Mở cửa bước vào nhà nhìn thấy thứ này, gia chủ không mất lộc cũng tổn hại sức khỏe

Mở cửa thấy góc nhọn

Nếu mở cửa vào nhà nhìn thấy góc nhọn của tường thì gia chủ dễ xảy ra sự cố bất ngờ, đặc biệt là gặp bất lợi cho sức khỏe. Không những vậy, các thành viên trong gia đình dễ gặp bất hòa, mâu thuẫn hay tinh thần bất ổn.

Nguyên nhân là do cửa chính đối diện với góc nhọn của tường trong nhà sẽ tạo thành thế sát khí. Nếu gặp phải trường hợp này, nên cố gắng sửa góc nhọn cho tròn, hoặc đặt bình hoa hình tròn ở vị trí phù hợp của huyền quan cửa chính để hóa giải.

Mở cửa ra thấy thùng rác, đồ lặt vặt

Cửa nhà cũng như lối vào nhà đặc biệt quan trọng trong phong thủy, đó là cửa ngõ dẫn khí ra vào của cả nhà, bất luận là của cải hay phúc khí đều ra vào qua đây. Nếu chúng ta tích trữ quá nhiều đồ lặt vặt, thùng rác ở đây thì rất dễ khiến tài vận bị cản trở.

Trên thực tế, mở cửa ra thấy thùng rác hay đồ lặt vặt chất đống thì rất mất mỹ quan. Về nhà đập vào mặt là một đống lộn xộn, xộc thẳng vào mũi là mùi hôi thối của thùng rác sẽ khiến bạn cảm thấy mệt mỏi, bực dọc, khó chịu. Chưa kể khách đến chơi nhà có thể sẽ đánh giá bạn là một người sống bừa bộn, bẩn thỉu.

Bên cạnh đó, thùng rác hay đồ lặt vặt chất đống rất ít khi được lau dọn nên dễ bám bụi, tạo thành chỗ ẩn nấp cho các loại côn trùng như gián, muỗi, kiến… về lâu về dài sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của các thành viên trong gia đình. Vì vậy, tốt hơn hết bạn nên giữ khu vực này sạch sẽ, sáng sủa và ngăn nắp, tuyệt đối không đặt thùng rác hay chất đồ đạc linh tinh.

Nếu có tủ giày ở cửa ra vào thì giày dép phải đặt ngay ngắn, tránh đặt đối diện với cửa, nếu không sẽ ảnh hưởng đến tài vận của gia đình.

Không để nhà vệ sinh đối diện cửa ra vào

Nhà vệ sinh là không gian được sử dụng nhiều nhất trong nhà, là nơi sinh hoạt cá nhân và vệ sinh, có tính riêng tư nhất định. Nếu mở cửa nhìn thẳng vào nhà vệ sinh sẽ rất dễ gây ra tình huống khó xử.

Nếu cửa ra vào nhìn thẳng vào nhà vệ sinh sẽ tạo thành thế "xung sát".

Hơn nữa, theo phong thủy, cửa ra vào là nơi đón khí của ngôi nhà, còn nhà vệ sinh là nơi tập trung uế khí. Nếu cửa ra vào nhìn thẳng vào nhà vệ sinh sẽ tạo thành thế "xung sát". Điều này không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe thể chất và tinh thần của người ở mà còn ảnh hưởng đến sự nghiệp, tài vận.

Nếu bạn mua phải căn hộ có thiết kế kỳ lạ như vậy, nhất định phải tìm cách thay đổi bố cục, hoặc thay đổi hướng cửa nhà vệ sinh, hoặc đặt rèm cửa hoặc bình phong giữa nhà vệ sinh và cửa ra vào để ngăn cách. Làm như vậy mới có thể giúp cuộc sống gia đình thuận buồm xuôi gió.

Không để cửa sổ đối diện cửa ra vào

Tục ngữ có câu: "Cửa ra vào đối diện cửa sổ, trước sau thông nhau, người và của cải đều mất hết". Dù nhà nhỏ đến đâu cũng không nên để cửa ra vào mở ra là nhìn thấy cửa sổ.

Dù nhà nhỏ đến đâu cũng không nên để cửa ra vào mở ra là nhìn thấy cửa sổ.

Theo phong thủy, cách bố trí này được gọi là "xuyên đường sát", tương đương với việc mở cửa ra vào là toàn bộ tài lộc đều theo cửa sổ bay mất. Chúng ta nên đặt vách ngăn sau cửa, hoặc làm tủ, lắp rèm, đặt cây xanh để che khuất tầm nhìn khi bước vào nhà, tăng cường sự hòa khí và tụ tài cho ngôi nhà.

Mở cửa vào nhà thấy gương soi

Gương soi là vật dụng không thể thiếu trong mỗi gia đình, nhiều nhà còn lắp một chiếc gương ở lối ra vào hoặc đối diện cửa nhà để tiện chỉnh trang nhan sắc, trang phục trước khi ra ngoài. Tuy nhiên, đây là một điều cấm kỵ trong phong thủy.

Gương có tác dụng phản xạ từ trường, nếu đặt đối diện với cửa chính thì nó sẽ phản xạ đổ ngược sinh khí, tài lộc ra bên ngoài, chặn đứng tài lộc không cho vào nhà. Điều này sẽ gây hao tài tốn của, rò rỉ tài chính nghiêm trọng.

Ngoài ra, nếu cửa nhà là nơi đón nhiều ánh nắng mặt trời, khi mở cửa ra, nắng chiếu vào nhà và bị gương hắt lại sẽ khiến chúng ta cảm thấy khó chịu, chói mắt khi bước vào cửa. Vì vậy, không thích hợp để đặt gương ở vị trí này.

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.