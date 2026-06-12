Lịch cúp điện Cà Mau (Bạc Liêu cũ) từ ngày 12 - 14/6/2026: Nhiều khu vực sẽ bị mất điện vào ngày cuối tuần
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần này nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Bạc Liêu cũ sẽ mất điện cả ngày.
Lịch cúp điện Bạc Liêu cũ
Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Bạc Liêu cũ (lịch cắt điện Bạc Liêu) từ ngày 12 - 14/6/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.
Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.
Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch của đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.
Ngoài ra, lịch cúp điện Bạc Liêu cũ từ ngày 12 - 14/6/2026 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để mọi người có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.
Chi tiết lịch cúp điện Bạc Liêu cũ từ ngày 12 - 14/6/2026
Lịch cúp điện Bạc Liêu
KHU VỰC: Khóm Công Điền, An Trạch Đông - phường Vĩnh Trạch
THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 12/06/2026 đến 15:30:00 ngày 12/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khóm Kim Cấu Vĩnh An, Giáp Nước, Vĩnh An - phường Vĩnh Trạch
THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 12/06/2026 đến 15:30:00 ngày 12/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Đường 23 Tháng 8, Nguyễn Đình Chiểu (từ Ẩm thực Trường An 2 đến ngã ba Nguyễn Đình Chiểu - 23 Tháng 8), Bà Huyện Thanh Quan, khóm Trà Khứa, Trà Kha, Trà Kha A, Trà Kha B - phường Bạc Liêu
THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 13/06/2026 đến 16:30:00 ngày 13/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khóm Thào Lạng, Bờ Xáng - phường Vĩnh Trạch
THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 14/06/2026 đến 16:30:00 ngày 14/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khu tập thể kho Tiến Đạt, hẻm Cầu Xáng - phường Bạc Liêu; Khóm 8 - phường Vĩnh Trạch
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 14/06/2026 đến 12:30:00 ngày 14/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khóm 8, Rạch Thăng, Vĩnh An, Kim Cấu, Công Điền, Giáp Nước - phường Vĩnh Trạch
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 14/06/2026 đến 12:30:00 ngày 14/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Giá Rai
KHU VỰC: Khóm 2 - phường Giá Rai, Khóm 1, 2, 3, 7 - phường Láng Tròn
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 13/06/2026 đến 12:00:00 ngày 13/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khóm Phong Thạnh A, 3, 4, 18, 22, 24, 25 - phường Giá Rai
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 14/06/2026 đến 15:30:00 ngày 14/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khóm 1, 2 - phường Giá Rai; Khóm 3 - phường Láng Tròn; Ấp 3 - xã Đông Hải
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 14/06/2026 đến 16:30:00 ngày 14/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khóm 5, 14, 15, 16, 16A, 16B, 17, 18, 20, 21 - phường Láng Tròn
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 14/06/2026 đến 15:30:00 ngày 14/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khóm 19A, 23 - phường Giá Rai
THỜI GIAN: Từ 11:30:00 ngày 14/06/2026 đến 16:00:00 ngày 14/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Vĩnh Lợi
KHU VỰC: Ấp Xẻo Lá, Cái Dầy - xã Vĩnh Lợi
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 12/06/2026 đến 15:30:00 ngày 12/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Ấp Trung Hưng 1A, Trung Hưng 1B, Mỹ Trinh, Mỹ Phú Đông, Tam Hưng, Thạnh Hưng 2 - xã Châu Thới
THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 13/06/2026 đến 15:30:00 ngày 13/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Trạm khách hàng
THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 13/06/2026 đến 15:30:00 ngày 13/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Cái Dầy, Tân Tạo - xã Vĩnh Lợi; Ấp Xóm Lớn - xã Châu Thới
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 14/06/2026 đến 11:00:00 ngày 14/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Bà Chăng, Nhà Thờ - xã Vĩnh Lợi
THỜI GIAN: Từ 12:00:00 ngày 14/06/2026 đến 16:00:00 ngày 14/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Phước Long
KHU VỰC: Ấp Huê 1, Huê 2, Huê 2B, Tường 3B, Tường 3A, Bình Thiện - xã Vĩnh Thanh
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 13/06/2026 đến 14:30:00 ngày 13/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp 18 - xã Vĩnh Mỹ; Ấp 10, Tường Thắng A, Tường Thắng B - xã Vĩnh Thanh
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 13/06/2026 đến 14:30:00 ngày 13/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Ấp Phước Thọ - xã Vĩnh Phước
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 13/06/2026 đến 15:30:00 ngày 13/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Ấp Phước Tân - xã Vĩnh Phước; Ấp 1A, 1B, 2B, 3, 8A, 9B - xã Phong Hiệp
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 14/06/2026 đến 13:00:00 ngày 14/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Ấp 8B, 9C - xã Phong Hiệp
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 14/06/2026 đến 16:00:00 ngày 14/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp 8B - xã Phong Hiệp
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 14/06/2026 đến 16:00:00 ngày 14/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Phước Tân - xã Vĩnh Phước
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 14/06/2026 đến 15:00:00 ngày 14/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Phước Thạnh, Thọ Tiền - xã Vĩnh Phước
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 14/06/2026 đến 15:00:00 ngày 14/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp 8B - xã Phong Hiệp
THỜI GIAN: Từ 12:00:00 ngày 14/06/2026 đến 16:00:00 ngày 14/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Ninh Phước - xã Ninh Quới; Ấp Long Hòa, Hành Chính, Long Hậu, Phước Hòa Tiền, Phước Thuận A, Phước Hòa A - xã Phước Long
THỜI GIAN: Từ 12:00:00 ngày 14/06/2026 đến 15:30:00 ngày 14/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Hồng Dân
KHU VỰC: Ấp Nội Ô, xã Hồng Dân, tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 14/06/2026 đến 14:00:00 ngày 14/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Ninh Hòa, Ninh Lợi, Ninh Thuận, Ninh Chùa, Ninh Thành, Ninh Bình, Xóm Tre, Ninh Điền, Phú Tân, Ngan Kè, Ninh Phú, Vàm, xã Ninh Quới, tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 14/06/2026 đến 15:30:00 ngày 14/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Đông Hải
KHU VỰC: Ấp Long Phú, Minh Thìn - xã Định Thành
THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 12/06/2026 đến 16:00:00 ngày 12/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Long Phú, Minh Thìn - xã Định Thành
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 12/06/2026 đến 16:30:00 ngày 12/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Cây Giang - xã Long Điền
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 12/06/2026 đến 13:00:00 ngày 12/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Châu Điền - xã Đông Hải
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/06/2026 đến 12:00:00 ngày 12/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Thạnh Trị - xã Long Điền
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 12/06/2026 đến 15:00:00 ngày 12/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Minh Thìn - xã Định Thành
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 13/06/2026 đến 15:30:00 ngày 13/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Minh Thìn - xã Định Thành
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 14/06/2026 đến 15:30:00 ngày 14/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Thành Thưởng, Thành Thưởng A, Văn Đức A, Văn Đức B, Hoàng Minh, Hoàng Minh A, Anh Dũng, Lung Lá - xã An Trạch
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 14/06/2026 đến 12:00:00 ngày 14/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Hòa Bình
KHU VỰC: Ấp Huy Hết, Vĩnh Hội, Vĩnh Thành, Vĩnh Hiệp - xã Hòa Bình; Ấp Vĩnh Lập, Vĩnh Bình - xã Vĩnh Hậu
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 12/06/2026 đến 17:00:00 ngày 12/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Toàn Thắng, Cái Tràm B - xã Vĩnh Hậu
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/06/2026 đến 09:30:00 ngày 12/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Minh Hòa, Kế Phòng, Thạnh Hưng 2, Ninh Lợi - xã Vĩnh Mỹ
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/06/2026 đến 11:00:00 ngày 12/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Thạnh Hưng 2, Ninh Lợi - xã Vĩnh Mỹ
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/06/2026 đến 16:00:00 ngày 12/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Vĩnh Mới, Vĩnh Mẫu - xã Vĩnh Hậu
THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 12/06/2026 đến 11:30:00 ngày 12/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Vĩnh Tiến, Vĩnh Lập - xã Vĩnh Hậu
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 12/06/2026 đến 14:30:00 ngày 12/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Vĩnh Tiến - xã Vĩnh Hậu
THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 12/06/2026 đến 16:00:00 ngày 12/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Thị Trấn A, Thị Trấn A1, Thị Trấn B, Thị Trấn B1 - xã Hòa Bình; Ấp 21, 33, 36, 38, Cá Rô, Hậu Bối 1, Hậu Bối 2, Ninh Lợi, Trà Co - xã Vĩnh Mỹ
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 13/06/2026 đến 16:00:00 ngày 13/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp 17, 18, 19, 20 - xã Vĩnh Mỹ
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 13/06/2026 đến 16:00:00 ngày 13/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Mỹ Phú Nam, Minh Hòa, Thạnh Hưng 2 - xã Vĩnh Mỹ; Ấp Mỹ Phú Tây, Mỹ Phú Nam - xã Vĩnh Thanh; Ấp Mỹ Phú Đông, Thạnh Hưng 2 - xã Châu Thới
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 13/06/2026 đến 11:30:00 ngày 13/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp 13, Thống Nhất, Vĩnh Mẫu - xã Vĩnh Hậu
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 14/06/2026 đến 17:00:00 ngày 14/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
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