Những loại hoa nào đang được chị em thi nhau ‘săn đón’ trong dịp Rằm tháng Giêng năm 2026?

Chủ nhật, 19:13 01/03/2026 | Sản phẩm - Dịch vụ
GĐXH - Gần đến ngày Rằm tháng Giêng năm 2026, nhiều loại hoa được bày bán để phục vụ nhu cầu mua sắm, cúng lễ của người tiêu dùng.

Theo khảo sát của PV Chuyên trang Gia đình & Xã hội (Báo Sức khỏe & Đời sống), gần đến ngày Rằm tháng Giêng năm 2026 (Tết Nguyên tiêu) thị trường hàng hóa bắt đầu sôi động hơn, đa dạng các sản phẩm được bày bán để phục vụ nhu cầu cúng bái, đi lễ của người dân. Một trong những mặt hàng nhận được nhiều sự quan tâm của người tiêu dùng nhất trong thời điểm này phải kể đến hoa tươi.

Những loại hoa nào đang được chị em thi nhau ‘săn đón’ trong dịp Rằm tháng Giêng năm 2026? - Ảnh 1.

Trong tâm thức người Việt, Rằm tháng Giêng (Tết Nguyên tiêu) được xem là một ngày lễ quan trọng. Đây là dịp để mỗi gia đình bày tỏ lòng thành kính với tổ tiên và thể hiện mong ước về một năm bình an, may mắn.

Những loại hoa nào đang được chị em thi nhau ‘săn đón’ trong dịp Rằm tháng Giêng năm 2026? - Ảnh 2.

Gần ngày Rằm tháng Giêng (tết Nguyên tiêu), thị trường đồ cúng lại sôi động với đa dạng mặt hàng như hoa quả cúng, lễ chay, lễ mặn với nhiều mẫu mã, giá cả, phù hợp với nhiều phân khúc khách hàng.

Những loại hoa nào đang được chị em thi nhau ‘săn đón’ trong dịp Rằm tháng Giêng năm 2026? - Ảnh 3.

Đối với hoa cúng dịp này, hoa cúc, hoa lay ơn hay hoa ly là những loại hoa được ưu tiên lựa chọn.

Những loại hoa nào đang được chị em thi nhau ‘săn đón’ trong dịp Rằm tháng Giêng năm 2026? - Ảnh 4.

Theo khảo sát, tại các chợ dân sinh trên địa bàn thành phố Hà Nội, hoa cúc vàng giá dao động từ 10.000 - 20.000 đồng/bông, hoặc 90.000 - 150.000 đồng/bó (10 cành), tùy vào kích cỡ hoa; hoa cúc ba kích có giá từ 25.000 - 50.000 đồng/ bó (5 - 6 cành), tùy loại bông cánh đơn hoặc kép.

Những loại hoa nào đang được chị em thi nhau ‘săn đón’ trong dịp Rằm tháng Giêng năm 2026? - Ảnh 5.

Hoa lay ơn có giá từ 12.000 - 20.000 đồng/bông; hoa ly có giá dao động khoảng 120.000 - 200.000 đồng/bó (5 - 10 cành) tùy loại và chất lượng.

Những loại hoa nào đang được chị em thi nhau ‘săn đón’ trong dịp Rằm tháng Giêng năm 2026? - Ảnh 6.

Phong lan đại diện cho sự sang trọng, phú quý và thịnh vượng. Người ta tin rằng, cắm bàn thờ hoặc trưng bày trong nhà sẽ giúp gia chủ đón tài lộc, vận may cho năm mới. Chính vì vậy, đây luôn là lựa chọn được các gia đình Việt ưu ái trong những ngày Tết và Rằm tháng Giêng.

Những loại hoa nào đang được chị em thi nhau ‘săn đón’ trong dịp Rằm tháng Giêng năm 2026? - Ảnh 7.

Vào dịp Tết Nguyên tiêu, trong mỗi mâm cúng của các gia đình không thể thiếu hoa tươi để dâng lên gia tiên.

Những loại hoa nào đang được chị em thi nhau ‘săn đón’ trong dịp Rằm tháng Giêng năm 2026? - Ảnh 8.

Theo nhiều tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) chia sẻ, giá các loại hoa vào các ngày rằm, mùng một sẽ nhỉnh hơn một chút so với ngày thường. Ra Tết giá của nhiều mặt hàng đã hạ nhiệt nên tạo điều kiện thuận lợi cho người dân mua sắm.

Những loại hoa nào đang được chị em thi nhau ‘săn đón’ trong dịp Rằm tháng Giêng năm 2026? - Ảnh 9.

Vào dịp Rằm tháng Giêng, tiểu thương sẽ nhập thêm hàng để phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân.

Những loại hoa nào đang được chị em thi nhau ‘săn đón’ trong dịp Rằm tháng Giêng năm 2026? - Ảnh 10.

Nhiều mặt hàng hoa tươi được bày bán để phục vụ nhu cầu sắm lễ và cắm trang trí.

Những loại hoa nào đang được chị em thi nhau ‘săn đón’ trong dịp Rằm tháng Giêng năm 2026? - Ảnh 11.

Tùy vào mỗi loại hoa sẽ có giá khác nhau, chất lượng càng tốt giá càng cao.

Những loại hoa nào đang được chị em thi nhau ‘săn đón’ trong dịp Rằm tháng Giêng năm 2026? - Ảnh 12.

Không khí mua bán những ngày gần Rằm tháng Giêng trở nên tấp nập hơn. Các đầu mối ở khắp nơi vận chuyển hàng về chợ.

Những loại hoa nào đang được chị em thi nhau ‘săn đón’ trong dịp Rằm tháng Giêng năm 2026? - Ảnh 13.

Tuyết mai vẫn là một trong những mặt hàng 'hot' được nhiều chị em săn đón.

Những loại hoa nào đang được chị em thi nhau ‘săn đón’ trong dịp Rằm tháng Giêng năm 2026? - Ảnh 14.

Không chỉ có các loại hoa được cắt từ vườn mà các loại hoa nhập cũng được bày bán khắp nơi.

Những loại hoa nào đang được chị em thi nhau ‘săn đón’ trong dịp Rằm tháng Giêng năm 2026? - Ảnh 15.

Các loại hoa truyền thống như thược dược, đồng tiền, cúc, hoa huệ, dơn,... là những mặt hàng đắt khách.

Những loại hoa nào đang được chị em thi nhau ‘săn đón’ trong dịp Rằm tháng Giêng năm 2026? - Ảnh 16.

Nhiều người dân tranh thủ đến chợ đầu mối hoa lớn nhất Thủ đô để chọn những cành hoa đẹp nhất, tươi nhất để dâng lễ trong ngày Rằm tháng Giêng.

Những loại hoa nào đang được chị em thi nhau ‘săn đón’ trong dịp Rằm tháng Giêng năm 2026? - Ảnh 17.

Chị Thu Hương (Ba Đình, Hà Nội) chia sẻ: "Vào những ngày tuần, rằm hay các ngày lễ, tết quan trọng trong năm, tôi thường đến chợ đầu mối hoa để mua hàng. Ở đây vừa có nhiều mặt hàng, chất lượng hoa tốt mà giá cả lại phải chăng. Tự tay chọn những bó hoa đẹp nhất để dâng lên ban thờ hoặc để cắm trang trí trong nhà tôi thấy rất thiết thực".

Những loại hoa nào đang được chị em thi nhau ‘săn đón’ trong dịp Rằm tháng Giêng năm 2026?

Những loại hoa nào đang được chị em thi nhau ‘săn đón’ trong dịp Rằm tháng Giêng năm 2026? - Ảnh 18.Mâm cúng Tam sên giá vài trăm nghìn đồng hút khách đặt hàng ngày vía Thần Tài

GĐXH - Những mâm cúng Tam sên bắt mắt, được sắp xếp đầy đủ các vật phẩm cúng lễ ngày vía Thần Tài được nhiều người tiêu dùng ưa chuộng.

 

