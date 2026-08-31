Vẻ vừa ngây thơ vừa sành điệu của Karina (aespa) khiến cõi mạng 'dậy sóng'

Karina đã được bắt gặp tại sân bay Changi, Singapore. Cô đang trên đường trở về Seoul sau khi tham dự một sự kiện đặc biệt của Prada tại đây. Xuất hiện tại sân bay với phong cách đầy cuốn hút nhưng vẫn tự nhiên, vẻ đẹp rạng rỡ của Karina đã nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Gương mặt mộc cùng kiểu tóc giản dị càng làm nổi bật nét đẹp tự nhiên của cô, trong khi chiếc áo ba lỗ đen xuyên thấu kết hợp cùng quần short jeans mang lại vẻ ngoài vừa đơn giản vừa sành điệu.

Cư dân mạng bày tỏ sự 'sốc' và kinh ngạc trước vẻ ngoài không trang điểm của Karina, nhiều người nói rằng ban đầu họ thậm chí không nhận ra cô: Wow, xinh đẹp quá; Cô ấy trông khác hẳn khi đeo kính áp tròng và không đeo, nhưng dù sao thì cô ấy vẫn rất xinh đẹp. Tôi thích sự tương phản giữa vẻ ngoài trên sân khấu và ngoài đời của cô ấy; Thật đáng kinh ngạc khi ngoại hình của cô ấy thay đổi nhiều đến thế chỉ với kính áp tròng và trang điểm. Cô ấy có khuôn mặt hoàn hảo cho một thần tượng.

Cô ấy hợp với mọi kiểu trang điểm; Không đeo kính áp tròng, cô ấy trông giống hệt như trong những bức ảnh trước khi ra mắt... Xinh quá; Cô ấy trông quyến rũ với kính áp tròng, và ngây thơ khi không đeo. Karina, bạn thực sự có tất cả mọi thứ; Tôi thích nhan sắc của cô ấy hơn khi không đeo kính áp tròng, vì trông cô ấy sắc sảo hơn và giống 'Karina' hơn. Ngay cả khi cô ấy phải đeo, tôi ước cô ấy đeo kính áp tròng nhỏ hơn như hồi mới ra mắt để tạo ra vẻ ngoài 'rắn độc'; Xinh đẹp quá...