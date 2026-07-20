Lịch cúp điện Đồng Tháp từ ngày 20 - 26/7/2026: Rất nhiều khu dân cư sẽ bị cúp điện 12 tiếng/ngày

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Lịch cúp điện Đồng Tháp

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Đồng Tháp (lịch cắt điện Đồng Tháp) từ ngày 20 - 26/7/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất, gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt, các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Bên cạnh đó, tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh, hoãn ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Đồng Tháp tuần này được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật liên tục để người sử dụng điện có thể chuẩn bị kế hoạch trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Đồng Tháp trong tuần được Chuyên trang Gia đình & Xã hội cập nhật liên tục.

Chi tiết lịch cúp điện Đồng Tháp từ ngày 20 - 26/7/2026

Lịch cúp điện Cao Lãnh

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 20 – 26/7/2026.

Lịch cúp điện Sa Đéc





KHU VỰC: Một phần rạch Cao Mênh dưới, Hộ kinh doanh chậu nhựa Liên An 3, Đường Phùng Khắc Khoan, một phần đường ĐT 848 (từ ba đường N1 đến cầu Rạch Ruộng); khu vực rạch Thông Lưu, rạch Ông Tổng, rạch Cái Bè, Docifarm, khu vực Đình Tân Đông, rạch Bà Chủ, Rạch Gai, ngọn Rạch Gai, đường Đê Bao số 9, toàn bộ khu dân cư Tân Khánh Đông, khu dân cư Đông Quới, đường Sa Nhiên; đường Cánh Đồng Hoa Hồng, rạch Ông Quế, rạch Mương Khai; rạch Bà Soi; đường Phan Văn Trầm; Kinh 19/5; rạch Mù U; kinh 50, rạch Chùa Phước Đức, khu vực rạch Cay Khoa, đường Sông Tiền và khóm Đông Giang, phường Sa Đéc.

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 20/07/2026 đến 18:00:00 ngày 20/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Khu vực chợ Phú Long, khu vực kinh Cùn, kinh 85, Ba Làng, Ngọn Ba Làng, một phần kinh Họa Đồ, xã Tân Dương.

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 22/07/2026 đến 18:00:00 ngày 22/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần đường ĐT 852 (từ cầu Cao Mênh đến kho Tấn Phát Tùng Dung), phường Sa Đéc.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 22/07/2026 đến 17:00:00 ngày 22/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực nhà máy thuộc trạm Hào Phát, Đường ĐT Nguyễn Sinh Sắc xã Tân Dương

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 22/07/2026 đến 17:00:00 ngày 22/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực nhà máy thuộc trạm Tấn Đạt (Thanh Hòa), Đường ĐT 852 phường Sa Đéc

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 23/07/2026 đến 11:30:00 ngày 23/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực nhà máy thuộc trạm Đại Thành,Đường ĐT 852 phường Sa Đéc

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 23/07/2026 đến 15:00:00 ngày 23/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực nhà máy thuộc trạm Quốc Phát, Đường ĐT 852 phường Sa Đéc

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 23/07/2026 đến 17:00:00 ngày 23/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Nha Mân





KHU VỰC: Khu vực từ Cầu Xẻo Lò đến Cầu Ngang Rạch Xẻo Lò thuộc xã Phú Hựu.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 20/07/2026 đến 11:30:00 ngày 20/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Khu vực phía tiểu lộ từ Cầu Bà Gọ đến Kênh Đốc Phủ Hiền thuộc xã Tân Phú Trung.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 20/07/2026 đến 09:30:00 ngày 20/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực từ Chợ cũ Tân Phú Trung đến Rạch Năm Cừ thuộc xã Tân Phú Trung.

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 20/07/2026 đến 10:00:00 ngày 20/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực từ Cầu Cai Trượng đến Ban trị sự Phật giáo Hòa Hảo, khu vực cuối Ngọn Cai Trượng thuộc xã Tân Phú Trung.

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 20/07/2026 đến 11:00:00 ngày 20/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực Ranh ấp Tân Lập đến Cầu Tân Lập thuộc xã Tân Phú Trung.

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 20/07/2026 đến 11:30:00 ngày 20/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực từ Cầu Tân Lập đến Cầu 26 tháng 3 thuộc xã Tân Phú Trung.

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 20/07/2026 đến 15:00:00 ngày 20/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực từ Cầu kênh 26 tháng 3 đến Cầu Ngang Kênh 26 tháng 3 thuộc xã Tân Phú Trung.

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 20/07/2026 đến 15:30:00 ngày 20/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Toàn bộ khu vực từ Cầu Giồng Nổi đến Cầu Rạch Sậy và toàn bộ Giồng Sao Bờ Đê thuộc xã Tân Nhuận Đông.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 21/07/2026 đến 18:00:00 ngày 21/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Mất điện khách hàng trạm chuyên dùng Lê Sơn Lâm

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/07/2026 đến 11:30:00 ngày 21/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện khách hàng trạm chuyên dùng Bình Minh Hai

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 21/07/2026 đến 15:00:00 ngày 21/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện khách hàng trạm chuyên dùng Hồng Nguyên

THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 21/07/2026 đến 17:00:00 ngày 21/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực dọc tỉnh lộ 854 từ Khu Công Nghiệp Tân Lập đến Cầu Rạch Chùa 2 thuộc xã Tân Nhuận Đông.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 22/07/2026 đến 18:00:00 ngày 22/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Khu vực từ Xẻo Mây đến Nghi Phụng thuộc xã Phú Hựu.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/07/2026 đến 11:30:00 ngày 22/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện khách hàng trạm chuyên dùng Thiên Khánh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/07/2026 đến 11:30:00 ngày 23/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện khách hàng trạm chuyên dùng May mặc Thanh Nhàn

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 23/07/2026 đến 17:00:00 ngày 23/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực từ Rạch Chùa đến cầu Giồng Nổi thuộc xã Tân Nhuận Đông.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 24/07/2026 đến 18:00:00 ngày 24/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Mất điện khách hàng trạm chuyên dùng Hạnh Phước 6

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/07/2026 đến 09:30:00 ngày 24/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực An Dưỡng cồn An Nhơn cũ từ Vùng nuôi thủy sản đến Cầu Dân Lập xã Phú Hựu.

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 24/07/2026 đến 11:30:00 ngày 24/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực từ Cầu Giáo Hội đến Cầu Út Tẩu thuộc xã Phú Hựu.

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 24/07/2026 đến 17:00:00 ngày 24/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Lai Vung





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện một phần xã Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp (Từ cầu Lai Vung đến cổng KCN Sông Hậu, từ cầu Lai Vung đến Rạch Bà Đạo)

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 23/07/2026 đến 18:00:00 ngày 23/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện một phần xã Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp (Từ cầu Kinh cụt đến ngọn Rạch Gia, từ cầu Đầu Kinh đến Rạch Bà Đạo)

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 23/07/2026 đến 06:30:00 ngày 23/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện một phần xã Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp (Từ cầu Kinh cụt đến ngọn Rạch Gia, từ cầu Đầu Kinh đến Rạch Bà Đạo)

THỜI GIAN: Từ 17:30:00 ngày 23/07/2026 đến 18:00:00 ngày 23/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện một phần xã Phong Hòa, tỉnh Đồng Tháp (Từ cầu Cái Sâu đến Ngã Ba Nhà Thờ Định Hòa)

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 24/07/2026 đến 18:00:00 ngày 24/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện Nhà Máy Xay Xát Nguyễn Sỹ Nhật, ấp Tân Thuận, xã Phong Hòa, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/07/2026 đến 10:00:00 ngày 24/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện Lò Sấy Nguyễn Kim Lên, ấp Tân Mỹ, xã Phong Hòa, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 24/07/2026 đến 12:00:00 ngày 24/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Thường Thới Tiền





KHU VỰC: Một phần khu vực lộ ĐT 841 ấp Mương Kinh xã Thường Phước tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/07/2026 đến 17:00:00 ngày 21/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện một phần khu vực ấp Phú Lợi A xã Long Phú Thuận tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/07/2026 đến 17:00:00 ngày 22/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện một phần khu vực đường ra bến đò trà đư và khu vực cầu doi xoài ấp Long Bình, ấp Long Hữu xã Long Khánh tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 23/07/2026 đến 18:00:00 ngày 23/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Mất điện một phần khu vực trạm Cty Ngọc Quyên ấp Long Thái xã Long Khánh tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/07/2026 đến 17:00:00 ngày 23/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện một phần khu vực ấp Long Thới B xã Long Phú Thuận tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/07/2026 đến 17:00:00 ngày 24/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Tân Hồng





KHU VỰC: Mất điện một phần ấp Bắc Trang xã Tân Hồng (Khu vực từ nhà khách hàng Võ Thị Kim Loan đến nhà khách hàng Hồ Văn Chợ).

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 20/07/2026 đến 08:30:00 ngày 20/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện một phần ấp Chiến Thắng xã Tân Thành (Khu vực từ nhà khách hàng Hồ Văn Nang đến nhà khách hàng Lê Văn Dũng).

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 20/07/2026 đến 11:00:00 ngày 20/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện một phần ấp Bắc Trang xã Tân Hồng (Khu vực từ nhà khách hàng Võ Thị Kim Loan đến nhà khách hàng Hồ Văn Chợ).

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 20/07/2026 đến 11:30:00 ngày 20/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện trạm chuyên dùng NTTS Bùi Văn Bé Tư.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/07/2026 đến 16:00:00 ngày 21/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện trạm chuyên dùng bơm Chín Chói.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/07/2026 đến 12:00:00 ngày 21/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện trạm chuyên dùng NTTS Trần Khắc Vũ.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 21/07/2026 đến 17:00:00 ngày 21/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện một phần ấp Rọc Muống xã Tân Hồng (Khu vực từ nhà khách hàng Bùi Văn Mưa đến nhà khách hàng Trần Thị Mỹ).

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 22/07/2026 đến 17:00:00 ngày 22/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Mất điện một phần ấp Thành Lập xã Tân Hồng (Khu vực từ nhà khách hàng Đinh Ngọc Tâm đến nhà khách hàng Trần Thị Thi).

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 22/07/2026 đến 17:00:00 ngày 22/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Mất điện một phần ấp 3 xã Tân Hộ Cơ (Khu vực từ nhà khách hàng Cao Văn Chiến đến nhà khách hàng Lê Thị Kim Hên).

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/07/2026 đến 17:00:00 ngày 23/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện trạm chuyên dùng bơm Ông Có 2.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/07/2026 đến 12:00:00 ngày 23/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện trạm chuyên dùng bơm Ông Có 3.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 23/07/2026 đến 17:00:00 ngày 23/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện một phần ấp 2 xã Tân Hộ Cơ (Khu vực từ nhà khch1 hàng Lê Văn Thẳng đến nhà khách hàng Nguyễn Thị Nối).

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/07/2026 đến 17:00:00 ngày 24/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện một phần xã Tân Hộ Cơ và một phần xã Tân Thành.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/07/2026 đến 17:00:00 ngày 24/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Tháp Mười





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp 2 xã Đốc Binh Kiều tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/07/2026 đến 17:00:00 ngày 21/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Lợi An xã Thanh Mỹ tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/07/2026 đến 09:30:00 ngày 23/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tại TBA 3P-560kVA Coopmart Tháp Mười thuộc khu vực xã Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/07/2026 đến 16:30:00 ngày 23/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Lợi An xã Thanh Mỹ tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 23/07/2026 đến 11:30:00 ngày 23/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Lợi An xã Thanh Mỹ tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 23/07/2026 đến 15:00:00 ngày 23/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Lợi An xã Thanh Mỹ tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 23/07/2026 đến 16:30:00 ngày 23/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Mỹ Thọ





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Mỹ Long 4, xã Mỹ Hiệp (mất điện một phần khu dự án Chanh)

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 20/07/2026 đến 17:00:00 ngày 20/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Bình Mỹ B, xã Bình Thạnh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 20/07/2026 đến 11:30:00 ngày 20/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Toàn bộ TBA 3P-160KVA Cty Song Toàn Phát

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 20/07/2026 đến 17:00:00 ngày 20/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp 4, ấp Mỹ Long 4 xã Mỹ Hiệp (mất điện một phần khu vực đường tỉnh ĐT 850)

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 21/07/2026 đến 17:30:00 ngày 21/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Mỹ Thạnh, xã Mỹ Thọ ( mất điện khu vực Cầu Mười Mai)

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/07/2026 đến 11:30:00 ngày 21/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Mỹ Thạnh, xã Mỹ Thọ ( mất điện một phần khu vực Cù Lao Qụa)

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/07/2026 đến 11:30:00 ngày 21/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Mỹ Thạnh, xã Mỹ Thọ

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 21/07/2026 đến 17:00:00 ngày 21/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Mỹ Thạnh, xã Mỹ Thọ (mất điện một phần khu vực Bà Kiểng khém Nhum)

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 21/07/2026 đến 17:00:00 ngày 21/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp 7, xã Phong Mỹ ( mất điện một phần khu vực Lung Môn)

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/07/2026 đến 11:30:00 ngày 22/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp 7, xã Ba Sao (mất điện một phần Kinh Kỳ Son)

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 22/07/2026 đến 17:00:00 ngày 22/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện một phần khu vực ấp Mỹ Long 3, ấp Mỹ Long 4, ấp 4 xã Mỹ Hiệp

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 23/07/2026 đến 17:30:00 ngày 23/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp 2, ấp 3, xã Phong Mỹ ( mất điện khu vực Cầu Trâu Trắng)

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/07/2026 đến 17:00:00 ngày 23/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: toàn bộ KH TBA 3P-100kVA Khu Bảo Tồn TV Thủy Sinh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/07/2026 đến 11:30:00 ngày 24/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Lấp Vò





KHU VỰC: - Tỉnh lộ 848 từ Cầu Rạch Ruộng đến Trường Trung học cơ sở Tân Khánh Trung. Chợ Mương Điều, Chợ Thủ Củ, Rạch Thủ Củ, Rạch Mương Điều, Rạch Kinh Xáng - Kinh Tắc, Rạch Mù U - Đường Cầm xã Tân Khánh Trung.

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 20/07/2026 đến 18:00:00 ngày 20/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: - Tỉnh lộ 848 từ Trường Trung học cơ sở Tân Khánh Trung đến Cầu Cai Châu, Rạch Cồn Ông, Rạch Chùa xã Tân Khánh Trung và xã Tân Mỹ.

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 20/07/2026 đến 06:30:00 ngày 20/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: - Tỉnh lộ 848 từ Trường Trung học cơ sở Tân Khánh Trung đến Cầu Cai Châu, Rạch Cồn Ông, Rạch Chùa xã Tân Khánh Trung và xã Tân Mỹ.

THỜI GIAN: Từ 17:30:00 ngày 20/07/2026 đến 18:00:00 ngày 20/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: - Khu vực Rạch Đồn Điền, Mương Trâu xã Mỹ An Hưng.

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 21/07/2026 đến 18:00:00 ngày 21/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: - Khu dân cư An Thuận xã Mỹ An Hưng.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/07/2026 đến 10:00:00 ngày 21/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Khu vực Rạch Ngã Cạy ấp An Thạnh xã Mỹ An Hưng.

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 21/07/2026 đến 11:30:00 ngày 21/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Khu vực Rạch Củ Đính xã Mỹ An Hưng.

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 21/07/2026 đến 17:00:00 ngày 21/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Khu vực Rạch Tân Lợi xã Lấp Vò.

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 22/07/2026 đến 18:00:00 ngày 22/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: - Mất điện trạm bơm Ba Tưởng xã Lấp Vò.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/07/2026 đến 11:30:00 ngày 22/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Khu du lịch văn hóa Phương Nam, Rạch Rau Cần, Sông Sa Đéc, Rạch Ông Thắng, Rạch Thầy Lâm, Rạch Hưng Quới, Kinh Hùng Cường, Rạch Kinh Tư, Cái Tôm xã Tân Khánh Trung.

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 23/07/2026 đến 18:00:00 ngày 23/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: - Rạch Tân Bình từ Cầu Tân Bình đến Cầu Gia Vàm, Rạch Xáng Nhỏ, Rạch Xẻo Gia, Khu dân cư Bình Hiệp, Đường DH64 từ Cầu Lấp Vò đến Bệnh Viện Lấp Vò xã Lấp Vò.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 24/07/2026 đến 08:00:00 ngày 24/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Thanh Bình





KHU VỰC: Khách hàng trạm Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Quân Vinh SG- CN Đồng Tháp, xã Tân Long

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 20/07/2026 đến 13:00:00 ngày 20/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng trạm CSCB Ni Lon Phế Liệu Ông Giom, xã Tân Long

THỜI GIAN: Từ 12:00:00 ngày 20/07/2026 đến 17:00:00 ngày 20/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng trạm NTTS Vĩnh Hoàn, xã Tân Long

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/07/2026 đến 13:00:00 ngày 21/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Tân Phú, xã Tân Long (khu vực Rạch Mã Trường gần Chợ Mương Khai)

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 21/07/2026 đến 17:00:00 ngày 21/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng trạm CSSX Nước Đá Lê Thị Kim Tuyến, xã Tân Thạnh

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 22/07/2026 đến 12:30:00 ngày 22/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng trạm Đồng Tâm, xã Thanh Bình

THỜI GIAN: Từ 12:00:00 ngày 22/07/2026 đến 17:00:00 ngày 22/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng trạm BƠM BÌNH ĐỊNH, xã Bình Thành

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 23/07/2026 đến 11:30:00 ngày 23/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng trạm Công ty Hải Tiến, xã Tân Long

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/07/2026 đến 16:00:00 ngày 23/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Tân Đông B, xã Thanh Bình (khu vực một phần Cồn Én)

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 23/07/2026 đến 14:00:00 ngày 23/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Tân Đông B, xã Thanh Bình (khu vực gần Sân Vận Động, huyện Thanh Bình cũ)

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 23/07/2026 đến 17:00:00 ngày 23/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp 4, xã An Long (khu vực gần trạm bơm Phan Xuân Phiến, xã An Phong cũ)

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 24/07/2026 đến 11:30:00 ngày 24/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp 5, xã Thanh Bình (khu vực gần trạm bơm Sáu Tây, xã Tân Mỹ cũ)

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 24/07/2026 đến 14:00:00 ngày 24/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp 5, xã Thanh Bình (khu vực gần trạm bơm Thanh Phong, xã Tân Mỹ cũ)

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 24/07/2026 đến 17:00:00 ngày 24/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Tam Nông





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp An Thịnh, ấp Phú Yên, ấp An Phú, ấp Phú Thọ, xã An Long. Một phần khu vực ấp 3, xã An Hòa. (Khu vực từ trạm 110kV An Long dọc theo lề phải đường ĐT 844 đến Ngã 3 An Long, Khu vực từ Chúa Phát Quang dọc theo quốc lộ 30 đến Đình An Long).

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 20/07/2026 đến 17:30:00 ngày 20/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Mất điện trạm Bơm An Phong

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/07/2026 đến 11:30:00 ngày 21/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện trạm Nhà Kho Chứa Phân Đạm

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 21/07/2026 đến 17:00:00 ngày 21/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện trạm Hồ Rừng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, trạm Hùng Cá 46, Hùng Cá 49.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/07/2026 đến 17:00:00 ngày 22/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện trạm bơm THT Đê Bao Số 7

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 22/07/2026 đến 11:30:00 ngày 22/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện trạm bơm HTXNN Số 1 Phú Ninh

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 22/07/2026 đến 17:00:00 ngày 22/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp 2, xã An Hòa. (Khu vực từ nhà bà Đặng Thị Thúy Nhỏ đến trạm bơm Hợp Tác Xã Tân Phát).

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/07/2026 đến 11:30:00 ngày 23/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện trạm Cấp Thoát Nước Ngọc Lợi

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/07/2026 đến 11:30:00 ngày 23/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện trạm NM Nước Đá Thanh Hùng

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 23/07/2026 đến 17:00:00 ngày 23/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện trạm bơm HTX An Long 4

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 24/07/2026 đến 16:30:00 ngày 24/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Hồng Ngự





KHU VỰC: Mất điện một phần phường Thường Lạc khu vực từ VLXD Thanh Thúy đến Ngã Doi sông Sở Thượng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/07/2026 đến 17:00:00 ngày 21/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Mất điện một phần phường Hồng Ngự khu vực từ cầu Sở Thượng 2 đến Ngã ba Nhà Dù

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 22/07/2026 đến 17:00:00 ngày 22/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Mất điện một phần phường Hồng Ngự khu vực từ cầu Hồng Ngự dọc đường Hùng Vương phía lề phải đến cửa hàng điện thoại Viettel và dọc đường Nguyễn Huệ đến Đền Thờ Liệt Sĩ và toàn bộ CDC Bờ Đông giai đoạn 1-2-3 và đoạn từ cầu Trần Hưng Đạo đến TDC Mộc Rá và khu vực đình Tân Hội đến NTTS Võ Văn Dũng và CDC An Thành và đến cầu Bù Lu dưới

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 22/07/2026 đến 18:00:00 ngày 22/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện