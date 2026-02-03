Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng

Lịch cúp điện Vĩnh Long (Bến Tre cũ) tuần này (từ 3 – 8/2/2026): Cúp điện 10 tiếng/ngày nhiều hộ dân để sửa chữa

Thứ ba, 12:24 03/02/2026 | Sản phẩm - Dịch vụ
DH
DH
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), tuần này nhiều khu dân cư thuộc Bến Tre cũ sẽ mất điện cả ngày.

Lịch cúp điện Đồng Tháp từ ngày 2 – 8/2/2026: Số lượng khu dân cư và tuyến đường bị mất điện tăng đột biếnLịch cúp điện Đồng Tháp từ ngày 2 – 8/2/2026: Số lượng khu dân cư và tuyến đường bị mất điện tăng đột biến

GĐXH - Theo lịch cúp điện mới nhất của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư, đơn vị thuộc khu vực tỉnh Đồng Tháp sẽ không có điện để dùng.

Lịch cúp điện Bến Tre cũ

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Bến Tre cũ (lịch cắt điện Bến Tre cũ) tuần này từ ngày 3 – 8/2/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Bên cạnh đó, tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, vì vậy lịch cúp điện Bến Tre cũ có thể được điều chỉnh hoãn hoặc cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Bến Tre cũ tuần này từ ngày 3 – 81/2/2026 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Chi tiết lịch cúp điện Bến Tre cũ tuần này (từ ngày 3 – 8/2/2026) - Ảnh 1.

Lịch cúp điện Bến Tre cũ tuần này được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Bến Tre tuần này cũ từ ngày 3 – 8/2/2026

Lịch cúp điện Bến Tre


KHU VỰC: Một phần tổ 24, 33 khu phố 3 phường Sơn Đông

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 04/02/2026 đến 11:00:00 ngày 04/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần tổ 30, 42 khu phố 3 phường Sơn Đông

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 04/02/2026 đến 17:00:00 ngày 04/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần tổ 6 khu phố 8 phường Phú Khương

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 05/02/2026 đến 17:00:00 ngày 05/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: -Bên trái Đường Đồng Khởi từ vòng xoay Đông Tây đến Đường 30 tháng 4 đầu Công viên đàn đá Bến Tre thuộc phường Phú Khương; phường An Hội

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 07/02/2026 đến 18:00:00 ngày 07/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: -Đường Nguyễn Thị Định từ vòng xoay Ngã Tư Phú Khương đến Ngã Tư Tú Điền phường Phú Khương

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 07/02/2026 đến 18:00:00 ngày 07/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Một phần tổ 7 khu phố Phú Chiến phường Phú Khương

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 07/02/2026 đến 10:20:00 ngày 07/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: -Bên phải Đường Quốc lộ 60 từ trạm 110kV Bến Tre đến Ngã Tư Tuần Đậu phường Phú Tân -Khu phố Thạnh Hựu, Phước Tân, Phước Hựu phường Sơn Đông -Khu phố Phú Hữu phường Phú Tân

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 08/02/2026 đến 18:00:00 ngày 08/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Một phần tổ 24 khu phố 3, một phần tổ 4B khu phố 4 phường Phú Khương

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 08/02/2026 đến 17:00:00 ngày 08/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Đường Võ Nguyên Giáp từ siêu thị điện máy Chợ Lớn đến Cầu Hàm Luông phường Bến Tre

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 08/02/2026 đến 11:00:00 ngày 08/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Lịch cúp điện Ba Tri


KHU VỰC: Tổ 2, 3, 4, 5, 6, 8 Ấp Phú Lợi xã Tân Xuân.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 03/02/2026 đến 11:30:00 ngày 03/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: -Tổ 2, 3 Ấp Phước Thạnh xã Tân Xuân.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 03/02/2026 đến 11:30:00 ngày 03/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Tổ 5, 6, 7 ấp Tân Khai xã An Hiệp

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 03/02/2026 đến 16:00:00 ngày 03/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Tổ 6, 7 ấp Vĩnh Đức Tây xã Ba Tri.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 03/02/2026 đến 16:00:00 ngày 03/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Tổ 7, 10 ấp An Hòa xã An Hiệp.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 04/02/2026 đến 11:30:00 ngày 04/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Tổ 5 ấp Tân Bình xã An Phú Trung.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 04/02/2026 đến 11:00:00 ngày 04/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Ấp An Điền Bé xã An Hiệp.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 04/02/2026 đến 16:00:00 ngày 04/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Tổ 2, 3 ấp An Thuận xã An Ngãi Trung.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 04/02/2026 đến 16:00:00 ngày 04/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Tổ 2, 3 ấp Tân Phước xã Tân Thủy.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 05/02/2026 đến 08:30:00 ngày 05/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Tổ 3, 7, 8, 9 ấp Tân Phước xã Tân Thủy.

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 05/02/2026 đến 11:30:00 ngày 05/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Tổ 5 ấp Phú Khương xã Tân Xuân.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 05/02/2026 đến 08:30:00 ngày 05/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Tổ 6, 7 ấp Phú Khương xã Tân Xuân

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 05/02/2026 đến 11:30:00 ngày 05/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Khu vực Cầu Xã Diệu xã Tân Thủy.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 05/02/2026 đến 16:00:00 ngày 05/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Ấp An Quí xã Tân Thủy.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 05/02/2026 đến 16:00:00 ngày 05/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Tổ 14, 15 ấp An Thuận xã Ba Tri.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 06/02/2026 đến 11:30:00 ngày 06/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Tổ 8 ấp Giồng Nhựt xã An Hiệp.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 06/02/2026 đến 11:30:00 ngày 06/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Tổ 02, 03 ấp Thạnh Tân xã Bảo Thạnh.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 06/02/2026 đến 16:00:00 ngày 06/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Tổ 17, 18 ấp Thạnh Quí xã Bảo Thạnh.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 06/02/2026 đến 16:00:00 ngày 06/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: -Tổ 5, 6, 8 ấp Giồng Chuối xã Ba Tri.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 07/02/2026 đến 11:30:00 ngày 07/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Tổ 16 ấp An Lợi xã Ba Tri.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 07/02/2026 đến 11:30:00 ngày 07/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Tổ 7, 8, 9 ấp An Hội xã Ba Tri.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 07/02/2026 đến 14:30:00 ngày 07/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Tổ 6 ấp An Hội xã Ba Tri.

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 07/02/2026 đến 16:00:00 ngày 07/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Tổ 10 ấp Phú Thuận xã Tân Xuân.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 07/02/2026 đến 16:00:00 ngày 07/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: -Tổ 2, 4 ấp Thạnh Khương xã Bảo Thạnh.

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 07/02/2026 đến 15:00:00 ngày 07/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Lịch cúp điện Mỏ Cày


KHU VỰC: -Một phần ấp Tân Hoà B, ấp Tân Quới Tây B xã An Định

THỜI GIAN: Từ 12:00:00 ngày 03/02/2026 đến 13:30:00 ngày 03/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: -Một phần ấp An Phong, ấp An Lộc Giồng xã Mỏ Cày

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 03/02/2026 đến 17:00:00 ngày 03/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: -Một phần ấp An Thiện xã Thành Thới

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 03/02/2026 đến 17:00:00 ngày 03/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: -Một phần ấp An Phước xã Đồng Khởi

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/02/2026 đến 17:00:00 ngày 04/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: -Một phần ấp Bình Đông 1, Bình Đông 2, Mỹ Trạch, Mỹ Đức xã Hương Mỹ

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 04/02/2026 đến 17:00:00 ngày 04/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: -Một phần ấp An Qui, An Lợi, Thới Đức, Thới Khương, Thới Hoà, An Lộc, An Thiện xã Thành Thới

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 05/02/2026 đến 17:00:00 ngày 05/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: -Trạm chuyên dùng khách hàng

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 05/02/2026 đến 09:30:00 ngày 05/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: -Trạm chuyên dùng khách hàng

THỜI GIAN: Từ 11:30:00 ngày 05/02/2026 đến 13:00:00 ngày 05/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: -Trạm chuyên dùng khách hàng

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 05/02/2026 đến 15:00:00 ngày 05/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: -Trạm chuyên dùng khách hàng

THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 05/02/2026 đến 17:00:00 ngày 05/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: -Một phần ấp Định Thái xã Đồng Khởi

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/02/2026 đến 17:00:00 ngày 06/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: -Một phần ấp Vĩnh Khánh xã Mỏ Cày

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/02/2026 đến 11:00:00 ngày 06/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: -Trạm chuyên dùng khách hàng

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 06/02/2026 đến 09:00:00 ngày 06/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: -Trạm chuyên dùng khách hàng

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 06/02/2026 đến 11:00:00 ngày 06/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: -Trạm chuyên dùng khách hàng

THỜI GIAN: Từ 11:30:00 ngày 06/02/2026 đến 15:00:00 ngày 06/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: -Trạm chuyên dùng khách hàng

THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 06/02/2026 đến 17:00:00 ngày 06/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: -Một phần ấp An Lộc Giồng, ấp An Phong, ấp An Lộc Thị xã Mỏ Cày

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 07/02/2026 đến 09:30:00 ngày 07/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: -Một phần ấp An Lộc Giồng xã Mỏ Cày

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 07/02/2026 đến 11:00:00 ngày 07/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: -Một phần ấp An Lộc Giồng, ấp An Phong xã Mỏ Cày

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 07/02/2026 đến 17:00:00 ngày 07/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: -Một phần ấp Tân Lộc, Vĩnh Hoà, Hội Thành xã Mỏ Cày

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 08/02/2026 đến 17:00:00 ngày 08/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: -Một phần ấp Bình Thạnh, Tân Viên, Tân Bình, An Trạch Tây, An Trạch Đông, Thới Khương, Thới Đức xã Thành Thới

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 08/02/2026 đến 17:00:00 ngày 08/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


Lịch cúp điện Bình Đại


KHU VỰC: - Một phần tổ 9 ấp Vinh Thái xã Lộc Thuận

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 03/02/2026 đến 17:00:00 ngày 03/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: - Tổ 1, 2, 3, 5, 9 ấp Việc Giữa xã Châu Hưng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 03/02/2026 đến 17:00:00 ngày 03/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: - Tổ 2, 3 ấp Giồng Bông xã Châu Hưng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 03/02/2026 đến 17:00:00 ngày 03/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: - Khách hàng: Nguyễn Thanh Cường - ấp Bình Thới 3 xã Bình Đại

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 03/02/2026 đến 09:10:00 ngày 03/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: - Khách hàng: Công ty TNHH Vạn Tiến - ấp Bình Thới 3 xã Bình Đại

THỜI GIAN: Từ 09:20:00 ngày 03/02/2026 đến 10:00:00 ngày 03/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: - Khách hàng: DNTN CB TS Đông Nam - ấp Giồng Sầm xã Bình Đại

THỜI GIAN: Từ 10:20:00 ngày 03/02/2026 đến 11:00:00 ngày 03/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: - Khách hàng: NTCN Trần Nhật Trường - ấp 6 xã Bình Đại

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 03/02/2026 đến 13:40:00 ngày 03/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: - Khách hàng: Công ty cổ phần Anfoods - ấp Phước Hòa xã Thạnh Phước

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 03/02/2026 đến 14:40:00 ngày 03/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: - Khách hàng: NTCN Trần Thanh Quân - ấp Phước Bình xã Thạnh Phước

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 03/02/2026 đến 15:40:00 ngày 03/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: - Khách hàng: NTCN Nguyễn Văn Nồm - ấp Thới An xã Thới Thuận

THỜI GIAN: Từ 16:00:00 ngày 03/02/2026 đến 16:40:00 ngày 03/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: - Tổ 7C ấp Bình Hòa xã Bình Đại

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/02/2026 đến 17:00:00 ngày 04/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: - Khách hàng NTCN Nguyễn Thị Bạch Tuyết - ấp Bình Hòa xã Bình Đại

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 04/02/2026 đến 09:10:00 ngày 04/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: - Khách hàng: Công ty TNHH Hoàng Vũ - ấp Bình Thới 3 xã Bình Đại

THỜI GIAN: Từ 09:20:00 ngày 04/02/2026 đến 10:00:00 ngày 04/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: - Khách hàng: CTY TNHH TM SX LONG THUẬN VƯỢNG - ấp Cầu Sắt xã Bình Đại

THỜI GIAN: Từ 10:10:00 ngày 04/02/2026 đến 11:10:00 ngày 04/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: - Khách hàng: NTCN Đặng Thị Hương - ấp Cầu Sắt xã Bình Đại

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 04/02/2026 đến 13:40:00 ngày 04/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: - Khách hàng: NTCN Trần Văn Hừng - ấp Bình Trung xã Thạnh Trị

THỜI GIAN: Từ 13:50:00 ngày 04/02/2026 đến 14:30:00 ngày 04/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: - Khách hàng: NTCN Nguyễn Văn Oanh - ấp Bình Trung xã Thạnh Trị

THỜI GIAN: Từ 14:40:00 ngày 04/02/2026 đến 15:20:00 ngày 04/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: - Khách hàng: Nuôi tôm càng xanh Nguyễn Văn Chánh - ấp Cây Trôm xã Bình Đại

THỜI GIAN: Từ 15:40:00 ngày 04/02/2026 đến 16:20:00 ngày 04/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: - Ấp Giồng Hổ; một phần ấp Giồng Bông, Sân Banh, Việc Giữa xã Châu Hưng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 07/02/2026 đến 17:00:00 ngày 07/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: - Khách hàng: Công ty TNHH kinh doanh thương mại và Dịch vụ Vinfast - ấp Hưng Chánh xã Châu Hưng

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 07/02/2026 đến 10:40:00 ngày 07/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: - Khách hàng: Trường THPT Huỳnh Tấn Phát - ấp Hưng Chánh xã Châu Hưng

THỜI GIAN: Từ 10:50:00 ngày 07/02/2026 đến 11:30:00 ngày 07/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: - Khách hàng: Trường THCS Huỳnh Tấn Phát - ấp Hưng Chánh xã Châu Hưng

THỜI GIAN: Từ 11:40:00 ngày 07/02/2026 đến 12:20:00 ngày 07/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: - Khách hàng: Công ty CP Thủy sản Hưng Trường Phát - ấp Hưng Chánh xã Châu Hưng

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 07/02/2026 đến 14:40:00 ngày 07/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: - Khách hàng Công ty TNHH Tôn Thép Gỗ Hiệp Hưng - ấp Long An xã Châu Hưng

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 07/02/2026 đến 15:40:00 ngày 07/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Lịch cúp điện Thạnh Phú


KHU VỰC: CS cưa xẻ gỗ Phạm Văn Đậu ấp Thạnh Hưng xã Quới Điền

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 03/02/2026 đến 09:00:00 ngày 03/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: CSNT Lê Thị Nhiển ấp Thạnh Hưng xã Quới Điền

THỜI GIAN: Từ 09:20:00 ngày 03/02/2026 đến 11:00:00 ngày 03/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: CSNT Ngô Văn Chí ấp Quí Thạnh xã Quới Điền

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 03/02/2026 đến 12:00:00 ngày 03/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: CSNT Lê Văn Tiệp ấp Quí Thạnh xã Quới Điền

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 03/02/2026 đến 15:00:00 ngày 03/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: CSNT Lê Văn Đảnh ấp Quí Thạnh xã Quới Điền

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 03/02/2026 đến 16:00:00 ngày 03/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: CSNT Trần Thị Kim Sang ấp Vĩnh Bắc xã Đại Điền

THỜI GIAN: Từ 16:00:00 ngày 03/02/2026 đến 17:00:00 ngày 03/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần ấp Thạnh Hải xã Thạnh Hải

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 04/02/2026 đến 17:00:00 ngày 04/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: NRNT Phan Thị Mỹ Linh, ấp Thạnh Hải xã Thạnh Hải

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 04/02/2026 đến 17:00:00 ngày 04/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần ấp Thạnh Hải xã Thạnh Hải

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 04/02/2026 đến 17:00:00 ngày 04/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần ấp Thạnh Quí, Thạnh Trị Hạ 3 xã Thạnh Phú

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 05/02/2026 đến 17:00:00 ngày 05/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần ấp An Bình xã An Qui

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 05/02/2026 đến 17:00:00 ngày 05/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: CSNT Võ Văn Kiệp ấp An Khương xã Thạnh Phú

THỜI GIAN: Từ 07:40:00 ngày 05/02/2026 đến 08:40:00 ngày 05/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: CSNT Nguyễn Văn Tác ấp An Khương xã Thạnh Phú

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 05/02/2026 đến 10:00:00 ngày 05/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: CSNT Võ Văn Thương ấp An Khương xã Thạnh Phú

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 05/02/2026 đến 11:30:00 ngày 05/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: CSNT Nguyễn Văn Trường ấp An Khương xã Thạnh Phú

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 05/02/2026 đến 14:00:00 ngày 05/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: CSNT Huỳnh Văn Thông ấp An Khương xã Thạnh Phú

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 05/02/2026 đến 15:30:00 ngày 05/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: CSNT Lục Hồng Thắng ấp An Khương xã Thạnh Phú

THỜI GIAN: Từ 16:00:00 ngày 05/02/2026 đến 17:00:00 ngày 05/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: CSNT Nguyễn Văn Trường ấp Thạnh Mỹ xã Thạnh Phú

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 05/02/2026 đến 09:30:00 ngày 05/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: CSNT Lê Văn Sơn ấp An Hòa xã Thạnh Phú

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 05/02/2026 đến 11:00:00 ngày 05/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: CSNT Cao Văn Phút ấp An Hòa B xã Thạnh Phú

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 05/02/2026 đến 14:00:00 ngày 05/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: CSNT Cao Văn Bên ấp An Hòa B xã Thạnh Phú

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 05/02/2026 đến 15:30:00 ngày 05/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: CSNT Bùi Văn Hồng ấp An Hòa B xã Thạnh Phú

THỜI GIAN: Từ 16:00:00 ngày 05/02/2026 đến 17:00:00 ngày 05/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần ấp Xương Hòa II xã Đại Điền

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/02/2026 đến 13:00:00 ngày 06/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần ấp Thạnh Lộc, Thạnh Lợi xã Thạnh Phong

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 07/02/2026 đến 17:00:00 ngày 07/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Một phần ấp An Ninh B, An Khương, An Hội B, An Điền xã An Qui

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 08/02/2026 đến 17:00:00 ngày 08/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


Lịch cúp điện Phú Túc


KHU VỰC: ấp Phước Hòa; ấp Quới Thạnh Đông xã Giao Long

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 03/02/2026 đến 17:00:00 ngày 03/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Ấp 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Phú Thành Đông, Quới Hòa Tây xã Giao Long; ấp Tân Phong Ngoại xã Phú Túc

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 03/02/2026 đến 17:00:00 ngày 03/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: ấp Hòa An xã Giao Long

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 03/02/2026 đến 17:00:00 ngày 03/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Ấp Phú Long, Phú Ninh, Phú Hội xã Tân Phú

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 04/02/2026 đến 17:00:00 ngày 04/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: ấp Hòa Long xã Giao Long

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 04/02/2026 đến 17:00:00 ngày 04/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: ấp Phú Thạnh; ấp Phước Thạnh xã Phú Túc

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/02/2026 đến 17:00:00 ngày 04/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: ấp Hòa Thanh; ấp Thuận Điền; ấp An Bình xã Phú Túc

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 05/02/2026 đến 17:00:00 ngày 05/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Ấp Phú Hòa, Phú Phong, Phú Thuận xã Tiên Thủy; ấp Phú Tường, Song Phú, Phú Định, Phú Xuân, Phú Lễ, Phú Hội xã Tân Phú

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 05/02/2026 đến 17:00:00 ngày 05/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: ấp Tiên Đông Thượng xã Tiên Thủy

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/02/2026 đến 17:00:00 ngày 06/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: ấp Phước Thạnh 2 xã Tiên Thủy

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/02/2026 đến 17:00:00 ngày 06/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Ấp Tiên Thạnh, Tiên Lợi xã Tân Phú

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 06/02/2026 đến 17:00:00 ngày 06/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: ấp Phú Tân, ấp Phú Hòa xã Phú Túc

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 07/02/2026 đến 17:00:00 ngày 07/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: ấp Hòa Thanh xã Giao Long

THỜI GIAN: Từ 10:45:00 ngày 07/02/2026 đến 12:30:00 ngày 07/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Ấp 3, 4, Phú Nhơn, Mỹ An, An Thạnh, Mỹ An, Phước Tự xã Phú Túc

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 07/02/2026 đến 17:00:00 ngày 07/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Ấp Phước Thới, Phước Hòa xã Giao Long

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 08/02/2026 đến 17:00:00 ngày 08/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: -Khu phố Thạnh Hựu, Phước Tân, Phước Hựu phường Sơn Đông -Khu phố Phú Hữu phường Phú Tân

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 08/02/2026 đến 18:00:00 ngày 08/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


Lịch cúp điện Giồng Trôm


KHU VỰC: -Tổ 8 ấp Phú Thứ Ngoài xã Lương Phú

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 03/02/2026 đến 12:00:00 ngày 03/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Tổ 1, 2, 3, 4, 6 ấp Cái Tắc xã Lương Phú

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 03/02/2026 đến 12:00:00 ngày 03/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Tổ 15 ấp Hưng An A xã Tân Hào

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 03/02/2026 đến 17:00:00 ngày 03/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Tổ 7, 16 ấp Hưng An B xã Tân Hào

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 03/02/2026 đến 17:00:00 ngày 03/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Tổ 9, 10 ấp Thới Trị, tổ 9, 10 ấp Bình Đông A, tổ 5, 6 ấp Bình Phú xã Châu Hòa

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 03/02/2026 đến 17:00:00 ngày 03/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: KH: Cty TNHH Tư Vấn Thiết Kế Xây Dựng Đại Phúc

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 03/02/2026 đến 11:00:00 ngày 03/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: KH: Cty TNHH MTV Dừa Huỳnh Gia

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 03/02/2026 đến 17:00:00 ngày 03/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Tổ 6, 8, 9, 11 ấp 2 xã Giồng Trôm

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/02/2026 đến 13:00:00 ngày 04/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Tổ 1, 2, 9 ấp 6 xã Giồng Trôm

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/02/2026 đến 13:00:00 ngày 04/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: KH: Phân Trại K2 -Trại giam Châu Bình

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/02/2026 đến 11:00:00 ngày 04/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: KH: Châu Thị Ro

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 04/02/2026 đến 17:00:00 ngày 04/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Tổ 16, 17 ấp Tân Hào; tổ 1 ấp Tân Lợi xã Hưng Nhượng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 05/02/2026 đến 13:00:00 ngày 05/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Tổ 5, 6, 7, 8 ấp Long Ngoại xã Lương Phú

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 05/02/2026 đến 17:00:00 ngày 05/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Tổ 8, 9, 10, 11 ấp Hưng Nghĩa 1 xã Hưng Nhượng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 05/02/2026 đến 13:00:00 ngày 05/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Ấp Hưng Nhĩa 2 xã Hưng Nhượng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 05/02/2026 đến 13:00:00 ngày 05/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Tổ 22, 23 ấp Hưng Long xã Phước Long

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 05/02/2026 đến 16:00:00 ngày 05/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Tổ 21 ấp An Thuận, tổ 20 ấp Tân Hòa xã Hưng Nhượng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/02/2026 đến 13:00:00 ngày 06/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Tổ 9, 10, 11 ấp Khu phố Tân Điền 1 Phường An Hội

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/02/2026 đến 13:00:00 ngày 06/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Tổ 8, 9, 10, 11 ấp Mỹ Chánh 2 xã Phước Long

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 06/02/2026 đến 12:00:00 ngày 06/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Ấp Giồng Tre Quạ xã Tân Hào

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 08/02/2026 đến 16:00:00 ngày 08/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Tổ 6, 7 ấp Giồng Sậy xã Lương Hòa

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 08/02/2026 đến 12:00:00 ngày 08/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Tổ 18, 19, 20 ấp Tân Lợi xã Hưng Nhượng

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 08/02/2026 đến 17:00:00 ngày 08/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


Lịch cúp điện Chợ Lách


KHU VỰC: Một phần ấp Long Vinh, Long Huê xã Chợ Lách, tỉnh Vĩnh Long.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 03/02/2026 đến 12:00:00 ngày 03/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần ấp Phụng Đức A, Phụng Đức B xã Phú Phụng, tỉnh Vĩnh Long.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 03/02/2026 đến 16:00:00 ngày 03/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần ấp ấp Thanh Trung, Trung Hiệp xã Hưng Khánh Trung, tỉnh Vĩnh Long.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 08/02/2026 đến 12:00:00 ngày 08/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Lịch cúp điện Phước Mỹ Trung


KHU VỰC: Một phần ấp Thanh Hoà - Ấp Thanh Hoà -xã Tân Thành Bình

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 04/02/2026 đến 12:30:00 ngày 04/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Tổ: 8, 9, 10, 12 ấp Thanh Tây - xã Nhuận Phú Tân

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 04/02/2026 đến 15:00:00 ngày 04/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Tổ: 1, 2, 5, 6 ấp Đông Thạnh - xã Tân Thành Bình

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 04/02/2026 đến 16:30:00 ngày 04/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Ấp Giồng Trôm, Trung Xuân, Phú Mỹ; Phú Xuân - xã Nhuận Phú Tân

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 05/02/2026 đến 16:30:00 ngày 05/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Một phần ấp Giồng Nâu, Sùng Tân - xã Nhuận Phú Tân

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/02/2026 đến 16:30:00 ngày 06/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: - Ấp Tân Long 2 - Xã Tân Thành Bình - Ấp Thủ Sở - Xã Phước Mỹ Trung

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 07/02/2026 đến 13:30:00 ngày 07/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: -Ấp Phước Hậu -xã Phước Mỹ Trung

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 07/02/2026 đến 11:30:00 ngày 07/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.

Lịch cúp điện TP. Cần Thơ tuần này (từ 2 - 8/2/2026): Số lượng khu dân cư bị cúp điện tăng caoLịch cúp điện TP. Cần Thơ tuần này (từ 2 - 8/2/2026): Số lượng khu dân cư bị cúp điện tăng cao

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), tuần này nhiều khu vực thuộc Cần Thơ sẽ mất điện cả ngày.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Lịch cúp điện Tây Ninh từ ngày 3 - 8/2/2026: Cúp điện cả ngày hàng loạt khu dân cư dịp cận Tết Nguyên đán

Lịch cúp điện Tây Ninh từ ngày 3 - 8/2/2026: Cúp điện cả ngày hàng loạt khu dân cư dịp cận Tết Nguyên đán

Lịch cúp điện Đồng Tháp từ ngày 2 – 8/2/2026: Số lượng khu dân cư và tuyến đường bị mất điện tăng đột biến

Lịch cúp điện Đồng Tháp từ ngày 2 – 8/2/2026: Số lượng khu dân cư và tuyến đường bị mất điện tăng đột biến

Lịch cúp điện Vĩnh Long từ ngày 2 – 8/2/2026: Cúp điện cả ngày hàng loạt hộ dân cư để sửa chữa

Lịch cúp điện Vĩnh Long từ ngày 2 – 8/2/2026: Cúp điện cả ngày hàng loạt hộ dân cư để sửa chữa

Lịch cúp điện Đồng Tháp (Tiền Giang cũ) tuần này (từ 2 - 8/2/2026): Cúp điện 13 tiếng/ngày nhiều khu dân cư và tuyến đường

Lịch cúp điện Đồng Tháp (Tiền Giang cũ) tuần này (từ 2 - 8/2/2026): Cúp điện 13 tiếng/ngày nhiều khu dân cư và tuyến đường

Lịch cúp điện TP. Cần Thơ tuần này (từ 2 - 8/2/2026): Số lượng khu dân cư bị cúp điện tăng cao

Lịch cúp điện TP. Cần Thơ tuần này (từ 2 - 8/2/2026): Số lượng khu dân cư bị cúp điện tăng cao

Cùng chuyên mục

Giá vàng hôm nay 3/2: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, Phú Quý ra sao?

Giá vàng hôm nay 3/2: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, Phú Quý ra sao?

Giá cả thị trường - 2 phút trước

GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC dự báo còn nhiều rung lắc trong đợt biến động mới này.

Giá bạc hôm nay (3/2): Sau phiên giảm sâu, thị trường trong nước tiếp tục điều chỉnh

Giá bạc hôm nay (3/2): Sau phiên giảm sâu, thị trường trong nước tiếp tục điều chỉnh

Giá cả thị trường - 18 phút trước

GĐXH - Giá bạc hôm nay tiếp tục rung lắc khi thị trường trong nước giảm từ ngưỡng 86 triệu đồng/kg xuống vùng 85 triệu đồng/kg.

Xe ga 125cc giá 32 triệu đồng thiết kế sang trọng tựa SH Mode, cốp rộng, siêu tiết kiệm nhiên liệu, rẻ chỉ như Vision

Xe ga 125cc giá 32 triệu đồng thiết kế sang trọng tựa SH Mode, cốp rộng, siêu tiết kiệm nhiên liệu, rẻ chỉ như Vision

Giá cả thị trường - 56 phút trước

GĐXH - Xe ga 125cc của SYM phiên bản 2026 với thiết kế trẻ trung, động cơ tiết kiệm xăng 59 km/lít và giá chỉ khoảng 32 triệu đồng sau ưu đãi.

Lịch cúp điện TP. Cần Thơ (Hậu Giang cũ) từ ngày 3 – 8/2/2026: Một số khu dân cư sẽ bị mất điện 11 tiếng/ngày

Lịch cúp điện TP. Cần Thơ (Hậu Giang cũ) từ ngày 3 – 8/2/2026: Một số khu dân cư sẽ bị mất điện 11 tiếng/ngày

Sản phẩm - Dịch vụ - 1 giờ trước

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), từ hôm nay đến hết tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Hậu Giang cũ sẽ mất điện cả ngày.

Lịch cúp điện Tây Ninh (Long An cũ) từ ngày 3 - 8/2/2026: Cắt điện thêm hàng loạt khu dân cư và tuyến đường

Lịch cúp điện Tây Ninh (Long An cũ) từ ngày 3 - 8/2/2026: Cắt điện thêm hàng loạt khu dân cư và tuyến đường

Sản phẩm - Dịch vụ - 2 giờ trước

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), tuần này nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Long An cũ sẽ mất điện cả ngày.

Giá lăn bánh Honda City giảm cực mạnh, thấp chưa từng có, rẻ hơn cả Toyota Vios, Hyundai Accent, chỉ ngang xe hạng A

Giá lăn bánh Honda City giảm cực mạnh, thấp chưa từng có, rẻ hơn cả Toyota Vios, Hyundai Accent, chỉ ngang xe hạng A

Giá cả thị trường - 2 giờ trước

GĐXH - Giá lăn bánh Honda City đang vô cùng hấp dẫn, có thể sẽ 'lật kèo' Toyota Vios, Hyundai Accent sau khi nhận ưu đãi khủng tháng 2/2026.

Giỏ quà giá rẻ lên ngôi trong dịp Tết Nguyên đán 2026

Giỏ quà giá rẻ lên ngôi trong dịp Tết Nguyên đán 2026

Sản phẩm - Dịch vụ - 2 giờ trước

GĐXH - Đa dạng các mặt hàng giỏ quà với đủ các mức giá khác nhau được bày bán để phục vụ nhu cầu mua sắm Tết 2026 của người tiêu dùng.

Hà Nội: Nhà riêng trong ngõ tại 2 phường Tây Hồ và Phú Thượng vượt ngưỡng 6 tỷ đồng/căn

Hà Nội: Nhà riêng trong ngõ tại 2 phường Tây Hồ và Phú Thượng vượt ngưỡng 6 tỷ đồng/căn

Giá cả thị trường - 3 giờ trước

GĐXH - Hiện nay, ngay cả những căn nhà riêng, nằm sâu trong ngõ tại 2 phường mới: Tây Hồ và Phú Thượng được hình thành từ quận Tây Hồ cũ ghi nhận ở ngưỡng cao, vượt mốc 6 tỷ đồng/căn.

Nhận thưởng Tết 2026 bằng vàng có phải nộp thuế thu nhập cá nhân?

Nhận thưởng Tết 2026 bằng vàng có phải nộp thuế thu nhập cá nhân?

Sản phẩm - Dịch vụ - 3 giờ trước

GĐXH - Thưởng Tết là phúc lợi mà doanh nghiệp chi trả cho người lao động vào dịp trước Tết Nguyên Đán. Công ty, doanh nghiệp thưởng Tết bằng vàng, nhân viên có phải nộp thuế thu nhập cá nhân hay không là băn khoăn của nhiều người hiện nay.

Lịch cúp điện Tây Ninh từ ngày 3 - 8/2/2026: Cúp điện cả ngày hàng loạt khu dân cư dịp cận Tết Nguyên đán

Lịch cúp điện Tây Ninh từ ngày 3 - 8/2/2026: Cúp điện cả ngày hàng loạt khu dân cư dịp cận Tết Nguyên đán

Sản phẩm - Dịch vụ - 5 giờ trước

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), tuần này nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Tây Ninh sẽ mất điện cả ngày.

Xem nhiều

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Hai, ngày 2/2/2026

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Hai, ngày 2/2/2026

Sản phẩm - Dịch vụ

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Hai ngày 2/2/2026: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB như thế nào? Mời độc giả cập nhật kết quả ngay dưới đây.

Xe máy điện giá 16,8 triệu đồng ở Việt Nam động cơ 1.500W khỏe, đi 85km/lần sạc rẻ hơn Honda Vision, xe số Wave Alpha phù hợp đô thị

Xe máy điện giá 16,8 triệu đồng ở Việt Nam động cơ 1.500W khỏe, đi 85km/lần sạc rẻ hơn Honda Vision, xe số Wave Alpha phù hợp đô thị

Giá cả thị trường
Giá vàng hôm nay 2/2: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, Phú Quý điều chỉnh

Giá vàng hôm nay 2/2: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, Phú Quý điều chỉnh

Giá cả thị trường
Sedan hạng B giá 139 triệu đồng đẹp sang trọng, trang bị chẳng kém Toyota Vios, rẻ hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10, chỉ như Honda SH mở bán tại Ấn Độ

Sedan hạng B giá 139 triệu đồng đẹp sang trọng, trang bị chẳng kém Toyota Vios, rẻ hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10, chỉ như Honda SH mở bán tại Ấn Độ

Giá cả thị trường
Lãi suất tăng mạnh, kỳ hạn 6 tháng lên đến 8,2%: Bất ngờ số lãi khi gửi 500 triệu đồng

Lãi suất tăng mạnh, kỳ hạn 6 tháng lên đến 8,2%: Bất ngờ số lãi khi gửi 500 triệu đồng

Giá cả thị trường

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top