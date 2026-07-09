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Lịch phát sóng trực tiếp các trận đấu Tứ kết FIFA World Cup 2026 trên VTV

Thứ năm, 15:43 09/07/2026 | Xem - nghe - đọc
Thanh Hằng (th)
Thanh Hằng (th)
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GĐXH - Toàn bộ các trận đấu Tứ kết của FIFA World Cup 2026 sẽ được trực tiếp trên các kênh sóng VTV.

Sau khi vòng 16 đội khép lại, FIFA World Cup 2026 đã xác định 8 đội tuyển mạnh nhất góp mặt tại vòng Tứ kết, bao gồm: Argentina, Pháp, Anh, Na Uy, Thụy Sĩ, Tây Ban Nha, Morocco và Bỉ. 

Trận đầu tiên sẽ diễn ra lúc 03h00 ngày 10/7, khi Pháp đối đầu Morocco. Tiếp đó, 02h00 ngày 11/7 là cuộc chạm trán giữa Tây Ban Nha và Bỉ, hai đội bóng sở hữu nhiều ngôi sao đang đạt phong độ cao. Ngày 12/7 sẽ chứng kiến hai trận đấu còn lại, Na Uy sẽ gặp Anh lúc 04h00, Argentina đối đầu Thụy Sĩ vào 08h00. 

Theo Thời báo VTV, toàn bộ các trận đấu thuộc vòng Tứ kết FIFA World Cup 2026 sẽ được truyền hình trực tiếp trên các kênh VTV3, VTV6, VTV9 và VTV10 theo từng trận đấu. 

Lịch thi đấu và phát sóng trực tiếp Tứ kết FIFA World Cup 2026 trên VTV như sau:

Ngày, giờ (VN) Trận đấu Kênh phát sóng trực tiếp
10/7 - 03:00 Pháp - Morocco VTV3, VTV6, VTV9
11/7 - 02:00 Tây Ban Nha - Bỉ VTV3, VTV6, VTV9, VTV10
12/7 - 04:00 Na Uy - Anh VTV3, VTV6, VTV10
12/7 - 08:00 Argentina - Thụy Sĩ VTV3, VTV6, VTV9
Lịch phát sóng trực tiếp các trận đấu Tứ kết FIFA World Cup 2026 trên VTV - Ảnh 1.Lịch phát sóng trực tiếp vòng 16 FIFA World Cup 2026 trên VTV

GĐXH - FIFA World Cup 2026 bước vào vòng 16 đội với 8 trận đấu từ ngày 5/7 đến 8/7 (giờ Việt Nam), các trận đấu sẽ được phát sóng trực tiếp trên các kênh sóng VTV.

Lịch phát sóng trực tiếp các trận đấu Tứ kết FIFA World Cup 2026 trên VTV - Ảnh 2.Lịch phát sóng trực tiếp FIFA World Cup 2026 ngày 3/7 trên VTV

GĐXH - Loạt trận diễn ra ngày 3/7 tại FIFA World Cup 2026 hứa hẹn hấp dẫn với sự ra sân của Lamine Yamal, Cristiano Ronaldo, Luka Modric...

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