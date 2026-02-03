Lịch cúp điện Tây Ninh (Long An cũ) từ ngày 3 - 8/2/2026: Cắt điện thêm hàng loạt khu dân cư và tuyến đường

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Lịch cúp điện Lâm Đồng (Bình Thuận cũ) từ ngày 28/1 – 1/2/2026: Trong tuần nhiều khu dân cư bị mất điện liên tục GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Bình Thuận cũ sẽ mất điện cả ngày.

Lịch cúp điện Long An cũ

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Long An cũ (lịch cắt điện Long An) từ ngày 3 - 8/2/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch của các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Long An cũ từ ngày 3 - 8/2/2026 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Long An cũ tuần này được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Long An cũ từ ngày 3 - 8/2/2026

Lịch cúp điện Tân An





KHU VỰC: Một phần Lương Văn Hội, phường Tân An, Tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 03/02/2026 đến 11:30:00 ngày 03/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển hạ





KHU VỰC: Một phần Đường Nguyễn Thị Chữ, Phan Đông Sơ, phường Tân An, Tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 03/02/2026 đến 17:00:00 ngày 03/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển hạ





KHU VỰC: Một phần đường Sương Nguyệt Anh, phường Long An, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 03/02/2026 đến 11:30:00 ngày 03/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển hạ





KHU VỰC: Một phần Đường Hùng Vương, một phần đường Huỳnh Văn Tạo, phường Long An, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 03/02/2026 đến 17:00:00 ngày 03/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Công Ty TNHH Hoàng Thành - Số 254 Nguyễn Thị Hạnh, Phường Long An, Tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 03/02/2026 đến 10:30:00 ngày 03/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Công Ty TNHH Bảo Bì Tiên Phong - Số lô H3 đường số 6 CCN Lợi Bình Nhơn, Phường Khánh Hậu, Tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 03/02/2026 đến 11:30:00 ngày 03/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Công ty TNHH Lương thực- Thực phẩm Hoàn Lộc - 444 ấp 1, Phường Long An, Tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 03/02/2026 đến 15:00:00 ngày 03/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: phường Long An, Tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 03/02/2026 đến 16:00:00 ngày 03/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: phường Long An, Tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 16:00:00 ngày 03/02/2026 đến 17:00:00 ngày 03/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần đường Nguyễn Thành Cần, phường Long An, Tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 03/02/2026 đến 11:30:00 ngày 03/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Căn Cứ Cao Đài, phường Long An, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 04/02/2026 đến 17:00:00 ngày 04/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển hạ





KHU VỰC: Một phần đường Nguyễn Thị Bảy, phường Long An, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 04/02/2026 đến 17:00:00 ngày 04/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển hạ





KHU VỰC: Một phần đường Lương Văn Chấn, phường Khánh Hậu, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 04/02/2026 đến 17:00:00 ngày 04/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần đường Huỳnh Văn Nhứt, đường Huỳnh Hữu Thống, đường Nguyễn Văn Rành, phường Long An, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 04/02/2026 đến 17:00:00 ngày 04/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển hạ





KHU VỰC: Công ty TNHH Phước Thiên Hưng - Chi nhánh Long An - 460 ấp Bình Nam, Phường Tân An, Tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 05/02/2026 đến 11:30:00 ngày 05/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Nhà khách Tổng Liên đoàn - Chi nhánh Long An - 139 Nguyễn Thái Bình, Phường Long An, Tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 05/02/2026 đến 17:00:00 ngày 05/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển hạ





KHU VỰC: Công Ty TNHH Xay Xát Chí Công - Ấp 3, Xã Mỹ An, Tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 05/02/2026 đến 11:30:00 ngày 05/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Doanh Nghiệp Tư Nhân Xay Xát Rạch Chánh - Ấp 1, Xã Mỹ An, Tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 05/02/2026 đến 15:30:00 ngày 05/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Công ty TNHH Thu Trường Thịnh - Ấp 5, Phường Khánh Hậu, Tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 05/02/2026 đến 17:00:00 ngày 05/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần đường Nguyễn Văn Rành, KDC Bình An 2, phường Tân An, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 05/02/2026 đến 11:30:00 ngày 05/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần đường Nguyễn Đình Chiểu, phường Long An, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 05/02/2026 đến 11:30:00 ngày 05/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần KDC Đồng Tâm, phường Long An, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 05/02/2026 đến 17:00:00 ngày 05/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần đường Lê Hữu Nghĩa, hẻm 56, hẻm 28 Lê Hữu Nghĩa, đường Nguyễn Kim Công, phường Long An, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/02/2026 đến 11:30:00 ngày 06/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển hạ





KHU VỰC: Một phần đường Huỳnh Văn Gấm, phường Long An, Tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/02/2026 đến 11:30:00 ngày 06/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển hạ





KHU VỰC: Một phần Hẻm 150 + Hẻm 16 - Huỳnh Văn Gấm, phường Long An, Tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 06/02/2026 đến 17:00:00 ngày 06/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển hạ





KHU VỰC: Một phần đường Nguyễn Đình Chiểu, phường Long An, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/02/2026 đến 17:00:00 ngày 06/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển hạ





KHU VỰC: Một phần đường Phan Đình Phùng, phường Long An, Tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 08/02/2026 đến 17:00:00 ngày 08/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: trung tâm kiểm soát bệnh tật số 29 huỳnh văn tạo, phường Long An, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 08/02/2026 đến 17:00:00 ngày 08/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: công ty TNHH MTV Punkood bến tre, CN Long An

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 08/02/2026 đến 16:00:00 ngày 08/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp ngãi lợi, phường Khánh Hậu, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 08/02/2026 đến 17:00:00 ngày 08/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa mạng điện





KHU VỰC: Một phần đường Nguyễn Đại Thời trang, phường Long An, đường Võ Duy Tạo, đường Ngãi Lợi, một phần CCN Lợi Bình Nhon, phường Khánh Hậu, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 08/02/2026 đến 12:00:00 ngày 08/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa mạng điện





KHU VỰC: Một phần đường Nguyễn Đại Thời, phường Long An, đường Võ Duy Tạo, đường Ngãi Lợi, một phần CCN Lợi Bình Nhon, phường Khánh Hậu, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 08/02/2026 đến 08:00:00 ngày 08/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa mạng điện





KHU VỰC: Một phần đường Nguyễn Đại Thời trang, phường Long An, đường Võ Duy Tạo, đường Ngãi Lợi, một phần CCN Lợi Bình Nhon, phường Khánh Hậu, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 11:30:00 ngày 08/02/2026 đến 12:00:00 ngày 08/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa mạng điện





KHU VỰC: Một phần đường TL 833, phường Long An, Tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 08/02/2026 đến 11:30:00 ngày 08/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa mạng điện





Lịch cúp điện Thủ Thừa





KHU VỰC: Toàn bộ Ấp 5, Ấp Cầu Lớn, Ấp Bà Điều, Ấp Bà Từ, Ấp Mỹ Hòa, Ấp Vườn Cò, Ấp Bà Mía, Ấp 1A, Ấp 2A, Ấp 3A và một phần Ấp 4 Xã Mỹ Thạnh; Một phần Ấp 8, Ấp 9 Xã Tân Long; Một phần Ấp 1A, Ấp 2A, Ấp 3A,Ấp 4A, Ấp 11 Xã Thủ Thừa

THỜI GIAN: Từ 05:00:00 ngày 08/02/2026 đến 06:00:00 ngày 08/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa mạng điện





KHU VỰC: Toàn bộ Ấp 5, Ấp Cầu Lớn, Ấp Bà Điều, Ấp Bà Từ, Ấp Mỹ Hòa, Ấp Vườn Cò, Ấp Bà Mía, Ấp 1A, Ấp 2A, Ấp 3A và một phần Ấp 4 Xã Mỹ Thạnh; Một phần Ấp 8, Ấp 9 Xã Tân Long; Một phần Ấp 1A, Ấp 2A, Ấp 3A,Ấp 4A, Ấp 11 Xã Thủ Thừa

THỜI GIAN: Từ 17:00:00 ngày 08/02/2026 đến 18:00:00 ngày 08/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa mạng điện





KHU VỰC: - Toàn bộ Ấp 1, Ấp 7, Ấp 11 Xã Thủ Thừa - Một phần Xã Nhựt Tảo (Ấp 7 Xã Nhị Thành của)

THỜI GIAN: Từ 05:00:00 ngày 08/02/2026 đến 06:00:00 ngày 08/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa mạng điện





KHU VỰC: - Toàn bộ Ấp 1, Ấp 7, Ấp 11 Xã Thủ Thừa - Một phần Xã Nhựt Tảo (Ấp 7 Xã Nhị Thành của)

THỜI GIAN: Từ 17:00:00 ngày 08/02/2026 đến 18:00:00 ngày 08/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa mạng điện





KHU VỰC: Toàn bộ Công ty TNHH TM Ngọc Phương Nam - Ấp Long Thạnh xã Mỹ Thạnh

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 04/02/2026 đến 17:00:00 ngày 04/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa mạng điện





KHU VỰC: Toàn bộ KCN Hòa Bình Ấp 7 Xã Thủ Thừa

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 08/02/2026 đến 17:00:00 ngày 08/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa mạng điện





KHU VỰC: Ấp 3 Nhà Thương, Ấp Cầu Xây dựng, Ấp 1, Ấp 2, Ấp 3, Ấp 4, Ấp 5, Ấp 5A, Ấp 4A, Ấp 2A, Ấp 1A - Xã Thủ Thừa; Một phần Xã Bình Đức

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 08/02/2026 đến 17:00:00 ngày 08/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa mạng điện





KHU VỰC: Toàn bộ Ấp Bình Cang 2, Ấp Bình Lương 1, Ấp Bình Lương 2, Ấp Bình Lương Đông, Ấp Bà Phổ, Ấp Thủ Khoa Thừa 1, Ấp Thủ Khoa Thừa 2

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 08/02/2026 đến 17:00:00 ngày 08/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa mạng điện





KHU VỰC: - Ấp Thủ Khoa Thừa 1, Ấp Thủ Khoa Thừa 2, Ấp Thủ Khoa Thừa 3, Ấp Nhà Dài, Ấp An Hòa 3, Ấp Rạch Đào; Ấp 3 Nhà Thương, Ấp Cầu Xây dựng, Ấp 1, Ấp 2, Ấp 3, Ấp 4, Ấp 5, Ấp 5A, Ấp 4A, Ấp 2A, Ấp 1A - Xã Thủ Thừa - Toàn bộ Ấp Vàm Kinh, Ấp Long Thạnh, Ấp An Hòa 2, Ấp An Hòa 1, Ấp 4, Ấp 3, Ấp 2, Ấp 1 - Xã Mỹ Thạnh

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 08/02/2026 đến 17:00:00 ngày 08/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa mạng điện





KHU VỰC: Toàn bộ Ấp Bình Cang 2 Xã Thủ Thừa; Một phần Ấp 3 Hướng Thọ Phú Phường Long An

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 08/02/2026 đến 17:00:00 ngày 08/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa mạng điện





Lịch cúp điện Đức Hòa





KHU VỰC: một phần xã Đức Lập

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 03/02/2026 đến 17:00:00 ngày 03/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển hạ





KHU VỰC: một phần xã Hòa Khánh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/02/2026 đến 08:45:00 ngày 04/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển hạ





KHU VỰC: một phần xã Hòa Khánh

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 04/02/2026 đến 09:45:00 ngày 04/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển hạ





KHU VỰC: một phần xã Hòa Khánh

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 04/02/2026 đến 10:45:00 ngày 04/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển hạ





KHU VỰC: một phần xã Hòa Khánh

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 04/02/2026 đến 11:45:00 ngày 04/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển hạ





KHU VỰC: một phần xã Hòa Khánh

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 04/02/2026 đến 13:45:00 ngày 04/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển hạ





KHU VỰC: một phần xã Hòa Khánh

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 04/02/2026 đến 14:45:00 ngày 04/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển hạ





KHU VỰC: một phần xã Hòa Khánh

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 04/02/2026 đến 15:45:00 ngày 04/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển hạ





KHU VỰC: một phần xã Hòa Khánh

THỜI GIAN: Từ 16:00:00 ngày 04/02/2026 đến 16:45:00 ngày 04/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển hạ





KHU VỰC: một phần xã Hậu Nghĩa

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 05/02/2026 đến 08:45:00 ngày 05/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển hạ





KHU VỰC: một phần xã Hậu Nghĩa

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 05/02/2026 đến 09:45:00 ngày 05/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển hạ





KHU VỰC: một phần xã Hậu Nghĩa

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 05/02/2026 đến 10:45:00 ngày 05/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển hạ





KHU VỰC: một phần xã Hậu Nghĩa

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 05/02/2026 đến 11:45:00 ngày 05/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển hạ





KHU VỰC: một phần xã Hậu Nghĩa

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 05/02/2026 đến 13:45:00 ngày 05/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển hạ





KHU VỰC: một phần xã Hậu Nghĩa

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 05/02/2026 đến 14:45:00 ngày 05/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển hạ





KHU VỰC: một phần xã Hậu Nghĩa

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 05/02/2026 đến 15:45:00 ngày 05/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển hạ





KHU VỰC: một phần xã Hậu Nghĩa

THỜI GIAN: Từ 16:00:00 ngày 05/02/2026 đến 16:30:00 ngày 05/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển hạ





KHU VỰC: một phần xã Hậu Nghĩa

THỜI GIAN: Từ 16:00:00 ngày 05/02/2026 đến 16:45:00 ngày 05/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển hạ





KHU VỰC: một phần xã Mỹ Hạnh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 05/02/2026 đến 08:45:00 ngày 05/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển hạ





KHU VỰC: một phần xã Mỹ Hạnh

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 05/02/2026 đến 13:45:00 ngày 05/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển hạ





KHU VỰC: một phần xã Mỹ Hạnh

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 05/02/2026 đến 14:45:00 ngày 05/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển hạ





KHU VỰC: một phần xã Mỹ Hạnh

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 05/02/2026 đến 15:45:00 ngày 05/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển hạ





KHU VỰC: một phần xã Mỹ Hạnh

THỜI GIAN: Từ 16:00:00 ngày 05/02/2026 đến 16:45:00 ngày 05/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển hạ





KHU VỰC: một phần xã Hòa Khánh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 05/02/2026 đến 12:00:00 ngày 05/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển hạ





KHU VỰC: một phần xã Hậu Nghĩa

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 05/02/2026 đến 17:00:00 ngày 05/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển hạ





KHU VỰC: một phần xã Đức lập

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/02/2026 đến 11:30:00 ngày 06/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển hạ





KHU VỰC: một phần xã Đức lập

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 02/06/2026 đến 16:30:00 ngày 06/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển hạ





KHU VỰC: một phần xã Hậu Nghĩa

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/02/2026 đến 08:45:00 ngày 06/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển hạ





KHU VỰC: một phần xã Hậu Nghĩa

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 06/02/2026 đến 09:45:00 ngày 06/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển hạ





KHU VỰC: một phần xã Hậu Nghĩa

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 06/02/2026 đến 10:45:00 ngày 06/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển hạ





KHU VỰC: một phần xã Hậu Nghĩa

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 06/02/2026 đến 11:45:00 ngày 06/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển hạ





KHU VỰC: một phần xã Hậu Nghĩa

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 06/02/2026 đến 13:45:00 ngày 06/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển hạ





KHU VỰC: một phần xã Hậu Nghĩa

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 06/02/2026 đến 14:45:00 ngày 06/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển hạ





KHU VỰC: một phần xã Hậu Nghĩa

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 06/02/2026 đến 15:45:00 ngày 06/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển hạ





KHU VỰC: một phần xã Hòa Khánh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/02/2026 đến 08:45:00 ngày 06/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển hạ





KHU VỰC: một phần xã Hòa Khánh

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 06/02/2026 đến 09:45:00 ngày 06/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển hạ





KHU VỰC: một phần xã Hòa Khánh

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 06/02/2026 đến 10:45:00 ngày 06/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển hạ





KHU VỰC: một phần xã Hòa Khánh

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 06/02/2026 đến 11:45:00 ngày 06/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển hạ





KHU VỰC: một phần xã Hòa Khánh

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 06/02/2026 đến 13:45:00 ngày 06/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển hạ





KHU VỰC: một phần xã Hòa Khánh

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 06/02/2026 đến 14:45:00 ngày 06/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển hạ





KHU VỰC: một phần xã Hòa Khánh

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 06/02/2026 đến 15:45:00 ngày 06/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển hạ





KHU VỰC: một phần xã Hòa Khánh

THỜI GIAN: Từ 16:00:00 ngày 06/02/2026 đến 16:45:00 ngày 06/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển hạ





KHU VỰC: một phần xã Mỹ Hạnh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/02/2026 đến 08:45:00 ngày 06/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển hạ





KHU VỰC: một phần xã Mỹ Hạnh

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 06/02/2026 đến 13:45:00 ngày 06/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển hạ





KHU VỰC: một phần xã Mỹ Hạnh

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 02/06/2026 đến 14:45:00 ngày 06/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển hạ





KHU VỰC: một phần xã Mỹ Hạnh

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 06/02/2026 đến 15:45:00 ngày 06/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển hạ





KHU VỰC: một phần xã Mỹ Hạnh

THỜI GIAN: Từ 16:00:00 ngày 06/02/2026 đến 16:45:00 ngày 06/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển hạ





Lịch cúp điện Cần Giuộc

KHU VỰC: Trạm T2A/3 Vĩnh Phước: ( khu vực đường Bờ Đế ) Một phần ấp Vĩnh Phước, xã Phước Lý, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 03/02/2026 đến 11:30:00 ngày 03/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển hạ





KHU VỰC: Trạm KTĐC Long Phú 1: Một phần Khu tái định cư Long Phú, ấp Long Phú, xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 03/02/2026 đến 17:00:00 ngày 03/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Công ty TNHH TM DV Hiệp Nhân, Công Ty TNHH Phạm Út Ba, ấp Hòa Thuận 1, xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 03/02/2026 đến 08:45:00 ngày 03/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: HNT Phan Thị Mỹ Trinh, ấp Phước Thuận, xã Cần Giuộc, Tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 03/02/2026 đến 09:45:00 ngày 03/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm Bệnh Viện: ( khu vực từ Cây Xăng Thị Trấn đến đường Lãnh Bình Thái ) Một phần ấp 2, xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 03/02/2026 đến 10:45:00 ngày 03/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Nhánh Sơn CTy Hồng Bé, ấp Kim Điền, xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 03/02/2026 đến 11:45:00 ngày 03/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Nhánh Nhánh HKD Trần Thị Phương, ấp Kim Điền, xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 03/02/2026 đến 14:30:00 ngày 03/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Nhánh Nhánh Cơ sở Trần Hữu Phước, ấp Kim Điền, xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 14:45:00 ngày 03/02/2026 đến 15:30:00 ngày 03/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Nhánh Sơn CTy TNHH Việt Quốc Nguyên, ấp Kim Định, xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 16:00:00 ngày 03/02/2026 đến 16:45:00 ngày 03/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: NHánh T18/1 Lộ Hủ Tiếu 1: (Khu vực đường Kênh Xuân Lan ): Một phần ấp Trọng, xã Phước Lý; Phước Hưng 2 xã Mỹ Lộc, Tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 04/02/2026 đến 11:30:00 ngày 04/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa mạng điện





KHU VỰC: Trạm T8/8 Phước Lâm ( Khu vực đường Lương Văn Tiên ): Một phần Ấp Lộc Tiền, Phước Kế xã Mỹ Lộc, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 04/02/2026 đến 17:00:00 ngày 04/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Nhánh Nhánh HNT Ngô Thị Út, ấp Phước Thới xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/02/2026 đến 09:30:00 ngày 04/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: HNT Đoàn Huỳnh Phúc, ấp Phước Thới xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 09:40:00 ngày 04/02/2026 đến 10:20:00 ngày 04/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Nhánh Sơn HNT Nguyễn Hoàng Lâm, ấp Mương Chày, xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 10:45:00 ngày 04/02/2026 đến 11:30:00 ngày 04/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Nhánh Nhánh HNT Nguyễn Minh Hoàng, ấp 3, xã Phước Vĩnh Tây, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 04/02/2026 đến 14:30:00 ngày 04/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Nhánh Nhánh HNT Nguyễn Minh Hoàng, ấp 3, xã Phước Vĩnh Tây, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 14:45:00 ngày 04/02/2026 đến 15:45:00 ngày 04/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Nhánh Ngược HNT Ngô Văn Sáu, ấp 3, xã Phước Vĩnh Tây, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 16:00:00 ngày 04/02/2026 đến 17:00:00 ngày 04/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm T169/1 Phước Lâm: ( Khu vực gần đầu đường Kênh 6 Mét trên trục đường ĐT835) Một phần ấp Phước Hưng 2, xã Mỹ Lộc, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 05/02/2026 đến 17:00:00 ngày 05/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm T173 Năm Nhẫn: ( Khu vực gần đầu đường Kênh 6 Mét trên trục đường ĐT835) Một phần ấp Phước Hưng 2, xã Mỹ Lộc, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 05/02/2026 đến 17:00:00 ngày 05/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Nhánh Phản HKD Nguyễn Văn Hiệu, Ấp Tân Quang 2, xã Tân Tập, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 05/02/2026 đến 09:30:00 ngày 05/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Nhánh Nhánh HKD Huỳnh Văn Dương, Ấp Tân Quang 2, xã Tân Tập, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 09:45:00 ngày 05/02/2026 đến 10:30:00 ngày 05/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Nhang Nộ Hộ Nuôi Tôm Trần Văn Quận, Ấp Tân Quí, xã Tân Tập, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 10:45:00 ngày 05/02/2026 đến 11:45:00 ngày 05/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Nhánh Sơn Công ty Cổ phần thương mại Hải Dương Long An, Ấp Tân Quí, xã Tân Tập, Tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 05/02/2026 đến 14:30:00 ngày 05/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Nhánh Sơn HNT Nguyễn Thị Út Nhỏ, Ấp Tân Hòa, xã Tân Tập, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 14:45:00 ngày 05/02/2026 đến 15:45:00 ngày 05/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Nhánh Sơn Ban QLDA DTXD Huyện Cần Giuộc, Ấp Tân Chánh, xã Tân Tập, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 16:00:00 ngày 05/02/2026 đến 17:00:00 ngày 05/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm T56 Đông Bình 2: Một phần ấp Đông Bình, xã Tân Tập, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 06/02/2026 đến 11:30:00 ngày 06/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm T17/15 Đông Bình 1: Một phần ấp Đông Bình, xã Tân Tập, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 06/02/2026 đến 15:00:00 ngày 06/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm T54 Tân Tập: Một phần ấp Tân Hòa, xã Tân Tập, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 06/02/2026 đến 17:00:00 ngày 06/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Nhánh Nhánh HNT Nguyễn Thị Khéo, ấp Thạnh Trung, xã Tân Tập, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/02/2026 đến 09:00:00 ngày 06/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Nhánh Nhánh HNT HNT Nguyễn Thành Sang, ấp Thạnh Trung, xã Tân Tập, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 09:15:00 ngày 06/02/2026 đến 10:15:00 ngày 06/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Nhánh Nhánh HNT HNT Hộ Nuôi Tôm Nguyễn Thành Chính, ấp Đông Bình, xã Tân Tập, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 06/02/2026 đến 11:30:00 ngày 06/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Nhánh Sơn HNT Nguyễn Hồng Hải, ấp Đông An, xã Tân Tập, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 06/02/2026 đến 14:15:00 ngày 06/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Nhánh Nhánh HNT Đặng Hoàng Trọng, ấp Đông Bình, xã Tân Tập, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 06/02/2026 đến 15:30:00 ngày 06/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Nhánh Sơn HNT Trần Văn Trên, ấp Vĩnh Thạnh, xã Tân Tập, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 16:00:00 ngày 06/02/2026 đến 17:00:00 ngày 06/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Nhánh Sơn Công Ty CP ĐT & PT Nông nghiệp Công Nghệ cao LA, ấp 2, xã Phước Vĩnh Tây, Tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 07/02/2026 đến 09:00:00 ngày 07/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Nhánh Sơn Hãng CP Thế Giới Di Động, ấp Long Hậu 3, xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 09:20:00 ngày 07/02/2026 đến 10:20:00 ngày 07/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Nhánh Nhánh CN CTY TNHH Các SP Tối Ưu Việt Nam tại LA, ấp Long Hậu 3, xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 07/02/2026 đến 11:30:00 ngày 07/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Nhánh Sơn Công Ty TNHH MTV TLN, ấp Long Hậu 3, xã Cần Giuộc, Tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 07/02/2026 đến 14:30:00 ngày 07/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Nhánh Sơn Công Ty CP DT XD Hòa Bình, ấp Long Hậu 3, xã Cần Giuộc, Tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 14:45:00 ngày 07/02/2026 đến 15:45:00 ngày 07/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Nhánh Sơn Công Ty CP Hiệp Phú, Đường số 1 KCN Long Hậu, ấp Long Hậu 3, xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 16:00:00 ngày 07/02/2026 đến 17:00:00 ngày 07/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Nhánh Sơn Phước Lý: Toàn bộ Ấp Phú Thành, Phú Ân, một phần Ấp Phước Lý, Vĩnh Phước, xã Phước Lý, Tỉnh Tây Ninh; Một phần Ấp 3B, xã Mỹ Yên, Tỉnh Tây Ninh ( Ấp 3B, xã Phước Lợi, huyện Bến Lức, tỉnh Long An "Cũ")

THỜI GIAN: Từ 05:00:00 ngày 08/02/2026 đến 05:30:00 ngày 08/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa mạng điện





KHU VỰC: Nhánh Sơn Phước Lý: Toàn bộ Ấp Phú Thành, Phú Ân, một phần Ấp Phước Lý, Vĩnh Phước, xã Phước Lý, Tỉnh Tây Ninh; Một phần Ấp 3B, xã Mỹ Yên, Tỉnh Tây Ninh ( Ấp 3B, xã Phước Lợi, huyện Bến Lức, tỉnh Long An "Cũ")

THỜI GIAN: Từ 18:30:00 ngày 08/02/2026 đến 19:00:00 ngày 08/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa mạng điện





KHU VỰC: Pad chính Xoài Đôi Phước Lý: ( khu vực từ Cầu Tràm đến Ngã Tư Phước Lý ) Một phần Phước Lý, Vĩnh Phước, xã Phước Lý, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 18:30:00 ngày 08/02/2026 đến 19:00:00 ngày 08/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa mạng điện





KHU VỰC: Pad chính Xoài Đôi Phước Lý: ( khu vực từ Cầu Tràm đến Ngã Tư Phước Lý ) Một phần Phước Lý, Vĩnh Phước, xã Phước Lý, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 05:00:00 ngày 08/02/2026 đến 05:30:00 ngày 08/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa mạng điện





Lịch cúp điện Kiến Tường





KHU VỰC: Trạm Lê Trường Sơn 2 Tại trụ T01A Nr Kênh Kháng Chiến, Tuyến 477MH, ấp 6, xã Mộc Hóa, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 03/02/2026 đến 09:30:00 ngày 03/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm Bùi Phú Tráng Tại trụ T3/1 Nr Bùi Văn Nhàn, Tuyến 477 MH, ấp 6, xã Mộc Hóa, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 03/02/2026 đến 11:30:00 ngày 03/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm Bùi Văn An Tại trụ T01 Nr Bùi Văn An, Tuyến 477 MH, ấp 6, xã Mộc Hóa, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 03/02/2026 đến 14:00:00 ngày 03/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm Phan Thanh Chăm 2 Tại trụ T09 Nr Phan Thanh Chăm 2, Tuyến 477 MH, ấp 6, xã Mộc Hóa, Tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 03/02/2026 đến 15:00:00 ngày 03/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm Bùi Phú Cường Tại trụ T05 Nr Bùi Phú Cường, Tuyến 477 MH, ấp 6, xã Mộc Hóa, Tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 03/02/2026 đến 16:30:00 ngày 03/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm Bùi Văn Biểu Tại trụ T01 Nr Bùi Văn Biểu, Tuyến 477 MH, ấp 6, xã Mộc Hóa, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 04/02/2026 đến 08:30:00 ngày 04/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm Phạm Ngọc Đậm Tại trụ T01 Nr Bờ Bắc Kinh 79, Tuyến 477 MH, xã Mộc Hóa, Tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 04/02/2026 đến 11:30:00 ngày 04/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm Phạm Ngọc Bưởi Tại trụ T02 Nr Bùi Thanh Điện, Tuyến 477MH, xã Mộc Hóa, Tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 04/02/2026 đến 14:00:00 ngày 04/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm Bùi Thanh Điện Tại trụ T07 Nr Bùi Thanh Điện, Tuyến 477MH, xã Mộc Hóa, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 04/02/2026 đến 15:00:00 ngày 04/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm Dương Hoàng Nhân Tại trụ T06 Nr Bùi Thanh Điện, Tuyến 477 MH, xã Mộc Hóa, Tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 04/02/2026 đến 16:30:00 ngày 04/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm Nguyễn Thanh Trung Tại trụ T02 Nr Nguyễn Thanh Trung, Tuyến 471 MH, ấp Gò Dồ Nhỏ, xã Mộc Hóa, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 05/02/2026 đến 08:30:00 ngày 05/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm Trần Thanh Tùng Tại trụ T01 Nr Trần Thanh Tùng, Tuyến 471 MH, xã Mộc Hóa, Tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 05/02/2026 đến 09:30:00 ngày 05/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm Huỳnh Tấn Tre Tại trụ T05 Nr Huỳnh Tấn Tre, Tuyến 471 MH, xã Mộc Hóa, Tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 05/02/2026 đến 11:30:00 ngày 05/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm Huỳnh Tấn Nghĩa Tại trụ T01 Nr Huỳnh Tấn Nghĩa, Tuyến 471 MH, ấp Mây Rắc, xã Bình Hòa, Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 05/02/2026 đến 14:30:00 ngày 05/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm Võ Ngọc Khánh Tại trụ T01 Nr Võ Ngọc Khánh, Tuyến 471 MH, ấp Gò Dồ Nhỏ, xã Bình Hòa, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 05/02/2026 đến 15:30:00 ngày 05/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm Trần Thiện Diệm Tại trụ T01 Nr Trần Thiện Diệm, Tuyến 471 MH, ấp Mây lộc, xã Bình Hòa, Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 05/02/2026 đến 16:30:00 ngày 05/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm T2 TB Bình Hiệp, Ấp Ông Nhân Tây, Xã Bình Hiệp, Tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 06/02/2026 đến 09:30:00 ngày 06/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm T198 Định Cư 1 Một phần Gò Tranh, xã Bình Hiệp, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 06/02/2026 đến 11:30:00 ngày 06/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm T7 Cái Đôi Đông Một phần Áp Cái Đôi Đông, xã Bình Hiệp, Tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 06/02/2026 đến 15:00:00 ngày 06/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tại Trạm biến áp T71 Cụm DCVL Thạnh Trị Một phần ấp 2, xã Bình Hiệp, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 06/02/2026 đến 16:30:00 ngày 06/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tại trụ T2 Nr Kinh Đường Bàng Trái tới trụ T15 Nr TB Đoàn Tấn Quang, ấp Mây Rắc, xã Bình Hòa, Tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/02/2026 đến 16:00:00 ngày 06/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Bến Lức





KHU VỰC: Một phần ấp 3 Nhựt Chánh xã Bình Đức

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 03/02/2026 đến 08:45:00 ngày 03/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp 2 Nhựt Chánh xã Bình Đức

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 03/02/2026 đến 09:45:00 ngày 03/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp 1 Nhựt Chánh xã Bình Đức

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 03/02/2026 đến 10:45:00 ngày 03/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Lò Gạch Long Hiệp xã Mỹ Yên

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 03/02/2026 đến 11:45:00 ngày 03/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Chánh Long Hiệp xã Mỹ Yên

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 03/02/2026 đến 13:45:00 ngày 03/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Ấp 1 Phước Vân xã Long Cang

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 03/02/2026 đến 14:45:00 ngày 03/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Phước Toàn Long Hiệp xã Mỹ Yên

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 03/02/2026 đến 15:45:00 ngày 03/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Voi Lá Long Hiệp xã Mỹ Yên

THỜI GIAN: Từ 16:00:00 ngày 03/02/2026 đến 16:45:00 ngày 03/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp 3B Phước Lợi xã Mỹ Yên

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 03/02/2026 đến 08:45:00 ngày 03/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp 3B Phước Lợi xã Mỹ Yên

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 03/02/2026 đến 09:45:00 ngày 03/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp 3A Phước Lợi xã Mỹ Yên

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 03/02/2026 đến 10:45:00 ngày 03/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp 2 Phước Lợi xã Mỹ Yên

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 03/02/2026 đến 11:45:00 ngày 03/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp 2 Phước Lợi xã Mỹ Yên

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 03/02/2026 đến 13:45:00 ngày 03/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp 1 xã Mỹ Yên

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 03/02/2026 đến 14:45:00 ngày 03/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp 3 xã Mỹ Yên

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 03/02/2026 đến 15:45:00 ngày 03/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Long Bình Long Hiệp xã Mỹ Yên

THỜI GIAN: Từ 16:00:00 ngày 03/02/2026 đến 16:45:00 ngày 03/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Công ty TNHH MTV Phú An Thạnh - Long An (PB06060058189)-ấp 3 An Thạnh -xã Bến Lức

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 03/02/2026 đến 10:00:00 ngày 03/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Công ty TNHH MTV TM DV SX Tân Long Giang (PB06060023262)-ấp 9 Lương Hòa -xã Lương Hòa

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 03/02/2026 đến 12:00:00 ngày 03/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Công ty TNHH Năng Lượng ăn Công nghiệp Cơm Việt Long An (PB06060068308)-ấp 4 An Thạnh -xã Bến Lức

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 03/02/2026 đến 14:30:00 ngày 03/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Công ty TNHH MTV TM và Du lịch Phạm Minh Nhựt (PB06060048466)-ấp Bến Lức 5 -xã Bến Lức

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 03/02/2026 đến 16:00:00 ngày 03/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trung tâm Y tế Khu vực Bến Lức (PB06060002497)-ấp Bến Lức 3 -xã Bến Lức

THỜI GIAN: Từ 16:10:00 ngày 03/02/2026 đến 17:00:00 ngày 03/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: CN Công ty CP Nguyên Thịnh - Nhà máy bê tông Nguyên Thịnh số 1 (PB06060020726)-ấp Thanh Hiệp -xã Bến Lức

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 03/02/2026 đến 09:00:00 ngày 03/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Công ty TNHH MTV Phương Nam - Bến Lức (PB06060036162)-ấp 3 Tân Bửu-xã Lương Hòa

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 03/02/2026 đến 10:00:00 ngày 03/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Công Ty TNHH Thương Mại Tôn Thép Thuận Phát (PB06060046567)-ấp 3 Tân Bửu-xã Lương Hòa

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 03/02/2026 đến 10:30:00 ngày 03/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Công ty TNNH Ngôi Sao May Mắn (PB06060019234)-ấp 3 Tân Bửu-xã Lương Hòa

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 03/02/2026 đến 11:10:00 ngày 03/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: CN Công ty TNHH Thương Mại - Sản xuất Cơ khí Quốc Thanh (PB06060034345)-ấp 2 Tân Bửu-xã Lương Hòa

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 03/02/2026 đến 14:30:00 ngày 03/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Công ty TNHH Máy Móc Vĩnh Sáng (PB06060029672)-ấp 3 Tân Bửu-xã Lương Hòa

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 03/02/2026 đến 16:00:00 ngày 03/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Công ty Cổ Phần 715 (PB06060020880)-ấp 3 Thanh Phú-xã Bến Lức

THỜI GIAN: Từ 16:10:00 ngày 03/02/2026 đến 17:00:00 ngày 03/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp 9 xã Lương Hòa

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/02/2026 đến 08:45:00 ngày 04/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp 6A xã Lương Hòa

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 04/02/2026 đến 09:45:00 ngày 04/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp 6A xã Lương Hòa

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 04/02/2026 đến 10:45:00 ngày 04/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp 5B Lương Bình xã Thạnh Lợi

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 04/02/2026 đến 11:45:00 ngày 04/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp 4 Lương Bình xã Thạnh Lợi

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 04/02/2026 đến 13:45:00 ngày 04/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp 9 xã Lương Hòa

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 04/02/2026 đến 14:45:00 ngày 04/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp 10 xã Lương Hòa

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 04/02/2026 đến 15:45:00 ngày 04/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp 10 xã Lương Hòa

THỜI GIAN: Từ 16:00:00 ngày 04/02/2026 đến 16:45:00 ngày 04/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Thanh Hiệp xã Bến Lức

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/02/2026 đến 08:45:00 ngày 04/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp 4 xã Lương Hòa

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 04/02/2026 đến 09:45:00 ngày 04/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp 4 xã Lương Hòa

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 04/02/2026 đến 10:45:00 ngày 04/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp 3 xã Lương Hòa

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 04/02/2026 đến 11:45:00 ngày 04/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp 5 xã Lương Hòa

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 04/02/2026 đến 13:45:00 ngày 04/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp 7 xã Lương Hòa

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 04/02/2026 đến 14:45:00 ngày 04/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp 7 xã Lương Hòa

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 04/02/2026 đến 15:45:00 ngày 04/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp 6 xã Lương Hòa

THỜI GIAN: Từ 16:00:00 ngày 04/02/2026 đến 16:45:00 ngày 04/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Công ty TNHH Đăng Khoa Việt Nam (PB06060002767)-ấp Bến Lức 6 -xã Bến Lức

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/02/2026 đến 11:00:00 ngày 04/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Công ty TNHH MTV SX TM Trương Song Long An (PB06060025695)-ấp Thanh Phú -xã Bến Lức

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 04/02/2026 đến 12:00:00 ngày 04/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Công ty CP ĐT XD và PT HT Phú An (PB06060057743)-ấp 4 Thạnh Đức -xã Bình Đức

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 04/02/2026 đến 16:30:00 ngày 04/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp 5 Thạnh Lợi xã Thạnh Lợi

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 05/02/2026 đến 12:00:00 ngày 05/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp 5, 6 Thạnh Đức xã Bình Đức

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 05/02/2026 đến 17:00:00 ngày 05/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Tấn Long Thành Phú xã Bến Lức

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 05/02/2026 đến 08:45:00 ngày 05/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp 1A Thanh Phú xã Bến Lức

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 05/02/2026 đến 09:45:00 ngày 05/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp 1B Thanh Phú xã Bến Lức

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 05/02/2026 đến 10:45:00 ngày 05/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp 4 Thanh Phú xã Bến Lức

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 05/02/2026 đến 11:45:00 ngày 05/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp 4 Thanh Phú xã Bến Lức

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 05/02/2026 đến 13:45:00 ngày 05/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp 4 Thanh Phú xã Bến Lức

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 05/02/2026 đến 14:45:00 ngày 05/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Bến Lức 7 xã Bến Lức

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 05/02/2026 đến 10:00:00 ngày 05/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp 4 Phước Lợi xã Mỹ Yên

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 05/02/2026 đến 12:00:00 ngày 05/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Phước Tĩnh Long Hiệp xã Mỹ Yên

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 05/02/2026 đến 15:00:00 ngày 05/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần KDC Đường 10 ấp Bến Lức 3 xã Bến Lức

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 05/02/2026 đến 17:00:00 ngày 05/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Công ty TNHH XD Tư vấn-TM Nguyên Phú (PB06060057609)-ấp 4 Mỹ Yên -xã Mỹ Yên

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 05/02/2026 đến 09:00:00 ngày 05/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: HKD Võ Phước Thiện (PB06060075697)-ấp 7B Mỹ Yên -xã Mỹ Yên

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 05/02/2026 đến 11:00:00 ngày 05/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Công ty đô thị Bến Lức (PB06060037007)-ấp Thanh Hiệp-xã Bến Lức

THỜI GIAN: Từ 11:10:00 ngày 05/02/2026 đến 12:00:00 ngày 05/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Công ty Cổ phần Tân Đồng Tiến (PB06060018508) ấp 5 Thạnh Đức -xã Bình Đức)

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 05/02/2026 đến 17:00:00 ngày 05/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Công ty Cổ phần Hóa Dầu Mekong- ấp 3 An Thạnh xã Bến Lức

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/02/2026 đến 10:00:00 ngày 06/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Công ty CP Thực Phẩm Ban Mai Xanh Long An- KCN Phú An Thạnh xã Bến Lức

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 06/02/2026 đến 12:00:00 ngày 06/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: TBA 630 kVA Công ty TNHH Xây dựng Cố Vấn Đầu Tư Kiến Phong- KCN Phú An Thạnh xã Bến Lức

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 06/02/2026 đến 15:00:00 ngày 06/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Chi nhánh Công ty TNHH Vận tải lo dầu Vĩ Phong tại tỉnh Long An- ấp 3 An Thạnh xã Bến Lức

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 06/02/2026 đến 17:00:00 ngày 06/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Công ty Cổ Phần 715 (PB06060020879)-ấp 1B An Thạnh -xã Bến Lức

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/02/2026 đến 10:00:00 ngày 06/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Công ty Cổ Phần 715 (PB06060020881)-ấp 5 Mỹ Yên -xã Mỹ Yên

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 06/02/2026 đến 12:00:00 ngày 06/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Công ty Cổ phần Thép Việt Thành Long An (PB06060020837 ấp Voi Lá -xã Mỹ Yên)

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 06/02/2026 đến 17:00:00 ngày 06/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: CN Công ty TNHH MTV Điện tái tạo Mỹ Phước xã Bến Lức

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 06/02/2026 đến 16:00:00 ngày 06/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa mạng điện





KHU VỰC: Một phần ấp 2 An Thạnh xã Bến Lức

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 07/02/2026 đến 06:30:00 ngày 07/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa mạng điện





KHU VỰC: Một phần ấp Bến Lức 3, 7 xã Bến Lức

THỜI GIAN: Từ 16:30:00 ngày 07/02/2026 đến 17:00:00 ngày 07/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa mạng điện





KHU VỰC: Một phần ấp Bến Lức 3, 7,10 xã Bến Lức và một phần Ấp Voi Lá, ấp Lò Gạch xã Mỹ Yên

THỜI GIAN: Từ 16:30:00 ngày 07/02/2026 đến 17:00:00 ngày 07/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa mạng điện





Lịch cúp điện Cần Đước





KHU VỰC: Một phần ấp 12, 22 xã Cần Đước

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 03/02/2026 đến 09:30:00 ngày 03/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp 22 xã Cần Đước

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 03/02/2026 đến 09:30:00 ngày 03/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp 8, 13 xã Cần Đước

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 03/02/2026 đến 11:30:00 ngày 03/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Đông Trung, Đông Nhất xã Cần Đước

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 03/02/2026 đến 11:30:00 ngày 03/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp 3 xã Tân Lân

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 03/02/2026 đến 15:00:00 ngày 03/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Long Hưng xã Long Hựu

THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 03/02/2026 đến 17:00:00 ngày 03/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Rạch Bộng xã Tân Lân

THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 04/02/2026 đến 17:00:00 ngày 04/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Rạch Bộng xã Tân Lân

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 04/02/2026 đến 15:00:00 ngày 04/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Tân Mỹ xã Mỹ Lê

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 04/02/2026 đến 15:00:00 ngày 04/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Cầu Tam Bình xã Mỹ Lê

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 04/02/2026 đến 11:30:00 ngày 04/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp 9 xã Mỹ Lệ

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 04/02/2026 đến 11:30:00 ngày 04/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp 9 xã Mỹ Lệ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/02/2026 đến 09:30:00 ngày 04/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp 2, 6 xã Rạch Kiến

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 05/02/2026 đến 09:30:00 ngày 05/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp 2 xã Rạch Kiến

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 05/02/2026 đến 09:30:00 ngày 05/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp 6 xã Rạch Kiến

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 05/02/2026 đến 11:30:00 ngày 05/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp 13 xã Long Cang

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 05/02/2026 đến 15:00:00 ngày 05/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp 7, 8 xã Rạch Kiến

THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 05/02/2026 đến 17:00:00 ngày 05/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp 7 xã Rạch Kiến và một phần ấp 11 xã Long Cang

THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 05/02/2026 đến 17:00:00 ngày 05/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần KDC NT Ấp 3 Phước Đông

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/02/2026 đến 09:30:00 ngày 06/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần KDC NT Ấp 1 Phước Đông 2

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 06/02/2026 đến 11:30:00 ngày 06/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp 1 xã Tân Lân

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 06/02/2026 đến 15:00:00 ngày 06/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp 1, 2 xã Tân Lân

THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 02/06/2026 đến 17:00:00 ngày 06/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Công Ty Cổ Phần Cơ Khí Xây Dựng Thuận Nghĩa Thành

THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 06/02/2026 đến 17:00:00 ngày 06/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Công ty TNHH MTV Cầu Nổi (50kVA)

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 06/02/2026 đến 15:00:00 ngày 06/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Hộ Nuôi Tôm Phạm Thị Nhanh (100Kva)

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 06/02/2026 đến 12:00:00 ngày 06/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Hộ Nuôi Tôm Châu Thị Phước

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 06/02/2026 đến 10:30:00 ngày 06/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trại nuôi tôm Nguyễn Ngọc Phong

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/02/2026 đến 09:00:00 ngày 06/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Tân Thạnh





KHU VỰC: Kinh 30/4 – Ấp Đá Biên xã Tân Thạnh, Tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 03/02/2026 đến 15:00:00 ngày 03/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Kinh Hải Vụ, Kinh Đá Biên – Ấp Hải Vụ và Ấp Đá Biên xã Tân Thạnh, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/02/2026 đến 16:00:00 ngày 04/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tuyến dân cư Tân Lập - Ấp Cây Sao, Bằng Lăng, xã Nhon Hòa Lập, Tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 05/02/2026 đến 11:30:00 ngày 05/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Kinh Ranh 2 xã - Ấp Nguyễn Tán, Kênh Nhà Ngã, xã Nhon Hòa Lập, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 05/02/2026 đến 16:00:00 ngày 05/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm HSX Nguyễn Trọng Thùy - Ấp Nhon Hòa xã Hậu Thạnh, Tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 05/02/2026 đến 17:00:00 ngày 05/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa mạng điện





KHU VỰC: Trạm HSX Nguyễn Văn Tĩnh - Ấp Nhon Hòa, xã Hậu Thạnh, Tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 05/02/2026 đến 17:00:00 ngày 05/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa mạng điện





KHU VỰC: Đường Kinh 7000 - Ấp Bảy Ngàn, xã Nhon Ninh; Đường Kinh Nhà Ngã - Ấp Kinh Nhà Ngã Xã Khôn Hoà Lập; Tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/02/2026 đến 16:00:00 ngày 06/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Tân Trụ

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 3 – 8/2/2026.

Lịch cúp điện Đức Huệ





KHU VỰC: Một phần ấp An Hiệp, An Thuận, xã An Ninh Khu vực Từ T1 đến T22 rẽ nhánh An Ninh Tây

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 03/02/2026 đến 11:30:00 ngày 03/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa mạng điện





KHU VỰC: Một phần ấp Lộc Thạnh, xã An Ninh khu vực trạm T6 nhánh T6 Ông cần

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 03/02/2026 đến 11:30:00 ngày 03/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Lộc Thạnh, xã An Ninh , khu vực phản lực Xóm Đũa

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 03/02/2026 đến 17:00:00 ngày 03/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Lộc Thạnh, xã An Ninh khu vực trạm T5/1 nhánh An Hòa

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 03/02/2026 đến 17:00:00 ngày 03/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Hòa Hiệp 2, xã Hiệp Hòa, khu vực keo Hòa Hiệp 2.2

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/02/2026 đến 16:00:00 ngày 04/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa mạng điện





KHU VỰC: Một phần ấp Mỹ Thạnh Bắc, xã Mỹ Quý, khu vực Trạm T199 tuyến 478 Đức huệ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 05/02/2026 đến 11:30:00 ngày 05/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Mỹ Thạnh Bắc, xã Mỹ Quý, khu vực trạm T14 ấp 5 Mỹ Thạnh Bắc

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 05/02/2026 đến 17:00:00 ngày 05/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Mỹ Thuận, xã Mỹ Quý, khu vực từ T25 đến T47 phân nhánh Cây Trâm

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/02/2026 đến 11:30:00 ngày 06/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Mỹ Thuận, xã Mỹ Quý, khu vực từ T1 đến T12 nhánh Ông Bảo

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 06/02/2026 đến 17:00:00 ngày 06/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp 4, 5, 6 xã Mỹ Quý, khu vực cung cấp Cốc Rinh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 07/02/2026 đến 17:00:00 ngày 07/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa mạng điện





Lịch cúp điện Thạnh Hóa





KHU VỰC: Một phần ấp Đông Hoá, ấp Công Trường - xã Tân Tây

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/02/2026 đến 11:30:00 ngày 04/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: HKD Phùng Văn Dân

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 05/02/2026 đến 09:30:00 ngày 05/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: TB Ấp 3 Thạnh An

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 05/02/2026 đến 15:00:00 ngày 05/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Cty Vĩnh Hằng

THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 05/02/2026 đến 17:00:00 ngày 05/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Thép Bảo Khang

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 07/02/2026 đến 12:00:00 ngày 07/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Vĩnh Hưng

KHU VỰC: Cây Xăng Bình Châu

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/02/2026 đến 11:30:00 ngày 04/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Bình Châu - xã Tuyên Bình

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/02/2026 đến 11:30:00 ngày 04/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Bàu Sen - xã Khánh Hưng

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 04/02/2026 đến 16:30:00 ngày 04/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp 3 xã Tuyên Bình

THỜI GIAN: Từ 08:05:00 ngày 05/02/2026 đến 15:55:00 ngày 05/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Bàu Sen - xã Khánh Hưng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 05/02/2026 đến 16:30:00 ngày 05/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Cả Nga - xã Vĩnh Hưng

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 06/02/2026 đến 09:15:00 ngày 06/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Láng Lớn - xã Khánh Hưng

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 06/02/2026 đến 10:45:00 ngày 06/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Láng Lớn - xã Khánh Hưng

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 06/02/2026 đến 11:45:00 ngày 06/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Tà Nu - xã Khánh Hưng

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 06/02/2026 đến 14:45:00 ngày 06/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Sậy Jam - xã Khánh Hưng

THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 06/02/2026 đến 16:15:00 ngày 06/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Láng Lớn - xã Khánh Hưng

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 07/02/2026 đến 07:45:00 ngày 07/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Láng Lớn - xã Khánh Hưng

THỜI GIAN: Từ 16:15:00 ngày 07/02/2026 đến 16:30:00 ngày 07/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Tân Hưng





KHU VỰC: Một phần ấp 6, ấp 7, xã Vĩnh Thạnh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 05/02/2026 đến 16:00:00 ngày 05/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trang trại thủy sản Thạnh Hưng, xã Vĩnh Thạnh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/02/2026 đến 09:30:00 ngày 06/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tổ hợp tác động điện Tập đoàn 2, xã Hưng Điền

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 06/02/2026 đến 11:30:00 ngày 06/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tổ hợp tác số điện tổ Số 32, xã Hưng Điền

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 06/02/2026 đến 14:30:00 ngày 06/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: TTổ Hợp Tác Anh Đào I, xã Vĩnh Thạnh

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 06/02/2026 đến 16:30:00 ngày 06/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Tầm Vu





KHU VỰC: Hộ TSTL Nguyễn Thi Khuê, ấp An Thạnh, xã Tầm Vu

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 04/02/2026 đến 08:00:00 ngày 04/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Hộ TSTL Huỳnh Dương Tuấn Khanh, ấp An Thạnh, xã Tầm Vu

THỜI GIAN: Từ 08:10:00 ngày 04/02/2026 đến 08:40:00 ngày 04/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Hộ TSTL Nguyễn Thành Lâm, ấp An Bình, xã Tầm Vu

THỜI GIAN: Từ 08:50:00 ngày 04/02/2026 đến 09:20:00 ngày 04/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Hộ Cơ sở thu mua Thanh Long Tài Huy, ấp Bình An, xã Tầm Vu

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 04/02/2026 đến 10:00:00 ngày 04/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Hộ HKD Nguyễn Thế Tài, ấp Bình Trị 1, xã Tầm Vu

THỜI GIAN: Từ 10:10:00 ngày 04/02/2026 đến 11:10:00 ngày 04/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Hộ TSTL Huỳnh Hữu Tiền 1, ấp An Thạnh, xã Tầm Vu

THỜI GIAN: Từ 11:20:00 ngày 04/02/2026 đến 11:50:00 ngày 04/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Hộ CS Thu mua Thanh Long Thịnh Phát, Ấp Bình Trị 1, xã Tầm Vu

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 04/02/2026 đến 14:30:00 ngày 04/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Hộ Cty TNHH SX Tùng Phát, ấp Bình Trị 1, xã Tầm Vu

THỜI GIAN: Từ 14:40:00 ngày 04/02/2026 đến 15:10:00 ngày 04/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Hộ HKD Trần Thị Út Oanh, ấp Bình Trị 1, xã Tầm Vu

THỜI GIAN: Từ 15:20:00 ngày 04/02/2026 đến 15:50:00 ngày 04/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Hộ TSTL Nguyễn Thị Ngọc Mai, ấp Bình Trị 2, xã Tầm Vu

THỜI GIAN: Từ 16:00:00 ngày 04/02/2026 đến 16:30:00 ngày 04/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Hộ TSTL Võ Minh Đào, ấp Bình Trị 2, xã Tầm Vu

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 05/02/2026 đến 08:00:00 ngày 05/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Hộ TSTL Nguyễn Ngọc Minh Sang, ấp Bình Cang, xã Vĩnh Công

THỜI GIAN: Từ 08:10:00 ngày 05/02/2026 đến 08:40:00 ngày 05/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Hộ CSTMTL Nguyễn Hữu Đạt, ấp Bình Trị 2, xã Tầm Vu

THỜI GIAN: Từ 08:50:00 ngày 05/02/2026 đến 09:20:00 ngày 05/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Hộ TSTL Trần Văn Thạnh, ấp Bình Trị 1, xã Tầm Vu

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 05/02/2026 đến 10:00:00 ngày 05/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Hộ TSTL Trần Văn Mười, ấp Phú Xuân 2, xã Tầm Vu

THỜI GIAN: Từ 10:10:00 ngày 05/02/2026 đến 10:40:00 ngày 05/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Hộ TSTL Trần Trọng Hùng, ấp Ái Ngãi, xã Tầm Vu

THỜI GIAN: Từ 10:50:00 ngày 05/02/2026 đến 11:20:00 ngày 05/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Hộ TSTL Đỗ Hữu Kiệt, ấp 7, xã Tầm Vu

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 05/02/2026 đến 14:00:00 ngày 05/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Hộ TSTL Đỗ Hữu Tâm, ấp 7, xã Tầm Vu

THỜI GIAN: Từ 14:10:00 ngày 05/02/2026 đến 14:40:00 ngày 05/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Hộ HKD Đặng Thị Tuyết Nga, ấp 5, xã Tầm Vu

THỜI GIAN: Từ 14:50:00 ngày 05/02/2026 đến 15:20:00 ngày 05/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Hộ TSTL Trương Thị Bích Nga 1, ấp 8, xã Tầm Vu

THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 05/02/2026 đến 16:00:00 ngày 05/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Hộ HTX thanh long Tầm Vu 1, ấp Hội Xuân, xã Tầm Vu

THỜI GIAN: Từ 16:10:00 ngày 05/02/2026 đến 16:40:00 ngày 05/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Hộ HNT Nguyễn Văn Thoại, ấp Phú Tây A, xã Thuận Mỹ

THỜI GIAN: Từ 16:10:00 ngày 06/02/2026 đến 16:40:00 ngày 06/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Hộ Cơ sở sản xuất in ấn giấy Tân An, ấp Thanh Tân, xã Thuận Mỹ

THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 06/02/2026 đến 16:00:00 ngày 06/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Hộ TSTL Nguyễn Bá Thông, ấp Tân Long, xã Thuận Mỹ

THỜI GIAN: Từ 14:50:00 ngày 06/02/2026 đến 15:20:00 ngày 06/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Hộ TSTL Bùi Tuấn Khanh, ấp Thanh Quới, xã Thuận Mỹ

THỜI GIAN: Từ 14:10:00 ngày 06/02/2026 đến 14:40:00 ngày 06/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Hộ TSTL Nguyễn Văn Ngan 1, ấp Bào Dài, xã Thuận Mỹ

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 06/02/2026 đến 14:00:00 ngày 06/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Hộ TSTL Bùi Văn Tâm, ấp Thanh Hòa, xã Thuận Mỹ

THỜI GIAN: Từ 11:30:00 ngày 06/02/2026 đến 12:00:00 ngày 06/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Hộ TSTL Lê Công Khanh, ấp Thanh Phú, xã Thuận Mỹ

THỜI GIAN: Từ 11:20:00 ngày 06/02/2026 đến 11:50:00 ngày 06/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Hộ TSTL Nguyễn Việt Vũ Sơn, ấp Hội Xuân, xã Tầm Vu

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 06/02/2026 đến 08:00:00 ngày 06/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Hộ TSTL Trương Đình Sướng, ấp Nhà Việc, xã An Lục Long

THỜI GIAN: Từ 08:10:00 ngày 06/02/2026 đến 08:40:00 ngày 06/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Hộ ĐĐKD- Công ty TNHH Hồng Thoan Long An, ấp Lộ Đá, xã An Lục Long

THỜI GIAN: Từ 08:50:00 ngày 06/02/2026 đến 09:20:00 ngày 06/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Hộ Cơ sở thu mua thanh long Huệ Sang, ấp Lộ Đá, xã An Lục Long

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 06/02/2026 đến 10:00:00 ngày 06/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Hộ DNTN Đức Thành, 80/2 ấp Lộ Đá, xã An Lục Long

THỜI GIAN: Từ 10:10:00 ngày 06/02/2026 đến 10:40:00 ngày 06/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.