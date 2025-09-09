Mở cửa bước vào nhà nhìn thấy thứ này, gia chủ không mất lộc cũng tổn hại sức khỏe
GĐXH - Cửa vào nhà là nơi đón những luồng năng lượng vào nhà, vì vậy gia chủ khi thiết kế và bài trí khu vực này cần lưu tâm về yếu tố phong thủy, không nên lơ là kẻo ảnh hưởng tới sức khỏe, tài vận của gia đình.
Mở cửa thấy góc nhọn
Nếu mở cửa vào nhà nhìn thấy góc nhọn của tường thì gia chủ dễ xảy ra sự cố bất ngờ, đặc biệt là gặp bất lợi cho sức khỏe. Không những vậy, các thành viên trong gia đình dễ gặp bất hòa, mâu thuẫn hay tinh thần bất ổn.
Nguyên nhân là do cửa chính đối diện với góc nhọn của tường trong nhà sẽ tạo thành thế sát khí. Nếu gặp phải trường hợp này, nên cố gắng sửa góc nhọn cho tròn, hoặc đặt bình hoa hình tròn ở vị trí phù hợp của huyền quan cửa chính để hóa giải.
Mở cửa ra thấy thùng rác, đồ lặt vặt
Cửa nhà cũng như lối vào nhà đặc biệt quan trọng trong phong thủy, đó là cửa ngõ dẫn khí ra vào của cả nhà, bất luận là của cải hay phúc khí đều ra vào qua đây. Nếu chúng ta tích trữ quá nhiều đồ lặt vặt, thùng rác ở đây thì rất dễ khiến tài vận bị cản trở.
Trên thực tế, mở cửa ra thấy thùng rác hay đồ lặt vặt chất đống thì rất mất mỹ quan. Về nhà đập vào mặt là một đống lộn xộn, xộc thẳng vào mũi là mùi hôi thối của thùng rác sẽ khiến bạn cảm thấy mệt mỏi, bực dọc, khó chịu. Chưa kể khách đến chơi nhà có thể sẽ đánh giá bạn là một người sống bừa bộn, bẩn thỉu.
Bên cạnh đó, thùng rác hay đồ lặt vặt chất đống rất ít khi được lau dọn nên dễ bám bụi, tạo thành chỗ ẩn nấp cho các loại côn trùng như gián, muỗi, kiến… về lâu về dài sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của các thành viên trong gia đình. Vì vậy, tốt hơn hết bạn nên giữ khu vực này sạch sẽ, sáng sủa và ngăn nắp, tuyệt đối không đặt thùng rác hay chất đồ đạc linh tinh.
Nếu có tủ giày ở cửa ra vào thì giày dép phải đặt ngay ngắn, tránh đặt đối diện với cửa, nếu không sẽ ảnh hưởng đến tài vận của gia đình.
Không để nhà vệ sinh đối diện cửa ra vào
Nhà vệ sinh là không gian được sử dụng nhiều nhất trong nhà, là nơi sinh hoạt cá nhân và vệ sinh, có tính riêng tư nhất định. Nếu mở cửa nhìn thẳng vào nhà vệ sinh sẽ rất dễ gây ra tình huống khó xử.
Hơn nữa, theo phong thủy, cửa ra vào là nơi đón khí của ngôi nhà, còn nhà vệ sinh là nơi tập trung uế khí. Nếu cửa ra vào nhìn thẳng vào nhà vệ sinh sẽ tạo thành thế "xung sát". Điều này không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe thể chất và tinh thần của người ở mà còn ảnh hưởng đến sự nghiệp, tài vận.
Nếu bạn mua phải căn hộ có thiết kế kỳ lạ như vậy, nhất định phải tìm cách thay đổi bố cục, hoặc thay đổi hướng cửa nhà vệ sinh, hoặc đặt rèm cửa hoặc bình phong giữa nhà vệ sinh và cửa ra vào để ngăn cách. Làm như vậy mới có thể giúp cuộc sống gia đình thuận buồm xuôi gió.
Không để cửa sổ đối diện cửa ra vào
Tục ngữ có câu: "Cửa ra vào đối diện cửa sổ, trước sau thông nhau, người và của cải đều mất hết". Dù nhà nhỏ đến đâu cũng không nên để cửa ra vào mở ra là nhìn thấy cửa sổ.
Theo phong thủy, cách bố trí này được gọi là "xuyên đường sát", tương đương với việc mở cửa ra vào là toàn bộ tài lộc đều theo cửa sổ bay mất. Chúng ta nên đặt vách ngăn sau cửa, hoặc làm tủ, lắp rèm, đặt cây xanh để che khuất tầm nhìn khi bước vào nhà, tăng cường sự hòa khí và tụ tài cho ngôi nhà.
Mở cửa vào nhà thấy gương soi
Gương soi là vật dụng không thể thiếu trong mỗi gia đình, nhiều nhà còn lắp một chiếc gương ở lối ra vào hoặc đối diện cửa nhà để tiện chỉnh trang nhan sắc, trang phục trước khi ra ngoài. Tuy nhiên, đây là một điều cấm kỵ trong phong thủy.
Gương có tác dụng phản xạ từ trường, nếu đặt đối diện với cửa chính thì nó sẽ phản xạ đổ ngược sinh khí, tài lộc ra bên ngoài, chặn đứng tài lộc không cho vào nhà. Điều này sẽ gây hao tài tốn của, rò rỉ tài chính nghiêm trọng.
Ngoài ra, nếu cửa nhà là nơi đón nhiều ánh nắng mặt trời, khi mở cửa ra, nắng chiếu vào nhà và bị gương hắt lại sẽ khiến chúng ta cảm thấy khó chịu, chói mắt khi bước vào cửa. Vì vậy, không thích hợp để đặt gương ở vị trí này.
* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.
Cuộc sống điền viên đáng mơ ước của 'ông hoàng nhạc đỏ' Trọng TấnỞ - 1 giờ trước
GĐXH - Giữa showbiz xô bồ, nghệ sĩ Trọng Tấn chọn cho mình cuộc sống an yên bên cạnh vợ con.
Những thiết bị mệnh danh là 'thần ăn cắp điện' bạn nên biếtỞ - 5 giờ trước
GĐXH - Mùa hè oi bức khiến nhu cầu sử dụng các thiết bị điện tăng cao. Tuy nhiên, việc sử dụng điện quá mức, đặc biệt là những thiết bị "ngốn" điện, sẽ khiến hóa đơn tiền điện tăng vọt, ảnh hưởng đến chi tiêu của gia đình bạn.
Một số vật dụng nên đặt trong phòng khi sử dụng điều hòaỞ - 7 giờ trước
GĐXH - Chỉ với một số vật dụng nhỏ bé, bạn có thể biến căn phòng trở nên mát lạnh và trong lành. Hãy cùng khám phá những bí quyết đơn giản này để tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn hơn.
Những hướng nhà xấu tháng 7 âm lịch và cách hóa giải giữ tài lộc cho gia đìnhỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Tháng 7 âm lịch mang lại nhiều biến động về vận khí. Tìm hiểu cách hóa giải hướng nhà xấu để gia đình luôn gặp may mắn, tài lộc và bình an.
Căn phòng đặc biệt của Hoa hậu vừa tham gia diễu hành A80, là con của đại tá quân độiỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Hoa hậu Bảo Ngọc khiến ai nấy trầm trồ khi "check-in" bên bộ sưu tập giấy khen và hàng loạt kỷ niệm chương.
3 loại cây cảnh vừa đẹp nhà, vừa hút đầy tài lộc phú quý, bảo sao nhà giàu thích mêỞ - 1 ngày trước
Trong quan niệm Á Đông, việc trồng cây cảnh trong nhà không chỉ đơn thuần để trang trí mà còn gửi gắm nhiều tầng ý nghĩa về phong thủy, may mắn và sự thịnh vượng.
Khi cả nhà 'khổ sở' vì chiếc bồn cầu cũ – và cách NEO JET mang lại giải pháp cho từng thành viênỞ - 1 ngày trước
Chị Minh Anh (35 tuổi, sống tại một căn hộ chung cư ở Hà Nội) kể rằng, trong suốt 7 năm qua, chiếc bồn cầu két nước trong phòng tắm gia đình gần như trở thành "nỗi ám ảnh" của cả nhà.
Phụ nữ tuổi 40 trở lên: Trồng 3 loại cây này, không khí trong lành, tiền bạc thêm vượngỞ - 1 ngày trước
Ngoài 40, phụ nữ thường vừa lo sức khỏe, vừa quan tâm tài chính. Ít ai biết rằng chỉ cần đặt đúng vài chậu cây trong nhà, không khí sẽ trong lành hơn, tâm trạng nhẹ nhõm hơn và tài lộc cũng dễ vượng phát. Dưới đây là 3 loại cây “cực hợp”.
Khung giờ đẹp động thổ, khai trương, xuất hành tuần mới 8/9 - 14/9 giúp gia chủ phát lộc phát tàiỞ - 2 ngày trước
GĐXH – Xem ngày giờ, khung giờ đẹp động thổ, khai trương, xuất hành tuần mới 8/9 - 14/9, chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà khuyên bạn tham khảo dưới đây.
Đây là lý do tại sao khi chọn đất xây nhà không nên bị khuyết gócỞ - 2 ngày trước
GĐXH - Theo phong thủy bát trạch, ngôi nhà có 8 phương vị tương ứng với 8 cung: Càn, Khảm, Tốn, Chấn, Cấn, Ly, Khôn, Đoài, đại diện cho ngũ hành và các năng lượng trong vũ trụ. Nhà bị khuyết ở phương vị nào cũng gây mất cân bằng năng lượng.
Hạn chót cúng 'cô hồn' Rằm tháng 7 giờ nào để không trễ, cúng muộn quá vong linh có thụ hưởng được không?Ở
GĐXH - Có nhiều người chỉ sắp xếp được cúng cô hồn vào chính Rằm tháng 7. Họ thắc mắc liệu các cô hồn lang thang có nhận được đồ cúng, và hạn chót cúng cô hồn vào giờ nào để 'họ' được hưởng?