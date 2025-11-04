Lộ diện ứng viên giáo sư trẻ nhất 2025

Hội đồng Giáo sư Nhà nước đã công bố danh sách ứng viên giáo sư, phó giáo sư năm 2025.

900 ứng viên đạt chuẩn giáo sư, phó giáo sư gồm 71 giáo sư và 829 phó giáo sư, với tỷ lệ đạt chung là 83,88% (71% với ứng viên giáo sư và 85,2% với ứng viên phó giáo sư). Con số này đã bao gồm cả ứng viên của hai ngành Quân sự và An ninh.

Như vậy 11 ứng viên (2 ứng viên giáo sư, 9 ứng viên phó giáo sư) không được Hội đồng Giáo sư Nhà nước thông qua trong đợt xét năm nay.

Ông Trần Quốc Trung là giáo sư trẻ nhất năm 2025. Ảnh: VNN

Theo danh sách công bố, ông Trần Quốc Trung (39 tuổi), hiện là Phó giám đốc Cơ sở II Trường Đại học Ngoại thương tại TPHCM là người trẻ nhất đạt chuẩn giáo sư.

Trong khi đó, hai ứng viên phó giáo sư trẻ nhất năm nay đều sinh năm 1992 là TS Đỗ Quang Lộc (giảng viên Khoa Vật lý, trường Đại học Khoa học Tự nhiên – Đại học Quốc gia Hà Nội) và TS Nguyễn Hà Thanh (nghiên cứu viên chính Phòng Hóa dược, Viện Hóa học – Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam).

Theo quy trình, sau 15 ngày kể từ khi công bố kết quả, nếu không có khiếu nại hay phản ánh, Chủ tịch Hội đồng Giáo sư Nhà nước sẽ ký quyết định công nhận và cấp chứng nhận đạt tiêu chuẩn cho các ứng viên.

Theo VietnamNet, báo cáo của Văn phòng Hội đồng Giáo sư Nhà nước cho biết, năm 2025, có 1.073 ứng viên nộp hồ sơ xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư tại các Hội đồng Giáo sư cơ sở. Sau đó, có 1.014 ứng viên được đề nghị lên xét công nhận đạt tiêu chuẩn tại 28 Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành.

Các Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành tiếp tục họp xét và có 911 ứng viên, trong đó có 73 ứng viên giáo sư, 938 ứng viên phó giáo sư được đề nghị Hội đồng Giáo sư Nhà nước xét công nhận. Ở vòng cuối cùng, có 900 ứng viên đạt đủ số phiếu tín nhiệm theo quy định.

Danh sách ứng viên giáo sư, phó giáo sư TẠI ĐÂY.

