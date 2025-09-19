Cuộc sống bí ẩn của nam MC VTV nổi tiếng nhất Việt Nam những năm 2000, sống trong căn biệt thự được thiết kế phong cách Tây Âu

Ở tuổi 51, ngoại hình của Long Vũ có nhiều thay đổi, đặc biệt là về kiểu đầu trọc. Tuy vậy, anh vẫn giữ được sự hài hước và cách trò chuyện vui vẻ, duyên dáng với đồng nghiệp như những ngày còn thường xuyên xuất hiện trên sóng truyền hình. Là người kín tiếng, nên chuyện đời tư của MC Long Vũ cũng hoàn toàn bí ẩn. Anh ít khi nhắc đến gia đình mình trên truyền thông. Thông tin ít ỏi trên một số trang báo cho biết vợ chồng anh có hai người con. Cả gia đình anh đang sinh sống, làm việc tại Hà Nội.