Nhà giàu thích loại cây cảnh trồng trước nhà này để đón tài lộc, con cháu không giàu sang cũng hiển đạt
GĐXH – Trong phong thủy, có một loại cây cảnh trồng trước nhà được giới nhà giàu rất thích. Không chỉ làm đẹp không gian mà chúng có ý nghĩa đón tài lộc, trấn trạch, giúp con cháu trong nhà không giàu sang cũng hiển đạt.
Cây cảnh trồng trước nhà - vì sao người xưa thích trồng lựu?
Từ bao đời nay, trong văn hóa Á Đông, người Việt luôn tin rằng cây cối quanh nhà không chỉ để lấy bóng mát mà còn làm đẹp không gian sống, định hình vận khí cho gia chủ. Giữa vô số loại cây phong thủy, cây lựu được xem là loại cây của phúc lộc. Trong những ngôi nhà khang trang, trước cửa nhà hay trong vườn của không ít nhà giàu vẫn trồng cây lựu.
Cây lựu có màu hoa đỏ rực, có quả sum suê tượng trưng cho sự sum vầy, thịnh vượng. Quả lựu nhiều hạt, màu đỏ tượng trưng cho sự sinh sôi, phúc lộc dồi dào.
Người xưa tin rằng trồng lựu trước nhà sẽ giúp gia đình hạnh phúc, con cháu giỏi giang, đỗ đạt – "không giàu cũng thành danh". Nhà nào lựu chín đỏ hiên, nhà ấy phú quý quanh năm.
Theo phong thủy, cửa chính là "miệng khí" của ngôi nhà, nơi đón may mắn và cũng là điểm để ngăn những điều xui rủi. Bởi vậy, trồng cây lựu trước cửa được xem là cách "kích tài, hóa sát" tự nhiên, giúp giữ bình an và mang vận may đến cho gia chủ.
Lưu ý để trồng cây lựu trước nhà được đẹp
Theo hướng dẫn của chị Nguyễn Thị Xuân – chủ một vườn cây ở Hà Đông (Hà Nội), cây lựu có thể trồng bằng cây con hoặc trồng bằng phương pháp giâm cành. Để cây lựu phát triển tốt, cho quả nhiều, khi trồng mọi người cần phải lưu ý những điều sau:
+ Ánh sáng:
Cây lựu là cây ưa sáng mạnh nên khi trồng cần chọn nơi có ánh nắng nhiều, tốt nhất là hướng Nam hoặc Đông Nam để đón dương khí. Nếu cây không đủ ánh sáng hoặc thời gian chiếu sáng quá ngắn sẽ làm ảnh hưởng đến sự sinh trưởng của cây. Cây ít hoa và ít đậu quả hơn. Khi trồng lựu ở trong chậu, mọi người hãy đặt cây nơi thoáng gió, có nắng ít nhất 6 tiếng mỗi ngày.
+ Nước tưới:
Cây lựu là một trong những cây cảnh phong thủy có khả năng chịu hạn tốt. Bởi vậy, mọi người không nên tưới quá nhiều nước vì tích tụ nước quá nhiều dễ làm cho cây bị thối rễ, rụng hoa, đậu quả ít.
Cây lựu trồng trong chậu càng phải chú ý việc tưới nước, chỉ cần giữ cho đất hơi ẩm là được. Hoặc cũng không nên đợi đến khi lá của cây lựu bị héo mềm, rụng rồi mới tưới.
+ Phân bón:
Hành tháng, mọi người nên dùng thêm dung dịch phân loãng để bổ sung cho cây phát triển khỏe hơn. Lúc cây lựu ra nụ nên chú ý bổ sung để tăng hoa, kích quả. Trong thời kỳ đậu quả cần bón ít phân đạm đi, bón phân lân và kali sẽ có lợi hơn cho việc đậu quả.
+ Cắt tỉa cây định kỳ:
Việc cắt tỉa cây cần tiến hành thường xuyên, loại bỏ cành khô, sâu bệnh. Với cây lựu cảnh, việc tỉa tạo dáng còn giúp tăng giá trị thẩm mỹ và kích thích cây ra nhiều hoa và nụ mới.
* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.
