Lịch cúp điện Vĩnh Long (Bến Tre cũ) từ ngày 9 - 14/6/2026: Có khu vực nằm trong diện cúp điện cả tuần
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), tuần này nhiều khu dân cư thuộc Bến Tre cũ sẽ mất điện cả ngày.
Lịch cúp điện Bến Tre cũ
Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Bến Tre cũ (lịch cắt điện Bến Tre cũ) tuần này từ ngày 9 - 14/6/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.
Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.
Bên cạnh đó, tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, vì vậy lịch cúp điện Bến Tre cũ có thể được điều chỉnh hoãn hoặc cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.
Ngoài ra, lịch cúp điện Bến Tre cũ tuần này từ ngày 9 - 14/6/2026 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người sử dụng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh cũng như sinh hoạt hằng ngày.
Chi tiết lịch cúp điện Bến Tre tuần này cũ từ ngày 9 - 14/6/2026
Lịch cúp điện Bến Tre
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 9 -14/6/2026.
Lịch cúp điện Ba Tri
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 9 -14/6/2026.
Lịch cúp điện Mỏ Cày
KHU VỰC: -Trạm chuyên dùng khách hàng
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 09/06/2026 đến 08:40:00 ngày 09/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: -Trạm chuyên dùng khách hàng
THỜI GIAN: Từ 09:20:00 ngày 09/06/2026 đến 10:00:00 ngày 09/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: -Trạm chuyên dùng khách hàng
THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 09/06/2026 đến 11:10:00 ngày 09/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: -Trạm chuyên dùng khách hàng
THỜI GIAN: Từ 13:10:00 ngày 09/06/2026 đến 13:50:00 ngày 09/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Bình Đại
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 9 -14/6/2026.
Lịch cúp điện Thạnh Phú
KHU VỰC: CSNT Mai Hữu Thành ấp An Điền xã Thạnh Hải
THỜI GIAN: Từ 07:40:00 ngày 09/06/2026 đến 08:40:00 ngày 09/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Thạnh Khương A xã Quới Điền
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 09/06/2026 đến 17:00:00 ngày 09/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Thạnh Khương B xã Quới Điền
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 09/06/2026 đến 17:00:00 ngày 09/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: CSNT Trần Thị Chảy ấp An Hòa B xã Thạnh Phú
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 09/06/2026 đến 09:00:00 ngày 09/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: CSNT Nguyễn Văn Chẩn ấp An Khương A xã Thạnh Hải
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 09/06/2026 đến 10:00:00 ngày 09/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: CSNT Mai Thị Phương ấp An Hòa B xã Thạnh Phú
THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 09/06/2026 đến 10:30:00 ngày 09/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: CSNT Nguyễn Văn Quang ấp An Khương A xã Thạnh Hải
THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 09/06/2026 đến 11:30:00 ngày 09/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: CSNT Ngô Văn Trai ấp An Khương A xã Thạnh Hải
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 09/06/2026 đến 14:00:00 ngày 09/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: CSNT Nguyễn Minh Điền ấp An Hòa B xã Thạnh Phú
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 09/06/2026 đến 14:00:00 ngày 09/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: CSNT Nguyễn Văn Ý 1 ấp An Khương A xã Thạnh Hải
THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 09/06/2026 đến 15:30:00 ngày 09/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: CSNT Phạm Văn Cường ấp An Hòa B xã Thạnh Phú
THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 09/06/2026 đến 15:30:00 ngày 09/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: CSNT Nguyễn Văn Ý 2 ấp An Khương A xã Thạnh Hải
THỜI GIAN: Từ 16:00:00 ngày 09/06/2026 đến 17:00:00 ngày 09/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: CSNT Lê Văn Đức ấp An Khương A xã Thạnh Hải
THỜI GIAN: Từ 16:00:00 ngày 09/06/2026 đến 17:00:00 ngày 09/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Họ đạo Bến Vong ấp Thạnh Tân xã Thạnh Phú
THỜI GIAN: Từ 07:40:00 ngày 10/06/2026 đến 08:40:00 ngày 10/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: CSNT Nguyễn Văn Phi, CSNT Nguyễn Thị Hồng ấp Thạnh Tân xã Thạnh Phú
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 10/06/2026 đến 11:00:00 ngày 10/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: CSNT Võ Thị Hành ấp An Hội A xã An Qui
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 10/06/2026 đến 14:00:00 ngày 10/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: CSNT Nguyễn Thị Phượng ấp An Bình xã Thạnh Phú
THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 10/06/2026 đến 15:30:00 ngày 10/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: CSNT Lê Văn Ngàn ấp An Bình xã Thạnh Phú
THỜI GIAN: Từ 16:00:00 ngày 10/06/2026 đến 17:00:00 ngày 10/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: CSNT Trần Văn Tùng ấp Thạnh Lộc xã Thạnh Phong
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 11/06/2026 đến 09:00:00 ngày 11/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: CSNT Trần Văn Tùng ấp Thạnh Lộc xã Thạnh Phong
THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 11/06/2026 đến 11:30:00 ngày 11/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: CSNT Trần Văn Tuấn ấp Thạnh Lộc xã Thạnh Phong
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 11/06/2026 đến 14:00:00 ngày 11/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: CSNT Trần Thị Định ấp Thạnh Lộc xã Thạnh Phong
THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 11/06/2026 đến 15:30:00 ngày 11/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: CSNT Trương Văn Đấu ấp Thạnh Lộc xã Thạnh Phong
THỜI GIAN: Từ 16:00:00 ngày 11/06/2026 đến 17:00:00 ngày 11/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: CSNT Phạm Văn Chanh ấp An Thạnh xã Thạnh Phú
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/06/2026 đến 09:00:00 ngày 12/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: CSNT Trịnh Hoài Phương ấp Thạnh Hưng xã Thạnh Phú
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/06/2026 đến 09:00:00 ngày 12/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: CSNT Võ Văn Út ấp An Hòa xã Thạnh Phú
THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 12/06/2026 đến 10:30:00 ngày 12/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: CSNT Dương Văn Tâm ấp Quí Thế xã Quới Điền
THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 12/06/2026 đến 11:00:00 ngày 12/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: CSNT Cao Thị Nguyệt ấp An Thạnh xã Thạnh Phú
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 12/06/2026 đến 14:00:00 ngày 12/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: CSNT Lê Văn Trong ấp Quí Thế xã Quới Điền
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 12/06/2026 đến 14:00:00 ngày 12/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: CSNT Nguyễn Văn Kiếm ấp Giang Hà xã Thạnh Hải
THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 12/06/2026 đến 15:30:00 ngày 12/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: CSNT Ngô Văn Dũng ấp Quí Đức xã Quới Điền
THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 12/06/2026 đến 15:30:00 ngày 12/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: CSNT Nguyễn Văn Tài ấp An Khương A xã Thạnh Hải
THỜI GIAN: Từ 16:00:00 ngày 12/06/2026 đến 17:00:00 ngày 12/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Chùa Ngọc Linh ấp Thạnh B xã Đại Điền
THỜI GIAN: Từ 16:00:00 ngày 12/06/2026 đến 17:00:00 ngày 12/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Phú Túc
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 9 -14/6/2026.
Lịch cúp điện Giồng Trôm
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 9 -14/6/2026.
Lịch cúp điện Chợ Lách
KHU VỰC: Một phần ấp Bình Tây xã Vĩnh Thành, tỉnh Vĩnh Long
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 09/06/2026 đến 17:00:00 ngày 09/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Phước Mỹ Trung
KHU VỰC: Ấp Mỹ Sơn, một phần ấp Kinh Gãy - xã Phước Mỹ Trung
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 09/06/2026 đến 17:00:00 ngày 09/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
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