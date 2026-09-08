Hà Nội: Liên tiếp phát hiện tài xế điều khiển ô tô vi phạm nồng độ cồn

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Theo Cổng thông tin điện tử Công an TP Hà Nội, thời gian gần đây lực lượng công an đã liên tiếp phát hiện nhiều trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Đáng chú ý, có trường hợp vi phạm vượt mức kịch khung 0,4 mg/lít khí thở.

Vào lúc 20h35 ngày 4/9/2026, tổ công tác Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ số 6 kiểm tra xe ô tô con biển kiểm soát 30K-316.xx do anh N.V.Q (SN 1988; trú tại Hà Nội) điều khiển. Qua đo nồng độ cồn, lực lượng chức năng xác định người này vi phạm ở mức 0,426 mg/lít khí thở - vượt mức vi phạm cao nhất theo quy định hiện hành.

Vi phạm nồng độ cồn trên 0,4mg/lít, người điều khiển ô tô sẽ bị xử phạt từ 30 - 40 triệu đồng và bị tước quyền sử dụng GPLX 23 tháng. Ảnh: CACC

Ngay sau đó, vào lúc 20h39, tổ công tác tiếp tục kiểm tra xe ô tô tải biển kiểm soát 29H-237.xx do anh N.V.S (SN 1980; trú tại Hà Nội) điều khiển. Kết quả xác định tài xế vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,109 mg/lít khí thở, tài xế không xuất trình được giấy phép lái xe cùng các giấy tờ liên quan.

Trường hợp tài xế điều khiển xe tải vi phạm. Ảnh: CACC

Theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP, vi phạm nồng độ cồn mức phạt quy định như sau:

Mức phạt nồng độ cồn đối với xe đạp, xe đạp máy

Nồng độ cồn Mức phạt Chưa vượt quá 50 miligam/100 mililít máu hoặc chưa vượt quá 0,25 miligam/1 lít khí thở 100.000 - 200.000 đồng Vượt quá 50 miligam đến 80 miligam/100 mililít máu hoặc vượt quá 0,25 miligam đến 0,4 miligam/1 lít khí thở 300.000 - 400.000 đồng Vượt quá 80 miligam/100 mililít máu hoặc vượt quá 0,4 miligam/1 lít khí thở 400.000 - 600.000 đồng

Mức phạt nồng độ cồn đối với xe máy

Nồng độ cồn Mức phạt Hình phạt bổ sung Trừ điểm GPLX Chưa vượt quá 50 miligam/100 mililít máu hoặc chưa vượt quá 0,25 miligam/1 lít khí thở Phạt tiền từ 2 triệu đồng đến 3 triệu đồng Trừ 04 điểm Vượt quá 50 miligam đến 80 miligam/100 mililít máu hoặc vượt quá 0,25 miligam đến 0,4 miligam/1 lít khí thở Phạt tiền từ 6 triệu đồng đến 8 triệu đồng Trừ 10 điểm Vượt quá 80 miligam/100 mililít máu hoặc vượt quá 0,4 miligam/1 lít khí thở Phạt tiền từ 8 triệu đồng đến 10 triệu đồng Tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 22 đến 24 tháng

Mức phạt nồng độ cồn đối với xe máy chuyên dùng

Nồng độ cồn Mức phạt Chưa vượt quá 50 miligam/100 mililít máu hoặc chưa vượt quá 0,25 miligam/1 lít khí thở Phạt tiền từ 3 triệu đồng đến 5 triệu đồng Vượt quá 50 miligam đến 80 miligam/100 mililít máu hoặc vượt quá 0,25 miligam đến 0,4 miligam/1 lít khí thở Phạt tiền từ 6 triệu đồng đến 8 triệu đồng Vượt quá 80 miligam/100 mililít máu hoặc vượt quá 0,4 miligam/1 lít khí thở Phạt tiền từ 18 triệu đồng đến 20 triệu đồng

Mức phạt nồng độ cồn đối với ô tô

Nồng độ cồn Mức phạt Hình phạt bổ sung Trừ điểm GPLX Chưa vượt quá 50 miligam/100 mililít máu hoặc chưa vượt quá 0,25 miligam/1 lít khí thở 6.000.000 - 8.000.000 đồng Tước quyền sử dụng GPLX từ 10 - 12 tháng 04 điểm Vượt quá 50 miligam đến 80 miligam/100 mililít máu hoặc vượt quá 0,25 miligam đến 0,4 miligam/1 lít khí thở 18.000.000 - 20.000.000 đồng Tước quyền sử dụng GPLX từ 10 - 12 tháng 10 điểm Vượt quá 80 miligam/100 mililít máu hoặc vượt quá 0,4 miligam/1 lít khí thở 30.000.000 - 40.000.000 đồng Tước quyền sử dụng GPLX từ 22 - 24 tháng

Phòng CSGT - Công an TP Hà Nội khuyến cáo, người dân cần nghiêm túc thực hiện quy định "Đã uống rượu, bia - Không lái xe".

Thời gian tới, các đội địa bàn sẽ tiếp tục tăng cường lực lượng, xử lý nghiêm mọi hành vi vi phạm với tinh thần "không có ngoại lệ, không có vùng cấm" nhằm bảo đảm an toàn giao thông trên địa bàn Thủ đô.