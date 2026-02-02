Lịch cúp điện TP. Cần Thơ tuần này (từ 2 - 8/2/2026): Số lượng khu dân cư bị cúp điện tăng cao

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Lịch cúp điện Cần Thơ

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện TP. Cần Thơ (lịch cắt điện Cần Thơ) từ 2 - 8/2/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, những nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Bên cạnh đó, tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch của công ty điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Cần Thơ từ 2 - 8/2/2026 được Chuyên trang Gia đình & Xã hội cập nhật thường xuyên để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện TP. Cần Thơ tuần này được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện TP. Cần Thơ từ ngày 2 - 8/2/2026

Lịch cúp điện Ninh Kiều





KHU VỰC: Mất điện: Từ đầu đường Lê Lai ra đường Phan Văn Trị rẽ trái đi đến hẻm 1 đường Lý Tự Trọng, một phần hẻm 158, 162 đường Nguyễn Việt Hồng P. Ninh Kiều TPCT.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 02/02/2026 đến 16:00:00 ngày 02/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Mất điện: một phần đường Nguyễn Văn Trường từ tiệm Thắng Lý đi đến nhà thuốc Phước Khang P. An Bình TPCT

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 03/02/2026 đến 16:00:00 ngày 03/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Mất điện: một phần đường Nguyễn Văn Trường (Hai bên đường Rạch Rau Răm) từ tiệm thợ bạc Hùng đi đến tiệm giá tốt Cô Quý P. An Bình TPCT.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/02/2026 đến 16:00:00 ngày 04/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Mất điện: một phần đường Mậu Thân từ hẻm 156, hẻm 142 qua 1 phần hẻm 1 Lý Tự Trọng và đi đến đường 30/4.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 08/02/2026 đến 09:30:00 ngày 08/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện: một phần đường 30/4 từ cổng BV 121 rẽ trái đi đến đầu đường Quang Trung

THỜI GIAN: Từ 09:45:00 ngày 08/02/2026 đến 11:00:00 ngày 08/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện: một phần đường Châu Văn Liêm từ BV Ung Bứu đi đến hẻm 123 và đến đầu đường Đồng Khởi

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 08/02/2026 đến 14:30:00 ngày 08/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện: một phần đường Hòa Bình từ đường N. A. N đi đến đường Võ Văn Tần rẽ phải đến đường Đồng Khởi, một phần đường N. K.K.N từ đầu đường Hòa Bình đi đến đường Đồng Khởi, một phần đường Nguyễn An Ninh từ đầu đường Hòa Bình đi đến đường Đồng Khởi

THỜI GIAN: Từ 14:45:00 ngày 08/02/2026 đến 16:00:00 ngày 08/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Cái Răng





KHU VỰC: Một phần KV Phú Quới - P. Cái Răng - TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 04/02/2026 đến 09:00:00 ngày 04/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần KV Thạnh Thắng, Thạnh Lợi - P. Cái Răng - TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 04/02/2026 đến 11:30:00 ngày 04/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần KV Khánh Hưng, Khánh Bình, Phú Xuân - P. Hưng Phú - TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 04/02/2026 đến 14:15:00 ngày 04/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần KV Khánh Hưng, Khánh Bình - P. Hưng Phú - TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 04/02/2026 đến 15:30:00 ngày 04/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần KV Khánh Hưng, Phú Xuân, Khánh Bình - P. Hưng Phú - TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 15:45:00 ngày 04/02/2026 đến 16:45:00 ngày 04/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần KV Yên Thạnh - P. Cái Răng - TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 04/02/2026 đến 09:30:00 ngày 04/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: KV Yên Hạ - P. Cái Răng - TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 04/02/2026 đến 16:30:00 ngày 04/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: T1 Hồng Loan 5C - P. Cái Răng - TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/02/2026 đến 16:00:00 ngày 04/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần KV Thạnh Phú, Thạnh Hòa, Thạnh Thắng - P. Cái Răng - TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 05/02/2026 đến 16:30:00 ngày 05/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Lộ Yên Hạ - P. Cái Răng - TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 06/02/2026 đến 16:30:00 ngày 06/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần KV Thạnh Phú, Thạnh Hưng, KV Phú Thạnh, Phú Thuận A - P. Hưng Phú - TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 06/02/2026 đến 11:30:00 ngày 06/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần KV Phú Lợi - P. Hưng Phú - TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 06/02/2026 đến 16:30:00 ngày 06/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: KV Phú Tân ,Phú Thuận ,Phú Lợi- P. Hưng Phú-TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 16:00:00 ngày 08/02/2026 đến 16:10:00 ngày 08/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: KV Thạnh Thắng -P. Hưng Phú-TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 17:00:00 ngày 08/02/2026 đến 17:10:00 ngày 08/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Ô Môn





KHU VỰC: Mất điện một phần các khu vực: KV Tân Hòa, KV Hòa Long A, KV Hòa Thạnh B - Phường Ô Môn, TP. Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 05/02/2026 đến 13:00:00 ngày 05/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện một phần khu vực Thới Xương 2, P Thới Long, TP. Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/02/2026 đến 14:00:00 ngày 06/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Thốt Nốt





KHU VỰC: Một phần KV Tân Thạnh, phường Thuận Hưng, TP Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 02/02/2026 đến 10:00:00 ngày 02/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần KV Tân Thạnh, phường Thuận Hưng, TP Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 02/02/2026 đến 11:30:00 ngày 02/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần KV Tân Thạnh, phường Thuận Hưng, TP Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 12:00:00 ngày 02/02/2026 đến 13:00:00 ngày 02/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần KV Tân Thạnh, phường Thuận Hưng, TP Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 02/02/2026 đến 14:30:00 ngày 02/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần KV Tân Thạnh, phường Thuận Hưng, TP Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 02/02/2026 đến 16:00:00 ngày 02/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần KV Tân Thạnh, phường Thuận Hưng, TP Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 16:30:00 ngày 02/02/2026 đến 17:30:00 ngày 02/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần KV Long Thạnh 2, phường Thốt Nốt, TP Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/02/2026 đến 11:00:00 ngày 04/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần KV Qui Thạnh 2, phường Thuận Hưng, TP Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/02/2026 đến 11:00:00 ngày 04/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Bình Thủy





KHU VỰC: một phần đường Bùi Hữu Nghĩa, KV Bình Dương B, Phường Long Tuyền, TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 07/02/2026 đến 16:30:00 ngày 07/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: một phần đường Bùi Hữu Nghĩa, KV Bình Dương B, Phường Long Tuyền, TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 07/02/2026 đến 08:00:00 ngày 07/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: một phần đường Bùi Hữu Nghĩa, KV Bình Dương B, Phường Long Tuyền, TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 16:30:00 ngày 07/02/2026 đến 17:00:00 ngày 07/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Vĩnh Thạnh





KHU VỰC: KV mất điện: Khách hàng Trần Phước Hữu ấp VĩnhThanhf_xã Vĩnh Trinh_TP.Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 03/02/2026 đến 11:00:00 ngày 03/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: KV mất điện: Khách hàng NTTS Hoàng Nhân Tài 2 ấp Vĩnh Thọ_xã Vĩnh Trinh_TP.Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 03/02/2026 đến 14:30:00 ngày 03/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: KV mất điện: Một phần ấp D1_xã Thạnh An_TP.Cần Thờ

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 03/02/2026 đến 10:10:00 ngày 03/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: KV mất điện: Một phần ấp D1_xã Thạnh An_TP.Cần Thờ

THỜI GIAN: Từ 10:20:00 ngày 03/02/2026 đến 11:30:00 ngày 03/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: KV mất điện: Một phần ấp D2_xã Thạnh An_TP.Cần Thờ

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 03/02/2026 đến 14:10:00 ngày 03/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: KV mất điện: Một phần ấp D2_xã Thạnh An_TP.Cần Thờ

THỜI GIAN: Từ 14:20:00 ngày 03/02/2026 đến 15:30:00 ngày 03/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: KV mất điện: Khách hàng Cty TNHH Solar An Khang, một phần ấp Qui Long_xã Vĩnh Trinh_TP.Cần Thờ

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 05/02/2026 đến 11:00:00 ngày 05/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: KV mất điện: Khách hàng trạm Bơm C-B Đầu Kinh, ấp Phụng Quới B_xã Thạnh An_T.CẦn Thơ.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 05/02/2026 đến 14:30:00 ngày 05/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: KV mất điện: Một phần ấp D2_xã Thạnh An_T.CẦn Thơ.

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 06/02/2026 đến 10:10:00 ngày 06/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: KV mất điện: Một phần ấp D2_xã Thạnh An_T.CẦn Thơ.

THỜI GIAN: Từ 10:20:00 ngày 06/02/2026 đến 11:30:00 ngày 06/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: KV mất điện: Một phần ấp D2_xã Thạnh An_T.CẦn Thơ.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 06/02/2026 đến 14:10:00 ngày 06/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: KV mất điện: Một phần ấp D2_xã Thạnh An_T.CẦn Thơ.

THỜI GIAN: Từ 14:20:00 ngày 06/02/2026 đến 15:30:00 ngày 06/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: KV mất điện: KH Nước Đá Lâm Đức, ấp Phụng Thạnh_xã Thạnh Quới_TP.Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 08/02/2026 đến 12:30:00 ngày 08/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Phong Điền





KHU VỰC: Một phần ấp Nhơn Thọ 2- Xã Nhơn Ái

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 02/02/2026 đến 16:00:00 ngày 02/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Nhơn Hưng A- Xã Nhơn Ái

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 03/02/2026 đến 16:00:00 ngày 03/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Tân Nhơn – xã Phong Điền

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 03/02/2026 đến 16:00:00 ngày 03/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần các ấp Trường Tây – xã Phong Điền; Nhơn Thọ 1A – xã Nhơn Ái; Trưòng Khương;Trường Khương A –xã Trường Long

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/02/2026 đến 16:00:00 ngày 04/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần các ấp Trường Đông A; Trường Trung A – xã Phong Điền

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/02/2026 đến 16:00:00 ngày 04/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần các ấp Trưòng Thọ 2; Trường Thọ 2A; Trường Thọ B –xã Trường Long

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 05/02/2026 đến 16:00:00 ngày 05/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Trường Trung A; Trường Trung B- Xã Phong Điền

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 05/02/2026 đến 16:00:00 ngày 05/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Trường Trung A; Trường Trung B- Xã Phong Điền

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 06/02/2026 đến 17:00:00 ngày 06/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Các ấp: Thới An; Thới An B; An Thạnh; Tân Hòa; Ba Cao; Bình Thạnh; Thới Thạnh; Bình Xuân - xã Phong Điền

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 07/02/2026 đến 17:00:00 ngày 07/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Các ấp: Ấp Thới An A; Tân Bình; Bình Xuân - xã Phong Điền

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 07/02/2026 đến 07:30:00 ngày 07/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Các ấp: Ấp Thới An A; Tân Bình; Bình Xuân - xã Phong Điền

THỜI GIAN: Từ 16:30:00 ngày 07/02/2026 đến 17:00:00 ngày 07/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Thới Lai

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 2 – 8/2/2026.

Lịch cúp điện Cờ Đỏ





KHU VỰC: Mất điện một phần xã Thới Hưng – TP Cần Thơ)

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 02/02/2026 đến 16:00:00 ngày 02/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện một phần Xã Trung Hưng – TP Cần Thơ)

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 03/02/2026 đến 08:30:00 ngày 03/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Xã Trung Hưng – TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 03/02/2026 đến 09:30:00 ngày 03/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Xã Trung Hưng – TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 03/02/2026 đến 10:30:00 ngày 03/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Xã Trung Hưng – TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 03/02/2026 đến 13:30:00 ngày 03/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Xã Đông Hiệp – TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 03/02/2026 đến 14:30:00 ngày 03/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Xã Thới Hưng - TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 03/02/2026 đến 16:00:00 ngày 03/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Xã Trung Hưng - TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/02/2026 đến 16:00:00 ngày 04/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Xã Thới Hưng - TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 05/02/2026 đến 12:00:00 ngày 05/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Xã Thạnh Phú - TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 05/02/2026 đến 09:30:00 ngày 05/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Xã Thạnh Phú - TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 05/02/2026 đến 11:30:00 ngày 05/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Xã Thạnh Phú - TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 05/02/2026 đến 14:30:00 ngày 05/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Xã Thạnh Phú - TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 05/02/2026 đến 16:30:00 ngày 05/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.