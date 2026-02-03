Lịch cúp điện Vĩnh Long (Bến Tre cũ) tuần này (từ 3 – 8/2/2026): Cúp điện 10 tiếng/ngày nhiều hộ dân để sửa chữa
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), tuần này nhiều khu dân cư thuộc Bến Tre cũ sẽ mất điện cả ngày.
Lịch cúp điện Bến Tre cũ
Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Bến Tre cũ (lịch cắt điện Bến Tre cũ) tuần này từ ngày 3 – 8/2/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.
Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.
Bên cạnh đó, tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, vì vậy lịch cúp điện Bến Tre cũ có thể được điều chỉnh hoãn hoặc cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.
Ngoài ra, lịch cúp điện Bến Tre cũ tuần này từ ngày 3 – 81/2/2026 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.
Chi tiết lịch cúp điện Bến Tre tuần này cũ từ ngày 3 – 8/2/2026
Lịch cúp điện Bến Tre
KHU VỰC: Một phần tổ 24, 33 khu phố 3 phường Sơn Đông
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 04/02/2026 đến 11:00:00 ngày 04/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần tổ 30, 42 khu phố 3 phường Sơn Đông
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 04/02/2026 đến 17:00:00 ngày 04/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần tổ 6 khu phố 8 phường Phú Khương
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 05/02/2026 đến 17:00:00 ngày 05/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: -Bên trái Đường Đồng Khởi từ vòng xoay Đông Tây đến Đường 30 tháng 4 đầu Công viên đàn đá Bến Tre thuộc phường Phú Khương; phường An Hội
THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 07/02/2026 đến 18:00:00 ngày 07/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: -Đường Nguyễn Thị Định từ vòng xoay Ngã Tư Phú Khương đến Ngã Tư Tú Điền phường Phú Khương
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 07/02/2026 đến 18:00:00 ngày 07/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần tổ 7 khu phố Phú Chiến phường Phú Khương
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 07/02/2026 đến 10:20:00 ngày 07/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: -Bên phải Đường Quốc lộ 60 từ trạm 110kV Bến Tre đến Ngã Tư Tuần Đậu phường Phú Tân -Khu phố Thạnh Hựu, Phước Tân, Phước Hựu phường Sơn Đông -Khu phố Phú Hữu phường Phú Tân
THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 08/02/2026 đến 18:00:00 ngày 08/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần tổ 24 khu phố 3, một phần tổ 4B khu phố 4 phường Phú Khương
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 08/02/2026 đến 17:00:00 ngày 08/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Đường Võ Nguyên Giáp từ siêu thị điện máy Chợ Lớn đến Cầu Hàm Luông phường Bến Tre
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 08/02/2026 đến 11:00:00 ngày 08/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Ba Tri
KHU VỰC: Tổ 2, 3, 4, 5, 6, 8 Ấp Phú Lợi xã Tân Xuân.
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 03/02/2026 đến 11:30:00 ngày 03/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: -Tổ 2, 3 Ấp Phước Thạnh xã Tân Xuân.
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 03/02/2026 đến 11:30:00 ngày 03/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Tổ 5, 6, 7 ấp Tân Khai xã An Hiệp
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 03/02/2026 đến 16:00:00 ngày 03/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Tổ 6, 7 ấp Vĩnh Đức Tây xã Ba Tri.
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 03/02/2026 đến 16:00:00 ngày 03/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Tổ 7, 10 ấp An Hòa xã An Hiệp.
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 04/02/2026 đến 11:30:00 ngày 04/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Tổ 5 ấp Tân Bình xã An Phú Trung.
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 04/02/2026 đến 11:00:00 ngày 04/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp An Điền Bé xã An Hiệp.
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 04/02/2026 đến 16:00:00 ngày 04/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Tổ 2, 3 ấp An Thuận xã An Ngãi Trung.
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 04/02/2026 đến 16:00:00 ngày 04/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Tổ 2, 3 ấp Tân Phước xã Tân Thủy.
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 05/02/2026 đến 08:30:00 ngày 05/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Tổ 3, 7, 8, 9 ấp Tân Phước xã Tân Thủy.
THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 05/02/2026 đến 11:30:00 ngày 05/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Tổ 5 ấp Phú Khương xã Tân Xuân.
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 05/02/2026 đến 08:30:00 ngày 05/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Tổ 6, 7 ấp Phú Khương xã Tân Xuân
THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 05/02/2026 đến 11:30:00 ngày 05/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khu vực Cầu Xã Diệu xã Tân Thủy.
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 05/02/2026 đến 16:00:00 ngày 05/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp An Quí xã Tân Thủy.
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 05/02/2026 đến 16:00:00 ngày 05/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Tổ 14, 15 ấp An Thuận xã Ba Tri.
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 06/02/2026 đến 11:30:00 ngày 06/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Tổ 8 ấp Giồng Nhựt xã An Hiệp.
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 06/02/2026 đến 11:30:00 ngày 06/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Tổ 02, 03 ấp Thạnh Tân xã Bảo Thạnh.
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 06/02/2026 đến 16:00:00 ngày 06/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Tổ 17, 18 ấp Thạnh Quí xã Bảo Thạnh.
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 06/02/2026 đến 16:00:00 ngày 06/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: -Tổ 5, 6, 8 ấp Giồng Chuối xã Ba Tri.
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 07/02/2026 đến 11:30:00 ngày 07/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Tổ 16 ấp An Lợi xã Ba Tri.
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 07/02/2026 đến 11:30:00 ngày 07/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Tổ 7, 8, 9 ấp An Hội xã Ba Tri.
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 07/02/2026 đến 14:30:00 ngày 07/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Tổ 6 ấp An Hội xã Ba Tri.
THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 07/02/2026 đến 16:00:00 ngày 07/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Tổ 10 ấp Phú Thuận xã Tân Xuân.
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 07/02/2026 đến 16:00:00 ngày 07/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: -Tổ 2, 4 ấp Thạnh Khương xã Bảo Thạnh.
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 07/02/2026 đến 15:00:00 ngày 07/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Mỏ Cày
KHU VỰC: -Một phần ấp Tân Hoà B, ấp Tân Quới Tây B xã An Định
THỜI GIAN: Từ 12:00:00 ngày 03/02/2026 đến 13:30:00 ngày 03/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: -Một phần ấp An Phong, ấp An Lộc Giồng xã Mỏ Cày
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 03/02/2026 đến 17:00:00 ngày 03/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: -Một phần ấp An Thiện xã Thành Thới
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 03/02/2026 đến 17:00:00 ngày 03/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: -Một phần ấp An Phước xã Đồng Khởi
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/02/2026 đến 17:00:00 ngày 04/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: -Một phần ấp Bình Đông 1, Bình Đông 2, Mỹ Trạch, Mỹ Đức xã Hương Mỹ
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 04/02/2026 đến 17:00:00 ngày 04/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: -Một phần ấp An Qui, An Lợi, Thới Đức, Thới Khương, Thới Hoà, An Lộc, An Thiện xã Thành Thới
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 05/02/2026 đến 17:00:00 ngày 05/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: -Trạm chuyên dùng khách hàng
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 05/02/2026 đến 09:30:00 ngày 05/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: -Trạm chuyên dùng khách hàng
THỜI GIAN: Từ 11:30:00 ngày 05/02/2026 đến 13:00:00 ngày 05/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: -Trạm chuyên dùng khách hàng
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 05/02/2026 đến 15:00:00 ngày 05/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: -Trạm chuyên dùng khách hàng
THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 05/02/2026 đến 17:00:00 ngày 05/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: -Một phần ấp Định Thái xã Đồng Khởi
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/02/2026 đến 17:00:00 ngày 06/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: -Một phần ấp Vĩnh Khánh xã Mỏ Cày
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/02/2026 đến 11:00:00 ngày 06/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: -Trạm chuyên dùng khách hàng
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 06/02/2026 đến 09:00:00 ngày 06/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: -Trạm chuyên dùng khách hàng
THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 06/02/2026 đến 11:00:00 ngày 06/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: -Trạm chuyên dùng khách hàng
THỜI GIAN: Từ 11:30:00 ngày 06/02/2026 đến 15:00:00 ngày 06/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: -Trạm chuyên dùng khách hàng
THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 06/02/2026 đến 17:00:00 ngày 06/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: -Một phần ấp An Lộc Giồng, ấp An Phong, ấp An Lộc Thị xã Mỏ Cày
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 07/02/2026 đến 09:30:00 ngày 07/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: -Một phần ấp An Lộc Giồng xã Mỏ Cày
THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 07/02/2026 đến 11:00:00 ngày 07/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: -Một phần ấp An Lộc Giồng, ấp An Phong xã Mỏ Cày
THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 07/02/2026 đến 17:00:00 ngày 07/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: -Một phần ấp Tân Lộc, Vĩnh Hoà, Hội Thành xã Mỏ Cày
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 08/02/2026 đến 17:00:00 ngày 08/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: -Một phần ấp Bình Thạnh, Tân Viên, Tân Bình, An Trạch Tây, An Trạch Đông, Thới Khương, Thới Đức xã Thành Thới
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 08/02/2026 đến 17:00:00 ngày 08/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Bình Đại
KHU VỰC: - Một phần tổ 9 ấp Vinh Thái xã Lộc Thuận
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 03/02/2026 đến 17:00:00 ngày 03/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: - Tổ 1, 2, 3, 5, 9 ấp Việc Giữa xã Châu Hưng
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 03/02/2026 đến 17:00:00 ngày 03/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: - Tổ 2, 3 ấp Giồng Bông xã Châu Hưng
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 03/02/2026 đến 17:00:00 ngày 03/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: - Khách hàng: Nguyễn Thanh Cường - ấp Bình Thới 3 xã Bình Đại
THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 03/02/2026 đến 09:10:00 ngày 03/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: - Khách hàng: Công ty TNHH Vạn Tiến - ấp Bình Thới 3 xã Bình Đại
THỜI GIAN: Từ 09:20:00 ngày 03/02/2026 đến 10:00:00 ngày 03/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: - Khách hàng: DNTN CB TS Đông Nam - ấp Giồng Sầm xã Bình Đại
THỜI GIAN: Từ 10:20:00 ngày 03/02/2026 đến 11:00:00 ngày 03/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: - Khách hàng: NTCN Trần Nhật Trường - ấp 6 xã Bình Đại
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 03/02/2026 đến 13:40:00 ngày 03/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: - Khách hàng: Công ty cổ phần Anfoods - ấp Phước Hòa xã Thạnh Phước
THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 03/02/2026 đến 14:40:00 ngày 03/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: - Khách hàng: NTCN Trần Thanh Quân - ấp Phước Bình xã Thạnh Phước
THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 03/02/2026 đến 15:40:00 ngày 03/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: - Khách hàng: NTCN Nguyễn Văn Nồm - ấp Thới An xã Thới Thuận
THỜI GIAN: Từ 16:00:00 ngày 03/02/2026 đến 16:40:00 ngày 03/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: - Tổ 7C ấp Bình Hòa xã Bình Đại
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/02/2026 đến 17:00:00 ngày 04/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: - Khách hàng NTCN Nguyễn Thị Bạch Tuyết - ấp Bình Hòa xã Bình Đại
THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 04/02/2026 đến 09:10:00 ngày 04/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: - Khách hàng: Công ty TNHH Hoàng Vũ - ấp Bình Thới 3 xã Bình Đại
THỜI GIAN: Từ 09:20:00 ngày 04/02/2026 đến 10:00:00 ngày 04/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: - Khách hàng: CTY TNHH TM SX LONG THUẬN VƯỢNG - ấp Cầu Sắt xã Bình Đại
THỜI GIAN: Từ 10:10:00 ngày 04/02/2026 đến 11:10:00 ngày 04/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: - Khách hàng: NTCN Đặng Thị Hương - ấp Cầu Sắt xã Bình Đại
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 04/02/2026 đến 13:40:00 ngày 04/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: - Khách hàng: NTCN Trần Văn Hừng - ấp Bình Trung xã Thạnh Trị
THỜI GIAN: Từ 13:50:00 ngày 04/02/2026 đến 14:30:00 ngày 04/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: - Khách hàng: NTCN Nguyễn Văn Oanh - ấp Bình Trung xã Thạnh Trị
THỜI GIAN: Từ 14:40:00 ngày 04/02/2026 đến 15:20:00 ngày 04/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: - Khách hàng: Nuôi tôm càng xanh Nguyễn Văn Chánh - ấp Cây Trôm xã Bình Đại
THỜI GIAN: Từ 15:40:00 ngày 04/02/2026 đến 16:20:00 ngày 04/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: - Ấp Giồng Hổ; một phần ấp Giồng Bông, Sân Banh, Việc Giữa xã Châu Hưng
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 07/02/2026 đến 17:00:00 ngày 07/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: - Khách hàng: Công ty TNHH kinh doanh thương mại và Dịch vụ Vinfast - ấp Hưng Chánh xã Châu Hưng
THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 07/02/2026 đến 10:40:00 ngày 07/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: - Khách hàng: Trường THPT Huỳnh Tấn Phát - ấp Hưng Chánh xã Châu Hưng
THỜI GIAN: Từ 10:50:00 ngày 07/02/2026 đến 11:30:00 ngày 07/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: - Khách hàng: Trường THCS Huỳnh Tấn Phát - ấp Hưng Chánh xã Châu Hưng
THỜI GIAN: Từ 11:40:00 ngày 07/02/2026 đến 12:20:00 ngày 07/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: - Khách hàng: Công ty CP Thủy sản Hưng Trường Phát - ấp Hưng Chánh xã Châu Hưng
THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 07/02/2026 đến 14:40:00 ngày 07/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: - Khách hàng Công ty TNHH Tôn Thép Gỗ Hiệp Hưng - ấp Long An xã Châu Hưng
THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 07/02/2026 đến 15:40:00 ngày 07/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Thạnh Phú
KHU VỰC: CS cưa xẻ gỗ Phạm Văn Đậu ấp Thạnh Hưng xã Quới Điền
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 03/02/2026 đến 09:00:00 ngày 03/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: CSNT Lê Thị Nhiển ấp Thạnh Hưng xã Quới Điền
THỜI GIAN: Từ 09:20:00 ngày 03/02/2026 đến 11:00:00 ngày 03/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: CSNT Ngô Văn Chí ấp Quí Thạnh xã Quới Điền
THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 03/02/2026 đến 12:00:00 ngày 03/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: CSNT Lê Văn Tiệp ấp Quí Thạnh xã Quới Điền
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 03/02/2026 đến 15:00:00 ngày 03/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: CSNT Lê Văn Đảnh ấp Quí Thạnh xã Quới Điền
THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 03/02/2026 đến 16:00:00 ngày 03/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: CSNT Trần Thị Kim Sang ấp Vĩnh Bắc xã Đại Điền
THỜI GIAN: Từ 16:00:00 ngày 03/02/2026 đến 17:00:00 ngày 03/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Thạnh Hải xã Thạnh Hải
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 04/02/2026 đến 17:00:00 ngày 04/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: NRNT Phan Thị Mỹ Linh, ấp Thạnh Hải xã Thạnh Hải
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 04/02/2026 đến 17:00:00 ngày 04/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Thạnh Hải xã Thạnh Hải
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 04/02/2026 đến 17:00:00 ngày 04/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Thạnh Quí, Thạnh Trị Hạ 3 xã Thạnh Phú
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 05/02/2026 đến 17:00:00 ngày 05/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp An Bình xã An Qui
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 05/02/2026 đến 17:00:00 ngày 05/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: CSNT Võ Văn Kiệp ấp An Khương xã Thạnh Phú
THỜI GIAN: Từ 07:40:00 ngày 05/02/2026 đến 08:40:00 ngày 05/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: CSNT Nguyễn Văn Tác ấp An Khương xã Thạnh Phú
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 05/02/2026 đến 10:00:00 ngày 05/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: CSNT Võ Văn Thương ấp An Khương xã Thạnh Phú
THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 05/02/2026 đến 11:30:00 ngày 05/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: CSNT Nguyễn Văn Trường ấp An Khương xã Thạnh Phú
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 05/02/2026 đến 14:00:00 ngày 05/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: CSNT Huỳnh Văn Thông ấp An Khương xã Thạnh Phú
THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 05/02/2026 đến 15:30:00 ngày 05/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: CSNT Lục Hồng Thắng ấp An Khương xã Thạnh Phú
THỜI GIAN: Từ 16:00:00 ngày 05/02/2026 đến 17:00:00 ngày 05/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: CSNT Nguyễn Văn Trường ấp Thạnh Mỹ xã Thạnh Phú
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 05/02/2026 đến 09:30:00 ngày 05/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: CSNT Lê Văn Sơn ấp An Hòa xã Thạnh Phú
THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 05/02/2026 đến 11:00:00 ngày 05/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: CSNT Cao Văn Phút ấp An Hòa B xã Thạnh Phú
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 05/02/2026 đến 14:00:00 ngày 05/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: CSNT Cao Văn Bên ấp An Hòa B xã Thạnh Phú
THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 05/02/2026 đến 15:30:00 ngày 05/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: CSNT Bùi Văn Hồng ấp An Hòa B xã Thạnh Phú
THỜI GIAN: Từ 16:00:00 ngày 05/02/2026 đến 17:00:00 ngày 05/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Xương Hòa II xã Đại Điền
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/02/2026 đến 13:00:00 ngày 06/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Thạnh Lộc, Thạnh Lợi xã Thạnh Phong
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 07/02/2026 đến 17:00:00 ngày 07/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần ấp An Ninh B, An Khương, An Hội B, An Điền xã An Qui
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 08/02/2026 đến 17:00:00 ngày 08/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Phú Túc
KHU VỰC: ấp Phước Hòa; ấp Quới Thạnh Đông xã Giao Long
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 03/02/2026 đến 17:00:00 ngày 03/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Phú Thành Đông, Quới Hòa Tây xã Giao Long; ấp Tân Phong Ngoại xã Phú Túc
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 03/02/2026 đến 17:00:00 ngày 03/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: ấp Hòa An xã Giao Long
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 03/02/2026 đến 17:00:00 ngày 03/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Phú Long, Phú Ninh, Phú Hội xã Tân Phú
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 04/02/2026 đến 17:00:00 ngày 04/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: ấp Hòa Long xã Giao Long
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 04/02/2026 đến 17:00:00 ngày 04/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: ấp Phú Thạnh; ấp Phước Thạnh xã Phú Túc
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/02/2026 đến 17:00:00 ngày 04/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: ấp Hòa Thanh; ấp Thuận Điền; ấp An Bình xã Phú Túc
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 05/02/2026 đến 17:00:00 ngày 05/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Phú Hòa, Phú Phong, Phú Thuận xã Tiên Thủy; ấp Phú Tường, Song Phú, Phú Định, Phú Xuân, Phú Lễ, Phú Hội xã Tân Phú
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 05/02/2026 đến 17:00:00 ngày 05/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: ấp Tiên Đông Thượng xã Tiên Thủy
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/02/2026 đến 17:00:00 ngày 06/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: ấp Phước Thạnh 2 xã Tiên Thủy
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/02/2026 đến 17:00:00 ngày 06/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Tiên Thạnh, Tiên Lợi xã Tân Phú
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 06/02/2026 đến 17:00:00 ngày 06/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: ấp Phú Tân, ấp Phú Hòa xã Phú Túc
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 07/02/2026 đến 17:00:00 ngày 07/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: ấp Hòa Thanh xã Giao Long
THỜI GIAN: Từ 10:45:00 ngày 07/02/2026 đến 12:30:00 ngày 07/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp 3, 4, Phú Nhơn, Mỹ An, An Thạnh, Mỹ An, Phước Tự xã Phú Túc
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 07/02/2026 đến 17:00:00 ngày 07/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Ấp Phước Thới, Phước Hòa xã Giao Long
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 08/02/2026 đến 17:00:00 ngày 08/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: -Khu phố Thạnh Hựu, Phước Tân, Phước Hựu phường Sơn Đông -Khu phố Phú Hữu phường Phú Tân
THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 08/02/2026 đến 18:00:00 ngày 08/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Giồng Trôm
KHU VỰC: -Tổ 8 ấp Phú Thứ Ngoài xã Lương Phú
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 03/02/2026 đến 12:00:00 ngày 03/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Tổ 1, 2, 3, 4, 6 ấp Cái Tắc xã Lương Phú
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 03/02/2026 đến 12:00:00 ngày 03/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Tổ 15 ấp Hưng An A xã Tân Hào
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 03/02/2026 đến 17:00:00 ngày 03/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Tổ 7, 16 ấp Hưng An B xã Tân Hào
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 03/02/2026 đến 17:00:00 ngày 03/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Tổ 9, 10 ấp Thới Trị, tổ 9, 10 ấp Bình Đông A, tổ 5, 6 ấp Bình Phú xã Châu Hòa
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 03/02/2026 đến 17:00:00 ngày 03/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: KH: Cty TNHH Tư Vấn Thiết Kế Xây Dựng Đại Phúc
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 03/02/2026 đến 11:00:00 ngày 03/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: KH: Cty TNHH MTV Dừa Huỳnh Gia
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 03/02/2026 đến 17:00:00 ngày 03/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Tổ 6, 8, 9, 11 ấp 2 xã Giồng Trôm
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/02/2026 đến 13:00:00 ngày 04/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Tổ 1, 2, 9 ấp 6 xã Giồng Trôm
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/02/2026 đến 13:00:00 ngày 04/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: KH: Phân Trại K2 -Trại giam Châu Bình
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/02/2026 đến 11:00:00 ngày 04/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: KH: Châu Thị Ro
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 04/02/2026 đến 17:00:00 ngày 04/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Tổ 16, 17 ấp Tân Hào; tổ 1 ấp Tân Lợi xã Hưng Nhượng
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 05/02/2026 đến 13:00:00 ngày 05/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Tổ 5, 6, 7, 8 ấp Long Ngoại xã Lương Phú
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 05/02/2026 đến 17:00:00 ngày 05/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Tổ 8, 9, 10, 11 ấp Hưng Nghĩa 1 xã Hưng Nhượng
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 05/02/2026 đến 13:00:00 ngày 05/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Ấp Hưng Nhĩa 2 xã Hưng Nhượng
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 05/02/2026 đến 13:00:00 ngày 05/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Tổ 22, 23 ấp Hưng Long xã Phước Long
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 05/02/2026 đến 16:00:00 ngày 05/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Tổ 21 ấp An Thuận, tổ 20 ấp Tân Hòa xã Hưng Nhượng
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/02/2026 đến 13:00:00 ngày 06/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Tổ 9, 10, 11 ấp Khu phố Tân Điền 1 Phường An Hội
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/02/2026 đến 13:00:00 ngày 06/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Tổ 8, 9, 10, 11 ấp Mỹ Chánh 2 xã Phước Long
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 06/02/2026 đến 12:00:00 ngày 06/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Ấp Giồng Tre Quạ xã Tân Hào
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 08/02/2026 đến 16:00:00 ngày 08/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Tổ 6, 7 ấp Giồng Sậy xã Lương Hòa
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 08/02/2026 đến 12:00:00 ngày 08/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Tổ 18, 19, 20 ấp Tân Lợi xã Hưng Nhượng
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 08/02/2026 đến 17:00:00 ngày 08/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Chợ Lách
KHU VỰC: Một phần ấp Long Vinh, Long Huê xã Chợ Lách, tỉnh Vĩnh Long.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 03/02/2026 đến 12:00:00 ngày 03/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Phụng Đức A, Phụng Đức B xã Phú Phụng, tỉnh Vĩnh Long.
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 03/02/2026 đến 16:00:00 ngày 03/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp ấp Thanh Trung, Trung Hiệp xã Hưng Khánh Trung, tỉnh Vĩnh Long.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 08/02/2026 đến 12:00:00 ngày 08/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Phước Mỹ Trung
KHU VỰC: Một phần ấp Thanh Hoà - Ấp Thanh Hoà -xã Tân Thành Bình
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 04/02/2026 đến 12:30:00 ngày 04/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Tổ: 8, 9, 10, 12 ấp Thanh Tây - xã Nhuận Phú Tân
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 04/02/2026 đến 15:00:00 ngày 04/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Tổ: 1, 2, 5, 6 ấp Đông Thạnh - xã Tân Thành Bình
THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 04/02/2026 đến 16:30:00 ngày 04/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Giồng Trôm, Trung Xuân, Phú Mỹ; Phú Xuân - xã Nhuận Phú Tân
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 05/02/2026 đến 16:30:00 ngày 05/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần ấp Giồng Nâu, Sùng Tân - xã Nhuận Phú Tân
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/02/2026 đến 16:30:00 ngày 06/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: - Ấp Tân Long 2 - Xã Tân Thành Bình - Ấp Thủ Sở - Xã Phước Mỹ Trung
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 07/02/2026 đến 13:30:00 ngày 07/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: -Ấp Phước Hậu -xã Phước Mỹ Trung
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 07/02/2026 đến 11:30:00 ngày 07/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.
