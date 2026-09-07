Phú Thọ: Xe khách 22 chỗ chở tới 48 người, vượt quy định 26 hành khách

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Ngày 7/9, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, khoảng 16h22 ngày 6/9, tại Km105+600 Quốc lộ 32, thuộc địa bàn xã Minh Đài, tỉnh Phú Thọ, Tổ công tác Cụm 5, Đội CSGT đường bộ số 2, Phòng CSGT Công an tỉnh Phú Thọ tiến hành dừng kiểm tra xe ô tô khách biển kiểm soát 50H-723.88 của nhà xe Vân Nam, thuộc HTX Vận tải ô tô Nghĩa Phát.

Phương tiện do Lò Hải H. (SN 1991, trú tại xã Phù Yên, tỉnh Sơn La) điều khiển.

Qua kiểm tra, lực lượng CSGT phát hiện chiếc xe được thiết kế để chở 22 người, tuy nhiên tại thời điểm kiểm tra đang chở tới 48 người, vượt quá số người được phép chở 26 người.

Ngoài ra, lực lượng chức năng còn phát hiện trên xe có hành khách không có tên trong danh sách theo quy định.

Phát hiện xe khách được thiết kế chở 22 người nhưng thực tế đang chở tới 48 người, lực lượng CSGT tỉnh Phú Thọ đã lập biên bản xử lý tài xế và chủ doanh nghiệp, với tổng mức phạt có thể lên tới 66,5 triệu đồng - (ảnh CAPT).

Với các vi phạm trên, Tổ công tác đã lập biên bản để xử lý đối với lái xe và chủ doanh nghiệp. Theo Công an tỉnh Phú Thọ, tổng mức phạt đối với lái xe và chủ doanh nghiệp có thể lên tới 66,5 triệu đồng.

Việc chở quá số người quy định không chỉ vi phạm pháp luật mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn nghiêm trọng, đặc biệt trong trường hợp phương tiện phải phanh gấp, xảy ra va chạm hoặc tai nạn giao thông.

Phòng CSGT Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, thời gian tới, lực lượng CSGT tiếp tục duy trì công tác tuần tra, kiểm soát 24/7, đồng thời linh hoạt thay đổi thời gian và địa bàn kiểm soát nhằm kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông.

Các doanh nghiệp và lái xe kinh doanh vận tải được yêu cầu nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của pháp luật, đặt an toàn của hành khách và cộng đồng lên hàng đầu, không vì lợi nhuận mà chở quá số người quy định.

Phòng CSGT cũng đề nghị người dân chủ động phản ánh các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông của phương tiện kinh doanh vận tải đến lực lượng CSGT để được kiểm tra, xử lý kịp thời theo quy định.

