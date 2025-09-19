Mới nhất
Cuộc sống bí ẩn của nam MC VTV nổi tiếng nhất Việt Nam những năm 2000, sống trong căn biệt thự được thiết kế phong cách Tây Âu

Thứ sáu, 10:38 19/09/2025
GĐXH - MC Long Vũ cùng vợ con sống trong căn biệt thự có thiết kế "rất Tây".

Hé lộ bên trong biệt thự kiểu Tây của MC Long Vũ vừa rút khỏi HĐQT VTVCab - Ảnh 1.

MC Long Vũ tên đầy đủ là Trịnh Long Vũ, sinh năm 1974. Sau khi tốt nghiệp đại học, chàng trai gốc Hà thành được tuyển vào Đài truyền hình Việt Nam làm phóng viên, BTV, MC tại Ban thời sự sau đó chuyển sang VTV3. Lúc này, tên tuổi của Long Vũ gắn liền với những chương trình thể thao của nhà đài. Lối dẫn dắt duyên dáng, hoạt ngôn và hài hước giúp anh nhanh chóng ghi điểm trong mắt người xem.

Cuộc sống bí ẩn của nam MC VTV nổi tiếng nhất Việt Nam những năm 2000 - Ảnh 2.

Những năm 2000, Long Vũ được xem là nam MC nổi tiếng nhất của VTV khi được nhiều khán giả yêu mến. Tên tuổi của MC Long Vũ được biết đến khi anh làm người dẫn chương trình cho gameshow nổi tiếng Chiếc nón kỳ diệu, nối tiếp vai trò của MC Lại Văn Sâm. Long Vũ đảm nhận vị trí dẫn dắt cho chương trình này xuyên suốt 6 năm, từ 2001-2006.

Hé lộ bên trong biệt thự kiểu Tây của MC Long Vũ vừa rút khỏi HĐQT VTVCab - Ảnh 3.

Ở tuổi 51, ngoại hình của Long Vũ có nhiều thay đổi, đặc biệt là về kiểu đầu trọc. Tuy vậy, anh vẫn giữ được sự hài hước và cách trò chuyện vui vẻ, duyên dáng với đồng nghiệp như những ngày còn thường xuyên xuất hiện trên sóng truyền hình. Là người kín tiếng, nên chuyện đời tư của MC Long Vũ cũng hoàn toàn bí ẩn. Anh ít khi nhắc đến gia đình mình trên truyền thông. Thông tin ít ỏi trên một số trang báo cho biết vợ chồng anh có hai người con. Cả gia đình anh đang sinh sống, làm việc tại Hà Nội.

Hé lộ bên trong biệt thự kiểu Tây của MC Long Vũ vừa rút khỏi HĐQT VTVCab - Ảnh 7.

Trong đó, căn nhà của MC Long Vũ là căn biệt thự có thiết kế "rất Tây". Ảnh: X1 Architect

Hé lộ bên trong biệt thự kiểu Tây của MC Long Vũ vừa rút khỏi HĐQT VTVCab - Ảnh 8.

Những hình ảnh từ VietnamNet cho thấy cấu trúc của biệt thự có tầng trên xòe rộng ra so với tầng dưới tạo không gian mở về mọi hướng, làm người nhìn cảm giác căn nhà nhẹ bẫng và đang lơ lửng. Ảnh: X1 Architect

Hé lộ bên trong biệt thự kiểu Tây của MC Long Vũ vừa rút khỏi HĐQT VTVCab - Ảnh 9.

Phòng ăn rộng rãi, hướng ra sân vườn. Ảnh: X1 Architect

Hé lộ bên trong biệt thự kiểu Tây của MC Long Vũ vừa rút khỏi HĐQT VTVCab - Ảnh 10.

Phòng ngủ thiết kế đơn giản, nhã nhặn. Ảnh: Okoncept

Hé lộ bên trong biệt thự kiểu Tây của MC Long Vũ vừa rút khỏi HĐQT VTVCab - Ảnh 11.

Bức tường đá thể hiện sự gần gũi với thiên nhiên. Ảnh: Okoncept

Hé lộ bên trong biệt thự kiểu Tây của MC Long Vũ vừa rút khỏi HĐQT VTVCab - Ảnh 12.

Hành lang thiết kế tinh xảo với hệ thống chiếu sáng lung linh, trang hoàng. Ảnh: Okoncep

Cách chơi hoa tinh tế của Phương Oanh chuẩn "phu nhân hào môn"Cách chơi hoa tinh tế của Phương Oanh chuẩn 'phu nhân hào môn'

GĐXH - Mỗi khi chia sẻ không gian sống, Phương Oanh lại khiến công chúng ngưỡng mộ bởi gu thẩm mỹ tinh tế, sang trọng.

Á hậu có bằng Thạc sĩ là BTV xinh đẹp của VTV, sở hữu căn nhà sang trọng, ấn tượngÁ hậu có bằng Thạc sĩ là BTV xinh đẹp của VTV, sở hữu căn nhà sang trọng, ấn tượng

GĐXH - Qua những khung hình chụp không gian sống có thể thấy Thụy Vân và gia đình sống trong một căn hộ cao cấp, có tông màu vàng trắng sang trọng thuộc chung cư đắt đỏ tại Bà Triệu - con phố nằm giữa trung tâm Hà Nội.

Phương Nghi (t/h)
