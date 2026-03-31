Lịch cúp điện Vĩnh Long (Bến Tre cũ) từ ngày 31/3 – 5/4/2026: Hàng loạt khu dân cư mất điện từ 6 giờ sáng kéo dài đến chiều tối

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Lịch cúp điện Bến Tre cũ

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Bến Tre cũ (lịch cắt điện Bến Tre cũ) tuần này từ ngày 31/3 – 5/4/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Bên cạnh đó, tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, vì vậy lịch cúp điện Bến Tre cũ có thể được điều chỉnh hoãn hoặc cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Bến Tre cũ tuần này từ ngày 31/3 – 5/4/2026 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người sử dụng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh cũng như sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Bến Tre cũ tuần này được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Bến Tre tuần này cũ từ ngày 31/3 – 5/4/2026

Lịch cúp điện Bến Tre





KHU VỰC: Một phần tổ 13 khu phố 2; tổ 22, 31 khu phố Bình Thành phường Bến Tre

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 01/04/2026 đến 13:00:00 ngày 01/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần tổ 10 khu phố 1 phường Bến Tre

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 01/04/2026 đến 17:00:00 ngày 01/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần tổ 2, 3 khu phố 1 phường Bến Tre

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 01/04/2026 đến 13:00:00 ngày 01/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần tổ 2 khu phố 2 phường Bến Tre

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 01/04/2026 đến 17:00:00 ngày 01/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần tổ 4 khu phố 12 phường An Hội

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 02/04/2026 đến 13:00:00 ngày 02/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần tổ 6 khu phố 12 phường An Hội

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 02/04/2026 đến 17:00:00 ngày 02/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần tổ 10 khu phố 4 phường Bến Tre

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 02/04/2026 đến 13:00:00 ngày 02/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần tổ 1 khu phố 4; tổ 13 khu phố Mỹ Tân phường Bến Tre

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 02/04/2026 đến 13:00:00 ngày 02/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần tổ 14 khu phố 6 phường Phú Khương

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 03/04/2026 đến 13:00:00 ngày 03/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa mạng điện





KHU VỰC: Một phần tổ 11 khu phố 2 phường Phú Khương

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 03/04/2026 đến 17:00:00 ngày 03/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa mạng điện





KHU VỰC: -Đường lộ Liên Xã Phú Nhuận từ đầu đường Tỉnh 887 đến Cầu Cái Sơn đường 19 Tháng 5 thuộc phường An Hội; phường Phú Khương

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 04/04/2026 đến 17:00:00 ngày 04/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa mạng điện





KHU VỰC: Một phần tổ 1 khu phố Hữu Nhon phường Phú Tân

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 04/04/2026 đến 17:00:00 ngày 04/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa mạng điện





KHU VỰC: -Bên đường quốc lộ 60 từ trạm 110kV Bến Tre đến vòng xoay Ngã Tư Tân Thành phường Sơn Đông -Đường Quốc lộ 57C từ cây đốt Phước Lộc Thọ đến vòng xoay Ngã Tư Tân Thành phường Sơn Đông -Bên phải đường Võ Nguyên Giáp từ vòng Ngã Tư Tân Thành đến Chợ Phường 7(cũ) phường Sơn Đông; phường Bến Tre

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 05/04/2026 đến 17:30:00 ngày 05/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa mạng điện





KHU VỰC: -Bên đường phải Quốc lộ 60 từ trạm 110kV Bến Tre đến vòng xoay Ngã Tư Tân Thành phường Sơn Đông -Đường Quốc lộ 57C từ cây lo Phước Lộc Thọ đến vòng xoay Ngã Tư Tân Thành phường Sơn Đông

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 05/04/2026 đến 17:30:00 ngày 05/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa mạng điện





KHU VỰC: -Bên phải đường Võ Nguyên Giáp từ vòng xoay Ngã Tư Tân Thành đến Chợ Phường 7(cũ) thuộc phường Sơn Đông; phường Bến Tre

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 05/04/2026 đến 17:30:00 ngày 05/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa mạng điện





KHU VỰC: Khu phố Thạnh Hựu, Phước Hậu, Phước Thành, Phước Hựu phường Sơn Đông

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 04/04/2026 đến 17:00:00 ngày 04/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa mạng điện





Lịch cúp điện Ba Tri





KHU VỰC: Tổ 12, 13 ấp Mỹ Thuận xã An Ngãi Trung

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 01/04/2026 đến 11:30:00 ngày 01/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng Nuôi Tôm Lê Văn Tuấn

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 02/04/2026 đến 09:30:00 ngày 02/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng Nuôi Tôm Lâm Quốc Thành

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 02/04/2026 đến 11:00:00 ngày 02/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng Nuôi Tôm Lê Văn Thành

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 02/04/2026 đến 14:30:00 ngày 02/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng DNTN Đóng Tàu Tuấn Thành

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 02/04/2026 đến 16:30:00 ngày 02/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng Cơ Sở Hòa Phát

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 03/04/2026 đến 09:30:00 ngày 03/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng Xay Xát Lê Thị Mau

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 03/04/2026 đến 11:00:00 ngày 03/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng Hộ Kinh Doanh Cơ Sở Sản Xuất Bánh kẹo Huỳnh Anh

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 03/04/2026 đến 14:30:00 ngày 03/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng Nuôi tôm Đặng Văn Phục

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 03/04/2026 đến 16:30:00 ngày 03/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tổ 15, 16 ấp An Định 1; Tổ 8 ấp An Định 2 xã An Ngãi Trung.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 04/04/2026 đến 15:00:00 ngày 04/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng nuôi tôm Đặng Minh Thọ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/04/2026 đến 09:30:00 ngày 04/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng Nuôi tôm Phan Thị Mướt

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 04/04/2026 đến 11:00:00 ngày 04/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng Nuôi tôm Bùi Thị cay

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 04/04/2026 đến 14:30:00 ngày 04/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng nuôi tôm Nguyễn Văn Nhỏ 1

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 04/04/2026 đến 16:30:00 ngày 04/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng Công ty TNHH Tân Long MeKong

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 05/04/2026 đến 09:30:00 ngày 05/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng Trường Tiểu Học An Bình Tây

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 05/04/2026 đến 11:00:00 ngày 05/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng Công ty TNHH Tân Long MeKong

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 05/04/2026 đến 14:30:00 ngày 05/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng Trường Trung Học Cơ Sở Phú Lễ

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 05/04/2026 đến 16:30:00 ngày 05/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Mỏ Cày





KHU VỰC: -Một phần ấp Minh Nghĩa xã Hương Mỹ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 31/03/2026 đến 13:00:00 ngày 31/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa mạng điện





KHU VỰC: -Một phần ấp An Qui xã Mỏ Cày

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 31/03/2026 đến 17:00:00 ngày 31/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: -Một phần ấp An Bình; Một phần ấp An Hoà xã Mỏ Cày

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 31/03/2026 đến 17:00:00 ngày 31/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: -Một phần ấp Tân Phong xã Thành Thới

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 01/04/2026 đến 17:00:00 ngày 01/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: -Một phần ấp Tân Điền xã Thành Thới

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 01/04/2026 đến 17:00:00 ngày 01/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: -Một phần ấp Thới Đức xã Thành Thới

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 02/04/2026 đến 10:00:00 ngày 02/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: -Một phần ấp Thới Khương xã Thành Thới

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 02/04/2026 đến 12:00:00 ngày 02/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: -Một phần ấp Thới Đức, Thới Khương xã Thành Thới

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 02/04/2026 đến 17:00:00 ngày 02/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: -Một phần ấp Thới Khương xã Thành Thới

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 03/04/2026 đến 17:00:00 ngày 03/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: -Ấp Phú Quới, Tân Lộc, ấp 7 xã Mỏ Cày

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 04/04/2026 đến 17:00:00 ngày 04/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: -Một phần ấp Định Nghĩa, Định Hưng, Định Thái; Ấp Tân Quới 1, Tân Quới 2, Tân Phú 1, Tân Phú 2, An Thới, An Hoà, An Khánh, Phước Tân, Phước Lý, Phước Điền, Phước Hảo, Phú Tây Hạ, Phú Đông Thượng xã Đồng Khởi

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 05/04/2026 đến 17:00:00 ngày 05/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa mạng điện





Lịch cúp điện Bình Đại





KHU VỰC: - Tổ 8 ,9 ấp Phước Thạnh xã Thạnh Phước

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 30/03/2026 đến 17:00:00 ngày 30/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Khách hàng: NTCN Nguyễn Văn Nghĩa - ấp Giồng Kiến xã Thạnh Trị

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 30/03/2026 đến 09:20:00 ngày 30/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Khách hàng: NTCN Trần Hữu Phước - ấp Giồng Kiến xã Thạnh Trị

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 30/03/2026 đến 10:20:00 ngày 30/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Khách hàng: NTCN Võ Thành Công - ấp Giồng Kiến xã Thạnh Trị

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 30/03/2026 đến 11:20:00 ngày 30/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Khách hàng: NTCN Võ Thị Chiến - ấp Giồng Kiến xã Thạnh Trị

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 30/03/2026 đến 13:50:00 ngày 30/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Khách hàng: NTCN Đoàn Văn Tuồng - ấp Giồng Kiến xã Thạnh Trị

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 30/03/2026 đến 14:50:00 ngày 30/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Khách hàng: NTCN Võ Thành Công 3 - ấp Giồng Kiến xã Thạnh Trị

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 30/03/2026 đến 15:50:00 ngày 30/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Tổ 1 ấp Bình Thạnh 3 xã Thạnh Trị

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 31/03/2026 đến 11:00:00 ngày 31/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Tổ 6 ấp Cây Trôm xã Bình Đại

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 31/03/2026 đến 17:00:00 ngày 31/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Khách hàng: NTCN Lê Văn Trung - ấp Ao Vuông Thạnh Trị

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 31/03/2026 đến 09:20:00 ngày 31/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Khách hàng: NTCN Nguyễn Hữu Lợi - ấp Tân Định xã Thạnh Trị

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 31/03/2026 đến 10:20:00 ngày 31/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Khách hàng: NTCN Nguyễn Thành Được - ấp Giồng Kiến xã Thạnh Trị

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 31/03/2026 đến 11:20:00 ngày 31/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Khách hàng: NTCN Phạm Thị Mỹ Loan + Nuôi Cá Nước Ngọt Ngô Thị Mân - ấp Giồng Kiến xã Thạnh Trị

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 31/03/2026 đến 14:30:00 ngày 31/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Khách hàng: NTCN Trần Thị Gạo - ấp Giồng Kiến xã Thạnh Trị

THỜI GIAN: Từ 14:40:00 ngày 31/03/2026 đến 15:30:00 ngày 31/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Khách hàng: NTCN Vũ Đình Hà - ấp Giồng Kiến xã Thạnh Trị

THỜI GIAN: Từ 15:40:00 ngày 31/03/2026 đến 16:30:00 ngày 31/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Tổ 18 ấp Bình Huề 2 xã Thạnh Phước

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 01/04/2026 đến 17:00:00 ngày 01/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Khách hàng: NTCN Nguyễn Văn Đực - ấp Giồng Kiến xã Thạnh Trị

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 01/04/2026 đến 09:20:00 ngày 01/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Khách hàng: Cưa xẻ gỗ Tô Thị Ánh + Cưa xẻ gỗ Tô Thị Ánh 2 - ấp Phú Thành xã Lộc Thuận

THỜI GIAN: Từ 09:40:00 ngày 01/04/2026 đến 11:00:00 ngày 01/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Khách hàng: Hồ Văn Cát - ấp Phú Thành xã Lộc Thuận

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 01/04/2026 đến 13:50:00 ngày 01/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Khách hàng: Hộ kinh doanh Nguyễn Trọng nhẹ - ấp Phú Mỹ xã Lộc Thuận

THỜI GIAN: Từ 14:10:00 ngày 01/04/2026 đến 17:00:00 ngày 01/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Tổ 2, 3, 4 ấp Thừa Long xã Thới Thuận

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 02/04/2026 đến 17:00:00 ngày 02/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Khách hàng: NTCN Đỗ Thị Kha Mơ - ấp Cả Nhỏ xã Thạnh Trị

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 02/04/2026 đến 09:20:00 ngày 02/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Khách hàng: Nuôi tôm càng xanh Nguyễn Thị Nô - ấp Ao Vuông Thạnh Trị

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 02/04/2026 đến 11:00:00 ngày 02/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Khách hàng: Nuôi tôm càng xanh Nguyễn Tấn Lập - ấp Ao Vuông Thạnh Trị

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 02/04/2026 đến 14:30:00 ngày 02/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Khách hàng: Nuôi tôm càng xanh Mai Thị Phượng - ấp Ao Mận xã Thạnh Trị

THỜI GIAN: Từ 14:40:00 ngày 02/04/2026 đến 16:20:00 ngày 02/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Tổ 10, 11 ấp Cả Nhỏ xã Thạnh Trị

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 02/04/2026 đến 17:00:00 ngày 02/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa mạng điện





KHU VỰC: - Một phần ấp Bình Trung xã Thạnh Trị

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 02/04/2026 đến 17:00:00 ngày 02/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa mạng điện





KHU VỰC: - Một phần ấp Thới Lợi 1, Thới An xã Thới Thuận

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 03/04/2026 đến 17:00:00 ngày 03/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa mạng điện





KHU VỰC: - Khách hàng: NTCN Võ Thành Hoàng - ấp Phước Bình xã Thạnh Phước

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 03/04/2026 đến 11:00:00 ngày 03/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Khách hàng: NTCN Lê Văn Tuyển - ấp Thừa Thạnh xã Thới Thuận

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 03/04/2026 đến 11:00:00 ngày 03/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Tổ 8 ấp Bình Thạnh 1; tổ 1, 7 ấp Bình Thạnh 2 xã Thạnh Trị

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/04/2026 đến 17:00:00 ngày 04/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Thạnh Phú





KHU VỰC: Một phần ấp An Thạnh, An Ngãi A xã Thạnh Phú, ấp An Khương B xã Thạnh Hải

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 02/04/2026 đến 17:00:00 ngày 02/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa mạng điện





KHU VỰC: Một phần ấp Thạnh Mỹ xã Thạnh Phú

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 02/04/2026 đến 17:00:00 ngày 02/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa mạng điện





KHU VỰC: CSNT Huỳnh Văn Vũ ấp Thạnh lộc xã Thạnh Phong

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 02/04/2026 đến 11:00:00 ngày 02/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Giang Hà xã Thạnh Hải

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 02/04/2026 đến 14:00:00 ngày 02/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa mạng điện





KHU VỰC: Một phần ấp Thạnh Hưng xã Thạnh Phú

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 02/04/2026 đến 15:30:00 ngày 02/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa mạng điện





KHU VỰC: Một phần ấp Thạnh Trị Thượng xã Quới Điền

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 03/04/2026 đến 11:00:00 ngày 03/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Quí Hòa xã Quới Điền

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 03/04/2026 đến 17:00:00 ngày 03/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Công ty TNHH Kim Tiểu My, CSND Huỳnh Thị Tiều Mỹ ấp Quí Đức B xã Quới Điền

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 03/04/2026 đến 09:00:00 ngày 03/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khách hàng ấp Quí Đức B xã Quới Điền

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 03/04/2026 đến 11:00:00 ngày 03/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa mạng điện





KHU VỰC: Trường THCS Quới Điền, Trường tiêu học Quới Điền ấp Quí Đức B xã Quới Điền

THỜI GIAN: Từ 11:30:00 ngày 03/04/2026 đến 12:30:00 ngày 03/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp An Hòa, An Bình, An Định, An Phú, An Thới, An Ninh xã An Qui Một phần ấp Giao Hòa Chợ, Tân Hiệp, Giao Bình, Giao Hoà A, Giao Hòa B, Thạnh Lợi, Đại Thôn xã Thạnh Phong

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 04/04/2026 đến 17:00:00 ngày 04/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Phú Túc





KHU VỰC: ấp Chợ Thành Triệu; Phước Hòa xã Tiên Thủy; ấp Phú Khương xã Phú Túc ấp; Phú Phong xã Tân Phú

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 31/03/2026 đến 11:00:00 ngày 31/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa mạng điện





KHU VỰC: ấp Phú Xuân xã Tân; Phú Lễ xã Tiên Thủy

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 01/04/2026 đến 17:00:00 ngày 01/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: ấp Phước Hòa xã Giao Long

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 02/04/2026 đến 12:00:00 ngày 02/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Chánh, Phú Hòa, Phú Phong, Phú Thuận xã Tiên Thủy; Phú Tường, Sông Phú, ấp Phú Định, Phú Xuân, Phú Lễ, Phú Hội xã Tân Phú

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/04/2026 đến 12:00:00 ngày 04/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa mạng điện





KHU VỰC: Ấp Thuận Điền xã Phú Túc; Ấp Tiên Đông Vàm, Tiên Tây Vàm, Tiên Đông Thượng, ấp Chánh, ấp Chánh Đông, Phú Thành, Phú Hòa, Phú Thành xã Tiên Thủy

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 05/04/2026 đến 17:00:00 ngày 05/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa mạng điện





KHU VỰC: CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH PURATOS GRAND-PLACE VIỆT NAM

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 05/04/2026 đến 09:30:00 ngày 05/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: CÔNG TY ĐỊNH CƯ HỆ THỐNG TRUYỀN ĐỘNG CƠ XÁC NIDEC VIỆT NAM

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 05/04/2026 đến 17:00:00 ngày 05/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT KINH DOANH THỰC PHẨM VÀ ĐỒ UỐNG WINBEE

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 05/04/2026 đến 11:00:00 ngày 05/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TRỰC LƯỢNG XANH BẾN TRE

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 05/04/2026 đến 11:30:00 ngày 05/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC SINH HOẠT CHÂU THÀNH

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 05/04/2026 đến 14:30:00 ngày 05/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: CÔNG TY TNHH MẬT DỪA BẾN TRE

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 05/04/2026 đến 17:00:00 ngày 05/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Giồng Trôm





KHU VỰC: Một phần ấp Tân Lợi xã Hưng Nhượng

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 30/03/2026 đến 17:00:00 ngày 30/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa mạng điện





KHU VỰC: Tổ 7, 8, 9 ấp Linh Qui xã Phước Long

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 02/04/2026 đến 17:00:00 ngày 02/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tổ 11, 12, 13, 14 ấp Hưng An Đông xã Hưng Nhượng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 02/04/2026 đến 17:00:00 ngày 02/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tổ 13, 15 ấp 6 xã Giồng Trôm

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 03/04/2026 đến 12:00:00 ngày 03/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tổ 1, 10 ấp Phong Phú - tổ 1A ấp Giồng Sậy xã Lương Hòa

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 03/04/2026 đến 17:00:00 ngày 03/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tổ 1, 10 ấp Phong Phú - tổ 1A ấp Giồng Sậy xã Lương Hòa

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 03/04/2026 đến 17:00:00 ngày 03/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa mạng điện





KHU VỰC: Ấp Phong Hòa, Phong Quới xã Lương Hòa

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 03/04/2026 đến 17:00:00 ngày 03/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa mạng điện





KHU VỰC: -Bình Đông, Bình Lợi, Hồ Sen, Bình Tiên 1, Bình Tiên 2; một phần ấp Bìn Tiên, ấp 3, ấp 5 xã Giồng Trôm -Ấp Bình An, Bình Phú, Bình Khương, Bình Long, Bình Lợi, Bình Đông A, Bình Đông B, Bình Xuân xã Châu Hòa -Ấp Xóm Mới, Hòa Bình xã Mỹ Chánh Hòa

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 04/04/2026 đến 17:00:00 ngày 04/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa mạng điện





KHU VỰC: Ấp Giồng Đồng xã Tân Hào

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/04/2026 đến 17:00:00 ngày 04/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa mạng điện





KHU VỰC: Ấp Bình Đông, Hồ Sen xã Giồng Trôm Ấp Xóm Mới, Hòa Bình xã Mỹ Chánh Hòa

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 04/04/2026 đến 17:00:00 ngày 04/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa mạng điện





KHU VỰC: -Bình Đông, Bình Lợi, Hồ Sen, Bình Tiên 1, Bình Tiên 2; một phần ấp Bìn Tiên, ấp 3, ấp 5 xã Giồng Trôm -Ấp Bình An, Bình Phú, Bình Khương, Bình Long, Bình Lợi, Bình Đông A, Bình Đông B, Bình Xuân xã Châu Hòa Ấp Xóm Mới, Hòa Bình xã Mỹ Chánh Hòa

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 04/04/2026 đến 17:00:00 ngày 04/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa mạng điện





KHU VỰC: Ấp Phú Tân, Phú Hòa, Phú Trị, Phú An, Thới Hòa, Thới Thuận, Thới Trị, Thới An, một phần ấp Phú Thuận xã Châu Hòa

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 05/04/2026 đến 17:00:00 ngày 05/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa mạng điện





KHU VỰC: Tổ 9, 10 ấp Thới Trị xã Châu Hòa

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 05/04/2026 đến 17:00:00 ngày 05/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Nghĩa Huấn xã Lương Phú

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 05/04/2026 đến 17:00:00 ngày 05/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Chợ Lách





KHU VỰC: Một phần ấp Sơn Phụng, Sơn Châu, Sơn Lân, Phụng Châu, Hòa Thuận, Phú Hòa xã Phú Phụng, Tỉnh Vĩnh Long. Một phần ấp Bình An xã Chợ Lách, tỉnh Vĩnh Long.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 04/04/2026 đến 17:00:00 ngày 04/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa mạng điện





KHU VỰC: Một phần ấp Lân Đông, Lân Bắc, Phú Hiệp, Mỹ Sơn Tây xã Vĩnh Thành, Tỉnh Vĩnh Long. Một phần ấp Hòa Thọ xã Hưng Khánh Trung, Tỉnh Vĩnh Long. Một phần ấp Phú Thuận xã Phước Mỹ Trung, Tỉnh Vĩnh Long.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 05/04/2026 đến 17:00:00 ngày 05/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa mạng điện





Lịch cúp điện Phước Mỹ Trung





KHU VỰC: Một phần ấp Hoà Thuận 1 - xã Tân Thành Bình

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 31/03/2026 đến 16:30:00 ngày 31/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Hưng Nhung - xã Hưng Khánh Trung

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 01/04/2026 đến 16:30:00 ngày 01/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tổ 5, 6, 7 ấp Tích Khánh - xã Nhuận Phú Tân

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 01/04/2026 đến 16:30:00 ngày 01/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: -Ấp Chợ Xếp -xã Tân Thành Bình

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 02/04/2026 đến 09:00:00 ngày 02/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: -Ấp Chợ Xếp -xã Tân Thành Bình

THỜI GIAN: Từ 09:15:00 ngày 02/04/2026 đến 10:15:00 ngày 02/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tổ 3, 4, 5, 7 ấp Hưng Long - xã Tân Thành Bình

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 02/04/2026 đến 14:30:00 ngày 02/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: -Ấp Tân Thuận -xã Tân Thành Bình

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 02/04/2026 đến 16:00:00 ngày 02/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: -Ấp Xóm Cối, Ông Thung, Chợ Cũ - xã Phước Mỹ Trung

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 02/04/2026 đến 16:30:00 ngày 02/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa mạng điện





KHU VỰC: Tổ 15, 16, 17, 18 ấp Tích Khánh - xã Nhuận Phú Tân

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 02/04/2026 đến 16:30:00 ngày 02/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Vĩnh Trị - xã Nhuận Phú Tân

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 03/04/2026 đến 17:00:00 ngày 03/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa mạng điện





KHU VỰC: Tổ 5, 6, 7 ấp Tân Đức A - xã Tân Thành Bình

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/04/2026 đến 16:00:00 ngày 04/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: -Ấp Gia Khánh -xã Hưng Khánh Trung

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/04/2026 đến 09:00:00 ngày 04/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: -Ấp Cái Tắc -xã Hưng Khánh Trung

THỜI GIAN: Từ 09:15:00 ngày 04/04/2026 đến 10:15:00 ngày 04/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: -Ấp Tân Long 2 -xã Tân Thành Bình

THỜI GIAN: Từ 10:45:00 ngày 04/04/2026 đến 11:45:00 ngày 04/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Tích Phúc, Tài Đại, Tích Khánh xã Nhuận Phú Tân, một phần ấp Vĩnh Trị - xã Nhuận Phú Tân

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 04/04/2026 đến 17:00:00 ngày 04/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa mạng điện





KHU VỰC: Ấp Kinh Gãy, Mỹ Sơn, Phú Thạnh, Phú Bình, Phú Thuận, Xóm Cối, Ông Cốm, Ông Thung - xã Phước Mỹ Trung

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 05/04/2026 đến 17:00:00 ngày 05/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa mạng điện





KHU VỰC: Ấp Phú Thạnh, Phú Bình, Phú Thuận - xã Phước Mỹ Trung

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 05/04/2026 đến 17:00:00 ngày 05/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa mạng điện