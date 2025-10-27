Loại củ hỗ trợ dinh dưỡng cho người bị gan nhiễm mỡ bán đầy siêu thị Việt, chế biến thành nhiều món ngon
GĐXH - Một số loại rau củ quả còn chứa các dưỡng chất đặc hiệu giúp bảo vệ sức khỏe gan, giảm thiểu tích tụ mỡ và phục hồi tổn thương gan. Việc thường xuyên bổ sung những loại rau củ này vào chế độ ăn uống cân bằng là một phương pháp tự nhiên để tăng cường chức năng gan và sức khỏe tổng thể.
Củ dền - Loại củ hỗ trợ dinh dưỡng cho người bị gan nhiễm mỡ
Củ dền đỏ nấu món gì ngon?
Canh củ dền đỏ nấu sườn non
Canh củ dền đỏ nấu thịt băm
Thịt bò nấu củ dền
Nước ép củ dền và cà rốt
Cháo tôm củ dền
Salad củ dền đỏ
Tiết canh củ dền
"Bảo bối" khỏe đẹp của phụ nữ Hàn: Công thức nước uống "thần tốc" vừa chống nắng, đẹp da lại nâng cao hệ miễn dịch
Hôm nay, chúng ta hãy cùng làm món đồ uống mà những người phụ nữ Hàn Quốc đang áp dụng để chăm sóc sức khỏe và làn da
Ăn healthy lại tốt cho sức khỏe, đĩa rau đậm đà mà vẫn gọn eo: Cách làm cải thảo non sốt tỏi siêu hấp dẫn
Một đĩa cải thảo non ngọt mát, miến konjac dai nhẹ thấm sốt tỏi cay thơm. Món ăn ít dầu, no lâu, không sợ tăng cân, làm nhanh trong mười phút.
Mẹo làm ngao sạch cát nhanh nhất
Nếu bạn muốn làm sạch ngao nhanh nhưng vẫn tươi lâu, hãy thử dùng nước vo gạo – bí quyết dân gian được nhiều bà nội trợ ưa chuộng.
Mâm cơm mùa thu thơm ngọt: 4 món đơn giản mà "chạm vị" nhà, ai ăn cũng khen ngon
Không cần cầu kỳ, chỉ với vài nguyên liệu quen thuộc, bạn đã có thể chuẩn bị một mâm cơm mùa thu đủ sắc – hương – vị. Từ món tôm nhồi ớt chuông rực rỡ đến nồi sườn hầm hạt dẻ ngọt thơm, mỗi món đều mang chút ấm áp dịu dàng như tiết trời tháng 10.
Khai vận phong thủy trong tiết Sương Giáng bằng dưỡng sinh thực phẩm
GĐXH – Theo chuyên gia phong thủy, khai vận phong thủy trong tiết Sương Giáng bằng cách dưỡng sinh thực phẩm, nâng cao sức khỏe là điều nên làm. Khi tình trạng sức khỏe tốt, vận khí của mỗi người đều có xu hướng hanh thông tăng và tốt đẹp hơn.
Mẹo nấu canh rau giữ nguyên dưỡng chất
Nấu canh rau tưởng chừng đơn giản nhưng để giữ nguyên dưỡng chất thì cần một vài bí quyết nhỏ như nấu nhanh với lửa lớn và chỉ cho rau vào khi nước đã sôi.
Đây là "thức uống vàng" mẹ tôi thường nấu cho cả nhà uống vào tiết thu hanh khô: Vừa dưỡng nhan lại ấm dạ
Mùa thu là thời điểm cơ thể cần được "làm dịu" từ bên trong. Giữa tiết trời se lạnh, một tách trà lê ấm với vị ngọt thanh, hương mộc thoảng nhẹ sẽ là món quà hoàn hảo vừa dưỡng nhan, vừa làm ấm lòng.
Thực đơn 7 ngày thanh lọc bằng ăn uống cân bằng vị giác giúp cơ thể khỏe mạnh và trẻ hóa
GĐXH - Nhiều người nhầm tưởng thanh lọc cơ thể là ép xác "chống lại cơ thể", nhưng theo Ths. BS Thái Nhân Sâm, thanh lọc là học cách sống thuận tự nhiên với những bữa ăn cầu vồng, ăn đúng, ngủ đúng, nghĩ đúng – giúp từng tế bào tái sinh, là bí quyết trẻ hóa và tự phục hồi của cơ thể.
Bất ngờ với loại rau có khả năng hỗ trợ làm chậm tiến trình gan nhiễm mỡ, bán đầy ở chợ Việt
GĐXH - Không phải cao lương mĩ vị, nhưng món ăn từ rau muống mang hương vị quê nhà, lại có tác dụng tuyệt vời đối với người bị gan nhiễm mỡ.
Sữa hạt – xu hướng dinh dưỡng lành mạnh cho cả gia đình
Nếu như trước đây sữa hạt thường được xem là thức uống "thay thế" cho người ăn kiêng hoặc người lớn tuổi, thì nay nó đã trở thành lựa chọn dinh dưỡng quen thuộc trong nhiều gia đình Việt. Từ trẻ nhỏ đến người trưởng thành và người cao tuổi, mỗi thành viên đều có thể tìm thấy lợi ích riêng từ một hộp sữa hạt mỗi ngày.
Loại thịt là thuốc bổ tự nhiên giúp bổ thận, chống già hiệu quả, đem làm ngay hai món siêu dễ làm này
GĐXH - Không chỉ là món ngon quen thuộc trong bữa cơm Việt, loại thịt này còn được xem là thuốc bổ tự nhiên, dưỡng thận và làm chậm quá trình lão hóa nếu ăn đều đặn mỗi tuần.