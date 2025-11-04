Lộ diện ứng viên giáo sư trẻ nhất 2025
GĐXH - Trong danh sách ứng viên giáo sư, phó giáo sư năm 2025 do Hội đồng Giáo sư Nhà nước công bố, ông Trần Quốc Trung (39 tuổi) là giáo sư trẻ nhất.
Hội đồng Giáo sư Nhà nước đã công bố danh sách ứng viên giáo sư, phó giáo sư năm 2025.
900 ứng viên đạt chuẩn giáo sư, phó giáo sư gồm 71 giáo sư và 829 phó giáo sư, với tỷ lệ đạt chung là 83,88% (71% với ứng viên giáo sư và 85,2% với ứng viên phó giáo sư). Con số này đã bao gồm cả ứng viên của hai ngành Quân sự và An ninh.
Như vậy 11 ứng viên (2 ứng viên giáo sư, 9 ứng viên phó giáo sư) không được Hội đồng Giáo sư Nhà nước thông qua trong đợt xét năm nay.
Theo danh sách công bố, ông Trần Quốc Trung (39 tuổi), hiện là Phó giám đốc Cơ sở II Trường Đại học Ngoại thương tại TPHCM là người trẻ nhất đạt chuẩn giáo sư.
Trong khi đó, hai ứng viên phó giáo sư trẻ nhất năm nay đều sinh năm 1992 là TS Đỗ Quang Lộc (giảng viên Khoa Vật lý, trường Đại học Khoa học Tự nhiên – Đại học Quốc gia Hà Nội) và TS Nguyễn Hà Thanh (nghiên cứu viên chính Phòng Hóa dược, Viện Hóa học – Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam).
Theo quy trình, sau 15 ngày kể từ khi công bố kết quả, nếu không có khiếu nại hay phản ánh, Chủ tịch Hội đồng Giáo sư Nhà nước sẽ ký quyết định công nhận và cấp chứng nhận đạt tiêu chuẩn cho các ứng viên.
Theo VietnamNet, báo cáo của Văn phòng Hội đồng Giáo sư Nhà nước cho biết, năm 2025, có 1.073 ứng viên nộp hồ sơ xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư tại các Hội đồng Giáo sư cơ sở. Sau đó, có 1.014 ứng viên được đề nghị lên xét công nhận đạt tiêu chuẩn tại 28 Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành.
Các Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành tiếp tục họp xét và có 911 ứng viên, trong đó có 73 ứng viên giáo sư, 938 ứng viên phó giáo sư được đề nghị Hội đồng Giáo sư Nhà nước xét công nhận. Ở vòng cuối cùng, có 900 ứng viên đạt đủ số phiếu tín nhiệm theo quy định.
Danh sách ứng viên giáo sư, phó giáo sư TẠI ĐÂY.
Vận dụng mô hình “nón trải nghiệm” của Edgar Dale vào giảng dạyGiáo dục - 13 phút trước
GĐXH - “Nón trải nghiệm” là các hoạt động học tập. Các hoạt động này được sắp xếp từ trên đỉnh xuống dựa vào mức độ trải nghiệm. Vận dụng mô hình “Nón trải nghiệm” trong giảng dạy mang lại nhiều giá trị thiết thực, góp phần chuyển đổi phương pháp dạy học từ truyền thụ thụ động sang học tập chủ động, trải nghiệm và sáng tạo.
Bảng lương giáo viên các cấp có gì thay đổi từ 1/1/2026?Giáo dục - 5 giờ trước
GĐXH - Với hệ số lương đặc thù theo đề xuất của Bộ GD&ĐT, lương tháng giáo viên các cấp có nhiều sự thay đổi.
900 ứng viên đạt chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2025Giáo dục - 7 giờ trước
11 ứng viên (gồm 2 ứng viên giáo sư, 9 ứng viên phó giáo sư) không được Hội đồng Giáo sư Nhà nước thông qua trong đợt xét giáo sư, phó giáo sư năm 2025.
Từ 2026, lương giáo viên tăng thêm 2 - 7 triệu đồng/tháng?Giáo dục - 23 giờ trước
GĐXH - Theo dự thảo nghị định quy định chính sách tiền lương, chế độ phụ cấp đối với nhà giáo, lương nhà giáo của Bộ GD&ĐT, tất cả nhà giáo đều được hưởng “hệ số lương đặc thù”.
Không còn nhà công vụ, khó khăn bủa vây giáo viên vùng biên Mường LýGiáo dục - 1 ngày trước
GĐXH – Sạt lở tại Trường THCS Dân tộc Bán trú Mường Lý (Thanh Hóa) đã phá hủy công trình và nhà công vụ. Hơn 20 giáo viên phải sống tạm trong các phòng học cũ hoặc đi thuê nhà trọ bên ngoài.
Trường tiền tỷ phơi mưa nắng vì thiếu phòng họcGiáo dục - 1 ngày trước
GĐXH - Gần 2 tháng nay, nhiều học sinh của Trường THCS Nghi Ân (Nghệ An) phải chen chúc trong những phòng học tạm do một số phòng học chính đã bị hư hỏng do bão. Trong khi đó, dự án tiền tỷ xây trường kiên cố để thay thế vẫn dang dở, đang nằm phơi mưa nắng.
Hành trình thoát ánh hào quang của Quán quân Olympia duy nhất không du họcGiáo dục - 1 ngày trước
Quán quân cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia năm 2019 Trần Thế Trung mong thoát khỏi "hào quang" quá khứ, theo đuổi giá trị phù hợp thay vì chạy theo số đông.
Cuộc sống hiện tại của Quán quân Olympia đầu tiên trường AmsGiáo dục - 3 ngày trước
Một trong những nhà vô địch Olympia hiếm hoi trở về quê hương, kiên định với hành trình gieo tri thức.
Chi tiết lịch nghỉ Tết Dương lịch 2026 sắp tới của học sinh Hà NộiGiáo dục - 4 ngày trước
GĐXH - Theo quy định, các ngày nghỉ lễ, Tết của ngành giáo dục, bao gồm giáo viên và học sinh các cấp, luôn tuân thủ Bộ luật Lao động 2019 và các văn bản hướng dẫn hằng năm của Thủ tướng Chính phủ.
Bộ GD&ĐT quy định nhiều điểm mới trong kỳ thi học sinh giỏi quốc giaGiáo dục - 4 ngày trước
Bộ GD&ĐT ban hành Thông tư 23 với nhiều điểm mới trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, mở rộng quy mô dự thi và siết chặt công tác thanh tra, kiểm tra.
Trường tiền tỷ phơi mưa nắng vì thiếu phòng họcGiáo dục
GĐXH - Gần 2 tháng nay, nhiều học sinh của Trường THCS Nghi Ân (Nghệ An) phải chen chúc trong những phòng học tạm do một số phòng học chính đã bị hư hỏng do bão. Trong khi đó, dự án tiền tỷ xây trường kiên cố để thay thế vẫn dang dở, đang nằm phơi mưa nắng.