Bí quyết trị mụn nang và giữ dáng thon gọn nhờ giấm táo

Giấm táo là gì?

Giấm táo là một loại giấm làm từ nước táo lên men, được sử dụng trong nước sốt salad, dầu giấm... được chế biến bằng cách nghiền táo, ép lấy nước. Thông tin trên cổng thông tin của Bệnh viện đa khoa Medlate, vi khuẩn và men được thêm vào nước táo ép để bắt đầu quá trình lên men chuyển hóa đường thành rượu. Trong bước lên men thứ hai, rượu tiếp tục được chuyển thành giấm nhờ axit axetic để tạo cho giấm có vị chua.

Giấm táo có 94% nước, 5% axit axetic và 1% carbohydrate, không có chất béo hoặc protein. Thêm nữa, trong 100 gram giấm táo chỉ cung cấp 22 calo cùng với hàm lượng vi chất dinh dưỡng không đáng kể.

Giấm táo có thể giúp bạn giảm cân?

Theo cổng thông tin của Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec, kết quả từ một nghiên cứu ở người chỉ ra rằng giấm táo có tác dụng ấn tượng đối với cân nặng và mỡ cơ thể.

Trong nghiên cứu kéo dài 12 tuần này, 144 người Nhật béo phì đã tiêu thụ 1 muỗng canh 15ml giấm, 2 muỗng canh 30ml giấm hoặc uống giả dược mỗi ngày.

Giấm táo là một loại giấm làm từ nước táo lên men, được sử dụng trong nước sốt salad, dầu giấm... được chế biến bằng cách nghiền táo, ép lấy nước.

Họ được yêu cầu hạn chế uống rượu nhưng mặt khác vẫn tiếp tục chế độ ăn uống và hoạt động thông thường trong suốt nghiên cứu.

Những người tiêu thụ 1 muỗng canh 15ml giấm táo mỗi ngày có trung bình những lợi ích sau: Giảm cân: 2,6 pound (1,2 kg). Giảm tỷ lệ mỡ cơ thể: 0,7%. Giảm chu vi vòng eo: 0,5 in (1,4 cm). Giảm triglyceride: 26%

Đây là những gì đã thay đổi trong những người tiêu thụ 2 muỗng canh (30ml) giấm táo mỗi ngày: Giảm cân: 3,7 pounds (1,7 kg). Giảm tỷ lệ mỡ cơ thể: 0,9%. Giảm chu vi vòng eo: 0,75 in (1,9 cm). Giảm triglyceride 26%. Nhóm giả dược thực sự tăng 0,9 lbs (0,4 kg) và vòng eo của họ tăng nhẹ.

Theo nghiên cứu này, thêm 1 hoặc 2 muỗng canh giấm táo vào chế độ ăn uống của bạn có thể giúp giảm cân. Nó cũng có thể làm giảm tỷ lệ mỡ cơ thể của bạn, làm cho bạn giảm mỡ bụng và giảm triglyceride trong máu.

Đây là một trong một vài nghiên cứu ở người đã nghiên cứu tác dụng của giấm táo đối với việc giảm cân. Mặc dù nghiên cứu này khá lớn và kết quả rất đáng khích lệ, nhưng cần có thêm các nghiên cứu bổ sung.

Công thức làm đẹp từ giấm táo

Theo Báo Sức khỏe & Đời sống, giấm táo có tác dụng diệt vi khuẩn rất cao như dưỡng da, trị tàn nhang, tẩy nốt ruồi, làm mờ vết nhăn...

Giấm táo có tác dụng diệt vi khuẩn rất cao như dưỡng da, trị tàn nhang, tẩy nốt ruồi, làm mờ vết nhăn...

Giấm táo dưỡng ẩm cho da: Trộn giấm táo và nước với tỷ lệ 1:3 đựng trong một bình nhỏ. Mỗi sáng sau khi rửa mặt, dùng tay xoa giấm táo và vỗ nhẹ lên mặt, một lần không cần cho quá nhiều giấm. Bạn có thể thường xuyên rửa mặt bằng nước ấm pha giấm này để dưỡng ẩm cho khuôn mặt.

Làm mờ vết nhăn: Buổi tối, sau khi rửa sạch mặt, pha giấm táo với nước lã, tỷ lệ 1:3 (1 thìa cafe giấm 3 thìa nước). Dùng miếng bông sạch, thấm dung dịch giấm táo vừa pha, chấm lên vùng da có nếp nhăn và chà nhẹ, dùng lòng bàn tay mát xa nhẹ nhàng để giấm táo thấm đều rồi rửa sạch lại bằng nước lã. Cách này sẽ giúp bạn loại bỏ được những nếp nhăn li ti trên mặt.

Trị tàn nhang: Dùng giấm táo trộn đều với bạch truật, ủ kín khoảng 1 tuần. Hàng ngày bôi một chút lên vùng da bị tàn nhang sau khi đã rửa sạch mặt. Áp dụng cách này một thời gian, những nốt tàn nhang sẽ biến mất.

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