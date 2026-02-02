Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng

Lịch cúp điện TP. Cần Thơ tuần này (từ 2 - 8/2/2026): Số lượng khu dân cư bị cúp điện tăng cao

Thứ hai, 08:36 02/02/2026 | Sản phẩm - Dịch vụ
DH
DH
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), tuần này nhiều khu vực thuộc Cần Thơ sẽ mất điện cả ngày.

Lịch cúp điện Cà Mau (Bạc Liêu cũ) từ ngày 30/1 – 1/2/2026: Sáng sớm nhiều khách hàng đã bị mất điệnLịch cúp điện Cà Mau (Bạc Liêu cũ) từ ngày 30/1 – 1/2/2026: Sáng sớm nhiều khách hàng đã bị mất điện

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần này nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Bạc Liêu cũ sẽ mất điện cả ngày.

Lịch cúp điện Cần Thơ

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện TP. Cần Thơ (lịch cắt điện Cần Thơ) từ 2 - 8/2/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, những nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Bên cạnh đó, tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch của công ty điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Cần Thơ từ 2 - 8/2/2026 được Chuyên trang Gia đình & Xã hội cập nhật thường xuyên để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Chi tiết lịch cúp điện TP. Cần Thơ tuần này (từ 2 - 8/2/2026) - Ảnh 1.

Lịch cúp điện TP. Cần Thơ tuần này được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện TP. Cần Thơ từ ngày 2 - 8/2/2026

Lịch cúp điện Ninh Kiều


KHU VỰC: Mất điện: Từ đầu đường Lê Lai ra đường Phan Văn Trị rẽ trái đi đến hẻm 1 đường Lý Tự Trọng, một phần hẻm 158, 162 đường Nguyễn Việt Hồng P. Ninh Kiều TPCT.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 02/02/2026 đến 16:00:00 ngày 02/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Mất điện: một phần đường Nguyễn Văn Trường từ tiệm Thắng Lý đi đến nhà thuốc Phước Khang P. An Bình TPCT

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 03/02/2026 đến 16:00:00 ngày 03/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Mất điện: một phần đường Nguyễn Văn Trường (Hai bên đường Rạch Rau Răm) từ tiệm thợ bạc Hùng đi đến tiệm giá tốt Cô Quý P. An Bình TPCT.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/02/2026 đến 16:00:00 ngày 04/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Mất điện: một phần đường Mậu Thân từ hẻm 156, hẻm 142 qua 1 phần hẻm 1 Lý Tự Trọng và đi đến đường 30/4.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 08/02/2026 đến 09:30:00 ngày 08/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Mất điện: một phần đường 30/4 từ cổng BV 121 rẽ trái đi đến đầu đường Quang Trung

THỜI GIAN: Từ 09:45:00 ngày 08/02/2026 đến 11:00:00 ngày 08/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Mất điện: một phần đường Châu Văn Liêm từ BV Ung Bứu đi đến hẻm 123 và đến đầu đường Đồng Khởi

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 08/02/2026 đến 14:30:00 ngày 08/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Mất điện: một phần đường Hòa Bình từ đường N. A. N đi đến đường Võ Văn Tần rẽ phải đến đường Đồng Khởi, một phần đường N. K.K.N từ đầu đường Hòa Bình đi đến đường Đồng Khởi, một phần đường Nguyễn An Ninh từ đầu đường Hòa Bình đi đến đường Đồng Khởi

THỜI GIAN: Từ 14:45:00 ngày 08/02/2026 đến 16:00:00 ngày 08/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Lịch cúp điện Cái Răng


KHU VỰC: Một phần KV Phú Quới - P. Cái Răng - TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 04/02/2026 đến 09:00:00 ngày 04/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần KV Thạnh Thắng, Thạnh Lợi - P. Cái Răng - TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 04/02/2026 đến 11:30:00 ngày 04/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần KV Khánh Hưng, Khánh Bình, Phú Xuân - P. Hưng Phú - TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 04/02/2026 đến 14:15:00 ngày 04/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần KV Khánh Hưng, Khánh Bình - P. Hưng Phú - TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 04/02/2026 đến 15:30:00 ngày 04/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần KV Khánh Hưng, Phú Xuân, Khánh Bình - P. Hưng Phú - TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 15:45:00 ngày 04/02/2026 đến 16:45:00 ngày 04/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần KV Yên Thạnh - P. Cái Răng - TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 04/02/2026 đến 09:30:00 ngày 04/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: KV Yên Hạ - P. Cái Răng - TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 04/02/2026 đến 16:30:00 ngày 04/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: T1 Hồng Loan 5C - P. Cái Răng - TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/02/2026 đến 16:00:00 ngày 04/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Một phần KV Thạnh Phú, Thạnh Hòa, Thạnh Thắng - P. Cái Răng - TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 05/02/2026 đến 16:30:00 ngày 05/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Lộ Yên Hạ - P. Cái Răng - TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 06/02/2026 đến 16:30:00 ngày 06/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Một phần KV Thạnh Phú, Thạnh Hưng, KV Phú Thạnh, Phú Thuận A - P. Hưng Phú - TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 06/02/2026 đến 11:30:00 ngày 06/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần KV Phú Lợi - P. Hưng Phú - TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 06/02/2026 đến 16:30:00 ngày 06/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: KV Phú Tân ,Phú Thuận ,Phú Lợi- P. Hưng Phú-TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 16:00:00 ngày 08/02/2026 đến 16:10:00 ngày 08/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: KV Thạnh Thắng -P. Hưng Phú-TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 17:00:00 ngày 08/02/2026 đến 17:10:00 ngày 08/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


Lịch cúp điện Ô Môn


KHU VỰC: Mất điện một phần các khu vực: KV Tân Hòa, KV Hòa Long A, KV Hòa Thạnh B - Phường Ô Môn, TP. Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 05/02/2026 đến 13:00:00 ngày 05/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Mất điện một phần khu vực Thới Xương 2, P Thới Long, TP. Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/02/2026 đến 14:00:00 ngày 06/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Lịch cúp điện Thốt Nốt


KHU VỰC: Một phần KV Tân Thạnh, phường Thuận Hưng, TP Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 02/02/2026 đến 10:00:00 ngày 02/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần KV Tân Thạnh, phường Thuận Hưng, TP Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 02/02/2026 đến 11:30:00 ngày 02/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần KV Tân Thạnh, phường Thuận Hưng, TP Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 12:00:00 ngày 02/02/2026 đến 13:00:00 ngày 02/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần KV Tân Thạnh, phường Thuận Hưng, TP Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 02/02/2026 đến 14:30:00 ngày 02/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần KV Tân Thạnh, phường Thuận Hưng, TP Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 02/02/2026 đến 16:00:00 ngày 02/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần KV Tân Thạnh, phường Thuận Hưng, TP Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 16:30:00 ngày 02/02/2026 đến 17:30:00 ngày 02/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần KV Long Thạnh 2, phường Thốt Nốt, TP Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/02/2026 đến 11:00:00 ngày 04/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Một phần KV Qui Thạnh 2, phường Thuận Hưng, TP Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/02/2026 đến 11:00:00 ngày 04/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Lịch cúp điện Bình Thủy


KHU VỰC: một phần đường Bùi Hữu Nghĩa, KV Bình Dương B, Phường Long Tuyền, TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 07/02/2026 đến 16:30:00 ngày 07/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: một phần đường Bùi Hữu Nghĩa, KV Bình Dương B, Phường Long Tuyền, TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 07/02/2026 đến 08:00:00 ngày 07/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: một phần đường Bùi Hữu Nghĩa, KV Bình Dương B, Phường Long Tuyền, TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 16:30:00 ngày 07/02/2026 đến 17:00:00 ngày 07/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


Lịch cúp điện Vĩnh Thạnh


KHU VỰC: KV mất điện: Khách hàng Trần Phước Hữu ấp VĩnhThanhf_xã Vĩnh Trinh_TP.Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 03/02/2026 đến 11:00:00 ngày 03/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: KV mất điện: Khách hàng NTTS Hoàng Nhân Tài 2 ấp Vĩnh Thọ_xã Vĩnh Trinh_TP.Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 03/02/2026 đến 14:30:00 ngày 03/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: KV mất điện: Một phần ấp D1_xã Thạnh An_TP.Cần Thờ

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 03/02/2026 đến 10:10:00 ngày 03/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: KV mất điện: Một phần ấp D1_xã Thạnh An_TP.Cần Thờ

THỜI GIAN: Từ 10:20:00 ngày 03/02/2026 đến 11:30:00 ngày 03/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: KV mất điện: Một phần ấp D2_xã Thạnh An_TP.Cần Thờ

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 03/02/2026 đến 14:10:00 ngày 03/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: KV mất điện: Một phần ấp D2_xã Thạnh An_TP.Cần Thờ

THỜI GIAN: Từ 14:20:00 ngày 03/02/2026 đến 15:30:00 ngày 03/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: KV mất điện: Khách hàng Cty TNHH Solar An Khang, một phần ấp Qui Long_xã Vĩnh Trinh_TP.Cần Thờ

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 05/02/2026 đến 11:00:00 ngày 05/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: KV mất điện: Khách hàng trạm Bơm C-B Đầu Kinh, ấp Phụng Quới B_xã Thạnh An_T.CẦn Thơ.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 05/02/2026 đến 14:30:00 ngày 05/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: KV mất điện: Một phần ấp D2_xã Thạnh An_T.CẦn Thơ.

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 06/02/2026 đến 10:10:00 ngày 06/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: KV mất điện: Một phần ấp D2_xã Thạnh An_T.CẦn Thơ.

THỜI GIAN: Từ 10:20:00 ngày 06/02/2026 đến 11:30:00 ngày 06/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: KV mất điện: Một phần ấp D2_xã Thạnh An_T.CẦn Thơ.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 06/02/2026 đến 14:10:00 ngày 06/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: KV mất điện: Một phần ấp D2_xã Thạnh An_T.CẦn Thơ.

THỜI GIAN: Từ 14:20:00 ngày 06/02/2026 đến 15:30:00 ngày 06/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: KV mất điện: KH Nước Đá Lâm Đức, ấp Phụng Thạnh_xã Thạnh Quới_TP.Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 08/02/2026 đến 12:30:00 ngày 08/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Lịch cúp điện Phong Điền


KHU VỰC: Một phần ấp Nhơn Thọ 2- Xã Nhơn Ái

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 02/02/2026 đến 16:00:00 ngày 02/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần ấp Nhơn Hưng A- Xã Nhơn Ái

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 03/02/2026 đến 16:00:00 ngày 03/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần ấp Tân Nhơn – xã Phong Điền

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 03/02/2026 đến 16:00:00 ngày 03/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần các ấp Trường Tây – xã Phong Điền; Nhơn Thọ 1A – xã Nhơn Ái; Trưòng Khương;Trường Khương A –xã Trường Long

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/02/2026 đến 16:00:00 ngày 04/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Một phần các ấp Trường Đông A; Trường Trung A – xã Phong Điền

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/02/2026 đến 16:00:00 ngày 04/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần các ấp Trưòng Thọ 2; Trường Thọ 2A; Trường Thọ B –xã Trường Long

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 05/02/2026 đến 16:00:00 ngày 05/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần ấp Trường Trung A; Trường Trung B- Xã Phong Điền

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 05/02/2026 đến 16:00:00 ngày 05/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần ấp Trường Trung A; Trường Trung B- Xã Phong Điền

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 06/02/2026 đến 17:00:00 ngày 06/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Các ấp: Thới An; Thới An B; An Thạnh; Tân Hòa; Ba Cao; Bình Thạnh; Thới Thạnh; Bình Xuân - xã Phong Điền

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 07/02/2026 đến 17:00:00 ngày 07/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Các ấp: Ấp Thới An A; Tân Bình; Bình Xuân - xã Phong Điền

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 07/02/2026 đến 07:30:00 ngày 07/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Các ấp: Ấp Thới An A; Tân Bình; Bình Xuân - xã Phong Điền

THỜI GIAN: Từ 16:30:00 ngày 07/02/2026 đến 17:00:00 ngày 07/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


Lịch cúp điện Thới Lai

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 2 – 8/2/2026.

Lịch cúp điện Cờ Đỏ


KHU VỰC: Mất điện một phần xã Thới Hưng – TP Cần Thơ)

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 02/02/2026 đến 16:00:00 ngày 02/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Mất điện một phần Xã Trung Hưng – TP Cần Thơ)

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 03/02/2026 đến 08:30:00 ngày 03/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần Xã Trung Hưng – TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 03/02/2026 đến 09:30:00 ngày 03/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần Xã Trung Hưng – TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 03/02/2026 đến 10:30:00 ngày 03/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần Xã Trung Hưng – TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 03/02/2026 đến 13:30:00 ngày 03/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần Xã Đông Hiệp – TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 03/02/2026 đến 14:30:00 ngày 03/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần Xã Thới Hưng - TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 03/02/2026 đến 16:00:00 ngày 03/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần Xã Trung Hưng - TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/02/2026 đến 16:00:00 ngày 04/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần Xã Thới Hưng - TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 05/02/2026 đến 12:00:00 ngày 05/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần Xã Thạnh Phú - TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 05/02/2026 đến 09:30:00 ngày 05/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần Xã Thạnh Phú - TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 05/02/2026 đến 11:30:00 ngày 05/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần Xã Thạnh Phú - TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 05/02/2026 đến 14:30:00 ngày 05/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần Xã Thạnh Phú - TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 05/02/2026 đến 16:30:00 ngày 05/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.

Lịch cúp điện Lâm Đồng (Bình Thuận cũ) từ ngày 28/1 – 1/2/2026: Trong tuần nhiều khu dân cư bị mất điện liên tụcLịch cúp điện Lâm Đồng (Bình Thuận cũ) từ ngày 28/1 – 1/2/2026: Trong tuần nhiều khu dân cư bị mất điện liên tục

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Bình Thuận cũ sẽ mất điện cả ngày.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Lịch cúp điện Cà Mau từ ngày 30/1 – 1/2/2026: Hàng loạt tuyến đường và khu dân cư 8 tiếng/ngày không có điện để dùng

Lịch cúp điện Cà Mau từ ngày 30/1 – 1/2/2026: Hàng loạt tuyến đường và khu dân cư 8 tiếng/ngày không có điện để dùng

Lịch cúp điện An Giang từ ngày 29/1 – 1/2/2026: Cúp điện 13 tiếng một số khu dân cư để sửa chữa

Lịch cúp điện An Giang từ ngày 29/1 – 1/2/2026: Cúp điện 13 tiếng một số khu dân cư để sửa chữa

Lịch cúp điện Lâm Đồng (Đà Lạt cũ) từ ngày 29/1 – 1/2/2026: Khu vực nằm trong diện cúp điện tăng cao

Lịch cúp điện Lâm Đồng (Đà Lạt cũ) từ ngày 29/1 – 1/2/2026: Khu vực nằm trong diện cúp điện tăng cao

Lịch cúp điện An Giang (Kiên Giang cũ) từ ngày 28/1 – 1/2/2026: Cúp điện 10 - 12 tiếng/ngày nhiều khu dân cư và tuyến đường

Lịch cúp điện An Giang (Kiên Giang cũ) từ ngày 28/1 – 1/2/2026: Cúp điện 10 - 12 tiếng/ngày nhiều khu dân cư và tuyến đường

Lịch cúp điện Vĩnh Long (Trà Vinh cũ) từ ngày 28/1 – 1/2/2026: Những khu dân cư nào sẽ bị mất điện liên tục?

Lịch cúp điện Vĩnh Long (Trà Vinh cũ) từ ngày 28/1 – 1/2/2026: Những khu dân cư nào sẽ bị mất điện liên tục?

Cùng chuyên mục

Có nên mua ô tô điện 4 chỗ giá 199 triệu đồng bán ở Việt Nam rẻ hơn cả Kia Morning, Hyundai Grand i10, chỉ trả như Honda SH?

Có nên mua ô tô điện 4 chỗ giá 199 triệu đồng bán ở Việt Nam rẻ hơn cả Kia Morning, Hyundai Grand i10, chỉ trả như Honda SH?

Giá cả thị trường - 27 phút trước

GĐXH - Ô tô điện cỡ nhỏ đang tạo ra lựa chọn hoàn toàn mới cho người dùng Việt: che mưa nắng, đủ 4 chỗ, chi phí sở hữu thấp, thậm chí rẻ hơn Kia Morning và Hyundai i10.

Xe ga 125cc giá 32 triệu đồng đẹp long lanh, trang bị hiện đại sánh ngang SH Mode, Lead, cốp rộng, tiết kiệm xăng, rẻ như Vision

Xe ga 125cc giá 32 triệu đồng đẹp long lanh, trang bị hiện đại sánh ngang SH Mode, Lead, cốp rộng, tiết kiệm xăng, rẻ như Vision

Giá cả thị trường - 1 giờ trước

GĐXH - Xe ga 125cc vừa ra mắt đang được dân tình săn đón nhờ giá bán hấp dẫn 32 triệu đồng, thiết kế đẹp át cả Honda Vision và SH Mode.

Hôm nay (1/2/2026) có một người đã trúng độc Vietlott trị giá hơn 40 tỷ đồng

Hôm nay (1/2/2026) có một người đã trúng độc Vietlott trị giá hơn 40 tỷ đồng

Sản phẩm - Dịch vụ - 14 giờ trước

GĐXH - Mới đây, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông báo đã tìm ra người chơi may mắn trúng giải Jackpot của xổ số Mega 6/45 với giá trị giải thưởng lên tới hơn 40 tỷ đồng.

Đào rừng đắt khách, buôn lái phấn khởi thu về gần trăm triệu đồng mỗi ngày

Đào rừng đắt khách, buôn lái phấn khởi thu về gần trăm triệu đồng mỗi ngày

Sản phẩm - Dịch vụ - 17 giờ trước

GĐXH - Cận Tết, thị trường đào rừng tại Hà Nội càng trở nên sôi động. Năm nay, đào rừng được đánh giá có chất lượng đẹp, hoa dày, sắc thắm, khiến sức mua tăng mạnh. Nhiều tiểu thương cho biết, mỗi ngày có thể bán ra 50-60 cành đào, doanh thu lên tới gần trăm triệu đồng.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay Chủ nhật ngày 1/2/2026

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay Chủ nhật ngày 1/2/2026

Sản phẩm - Dịch vụ - 17 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS Chủ nhật ngày 1/2/2026: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Xe máy điện giá 21 triệu đồng pin khỏe, sạc nhanh, cốp rộng rẻ hơn Vision, chỉ như Wave Alpha

Xe máy điện giá 21 triệu đồng pin khỏe, sạc nhanh, cốp rộng rẻ hơn Vision, chỉ như Wave Alpha

Giá cả thị trường - 18 giờ trước

GĐXH - Xe máy điện đã có mặt tại đại lý với mức giá chỉ tương đương Honda Wave Alpha, trở thành sự lựa chọn tuyệt hảo để thay thế Vision.

Giá xe Honda Air Blade giảm sốc, rẻ chưa từng có, 43 triệu đồng sở hữu xe ga cận cao cấp, khách đua chốt đơn dịp Tết

Giá xe Honda Air Blade giảm sốc, rẻ chưa từng có, 43 triệu đồng sở hữu xe ga cận cao cấp, khách đua chốt đơn dịp Tết

Giá cả thị trường - 21 giờ trước

GĐXH - Giá xe Honda Air Blade giảm cực sâu tại đại lý nhằm kích cầu khách hàng dịp cận Tết Nguyên đán 2026.

Giá vàng hôm nay 1/2: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Phú Quý, Doji ra sao sau phiên giảm sâu?

Giá vàng hôm nay 1/2: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Phú Quý, Doji ra sao sau phiên giảm sâu?

Giá cả thị trường - 23 giờ trước

GĐXH - Giá vàng hôm nay 1/2/2026 giảm mạnh trong phiên giao dịch cuối tuần, giá vàng miếng SJC giảm thêm 9 triệu đồng, về mức 172 triệu đồng/lượng.

Tranh thủ cuối tuần, người dân tất bật sắm cành đào, chậu cúc đưa lên nghĩa trang tảo mộ, mời tổ tiên về đón Tết

Tranh thủ cuối tuần, người dân tất bật sắm cành đào, chậu cúc đưa lên nghĩa trang tảo mộ, mời tổ tiên về đón Tết

Xu hướng - 23 giờ trước

GĐXH - Những ngày cuối tháng Chạp, khi không khí Tết Bính Ngọ 2026 đã lan tỏa khắp phố phường, nhiều gia đình lại tranh thủ ngày cuối tuần để sắm đào, quất, lễ, về các nghĩa trang để tạ mộ, tưởng nhớ người đã khuất và mời tổ tiên về sum vầy cùng con cháu trong dịp năm mới.

Xe ga 150cc giá 56 triệu đồng đẹp hoài cổ, sang xịn chẳng kém SH, rẻ hơn SH Mode, chỉ như Air Blade

Xe ga 150cc giá 56 triệu đồng đẹp hoài cổ, sang xịn chẳng kém SH, rẻ hơn SH Mode, chỉ như Air Blade

Giá cả thị trường - 23 giờ trước

GĐXH - Xe ga 150cc hứa hẹn sẽ tạo nên một cơn ‘địa chấn’ trên thị trường bằng mức giá rẻ so với trang bị.

Xem nhiều

Xe ga 150cc giá 56 triệu đồng của Honda đẹp long lanh, có ABS 2 kênh, TCS như SH, rẻ hơn SH Mode, chỉ như Air Blade

Xe ga 150cc giá 56 triệu đồng của Honda đẹp long lanh, có ABS 2 kênh, TCS như SH, rẻ hơn SH Mode, chỉ như Air Blade

Giá cả thị trường

GĐXH - Xe ga 150cc của Honda vừa chính thức thức ra mắt đã khiến công chúng ‘dậy sóng’ khi giá bán chỉ tương đương Air Blade, nhưng lại sở hữu trang bị an toàn có thể sánh ngang SH.

Giá xe Mazda mới nhất giảm mạnh, thấp kỷ lục, Mazda2, CX-5 chưa bao giờ rẻ thế

Giá xe Mazda mới nhất giảm mạnh, thấp kỷ lục, Mazda2, CX-5 chưa bao giờ rẻ thế

Giá cả thị trường
SUV cỡ nhỏ giá 330 triệu đồng thiết kế đẹp long lanh, công nghệ hiện đại cạnh tranh Kia Seltos, bán như Kia Morning, Hyundai Grand i10

SUV cỡ nhỏ giá 330 triệu đồng thiết kế đẹp long lanh, công nghệ hiện đại cạnh tranh Kia Seltos, bán như Kia Morning, Hyundai Grand i10

Giá cả thị trường
SUV hạng A giá 249 triệu đồng thiết kế đẹp long lanh, trang bị hiện đại, rẻ hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10 chắc chắn sẽ hút khách

SUV hạng A giá 249 triệu đồng thiết kế đẹp long lanh, trang bị hiện đại, rẻ hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10 chắc chắn sẽ hút khách

Giá cả thị trường
Đào rừng 'xuống phố' Thủ đô ngày cận Tết, giá bán có đắt đỏ khi khởi điểm từ 120.000 đồng/cành?

Đào rừng 'xuống phố' Thủ đô ngày cận Tết, giá bán có đắt đỏ khi khởi điểm từ 120.000 đồng/cành?

Giá cả thị trường

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top