Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật

Lộ diện ứng viên giáo sư trẻ nhất 2025

Thứ ba, 11:12 04/11/2025 | Giáo dục
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Trong danh sách ứng viên giáo sư, phó giáo sư năm 2025 do Hội đồng Giáo sư Nhà nước công bố, ông Trần Quốc Trung (39 tuổi) là giáo sư trẻ nhất.

Hội đồng Giáo sư Nhà nước đã công bố danh sách ứng viên giáo sư, phó giáo sư năm 2025.

900 ứng viên đạt chuẩn giáo sư, phó giáo sư gồm 71 giáo sư và 829 phó giáo sư, với tỷ lệ đạt chung là 83,88% (71% với ứng viên giáo sư và 85,2% với ứng viên phó giáo sư). Con số này đã bao gồm cả ứng viên của hai ngành Quân sự và An ninh.

Như vậy 11 ứng viên (2 ứng viên giáo sư, 9 ứng viên phó giáo sư) không được Hội đồng Giáo sư Nhà nước thông qua trong đợt xét năm nay.

Lộ diện ứng viên giáo sư trẻ nhất 2025 - Ảnh 1.

Ông Trần Quốc Trung là giáo sư trẻ nhất năm 2025. Ảnh: VNN

Theo danh sách công bố, ông Trần Quốc Trung (39 tuổi), hiện là Phó giám đốc Cơ sở II Trường Đại học Ngoại thương tại TPHCM là người trẻ nhất đạt chuẩn giáo sư.

Trong khi đó, hai ứng viên phó giáo sư trẻ nhất năm nay đều sinh năm 1992 là TS Đỗ Quang Lộc (giảng viên Khoa Vật lý, trường Đại học Khoa học Tự nhiên – Đại học Quốc gia Hà Nội) và TS Nguyễn Hà Thanh (nghiên cứu viên chính Phòng Hóa dược, Viện Hóa học – Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam).

Theo quy trình, sau 15 ngày kể từ khi công bố kết quả, nếu không có khiếu nại hay phản ánh, Chủ tịch Hội đồng Giáo sư Nhà nước sẽ ký quyết định công nhận và cấp chứng nhận đạt tiêu chuẩn cho các ứng viên.

Theo VietnamNet, báo cáo của Văn phòng Hội đồng Giáo sư Nhà nước cho biết, năm 2025, có 1.073 ứng viên nộp hồ sơ xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư tại các Hội đồng Giáo sư cơ sở. Sau đó, có 1.014 ứng viên được đề nghị lên xét công nhận đạt tiêu chuẩn tại 28 Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành.

Các Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành tiếp tục họp xét và có 911 ứng viên, trong đó có 73 ứng viên giáo sư, 938 ứng viên phó giáo sư được đề nghị Hội đồng Giáo sư Nhà nước xét công nhận. Ở vòng cuối cùng, có 900 ứng viên đạt đủ số phiếu tín nhiệm theo quy định.

Danh sách ứng viên giáo sư, phó giáo sư TẠI ĐÂY.

Ứng viên giáo sư trẻ nhất ngành Dược năm 2025 là ai?Ứng viên giáo sư trẻ nhất ngành Dược năm 2025 là ai?

GĐXH - Trong danh sách ứng viên giáo sư năm 2025, PGS.TS Bùi Thanh Tùng (SN 1982) – Phó trưởng Khoa Dược, Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội là ứng viên trẻ nhất ngành Dược.

Tiết lộ điều ít biết về ứng viên phó giáo sư ngành Vật lý trẻ nhất Việt Nam năm 2025Tiết lộ điều ít biết về ứng viên phó giáo sư ngành Vật lý trẻ nhất Việt Nam năm 2025

GĐXH - Hội đồng Giáo sư Nhà nước đã công bố danh sách ứng viên phó giáo sư và giáo sư thuộc 26 lĩnh vực được đề nghị xét công nhận đạt tiêu chuẩn năm 2025. Trong các ứng viên phó giáo sư ngành Vật lý có tiến sĩ Đỗ Quang Lộc là người trẻ nhất.

L.Vũ (th)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

900 ứng viên đạt chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2025

900 ứng viên đạt chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2025

Ứng viên giáo sư trẻ nhất ngành Dược năm 2025 là ai?

Ứng viên giáo sư trẻ nhất ngành Dược năm 2025 là ai?

Nữ giáo sư Toán học giành giải thưởng 'Thiên tài' MacArthur 2025

Nữ giáo sư Toán học giành giải thưởng 'Thiên tài' MacArthur 2025

2 giáo sư Việt Nam được công nhận là Viện sĩ Viện Hàn lâm Khoa học Thế giới

2 giáo sư Việt Nam được công nhận là Viện sĩ Viện Hàn lâm Khoa học Thế giới

Ứng viên phó giáo sư duy nhất ngành Văn học năm 2025 là ai?

Ứng viên phó giáo sư duy nhất ngành Văn học năm 2025 là ai?

Cùng chuyên mục

Vận dụng mô hình “nón trải nghiệm” của Edgar Dale vào giảng dạy

Vận dụng mô hình “nón trải nghiệm” của Edgar Dale vào giảng dạy

Giáo dục - 13 phút trước

GĐXH - “Nón trải nghiệm” là các hoạt động học tập. Các hoạt động này được sắp xếp từ trên đỉnh xuống dựa vào mức độ trải nghiệm. Vận dụng mô hình “Nón trải nghiệm” trong giảng dạy mang lại nhiều giá trị thiết thực, góp phần chuyển đổi phương pháp dạy học từ truyền thụ thụ động sang học tập chủ động, trải nghiệm và sáng tạo.

Bảng lương giáo viên các cấp có gì thay đổi từ 1/1/2026?

Bảng lương giáo viên các cấp có gì thay đổi từ 1/1/2026?

Giáo dục - 5 giờ trước

GĐXH - Với hệ số lương đặc thù theo đề xuất của Bộ GD&ĐT, lương tháng giáo viên các cấp có nhiều sự thay đổi.

900 ứng viên đạt chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2025

900 ứng viên đạt chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2025

Giáo dục - 7 giờ trước

11 ứng viên (gồm 2 ứng viên giáo sư, 9 ứng viên phó giáo sư) không được Hội đồng Giáo sư Nhà nước thông qua trong đợt xét giáo sư, phó giáo sư năm 2025.

Từ 2026, lương giáo viên tăng thêm 2 - 7 triệu đồng/tháng?

Từ 2026, lương giáo viên tăng thêm 2 - 7 triệu đồng/tháng?

Giáo dục - 23 giờ trước

GĐXH - Theo dự thảo nghị định quy định chính sách tiền lương, chế độ phụ cấp đối với nhà giáo, lương nhà giáo của Bộ GD&ĐT, tất cả nhà giáo đều được hưởng “hệ số lương đặc thù”.

Không còn nhà công vụ, khó khăn bủa vây giáo viên vùng biên Mường Lý

Không còn nhà công vụ, khó khăn bủa vây giáo viên vùng biên Mường Lý

Giáo dục - 1 ngày trước

GĐXH – Sạt lở tại Trường THCS Dân tộc Bán trú Mường Lý (Thanh Hóa) đã phá hủy công trình và nhà công vụ. Hơn 20 giáo viên phải sống tạm trong các phòng học cũ hoặc đi thuê nhà trọ bên ngoài.

Trường tiền tỷ phơi mưa nắng vì thiếu phòng học

Trường tiền tỷ phơi mưa nắng vì thiếu phòng học

Giáo dục - 1 ngày trước

GĐXH - Gần 2 tháng nay, nhiều học sinh của Trường THCS Nghi Ân (Nghệ An) phải chen chúc trong những phòng học tạm do một số phòng học chính đã bị hư hỏng do bão. Trong khi đó, dự án tiền tỷ xây trường kiên cố để thay thế vẫn dang dở, đang nằm phơi mưa nắng.

Hành trình thoát ánh hào quang của Quán quân Olympia duy nhất không du học

Hành trình thoát ánh hào quang của Quán quân Olympia duy nhất không du học

Giáo dục - 1 ngày trước

Quán quân cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia năm 2019 Trần Thế Trung mong thoát khỏi "hào quang" quá khứ, theo đuổi giá trị phù hợp thay vì chạy theo số đông.

Cuộc sống hiện tại của Quán quân Olympia đầu tiên trường Ams

Cuộc sống hiện tại của Quán quân Olympia đầu tiên trường Ams

Giáo dục - 3 ngày trước

Một trong những nhà vô địch Olympia hiếm hoi trở về quê hương, kiên định với hành trình gieo tri thức.

Chi tiết lịch nghỉ Tết Dương lịch 2026 sắp tới của học sinh Hà Nội

Chi tiết lịch nghỉ Tết Dương lịch 2026 sắp tới của học sinh Hà Nội

Giáo dục - 4 ngày trước

GĐXH - Theo quy định, các ngày nghỉ lễ, Tết của ngành giáo dục, bao gồm giáo viên và học sinh các cấp, luôn tuân thủ Bộ luật Lao động 2019 và các văn bản hướng dẫn hằng năm của Thủ tướng Chính phủ.

Bộ GD&ĐT quy định nhiều điểm mới trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia

Bộ GD&ĐT quy định nhiều điểm mới trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia

Giáo dục - 4 ngày trước

Bộ GD&ĐT ban hành Thông tư 23 với nhiều điểm mới trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, mở rộng quy mô dự thi và siết chặt công tác thanh tra, kiểm tra.

Xem nhiều

Trường tiền tỷ phơi mưa nắng vì thiếu phòng học

Trường tiền tỷ phơi mưa nắng vì thiếu phòng học

Giáo dục

GĐXH - Gần 2 tháng nay, nhiều học sinh của Trường THCS Nghi Ân (Nghệ An) phải chen chúc trong những phòng học tạm do một số phòng học chính đã bị hư hỏng do bão. Trong khi đó, dự án tiền tỷ xây trường kiên cố để thay thế vẫn dang dở, đang nằm phơi mưa nắng.

Chi tiết lịch nghỉ Tết Dương lịch 2026 sắp tới của học sinh Hà Nội

Chi tiết lịch nghỉ Tết Dương lịch 2026 sắp tới của học sinh Hà Nội

Giáo dục
Không còn nhà công vụ, khó khăn bủa vây giáo viên vùng biên Mường Lý

Không còn nhà công vụ, khó khăn bủa vây giáo viên vùng biên Mường Lý

Giáo dục
Hành trình thoát ánh hào quang của Quán quân Olympia duy nhất không du học

Hành trình thoát ánh hào quang của Quán quân Olympia duy nhất không du học

Giáo dục
Từ 2026, lương giáo viên tăng thêm 2 - 7 triệu đồng/tháng?

Từ 2026, lương giáo viên tăng thêm 2 - 7 triệu đồng/tháng?

Giáo dục

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top