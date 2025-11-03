Cây phong thủy mang may mắn trồng vào mùa thu đông, Tết đến chơi hoa càng đẹp

Khung giờ đẹp thắp hương ngày mai – Rằm tháng 9 âm lịch 2025 và 3 điều kiêng làm để đón tài lộc vào nhà GĐXH – Ngày mai 4/11 là Rằm tháng 9 âm lịch 2025. Theo chuyên gia phong thủy, mọi người có thể lựa chọn các khung giờ thắp hương đẹp dưới đây. Đặc biệt trong ngày Rằm tháng 9 âm lịch, cần biết 3 điều kiêng và 3 điều cần làm này để đón tài lộc vào nhà.

Vì sao nên trồng cây phong thủy hồng môn ?

Hồng môn là một trong những cây cảnh phong thủy được nhiều người lựa chọn. Ngoài trồng để bàn làm việc, cây hồng môn còn được trồng trong nhà. Trong phong thủy, màu đỏ tượng trưng cho tài lộc, hạnh phúc. Trồng cây hồng môn trong nhà được xem như mở ra cánh cửa đón điều tốt đẹp, rước phúc, nghênh tài cho gia chủ.

Chị Nguyễn Thị Nhâm – chủ vườn cây xanh ở Hà Đông chia sẻ, cây hồng môn dễ trồng cả đất và thủy sinh. Cây có lá xanh, hoa mọc quanh năm với mo hoa đỏ hồng bắt mắt, thích hợp để ở nơi có ánh sáng nhẹ trong nhà hay phòng làm việc.

Hồng môn là cây cảnh phong thủy phổ biến. Ảnh PT

Hiện nay, hồng môn được bán phổ biến, giá khá rẻ, chỉ từ 120.000 đồng/chậu. Vào thời điểm thu đông này, mọi người trồng hồng môn là hợp lý nhất để cho thời điểm Tết, cây sẽ đẹp hơn.

Ngoài ý nghĩa phong thủy, cây cảnh hồng môn cũng giúp thanh lọc không khí, hấp thụ khí độc, giúp cho không gian trong lành hơn. Nhờ vẻ đẹp sang trọng và ý nghĩa tốt lành, hồng môn cũng là món quà tặng ý nghĩa dành cho người thân, bạn bè như lời chúc tốt lành.

Lưu ý khi trồng cây cảnh phong thủy hồng môn để đến Tết ra hoa đẹp

Theo chia sẻ của chị Nhâm, hồng môn có nhu cầu nước trung bình, chỉ cần giữ ẩm vừa phải. Thiếu nước, lá sẽ nhạt màu; dư nước lại khiến rễ dễ nhiễm bệnh, thối úng.

Đất trồng hồng môn tốt nhất là chọn loại đất hữu cơ giàu dinh dưỡng, thoát nước tốt như đất thịt pha xơ dừa, gỗ mục hoặc bã mía. Khi thời tiết lạnh, nên phủ rơm hoặc lá khô lên mặt đất để giữ ấm cho cây.

Về nước tưới, nên dùng nước sạch, không phèn, không vôi, không clo. Nếu dùng nước máy, cần để qua đêm hoặc phơi nắng cho bay hết clo trước khi tưới.

Ngoài ra, người trồng có thể lựa chọn trồng hồng môn thủy sinh với dung dịch chuyên dụng, chứa đủ khoáng chất và dinh dưỡng giúp cây phát triển khỏe mạnh, hoa nở bền màu.

Hồng môn ngoài trồng đất, trồng thủy sinh cũng rất bền và đẹp. Ảnh PT

Để cây hồng môn nở hoa rực rỡ đúng dịp Tết, ngay từ thời điểm này, mọi người nên lưu ý điều chỉnh ánh sáng, dinh dưỡng cho cây. Nếu cây để trong nhà, hàng tuần nên cho ra bên ngoài có ánh sáng nhẹ vài giờ để kích thích ra nụ. Hạn chế ánh sáng gắt hoặc nhiệt độ cao vì dễ khiến hoa nhanh tàn.

Ngoài ra, chú ý bón thêm phân hữu cơ hoặc phân vi lượng giàu kali, lân để cây nuôi nụ tốt. Khi thấy mo hoa nhú, giảm tưới nước, giữ đất hơi ẩm. Nếu hồng môn thủy sinh, nên nhỏ dung dịch dưỡng cây để cây đủ chất.

Thông tin trong bài mang tính tham khảo.