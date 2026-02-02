Mới nhất
Lịch cúp điện Vĩnh Long từ ngày 2 – 8/2/2026: Cúp điện cả ngày hàng loạt hộ dân cư để sửa chữa

Thứ hai, 11:04 02/02/2026 | Sản phẩm - Dịch vụ
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), hôm nay đến hết tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Vĩnh Long sẽ mất điện cả ngày.

Lịch cúp điện Vĩnh Long

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Vĩnh Long (lịch cắt điện Vĩnh Long) từ ngày 2 – 8/2/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Vĩnh Long từ ngày 2 – 8/2/2026 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Chi tiết lịch cúp điện Vĩnh Long từ ngày 2 – 8/2/2026 - Ảnh 1.

Lịch cúp điện Vĩnh Long trong tuần được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Vĩnh Long từ ngày 2 – 8/2/2026

Lịch cúp điện Long Châu


KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Tân An thuộc tổ 6, 7, đường Phan Văn Đáng, ấp Tân An, phường Tân Hạnh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 02/02/2026 đến 11:30:00 ngày 02/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Ngã Tư Nguyễn Văn Thiệt, tổ 15, 16, Đường Nguyễn Văn Thiệt, phường Phước Hậu.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 03/02/2026 đến 17:00:00 ngày 03/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Khu làm việc của Thiềng Viện Sơn Thắng, tổ 7, đường 14/9, phường Thanh Đức

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 03/02/2026 đến 11:30:00 ngày 03/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Khu làm việc của Thiềng Viện Sơn Thắng, khu vực chợ Thanh Đức , tổ 7, đường 14/9, phường Thanh Đức

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 03/02/2026 đến 11:30:00 ngày 03/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Bạch Đàn A, tổ 15, 16, Đường Nguyễn Văn Thiệt, phường Phước Hậu

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/02/2026 đến 17:00:00 ngày 04/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Bạch Đàn, tổ 15, 16, Đường Nguyễn Văn Thiệt, phường Phước Hậu

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 04/02/2026 đến 17:00:00 ngày 04/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Từ Cầu Cái Da Nhỏ đến Khu Dân Cư Tân Hội, tổ 1, 1A, khóm Cái Da, tổ 6, 6A, 7A, khóm Tân An, phường Tân Ngãi

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 05/02/2026 đến 17:00:00 ngày 05/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Từ Trường Tiểu Học Lý Thường Kiết đến Chợ Bà Bóng, tổ 6, 6A, khóm Mỹ Phú, tổ 9, 11, 12, khóm Tân Bình, phường Tân Ngãi

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/02/2026 đến 17:00:00 ngày 06/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


Lịch cúp điện Trà Ôn


KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc trạm biến áp Cống Đá 2A, một phần tổ 15, ấp Cống Đá, xã Vĩnh Xuân

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 03/02/2026 đến 16:00:00 ngày 03/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc trạm biến áp Cống Đá 2B, một phần tổ 13, ấp Cống Đá, xã Vĩnh Xuân

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 03/02/2026 đến 13:00:00 ngày 03/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc trạm biến áp Hiệp Thuận 3, một phần tổ 11, ấp Hiệp Thuận, xã Hòa Bình

THỜI GIAN: Từ 08:40:00 ngày 05/02/2026 đến 17:00:00 ngày 05/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc trạm biến áp Hiệp Lợi 2A, một phần tổ 14, ấp Hiệp Lợi, xã Hòa Bình

THỜI GIAN: Từ 08:45:00 ngày 05/02/2026 đến 14:00:00 ngày 05/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc trạm biến áp Thị Trấn 3, thuộc tổ 9,10, ấp 3, xã Trà Ôn.

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 02/02/2026 đến 10:00:00 ngày 02/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc trạm biến áp Thị Trấn 1, thuộc tổ 4,5, ấp 1, xã Trà Ôn.

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 02/02/2026 đến 13:00:00 ngày 02/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc trạm biến áp Cù Lao Tròn, thuộc tổ 6,7, ấp 1, xã Trà Ôn.

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 02/02/2026 đến 15:00:00 ngày 02/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc trạm biến áp Khu 4, thuộc tổ 7,8, ấp 4, xã Trà Ôn.

THỜI GIAN: Từ 15:15:00 ngày 02/02/2026 đến 17:00:00 ngày 02/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Tại hộ sử dụng điện thuộc trạm biến áp Chùa Thiên Phước, ấp 1, xã Trà Ôn.

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 02/02/2026 đến 10:00:00 ngày 02/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Tại hộ sử dụng điện thuộc trạm biến áp Chùa Phật Quang, ấp Mỹ Lợi, xã Trà Ôn.

THỜI GIAN: Từ 10:15:00 ngày 02/02/2026 đến 12:00:00 ngày 02/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Tại hộ sử dụng điện thuộc trạm biến áp Trang Trại Nguyễn Văn Khoa, ấp Mỹ Hòa, xã Trà Ôn.

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 02/02/2026 đến 15:00:00 ngày 02/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Tại hộ sử dụng điện thuộc trạm biến áp Nhà Truyền Thống Đảng Bộ Vĩnh Long, ấp Vĩnh Trinh, xã Vĩnh Xuân.

THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 02/02/2026 đến 17:00:00 ngày 02/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc trạm biến áp Tân An 1, một phần tổ 8, ấp Tân An, xã Lục Sĩ Thành.

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 04/02/2026 đến 13:00:00 ngày 04/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: huộc trạm biến áp Kinh Đào 4, một phần tổ 14, ấp Kinh Đào, xã Lục Sĩ Thành. _Các hộ sử dụng điện thuộc ấp An Tấn, An Công, xã An Lạc Tây.

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 06/02/2026 đến 13:00:00 ngày 06/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc trạm biến áp Tân Qui 5, một phần tổ 16, ấp Tích Khánh B, xã Trà Ôn.

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 06/02/2026 đến 10:00:00 ngày 06/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc trạm biến áp 2 Vĩnh Khánh 2, một phần tổ 13, ấp Vĩnh Khánh 2, xã Vĩnh Xuân.

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 06/02/2026 đến 12:00:00 ngày 06/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc trạm biến áp Thuận Thới 1, một phần tổ 8, ấp Vĩnh Thới, xã Vĩnh Xuân.

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 06/02/2026 đến 15:00:00 ngày 06/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc trạm biến áp Ông Lãnh 2, một phần tổ 11, ấp Ông Lãnh, xã Vĩnh Xuân.

THỜI GIAN: Từ 15:15:00 ngày 06/02/2026 đến 16:45:00 ngày 06/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Lịch cúp điện Tam Bình

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 2 – 8/2/2026.

Lịch cúp điện Cái Vồn

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 2 – 8/2/2026.

Lịch cúp điện Trung Thành


KHU VỰC: Hộ sử dụng điện trạm Rạch Sâu, thuộc Tổ 4, Tổ 5, ấp Rạch Sâu, xã Quới Thiện

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 03/02/2026 đến 16:00:00 ngày 03/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Hiếu Thủ 5, thuộc Tổ 08, ấp Ấp Hiếu Thủ, xã Hiếu Thành

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/02/2026 đến 12:00:00 ngày 04/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Đập Đình, thuộc Tổ 12, ấp Hiếu Liên, xã Hiếu Thành

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 04/02/2026 đến 17:00:00 ngày 04/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc trạm Quới Hiệp 3A, thuộc Tổ 14, Tổ 15, ấp Hòa Nghĩa, xã Quới An

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 04/02/2026 đến 11:30:00 ngày 04/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc trạm Quang Phú 4A, thuộc Tổ 10, ấp Quang Phú, xã Hiếu Phụng

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 04/02/2026 đến 16:00:00 ngày 04/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Hộ sử dụng điện trạm Trung Tín 3, trạm Rạch Trúc1, Rạch Trúc 2, thuộc Tổ 14, Tổ 15, ấp Rạch Trúc, xã Trung Thành

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 05/02/2026 đến 17:00:00 ngày 05/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Hộ sử dụng điện chuyên dùng Lò GM Văn Tài , thuộc ấp Rạch Trúc, xã Trung Thành

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 06/02/2026 đến 10:00:00 ngày 06/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Hộ sử dụng điện chuyên dùng Lò GM Văn Tài , thuộc ấp Rạch Trúc, xã Trung Thành

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 06/02/2026 đến 12:00:00 ngày 06/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Hộ sử dụng điện chuyên dùng Trại heo Văn Tài , thuộc ấp Bình Phụng, xã Trung Hiệp

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 06/02/2026 đến 14:30:00 ngày 06/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Hộ sử dụng điện chuyên dùng May Thịnh Phát , thuộc ấp Trung Tín, xã Trung Thành

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 06/02/2026 đến 16:30:00 ngày 06/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Lịch cúp điện Long Hồ

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 2 – 8/2/2026.

Lịch cúp điện Cái Nhum


KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Phước Thới B, tổ NDTQ số 05, ấp Phước Thới B, xã Bình Phước, tĩnh Vĩnh Long

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 03/02/2026 đến 15:00:00 ngày 03/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Phú Thạnh C, tổ NDTQ số 08, ấp Phú Thạnh C, xã Nhơn Phú, tĩnh Vĩnh Long

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 04/02/2026 đến 17:00:00 ngày 04/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Lịch cúp điện Tân Quới

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 2 – 8/2/2026.

