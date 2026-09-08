Lộ đường dây 'mở đường' cho gỗ lậu qua chốt rừng ở Đắk Lắk

Ngày 8/9/2026, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 9 bị can là cán bộ quản lý, bảo vệ rừng về hành vi “Nhận hối lộ”; đồng thời khởi tố 1 chủ doanh nghiệp về 2 hành vi “Đưa hối lộ” và “Vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản”.

Trước đó, ngày 16/4, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Đắk Lắk kiểm tra việc chấp hành pháp luật tại Công ty TNHH TMV Nông Huyền, ở xã Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk, do bà Nguyễn Thị Nga Huyền (49 tuổi) làm Giám đốc.

Lực lượng công an kiểm tra tại Công ty TNHH TMV Nông Huyền - (ảnh Bộ Công an).

Qua kiểm tra, lực lượng công an phát hiện, thu giữ hơn 195m³ gỗ các loại và hơn 3.500 ster củi không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc.

Làm việc với cơ quan công an, bà Huyền khai nhận đã mua số lâm sản trên từ nguồn thanh lý của các cơ quan Nhà nước; đồng thời mua của người dân khai thác từ rừng tự nhiên hoặc vườn trồng để chế biến, băm dăm rồi bán lại kiếm lời.

Kết quả điều tra xác định, trong số lâm sản bị thu giữ có hơn 148m³ gỗ thuộc loài thực vật rừng thông thường và hơn 19m³ gỗ thuộc Danh mục thực vật rừng nguy cấp, quý, hiếm nhóm IIA, nhưng không có hồ sơ thể hiện nguồn gốc lâm sản.

Đối tượng Nguyễn Thị Nga Huyền tại cơ quan công an - (ảnh Bộ Công an).

Mở rộng điều tra, cơ quan công an xác định, để số lâm sản không rõ nguồn gốc có thể lọt qua các chốt, trạm và được vận chuyển về tập kết tại kho, bãi, bà Huyền đã “chung chi” định kỳ 10 triệu đồng/tháng cho các cán bộ tại Phân trường 1 thuộc Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Chư Phả.

Phân trường 1 do Nguyễn Viết Trường (37 tuổi, trú tại xã Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk) phụ trách. Theo cơ quan điều tra, sau khi nhận tiền, các cán bộ tại đây tạo điều kiện để xe chở gỗ đi qua khu vực lâm phần được giao quản lý mà không bị kiểm tra, xử lý. Trường hợp phát hiện vi phạm, các đối tượng sẽ tìm cách “giải quyết” cho phương tiện tiếp tục di chuyển.

Sau khi thống nhất việc “chung chi”, lãnh đạo Phân trường 1 giao Lê Văn Hoàng (34 tuổi), nhân viên quản lý, bảo vệ rừng, trực tiếp liên hệ với bà Huyền để đôn đốc nhận tiền hằng tháng.





Đối tượng Nguyễn Viết Trường tại cơ quan công an - (ảnh Bộ Công an).

Để che giấu hành vi nhận hối lộ, số tiền được chuyển khoản qua nhiều tài khoản trung gian nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.

Bước đầu, cơ quan công an làm rõ, từ tháng 1/2025 đến tháng 4/2026, các đối tượng đã thực hiện 16 lần giao dịch với tổng số tiền hơn 160 triệu đồng. Số tiền bất chính sau đó được chia đều cho các nhân viên của Phân trường 1.

Hiện Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục mở rộng điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.