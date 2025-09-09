Một số vật dụng nên đặt trong phòng khi sử dụng điều hòa
GĐXH - Chỉ với một số vật dụng nhỏ bé, bạn có thể biến căn phòng trở nên mát lạnh và trong lành. Hãy cùng khám phá những bí quyết đơn giản này để tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn hơn.
Đặt một chậu nước
Máy lạnh tuy mang lại cảm giác mát mẻ nhưng cũng làm khô không khí, gây ra nhiều vấn đề cho sức khỏe. Để cải thiện chất lượng không khí trong phòng, bạn có thể thử đặt một chậu nước. Nước sẽ giúp tăng độ ẩm, làm dịu không khí khô, giảm thiểu các triệu chứng khó chịu như ngứa da, khô mũi, ho.
Thêm vào đó, nếu nhà bạn nhiều muỗi, bạn có thể cho vài giọt tinh dầu sả, hương thảo hoặc oải hươngvào chậu nước. Mùi hương tự nhiên của tinh dầu không chỉ giúp đuổi muỗi mà còn mang đến cảm giác thư thái, dễ chịu.
Đặt cây xanh
Cây xanh không chỉ có tác dụng trang trí mà còn thanh lọc không khí, bởi chúng có thể hấp thụ CO2 thông qua quá trình quang hợp và giải phóng oxy tươi. Ngoài ra khi bật điều hòa làm mát, độ ẩm trong nhà sẽ giảm khiến không khí trong phòng bị khô, cây xanh lúc này có tác dụng hút hơi nước, tăng độ ẩm trong phòng.
Nên chọn loại cây chịu được môi trường phòng kín vừa giúp thanh lọc không khí vừa tạo ra nhiều oxy như: Cây lưỡi hổ, thường xuân, thu hải đường, thiết mộc lan...
Quạt thông gió
Việc lắp thêm quạt thông gió sẽ hao phí một mức điện năng nhất định nên nhiều gia đình thường bỏ qua thiết bị này. Thế nhưng lượng oxy trong phòng máy lạnh có được duy trì hiệu quả không phụ thuộc rất nhiều vào hoạt động của quạt thông gió.
Cảm giác nặng người, đau đầu và khó thở khi ngủ dậy rất thường gặp ở những phòng máy lạnh không được lắp quạt thông gió. Vì phòng máy lạnh rất kín nên bạn sẽ gặp phải tình trạng tụt giảm lượng oxy. Nếu điều này diễn ra liên tục, thì người dùng có thể bị đau đầu kinh niên hoặc bị viêm đường hô hấp.
Sử dụng quạt thông gió cho phòng máy lạnh là quy chuẩn, và vị trí lắp đặt là đối diện dàn lạnh để đối lưu, hút khí độc ra ngoài giúp thay đổi không khí trong phòng. Điều đó không những không gây tốn nhiều điện, mà còn giúp đảm bảo sức khỏe, chống thiếu oxy.
Quạt hơi nước, máy làm ẩm
Nếu bạn cài đặt chế độ "Dry - làm khô" cho máy lạnh thì đồng nghĩa với việc độ ẩm trong phòng sẽ tụt xuống mức quá thấp dẫn đến khô da và cổ họng.
Khi sử dụng liên tục, tình trạng đau họng và đau đầu, đặc biệt với đối tượng người già và trẻ em sẽ diễn ra thường xuyên và gây biến chứng nặng hơn. Do đó, bạn nên sử dụng thêm quạt hơi nước hoặc máy làm ẩm trong phòng để duy trì độ ẩm.
Quạt điện
Kết hợp quạt và điều hòa là kinh nghiệm thực tế có cơ sở khoa học. Luồng gió từ quạt giúp phân tán hơi lạnh đều khắp phòng, đặc biệt hữu ích cho những căn phòng rộng hoặc điều hòa công suất nhỏ.
Quạt đối lưu là lựa chọn tối ưu để tạo cảm giác dễ chịu mà không gây lạnh quá. Tuy nhiên, việc sử dụng quạt hoàn toàn tùy thuộc vào nhu cầu và sở thích của mỗi người.
Rèm cửa
Ánh nắng trực tiếp có thể làm tăng nhiệt độ trong phòng và gây ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của điều hòa. Để giữ cho không gian luôn mát mẻ và nhiệt độ ổn định, bạn nên lắp rèm cửa hoặc mành che.
Ngoài việc giảm nhiệt, rèm cửa còn giúp cản bớt ánh sáng mạnh từ bên ngoài, tạo không gian dễ chịu, thích hợp cho nghỉ ngơi hoặc làm việc.
Tinh dầu hoặc nước hoa
Mùi hương dễ chịu là yếu tố quan trọng giúp bạn thư giãn sau một ngày dài làm việc. Việc đặt một chai nước hoa phòng hoặc đèn xông tinh dầu trong phòng điều hòa sẽ giúp không gian luôn thơm mát, tạo cảm giác sảng khoái.
Các loại tinh dầu như oải hương, bạc hà, hay chanh sả không chỉ tạo mùi hương dễ chịu mà còn có tác dụng xua đuổi côn trùng, đặc biệt là trong những ngày hè.
