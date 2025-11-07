Trồng loại cây phong thủy này trước nhà, tiền tài đổ về như nước: Dễ sống, dễ chăm, hoa nở là có hỷ sự
GĐXH – Trồng cây lộc vừng trước cửa nhà chẳng khác nào đặt “nam châm hút tài”, vừa đẹp nhà vừa mang lại bình an cho gia chủ. Cây dễ sống, dễ chăm sóc và hoa nở báo hiệu hỷ sự.
Vì sao cây lộc vừng lại được ưa chuộng trồng trước nhà ?
Không phải ngẫu nhiên mà nhiều gia đình Việt chọn lộc vừng làm cây cảnh phong thủy trước hiên nhà. Cây lộc vừng là một trong những cây thuộc bộ "Sanh - Sung - Tùng - Lộc" hoặc nằm trong nhóm "Phúc (Sung) - Lộc (Lộc vừng) - Thọ (Vạn tuế)". Theo quan niệm phong thủy, chúng tượng trưng cho phú quý, cát tường và trường thọ.
Người xưa tin rằng, trồng cây lộc vừng trước nhà sẽ giúp xua đuổi tà khí, ngăn điều xui xẻo, đồng thời thu hút vượng khí và tài lộc. Hoa lộc vừng nở đỏ rực như báo hiệu may mắn đang đến. Nhiều gia đình còn có quan niệm rằng, "lộc vừng nở là có hỷ sự" – một tín hiệu tốt lành cho những bước ngoặt hanh thông và trồng ở mặt tiền như để giữ lộc trước cửa.
Với dáng mềm mại mang lại nét duyên dáng cho không gian sống. Khi hoa nở rộ, từng chuỗi lộc buông nhẹ như dòng "lộc chảy" vào nhà. Theo phong thủy, vị trí đẹp nhất để trồng cây lộc vừng trước nhà ở phía bên trái của cửa chính, tính từ trong nhà nhìn ra, tức là hướng Thanh Long – đại diện cho quý nhân phù trợ và vận khí tốt.
Chị Nguyễn Thị Xuân – chủ một nhà vườn ở Hà Đông (Hà Nội) cho biết, cây lộc vừng có nhiều loại với nhiều kiểu dáng khác nhau và màu hoa trắng, hoa đỏ… Được ưa chuộng và trồng phổ biến hơn cả là cây lộc vừng hoa đỏ vì màu đỏ xen lẫn với nền lá xanh nhìn đẹp mắt, nổi bật hơn màu trắng.
Người dân ưa chuộng loại cây phong thủy lộc vừng vì dễ trồng, dễ chăm. Cây lộc vừng còn giúp không gian sống thêm trong lành, mát mẻ vì lá lộc vừng to, xanh đậm, có khả năng thanh lọc không khí. Khi cây lộc vừng phát triển cao lớn và tỏa bóng mát, cây sẽ che mưa chắn gió cho ngôi nhà của bạn.
Trồng cây lộc vừng đúng cách để "giữ lộc trong nhà"
Dù dễ trồng và dễ sống, nhưng để cây lộc vừng phát triển tốt và sớm ra hoa, gia chủ nên lưu ý một số điều quan trọng:
+ Không trồng cây lộc vừng sát nhà hoặc sát tường bởi bộ rễ của cây lộc vừng thường lớn và tán rộng. Việc trồng quá sát tường, khi cây lớn lên có thể ảnh hưởng đến công trình. Mọi người lưu ý khoảng cách xa tầm 1,5–2m với tường. Hiện các loại cây lộc vừng được trồng trong chậu như tiểu cảnh là lựa chọn tối ưu, nhất là với gia đình có không gian sống hẹp.
+ Chú ý ánh sáng: Cây lộc vừng ưa sáng mạnh nên cần đặt ở vị trí có nhiều ánh nắng. Với những cây lộc vừng non, mọi người lại cần đặt ở nơi có ánh nắng nhẹ, để tránh bị cháy lá.
+ Nước tưới: Cây lộc vừng không quá cầu kỳ trong việc chăm sóc. Mỗi ngày bạn có thể tưới một ít, trực tiếp vào gốc cây. Việc tưới lên lá thì nên phun sương nhẹ để tránh đọng nước gây nấm.
+ Cắt tỉa định kỳ: Sau mỗi đợt ra hoa, nên cắt tỉa cành yếu, lá già để cây ra chồi mới và hoa nở đều, màu sắc rực rỡ hơn. Đồng thời để cây sinh trưởng khỏe, không cần quá nhiều, 2 – 3 tháng bón chút phân hữu cơ cho cây non hoặc giai đoạn chuẩn bị ra hoa.
* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.
