điện Cờ Đỏ
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
07/08/2025 08:00:00
07/08/2025 16:00:00
(k/v mất điện một phần xã Cờ Đỏ – TP Cần Thơ)
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07/08/2025 08:00:00
07/08/2025 16:00:00
k/v mất điện môt phần xã Thới Hưng – TP Cần Thơ)
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07/08/2025 08:30:00
07/08/2025 11:00:00
(k/v mất điện một phần xã Trung Hưng – TP Cần Thơ)
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07/08/2025 12:30:00
07/08/2025 14:00:00
(k/v mất điện một phần xã Trung Hưng – TP Cần Thơ)
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07/08/2025 14:30:00
07/08/2025 16:00:00
(k/v mất điện một phần xã Trung Hưng – TP Cần Thơ)
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08/08/2025 08:00:00
08/08/2025 16:00:00
k/v mất điện môt phần xã Thới Hưng – TP Cần Thơ)
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08/08/2025 08:00:00
08/08/2025 16:00:00
(k/v mất điện một phần Kinh Lồng ống xả Cờ Đỏ)
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
09/08/2025 07:00:00
09/08/2025 07:30:00
k/v mất điện môt phần xã Cờ Đỏ , Xã Đông Hiệp – TP Cần Thơ)
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
09/08/2025 08:00:00
09/08/2025 16:00:00
k/v mất điện môt phần xã Thới Hưng – TP Cần Thơ)
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
10/08/2025 07:00:00
10/08/2025 07:30:00
k/v mất điện môt phần xã Cờ Đỏ , Xã Đông Hiệp – TP Cần Thơ)
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
10/08/2025 07:00:00
10/08/2025 17:00:00
k/v mất điện môt phần Xã Cờ Đỏ , Xã Đông Hiệp – TP Cần Thơ)
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
10/08/2025 08:00:00
10/08/2025 10:00:00
k/v mất điện môt phần xã Thới Hưng – TP Cần Thơ)
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
