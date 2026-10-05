Lịch cúp điện Đồng Nai từ ngày 5 - 11/10/2026: Điểm danh những khu dân cư sẽ nằm trong diện bị cúp điện
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), hôm nay đến hết tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Đồng Nai sẽ mất điện cả ngày.
Lịch cúp điện Đồng Nai
Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Đồng Nai (lịch cắt điện Đồng Nai) từ 5 - 11/10/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.
Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.
Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.
Ngoài ra, lịch cúp điện Đồng Nai trong tuần này được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người sử dụng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh cũng như sinh hoạt hằng ngày.
Chi tiết lịch cúp điện Đồng Nai từ ngày 5 - 11/10/2026
Lịch cúp điện Đồng Xoài
KHU VỰC: Môt phần ấp 6 xã Đồng Tâm thành phố Đồng Nai
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 07/10/2026 đến 16:30:00 ngày 07/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần Kp Bưng Sê phường Đồng Xoài thành phố Đồng Nai
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 09/10/2026 đến 16:30:00 ngày 09/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Phước Long
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 5 - 11/10/2026.
Lịch cúp điện Bù Đăng
KHU VỰC: Một phần xã Bom Bo, thành phố Đồng Nai.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/10/2026 đến 08:40:00 ngày 06/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần xã Đak Nhau, thành phố Đồng Nai.
THỜI GIAN: Từ 08:50:00 ngày 06/10/2026 đến 09:30:00 ngày 06/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần xã Đak Nhau, thành phố Đồng Nai.
THỜI GIAN: Từ 09:40:00 ngày 06/10/2026 đến 10:20:00 ngày 06/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần xã Đak Nhau, thành phố Đồng Nai.
THỜI GIAN: Từ 10:50:00 ngày 06/10/2026 đến 11:30:00 ngày 06/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần xã Đak Nhau, thành phố Đồng Nai.
THỜI GIAN: Từ 13:10:00 ngày 06/10/2026 đến 13:40:00 ngày 06/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần xã Đak Nhau, thành phố Đồng Nai.
THỜI GIAN: Từ 13:50:00 ngày 06/10/2026 đến 14:30:00 ngày 06/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần xã Đak Nhau, thành phố Đồng Nai.
THỜI GIAN: Từ 14:40:00 ngày 06/10/2026 đến 15:20:00 ngày 06/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần xã Đak Nhau, thành phố Đồng Nai.
THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 06/10/2026 đến 16:30:00 ngày 06/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Phú Riềng
KHU VỰC: Một phần Thôn Phú Vinh thuộc xã Phú Riềng, Thành phố Đồng Nai.
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 06/10/2026 đến 08:15:00 ngày 06/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần Thôn Phú Bình thuộc xã Phú Riềng, Thành phố Đồng Nai.
THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 06/10/2026 đến 09:15:00 ngày 06/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần Thôn Phú Bình thuộc xã Phú Riềng, Thành phố Đồng Nai.
THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 06/10/2026 đến 10:15:00 ngày 06/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần Thôn Phú An thuộc xã Phú Trung, Thành phố Đồng Nai.
THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 06/10/2026 đến 11:15:00 ngày 06/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần Thôn Phú An thuộc xã Phú Trung, Thành phố Đồng Nai.
THỜI GIAN: Từ 11:30:00 ngày 06/10/2026 đến 12:15:00 ngày 06/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần Thôn Phú An thuộc xã Phú Trung, Thành phố Đồng Nai.
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 06/10/2026 đến 14:15:00 ngày 06/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần Thôn Phú An thuộc xã Phú Trung, Thành phố Đồng Nai.
THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 06/10/2026 đến 15:15:00 ngày 06/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần thôn Phú An thuộc xã Phú Trung, Thành phố Đồng Nai.
THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 06/10/2026 đến 16:15:00 ngày 06/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần thôn Tân Long 1 thuộc xã Long Hà, Thành phố Đồng Nai.
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 07/10/2026 đến 09:30:00 ngày 07/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần thôn Tân Long 1 thuộc xã Long Hà, Thành phố Đồng Nai.
THỜI GIAN: Từ 09:45:00 ngày 07/10/2026 đến 11:45:00 ngày 07/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần thôn Phú Thịnh thuộc xã Phú Riềng, Thành phố Đồng Nai.
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 07/10/2026 đến 15:30:00 ngày 07/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần thôn Tân Long 2 thuộc xã Long Hà, Thành phố Đồng Nai.
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 08/10/2026 đến 08:30:00 ngày 08/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khách hàng Trần Đình Bảo
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 08/10/2026 đến 10:00:00 ngày 08/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần thôn Tân Long 2 thuộc xã Long Hà, Thành phố Đồng Nai.
THỜI GIAN: Từ 08:35:00 ngày 08/10/2026 đến 09:15:00 ngày 08/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần thôn Tân Long 2 thuộc xã Long Hà, Thành phố Đồng Nai.
THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 08/10/2026 đến 10:15:00 ngày 08/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần thôn Tân Long 2 thuộc xã Long Hà, Thành phố Đồng Nai.
THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 08/10/2026 đến 11:15:00 ngày 08/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần thôn Tân Long 2 thuộc xã Long Hà, Thành phố Đồng Nai.
THỜI GIAN: Từ 11:30:00 ngày 08/10/2026 đến 12:15:00 ngày 08/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần thôn Tân Long 1 thuộc xã Long Hà, Thành phố Đồng Nai.
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 08/10/2026 đến 14:15:00 ngày 08/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần thôn Bình Tân 1 thuộc xã Bình Tân, Thành phố Đồng Nai.
THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 08/10/2026 đến 15:30:00 ngày 08/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Chơn Thành
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 5 - 11/10/2026.
Lịch cúp điện Bình Long
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 5 - 11/10/2026.
Lịch cúp điện Lộc Ninh
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 5 - 11/10/2026.
Lịch cúp điện Bù Đốp
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 5 - 11/10/2026.
Lịch cúp điện Đồng Phú
KHU VỰC: 1 phần khu phố Tân Lập, phường Bình Phước, TP Đồng Nai
THỜI GIAN: Từ 08:15:00 ngày 08/10/2026 đến 09:00:00 ngày 08/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: 1 phần khu phố Tân Lập, Phường Đồng Phú, TP Đồng Nai
THỜI GIAN: Từ 09:15:00 ngày 08/10/2026 đến 10:00:00 ngày 08/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: 1 phần khu phố Tân Lập, Phường Đồng Phú, TP Đồng Nai
THỜI GIAN: Từ 10:15:00 ngày 08/10/2026 đến 11:00:00 ngày 08/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: 1 phần khu phố Tân Lập, Phường Đồng Phú, TP Đồng Nai
THỜI GIAN: Từ 11:15:00 ngày 08/10/2026 đến 12:00:00 ngày 08/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: 1 phần khu phố Tân Lập, Phường Đồng Phú, TP Đồng Nai
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 08/10/2026 đến 14:00:00 ngày 08/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần Khu Phố Tân Hà, Phường Đồng Phú, TP Đồng Nai
THỜI GIAN: Từ 14:10:00 ngày 08/10/2026 đến 14:40:00 ngày 08/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần Khu Phố Tân Hà, Phường Đồng Phú, TP Đồng Nai
THỜI GIAN: Từ 14:50:00 ngày 08/10/2026 đến 15:30:00 ngày 08/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần Khu Phố Tân Hà, Phường Đồng Phú, TP Đồng Nai
THỜI GIAN: Từ 15:40:00 ngày 08/10/2026 đến 16:00:00 ngày 08/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Bù Gia Mập
KHU VỰC: 1 phần thôn Sơn Trung, xã Phú Nghĩa, TP Đồng Nai.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 08/10/2026 đến 10:00:00 ngày 08/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần thôn Khắc Khoan, xã Phú Nghĩa, TP Đồng Nai
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 09/10/2026 đến 08:50:00 ngày 09/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần thôn Tân Lập xã Phú Nghĩa, TP Đồng Nai
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 09/10/2026 đến 09:40:00 ngày 09/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần thôn phần thôn Bù Xia, xã Đăk Ơ, TP Đồng Nai
THỜI GIAN: Từ 09:50:00 ngày 09/10/2026 đến 10:30:00 ngày 09/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần thôn phần thôn Bù Xia, xã Đăk Ơ, TP Đồng Nai
THỜI GIAN: Từ 10:40:00 ngày 09/10/2026 đến 11:20:00 ngày 09/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần thôn Bù Xia, xã Đăk Ơ, TP Đồng Nai
THỜI GIAN: Từ 11:30:00 ngày 09/10/2026 đến 12:10:00 ngày 09/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần thôn Bù Bưng, xã Đăk Ơ, TP Đồng Nai
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 09/10/2026 đến 13:40:00 ngày 09/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần thôn Bù Khơn, xã Đăk Ơ, TP Đồng Nai
THỜI GIAN: Từ 13:50:00 ngày 09/10/2026 đến 14:50:00 ngày 09/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Hớn Quản
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 5 - 11/10/2026.
Lịch cúp điện Trấn Biên
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 5 - 11/10/2026.
Lịch cúp điện Dầu Dây
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 5 - 11/10/2026.
Lịch cúp điện Trị An
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 5 - 11/10/2026.
Lịch cúp điện Long Khánh
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 5 - 11/10/2026.
Lịch cúp điện Xuân Lộc
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 5 - 11/10/2026.
Lịch cúp điện Định Quán
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 5 - 11/10/2026.
Lịch cúp điện Long Thành
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 5 - 11/10/2026.
Lịch cúp điện Nhơn Trạch
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 5 - 11/10/2026.
Lịch cúp điện Cẩm Mỹ
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 5 - 11/10/2026.
Lịch cúp điện Trảng Bom
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 5 - 11/10/2026.
Lịch cúp điện Long Bình
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 5 - 11/10/2026.
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