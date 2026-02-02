Lịch cúp điện TP. Cần Thơ tuần này (từ 2 - 8/2/2026): Số lượng khu dân cư bị cúp điện tăng cao
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), tuần này nhiều khu vực thuộc Cần Thơ sẽ mất điện cả ngày.
Lịch cúp điện Cần Thơ
Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện TP. Cần Thơ (lịch cắt điện Cần Thơ) từ 2 - 8/2/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.
Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, những nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.
Bên cạnh đó, tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch của công ty điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.
Ngoài ra, lịch cúp điện Cần Thơ từ 2 - 8/2/2026 được Chuyên trang Gia đình & Xã hội cập nhật thường xuyên để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.
Chi tiết lịch cúp điện TP. Cần Thơ từ ngày 2 - 8/2/2026
Lịch cúp điện Ninh Kiều
KHU VỰC: Mất điện: Từ đầu đường Lê Lai ra đường Phan Văn Trị rẽ trái đi đến hẻm 1 đường Lý Tự Trọng, một phần hẻm 158, 162 đường Nguyễn Việt Hồng P. Ninh Kiều TPCT.
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 02/02/2026 đến 16:00:00 ngày 02/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Mất điện: một phần đường Nguyễn Văn Trường từ tiệm Thắng Lý đi đến nhà thuốc Phước Khang P. An Bình TPCT
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 03/02/2026 đến 16:00:00 ngày 03/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Mất điện: một phần đường Nguyễn Văn Trường (Hai bên đường Rạch Rau Răm) từ tiệm thợ bạc Hùng đi đến tiệm giá tốt Cô Quý P. An Bình TPCT.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/02/2026 đến 16:00:00 ngày 04/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Mất điện: một phần đường Mậu Thân từ hẻm 156, hẻm 142 qua 1 phần hẻm 1 Lý Tự Trọng và đi đến đường 30/4.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 08/02/2026 đến 09:30:00 ngày 08/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện: một phần đường 30/4 từ cổng BV 121 rẽ trái đi đến đầu đường Quang Trung
THỜI GIAN: Từ 09:45:00 ngày 08/02/2026 đến 11:00:00 ngày 08/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện: một phần đường Châu Văn Liêm từ BV Ung Bứu đi đến hẻm 123 và đến đầu đường Đồng Khởi
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 08/02/2026 đến 14:30:00 ngày 08/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện: một phần đường Hòa Bình từ đường N. A. N đi đến đường Võ Văn Tần rẽ phải đến đường Đồng Khởi, một phần đường N. K.K.N từ đầu đường Hòa Bình đi đến đường Đồng Khởi, một phần đường Nguyễn An Ninh từ đầu đường Hòa Bình đi đến đường Đồng Khởi
THỜI GIAN: Từ 14:45:00 ngày 08/02/2026 đến 16:00:00 ngày 08/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Cái Răng
KHU VỰC: Một phần KV Phú Quới - P. Cái Răng - TP Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 04/02/2026 đến 09:00:00 ngày 04/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần KV Thạnh Thắng, Thạnh Lợi - P. Cái Răng - TP Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 04/02/2026 đến 11:30:00 ngày 04/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần KV Khánh Hưng, Khánh Bình, Phú Xuân - P. Hưng Phú - TP Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 04/02/2026 đến 14:15:00 ngày 04/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần KV Khánh Hưng, Khánh Bình - P. Hưng Phú - TP Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 04/02/2026 đến 15:30:00 ngày 04/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần KV Khánh Hưng, Phú Xuân, Khánh Bình - P. Hưng Phú - TP Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 15:45:00 ngày 04/02/2026 đến 16:45:00 ngày 04/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần KV Yên Thạnh - P. Cái Răng - TP Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 04/02/2026 đến 09:30:00 ngày 04/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: KV Yên Hạ - P. Cái Răng - TP Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 04/02/2026 đến 16:30:00 ngày 04/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: T1 Hồng Loan 5C - P. Cái Răng - TP Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/02/2026 đến 16:00:00 ngày 04/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần KV Thạnh Phú, Thạnh Hòa, Thạnh Thắng - P. Cái Răng - TP Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 05/02/2026 đến 16:30:00 ngày 05/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Lộ Yên Hạ - P. Cái Răng - TP Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 06/02/2026 đến 16:30:00 ngày 06/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần KV Thạnh Phú, Thạnh Hưng, KV Phú Thạnh, Phú Thuận A - P. Hưng Phú - TP Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 06/02/2026 đến 11:30:00 ngày 06/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần KV Phú Lợi - P. Hưng Phú - TP Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 06/02/2026 đến 16:30:00 ngày 06/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: KV Phú Tân ,Phú Thuận ,Phú Lợi- P. Hưng Phú-TP Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 16:00:00 ngày 08/02/2026 đến 16:10:00 ngày 08/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: KV Thạnh Thắng -P. Hưng Phú-TP Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 17:00:00 ngày 08/02/2026 đến 17:10:00 ngày 08/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Ô Môn
KHU VỰC: Mất điện một phần các khu vực: KV Tân Hòa, KV Hòa Long A, KV Hòa Thạnh B - Phường Ô Môn, TP. Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 05/02/2026 đến 13:00:00 ngày 05/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện một phần khu vực Thới Xương 2, P Thới Long, TP. Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/02/2026 đến 14:00:00 ngày 06/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Thốt Nốt
KHU VỰC: Một phần KV Tân Thạnh, phường Thuận Hưng, TP Cần Thơ.
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 02/02/2026 đến 10:00:00 ngày 02/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần KV Tân Thạnh, phường Thuận Hưng, TP Cần Thơ.
THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 02/02/2026 đến 11:30:00 ngày 02/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần KV Tân Thạnh, phường Thuận Hưng, TP Cần Thơ.
THỜI GIAN: Từ 12:00:00 ngày 02/02/2026 đến 13:00:00 ngày 02/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần KV Tân Thạnh, phường Thuận Hưng, TP Cần Thơ.
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 02/02/2026 đến 14:30:00 ngày 02/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần KV Tân Thạnh, phường Thuận Hưng, TP Cần Thơ.
THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 02/02/2026 đến 16:00:00 ngày 02/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần KV Tân Thạnh, phường Thuận Hưng, TP Cần Thơ.
THỜI GIAN: Từ 16:30:00 ngày 02/02/2026 đến 17:30:00 ngày 02/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần KV Long Thạnh 2, phường Thốt Nốt, TP Cần Thơ.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/02/2026 đến 11:00:00 ngày 04/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần KV Qui Thạnh 2, phường Thuận Hưng, TP Cần Thơ.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/02/2026 đến 11:00:00 ngày 04/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Bình Thủy
KHU VỰC: một phần đường Bùi Hữu Nghĩa, KV Bình Dương B, Phường Long Tuyền, TP Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 07/02/2026 đến 16:30:00 ngày 07/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: một phần đường Bùi Hữu Nghĩa, KV Bình Dương B, Phường Long Tuyền, TP Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 07/02/2026 đến 08:00:00 ngày 07/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: một phần đường Bùi Hữu Nghĩa, KV Bình Dương B, Phường Long Tuyền, TP Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 16:30:00 ngày 07/02/2026 đến 17:00:00 ngày 07/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Vĩnh Thạnh
KHU VỰC: KV mất điện: Khách hàng Trần Phước Hữu ấp VĩnhThanhf_xã Vĩnh Trinh_TP.Cần Thơ.
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 03/02/2026 đến 11:00:00 ngày 03/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: KV mất điện: Khách hàng NTTS Hoàng Nhân Tài 2 ấp Vĩnh Thọ_xã Vĩnh Trinh_TP.Cần Thơ.
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 03/02/2026 đến 14:30:00 ngày 03/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: KV mất điện: Một phần ấp D1_xã Thạnh An_TP.Cần Thờ
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 03/02/2026 đến 10:10:00 ngày 03/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: KV mất điện: Một phần ấp D1_xã Thạnh An_TP.Cần Thờ
THỜI GIAN: Từ 10:20:00 ngày 03/02/2026 đến 11:30:00 ngày 03/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: KV mất điện: Một phần ấp D2_xã Thạnh An_TP.Cần Thờ
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 03/02/2026 đến 14:10:00 ngày 03/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: KV mất điện: Một phần ấp D2_xã Thạnh An_TP.Cần Thờ
THỜI GIAN: Từ 14:20:00 ngày 03/02/2026 đến 15:30:00 ngày 03/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: KV mất điện: Khách hàng Cty TNHH Solar An Khang, một phần ấp Qui Long_xã Vĩnh Trinh_TP.Cần Thờ
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 05/02/2026 đến 11:00:00 ngày 05/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: KV mất điện: Khách hàng trạm Bơm C-B Đầu Kinh, ấp Phụng Quới B_xã Thạnh An_T.CẦn Thơ.
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 05/02/2026 đến 14:30:00 ngày 05/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: KV mất điện: Một phần ấp D2_xã Thạnh An_T.CẦn Thơ.
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 06/02/2026 đến 10:10:00 ngày 06/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: KV mất điện: Một phần ấp D2_xã Thạnh An_T.CẦn Thơ.
THỜI GIAN: Từ 10:20:00 ngày 06/02/2026 đến 11:30:00 ngày 06/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: KV mất điện: Một phần ấp D2_xã Thạnh An_T.CẦn Thơ.
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 06/02/2026 đến 14:10:00 ngày 06/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: KV mất điện: Một phần ấp D2_xã Thạnh An_T.CẦn Thơ.
THỜI GIAN: Từ 14:20:00 ngày 06/02/2026 đến 15:30:00 ngày 06/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: KV mất điện: KH Nước Đá Lâm Đức, ấp Phụng Thạnh_xã Thạnh Quới_TP.Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 08/02/2026 đến 12:30:00 ngày 08/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Phong Điền
KHU VỰC: Một phần ấp Nhơn Thọ 2- Xã Nhơn Ái
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 02/02/2026 đến 16:00:00 ngày 02/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Nhơn Hưng A- Xã Nhơn Ái
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 03/02/2026 đến 16:00:00 ngày 03/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Tân Nhơn – xã Phong Điền
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 03/02/2026 đến 16:00:00 ngày 03/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần các ấp Trường Tây – xã Phong Điền; Nhơn Thọ 1A – xã Nhơn Ái; Trưòng Khương;Trường Khương A –xã Trường Long
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/02/2026 đến 16:00:00 ngày 04/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần các ấp Trường Đông A; Trường Trung A – xã Phong Điền
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/02/2026 đến 16:00:00 ngày 04/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần các ấp Trưòng Thọ 2; Trường Thọ 2A; Trường Thọ B –xã Trường Long
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 05/02/2026 đến 16:00:00 ngày 05/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Trường Trung A; Trường Trung B- Xã Phong Điền
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 05/02/2026 đến 16:00:00 ngày 05/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Trường Trung A; Trường Trung B- Xã Phong Điền
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 06/02/2026 đến 17:00:00 ngày 06/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Các ấp: Thới An; Thới An B; An Thạnh; Tân Hòa; Ba Cao; Bình Thạnh; Thới Thạnh; Bình Xuân - xã Phong Điền
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 07/02/2026 đến 17:00:00 ngày 07/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Các ấp: Ấp Thới An A; Tân Bình; Bình Xuân - xã Phong Điền
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 07/02/2026 đến 07:30:00 ngày 07/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Các ấp: Ấp Thới An A; Tân Bình; Bình Xuân - xã Phong Điền
THỜI GIAN: Từ 16:30:00 ngày 07/02/2026 đến 17:00:00 ngày 07/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Thới Lai
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 2 – 8/2/2026.
Lịch cúp điện Cờ Đỏ
KHU VỰC: Mất điện một phần xã Thới Hưng – TP Cần Thơ)
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 02/02/2026 đến 16:00:00 ngày 02/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện một phần Xã Trung Hưng – TP Cần Thơ)
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 03/02/2026 đến 08:30:00 ngày 03/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần Xã Trung Hưng – TP Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 03/02/2026 đến 09:30:00 ngày 03/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần Xã Trung Hưng – TP Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 03/02/2026 đến 10:30:00 ngày 03/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần Xã Trung Hưng – TP Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 03/02/2026 đến 13:30:00 ngày 03/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần Xã Đông Hiệp – TP Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 03/02/2026 đến 14:30:00 ngày 03/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần Xã Thới Hưng - TP Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 03/02/2026 đến 16:00:00 ngày 03/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần Xã Trung Hưng - TP Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/02/2026 đến 16:00:00 ngày 04/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần Xã Thới Hưng - TP Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 05/02/2026 đến 12:00:00 ngày 05/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần Xã Thạnh Phú - TP Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 05/02/2026 đến 09:30:00 ngày 05/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần Xã Thạnh Phú - TP Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 05/02/2026 đến 11:30:00 ngày 05/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần Xã Thạnh Phú - TP Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 05/02/2026 đến 14:30:00 ngày 05/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần Xã Thạnh Phú - TP Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 05/02/2026 đến 16:30:00 ngày 05/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.
GĐXH - Ô tô điện cỡ nhỏ đang tạo ra lựa chọn hoàn toàn mới cho người dùng Việt: che mưa nắng, đủ 4 chỗ, chi phí sở hữu thấp, thậm chí rẻ hơn Kia Morning và Hyundai i10.
GĐXH - Xe ga 125cc vừa ra mắt đang được dân tình săn đón nhờ giá bán hấp dẫn 32 triệu đồng, thiết kế đẹp át cả Honda Vision và SH Mode.
GĐXH - Mới đây, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông báo đã tìm ra người chơi may mắn trúng giải Jackpot của xổ số Mega 6/45 với giá trị giải thưởng lên tới hơn 40 tỷ đồng.
GĐXH - Cận Tết, thị trường đào rừng tại Hà Nội càng trở nên sôi động. Năm nay, đào rừng được đánh giá có chất lượng đẹp, hoa dày, sắc thắm, khiến sức mua tăng mạnh. Nhiều tiểu thương cho biết, mỗi ngày có thể bán ra 50-60 cành đào, doanh thu lên tới gần trăm triệu đồng.
GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS Chủ nhật ngày 1/2/2026: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.
GĐXH - Xe máy điện đã có mặt tại đại lý với mức giá chỉ tương đương Honda Wave Alpha, trở thành sự lựa chọn tuyệt hảo để thay thế Vision.
GĐXH - Giá xe Honda Air Blade giảm cực sâu tại đại lý nhằm kích cầu khách hàng dịp cận Tết Nguyên đán 2026.
GĐXH - Giá vàng hôm nay 1/2/2026 giảm mạnh trong phiên giao dịch cuối tuần, giá vàng miếng SJC giảm thêm 9 triệu đồng, về mức 172 triệu đồng/lượng.
GĐXH - Những ngày cuối tháng Chạp, khi không khí Tết Bính Ngọ 2026 đã lan tỏa khắp phố phường, nhiều gia đình lại tranh thủ ngày cuối tuần để sắm đào, quất, lễ, về các nghĩa trang để tạ mộ, tưởng nhớ người đã khuất và mời tổ tiên về sum vầy cùng con cháu trong dịp năm mới.
GĐXH - Xe ga 150cc hứa hẹn sẽ tạo nên một cơn 'địa chấn' trên thị trường bằng mức giá rẻ so với trang bị.
GĐXH - Xe ga 150cc của Honda vừa chính thức thức ra mắt đã khiến công chúng 'dậy sóng' khi giá bán chỉ tương đương Air Blade, nhưng lại sở hữu trang bị an toàn có thể sánh ngang SH.