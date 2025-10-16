Mới nhất
Ứng viên giáo sư trẻ nhất ngành Dược năm 2025 là ai?

Thứ năm, 11:10 16/10/2025 | Giáo dục
GĐXH - Trong danh sách ứng viên giáo sư năm 2025, PGS.TS Bùi Thanh Tùng (SN 1982) – Phó trưởng Khoa Dược, Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội là ứng viên trẻ nhất ngành Dược.

Trong danh sách ứng viên giáo sư ngành Dược năm 2025 của Hội đồng giáo sư Nhà nước, PGS.TS Bùi Thanh Tùng (SN 1982 - Phó Trưởng khoa Dược, Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội) là ứng viên trẻ nhất.

PGS.TS Bùi Thanh Tùng quê ở xã Yên Quang, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định (cũ).

Theo TPO, năm 2007, ông tốt nghiệp cử nhân ngành Dược học tại Viện Dược và Thực phẩm, Đại học La Habana, Cuba.

Năm 2011, ông nhận bằng Thạc sĩ ngành Dược học, chuyên ngành Dược liệu tại Đại học Chosun, Hàn Quốc.

Năm 2014, ông được cấp bằng Tiến sĩ ngành Dược học, chuyên ngành Dược lý tại Đại học Sevilla, Tây Ban Nha.

Năm 2018, ông được bổ nhiệm chức danh Phó giáo sư ngành Dược học.

PGS.TS Bùi Thanh Tùng là ứng viên giáo sư trẻ nhất ngành Dược năm 2025. Ảnh: VTC News

PGS.TS Bùi Thanh Tùng từng làm nghiên cứu viên tại Phòng Dược Lý, Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương; nghiên cứu viên tại Công ty Traphaco, Hà Nội; giảng viên Trường Đại Học Y Dược - Đại học Quốc gia Hà Nội. Hiện ông là Phó Trưởng khoa Dược, Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Sau nhiều năm giảng dạy và nghiên cứu, PGS.TS Bùi Thanh Tùng xây dựng hồ sơ khoa học ấn tượng với 149 công trình, trong đó 49 bài đăng trên các tạp chí quốc tế uy tín. Chủ trì 3 đề tài khoa học, hướng dẫn và đồng hướng dẫn nhiều nghiên cứu sinh, trong đó có 1 người đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ.

Hai hướng nghiên cứu chính mà PGS.TS Bùi Thanh Tùng theo đuổi gồm: Đánh giá tác dụng, cơ chế và độc tính ở mức độ phân tử của dược liệu, hợp chất tự nhiên; ứng dụng công nghệ sàng lọc ảo để phát triển thuốc có hiệu quả dược lý cao, độc tính thấp.

PGS.TS Bùi Thanh Tùng đã được cấp 11 bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích, chủ yếu về bào chế dược liệu và hợp chất tự nhiên hỗ trợ điều trị bệnh, góp phần giảm chi phí điều trị cho người dân.

Ông đồng thời là tác giả của 1 giáo trình, 1 sách chuyên khảo (NXB ĐH Quốc gia Hà Nội), 2 sách tham khảo quốc tế (Apple Academic Press, CRC Press) và 17 chương sách do các nhà xuất bản uy tín như IGI Global, Wiley, Elsevier phát hành.

Nhờ những đóng góp của mình, năm 2018, PGS.TS Bùi Thanh Tùng nhận Giải thưởng Khoa học và Công nghệ của Đại học Quốc gia Hà Nội. Năm 2024, ông đạt Giải thưởng Nhà giáo Đại học Quốc gia Hà Nội của năm.

Ngoài PGS.TS Bùi Thanh Tùng, 2 ứng viên giáo sư còn lại của ngành Dược học năm 2025 là PGS.TS Đỗ Thị Hà (SN 1976, Phó Viện trưởng Viện Dược liệu, Bộ Y tế) và PGS.TS Trần Việt Hùng (sinh năm 1972, Viện trưởng Viện Kiểm nghiệm thuốc TP.HCM).

Ứng viên giáo sư trẻ nhất ngành Dược năm 2025 là ai? - Ảnh 2.Tiết lộ điều ít biết về ứng viên phó giáo sư ngành Vật lý trẻ nhất Việt Nam năm 2025

GĐXH - Hội đồng Giáo sư Nhà nước đã công bố danh sách ứng viên phó giáo sư và giáo sư thuộc 26 lĩnh vực được đề nghị xét công nhận đạt tiêu chuẩn năm 2025. Trong các ứng viên phó giáo sư ngành Vật lý có tiến sĩ Đỗ Quang Lộc là người trẻ nhất.

Ứng viên giáo sư trẻ nhất ngành Dược năm 2025 là ai? - Ảnh 3.Hai ứng viên phó giáo sư trẻ nhất Việt Nam 2025 là ai?

Tiến sĩ Đỗ Quang Lộc và tiến sĩ Nguyễn Hà Thanh, cùng sinh năm 1992 là hai ứng viên phó giáo sư trẻ nhất Việt Nam năm 2025.

L.Vũ (th)
Nhiều đại học công bố phương án tuyển sinh 2026, thí sinh cần lưu ý

Nhiều đại học công bố phương án tuyển sinh 2026, thí sinh cần lưu ý

Giáo dục - 5 giờ trước

Thực hiện yêu cầu của Bộ GD&ĐT, trong tháng 10/2025, nhiều trường đại học công bố dự kiến phương thức tuyển sinh năm 2026.

Bộ GD-ĐT lên tiếng về thông tin 'đóng cửa, giải tán trường tư'

Bộ GD-ĐT lên tiếng về thông tin 'đóng cửa, giải tán trường tư'

Giáo dục - 21 giờ trước

Bộ GD-ĐT khẳng định những thông tin cho rằng các trường ngoài công lập sẽ bị đóng cửa, giải tán là hoàn toàn sai sự thật.

Lộ diện 34 thủ khoa ở kỳ thi chọn học sinh giỏi Hà Nội năm 2025

Lộ diện 34 thủ khoa ở kỳ thi chọn học sinh giỏi Hà Nội năm 2025

Giáo dục - 1 ngày trước

Sở GD&ĐT Hà Nội công bố danh sách 34 thủ khoa ở 13 môn tại Kỳ thi chọn HSG thành phố và chọn đội tuyển dự thi cấp quốc gia các môn văn hóa lớp 12 năm 2025-2026.

Cảnh tượng nhói lòng ở ngôi trường tại Lạng Sơn sau khi nước lũ ngập hơn 2 mét

Cảnh tượng nhói lòng ở ngôi trường tại Lạng Sơn sau khi nước lũ ngập hơn 2 mét

Giáo dục - 2 ngày trước

Sau khi nước lũ rút đi, nhiều trường học tại tỉnh Lạng Sơn rơi vào cảnh hoang tàn vì cơ sở vật chất bị phá hủy, đồ dùng phục vụ giảng dạy bị hư hỏng hoàn toàn.

Xót xa thầy giáo trẻ ở Hà Nội qua đời khi đang dọn nhà sau lũ

Xót xa thầy giáo trẻ ở Hà Nội qua đời khi đang dọn nhà sau lũ

Giáo dục - 3 ngày trước

Trong quá trình dọn dẹp nhà sau lũ, thầy giáo Nguyễn Văn Tuấn (sinh năm 1986, giáo viên Trường THPT Sóc Sơn, Hà Nội) không may bị điện giật dẫn đến tử vong. Sự ra đi đột ngột của thầy giáo trẻ khiến nhiều đồng nghiệp, học trò xót thương.

Nữ giáo sư Toán học giành giải thưởng 'Thiên tài' MacArthur 2025

Nữ giáo sư Toán học giành giải thưởng 'Thiên tài' MacArthur 2025

Giáo dục - 3 ngày trước

Giáo sư Toán học Lauren K. Williams của Đại học Harvard vừa được trao Giải thưởng danh giá MacArthur 2025 nhờ những nghiên cứu mang tính đột phá kết nối giữa toán học lý thuyết và vật lý.

Từ 1/1/2026, giáo viên vi phạm những điều này sẽ bị xử lý

Từ 1/1/2026, giáo viên vi phạm những điều này sẽ bị xử lý

Giáo dục - 4 ngày trước

GĐXH - Luật Nhà giáo số 73/2025/QH15 sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 1/1/2026, quy định nhiều nội dung nhằm siết chặt kỷ luật nghề nghiệp đối với nhà giáo.

Dự kiến chấm dứt hội đồng trường công lập từ ngày 1/1/2026

Dự kiến chấm dứt hội đồng trường công lập từ ngày 1/1/2026

Giáo dục - 4 ngày trước

Hội đồng trường ở các cơ sở giáo dục công lập theo dự kiến sẽ dừng hoạt động từ ngày 1/1/2026.

Quy định mới về cơ chế miễn, giảm học phí, phụ huynh và học sinh nên biết để hưởng quyền lợi

Quy định mới về cơ chế miễn, giảm học phí, phụ huynh và học sinh nên biết để hưởng quyền lợi

Giáo dục - 5 ngày trước

GĐXH - Từ năm học 2024 – 2025, cơ chế miễn, giảm học phí, hỗ trợ học phí và hỗ trợ chi phí học tập được quy định theo Nghị định 238/2025/NĐ-CP. Quy định này có điểm gì mới?

TP.HCM áp dụng sổ đầu bài số tại toàn bộ trường học từ năm 2025

TP.HCM áp dụng sổ đầu bài số tại toàn bộ trường học từ năm 2025

Giáo dục - 5 ngày trước

Từ năm học 2025-2026, TPHCM sẽ triển khai sổ đầu bài số và ký số điện tử tại 100% cơ sở giáo dục trên địa bàn, thông qua trang web https://sodaubai.hcm.edu.vn và ứng dụng Sổ Đầu Bài HCM - ông Nguyễn Bảo Quốc, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT cho biết.

Giáo dục

GĐXH - Luật Nhà giáo số 73/2025/QH15 sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 1/1/2026, quy định nhiều nội dung nhằm siết chặt kỷ luật nghề nghiệp đối với nhà giáo.

Giáo dục
Giáo dục
Giáo dục
Giáo dục

