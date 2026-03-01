Những loại hoa nào đang được chị em thi nhau ‘săn đón’ trong dịp Rằm tháng Giêng năm 2026?

Chị Thu Hương (Ba Đình, Hà Nội) chia sẻ: "Vào những ngày tuần, rằm hay các ngày lễ, tết quan trọng trong năm, tôi thường đến chợ đầu mối hoa để mua hàng. Ở đây vừa có nhiều mặt hàng, chất lượng hoa tốt mà giá cả lại phải chăng. Tự tay chọn những bó hoa đẹp nhất để dâng lên ban thờ hoặc để cắm trang trí trong nhà tôi thấy rất thiết thực".

