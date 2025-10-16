Ứng viên giáo sư trẻ nhất ngành Dược năm 2025 là ai?

Trong danh sách ứng viên giáo sư ngành Dược năm 2025 của Hội đồng giáo sư Nhà nước, PGS.TS Bùi Thanh Tùng (SN 1982 - Phó Trưởng khoa Dược, Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội) là ứng viên trẻ nhất.

PGS.TS Bùi Thanh Tùng quê ở xã Yên Quang, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định (cũ).

Theo TPO, năm 2007, ông tốt nghiệp cử nhân ngành Dược học tại Viện Dược và Thực phẩm, Đại học La Habana, Cuba.

Năm 2011, ông nhận bằng Thạc sĩ ngành Dược học, chuyên ngành Dược liệu tại Đại học Chosun, Hàn Quốc.

Năm 2014, ông được cấp bằng Tiến sĩ ngành Dược học, chuyên ngành Dược lý tại Đại học Sevilla, Tây Ban Nha.

Năm 2018, ông được bổ nhiệm chức danh Phó giáo sư ngành Dược học.

PGS.TS Bùi Thanh Tùng là ứng viên giáo sư trẻ nhất ngành Dược năm 2025. Ảnh: VTC News

PGS.TS Bùi Thanh Tùng từng làm nghiên cứu viên tại Phòng Dược Lý, Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương; nghiên cứu viên tại Công ty Traphaco, Hà Nội; giảng viên Trường Đại Học Y Dược - Đại học Quốc gia Hà Nội. Hiện ông là Phó Trưởng khoa Dược, Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Sau nhiều năm giảng dạy và nghiên cứu, PGS.TS Bùi Thanh Tùng xây dựng hồ sơ khoa học ấn tượng với 149 công trình, trong đó 49 bài đăng trên các tạp chí quốc tế uy tín. Chủ trì 3 đề tài khoa học, hướng dẫn và đồng hướng dẫn nhiều nghiên cứu sinh, trong đó có 1 người đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ.

Hai hướng nghiên cứu chính mà PGS.TS Bùi Thanh Tùng theo đuổi gồm: Đánh giá tác dụng, cơ chế và độc tính ở mức độ phân tử của dược liệu, hợp chất tự nhiên; ứng dụng công nghệ sàng lọc ảo để phát triển thuốc có hiệu quả dược lý cao, độc tính thấp.

PGS.TS Bùi Thanh Tùng đã được cấp 11 bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích, chủ yếu về bào chế dược liệu và hợp chất tự nhiên hỗ trợ điều trị bệnh, góp phần giảm chi phí điều trị cho người dân.

Ông đồng thời là tác giả của 1 giáo trình, 1 sách chuyên khảo (NXB ĐH Quốc gia Hà Nội), 2 sách tham khảo quốc tế (Apple Academic Press, CRC Press) và 17 chương sách do các nhà xuất bản uy tín như IGI Global, Wiley, Elsevier phát hành.

Nhờ những đóng góp của mình, năm 2018, PGS.TS Bùi Thanh Tùng nhận Giải thưởng Khoa học và Công nghệ của Đại học Quốc gia Hà Nội. Năm 2024, ông đạt Giải thưởng Nhà giáo Đại học Quốc gia Hà Nội của năm.

Ngoài PGS.TS Bùi Thanh Tùng, 2 ứng viên giáo sư còn lại của ngành Dược học năm 2025 là PGS.TS Đỗ Thị Hà (SN 1976, Phó Viện trưởng Viện Dược liệu, Bộ Y tế) và PGS.TS Trần Việt Hùng (sinh năm 1972, Viện trưởng Viện Kiểm nghiệm thuốc TP.HCM).

