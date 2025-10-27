Mới nhất
Loại củ hỗ trợ dinh dưỡng cho người bị gan nhiễm mỡ bán đầy siêu thị Việt, chế biến thành nhiều món ngon

Thứ hai, 10:24 27/10/2025
GĐXH - Một số loại rau củ quả còn chứa các dưỡng chất đặc hiệu giúp bảo vệ sức khỏe gan, giảm thiểu tích tụ mỡ và phục hồi tổn thương gan. Việc thường xuyên bổ sung những loại rau củ này vào chế độ ăn uống cân bằng là một phương pháp tự nhiên để tăng cường chức năng gan và sức khỏe tổng thể.

Củ dền - Loại củ hỗ trợ dinh dưỡng cho người bị gan nhiễm mỡ

Củ dền và các món ngon hỗ trợ dinh dưỡng cho người bị gan nhiễm mỡ - Ảnh 1.

Củ dền chứa nhiều chất dinh dưỡng rất tốt cho gan, đặc biệt là những người bị gan nhiễm mỡ. Nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng, củ dền hỗ trợ tăng cường sức khỏe, ngăn ngừa bệnh tật, đặc biệt là gan. Hơn nữa, trong củ dền có chứa chất betalain với đặc tính chống ung thư, ngừa viêm. Vì thế, củ dền rất tốt trong quá trình giải độc. Ngoài ra, chất pectin có trong củ dền cũng giúp thải độc tố ra ngoài.

Củ dền đỏ nấu món gì ngon?

Canh củ dền đỏ nấu sườn non

Củ dền và các món ngon hỗ trợ dinh dưỡng cho người bị gan nhiễm mỡ - Ảnh 2.

Sườn non chặt miếng vừa ăn, chần sơ qua nước sôi rồi rửa sạc. Củ dền, cà rốt, khoai tây gọt sạch vỏ, cắt miếng vừa ăn. Phi thơm hành tím, cho sườn vào xào săn lại, thêm 1 lít nước và ninh sườn khoảng 20 phút. Cho cà rốt, khoai tây, vào trước, sau đó 5 phút cho củ dền đỏ vào. Nêm gia vị cho vừa ăn, thêm hành lá nếu thích.

Canh củ dền đỏ nấu thịt băm

Củ dền và các món ngon hỗ trợ dinh dưỡng cho người bị gan nhiễm mỡ - Ảnh 3.

Củ dền gọt vỏ, cắt hạt lựu. Phi thơm hành, cho thịt băm vào xào săn lại. Cho củ dền vào xào chung vài phút, đổ nước vào đun 10-15 phút. Nêm gia vị cho vừa ăn, rắc hành lá trước khi tắt bếp.

Thịt bò nấu củ dền

Củ dền và các món ngon hỗ trợ dinh dưỡng cho người bị gan nhiễm mỡ - Ảnh 4.

Thịt bò thái miếng vuông, ướp với tỏi băm, tiêu, mắm, hạt nêm 15 phút. Củ dền và khoai tây gọt vỏ, cắt miếng vuông. Xào thịt bò với hành tỏi, cho nước vào hầm 30 phút. Cho củ dền, khoai tây vào hầm thêm 10 phút nữa là xong. Đổ thành phẩm ra đĩa và dùng ngay khi còn nóng, có thể chấm bánh mì.

Nước ép củ dền và cà rốt

Củ dền và các món ngon hỗ trợ dinh dưỡng cho người bị gan nhiễm mỡ - Ảnh 5.

Củ dền và cà rốt rửa sạch, gọt vỏ, cắt miếng vuông. Ép lấy nước cùng cam hoặc táo. Lọc qua rây để loại bỏ tạp chất, cặn bã. Nước ép củ dền lọc được nên uống liền, không để qua đêm sẽ biến chất.

Cháo tôm củ dền

Củ dền và các món ngon hỗ trợ dinh dưỡng cho người bị gan nhiễm mỡ - Ảnh 6.

Củ dền đỏ gọt vỏ, cắt nhỏ, xay nhuyễn để lấy nước. Gạo vo sạch, nấu với nước cốt củ dền đến khi gạo chín mềm. Tôm xay nhuyễn, xào sơ rồi cho vào cháo. Nêm dầu ô liu vào cháo cho vừa miệng ăn.

Salad củ dền đỏ

Củ dền và các món ngon hỗ trợ dinh dưỡng cho người bị gan nhiễm mỡ - Ảnh 7.

Củ dền gọt vỏ, rửa sạch, đem luộc chín, cắt miếng vuông vừa ăn. Rau xà lách rửa với nước muối loãng, để ráo, thái nhỏ. Cà chua bi rửa sạch, bổ đôi. Dưa leo rửa sạch, thái lát mỏng. Trộn tất cả các nguyên liệu lại với nhau, rưới dầu ô liu + giấm táo lên và thưởng thức.

Tiết canh củ dền

Củ dền và các món ngon hỗ trợ dinh dưỡng cho người bị gan nhiễm mỡ - Ảnh 8.

Củ dền rửa sạch, gọt vỏ, bỏ vào máy xay cùng 400ml nước lọc, xay nhuyễn. Lọc qua rây để lấy phần nước cốt, loại bỏ bã, tạp chất. Nấm mèo ngâm nở, rửa sạch, băm nhuyễn. Đậu phụ bóp vụn. Hòa 1 gói bột rau câu dẻo (5g) vào phần nước củ dền đã lọc. Bắc lên bếp, khuấy đều tay trên lửa nhỏ đến khi sôi nhẹ và bột hòa tan hoàn toàn. Đổ phần nhân vào bát nhỏ. Đổ nước rau câu củ dền nóng lên trên để tạo lớp tiết phủ đều mặt. Để nguội bên ngoài 15 phút rồi cho vào tủ lạnh khoảng 1-2 tiếng cho đông lại. Lấy bát tiết canh củ dền ra, rắc lạc rang, tiêu lên và thưởng thức.

Củ dền và các món ngon hỗ trợ dinh dưỡng cho người bị gan nhiễm mỡ - Ảnh 9.Loại thực phẩm thiết yếu giúp phòng ngừa và hỗ trợ điều trị gan nhiễm mỡ, có nhiều cách chế biến món ngon

Củ dền và các món ngon hỗ trợ dinh dưỡng cho người bị gan nhiễm mỡ - Ảnh 10.Loại rau giúp hỗ trợ dinh dưỡng ở người bị gan nhiễm mỡ, chế biến được nhiều món ngon

Phương Nghi (t/h)
Loại thịt là thuốc bổ tự nhiên giúp bổ thận, chống già hiệu quả, đem làm ngay hai món siêu dễ làm này

Loại thịt là thuốc bổ tự nhiên giúp bổ thận, chống già hiệu quả, đem làm ngay hai món siêu dễ làm này

Ăn

GĐXH - Không chỉ là món ngon quen thuộc trong bữa cơm Việt, loại thịt này còn được xem là thuốc bổ tự nhiên, dưỡng thận và làm chậm quá trình lão hóa nếu ăn đều đặn mỗi tuần.

Bộ phận ở con lợn giá siêu rẻ, thậm chí còn được cho không, nhưng lại giàu dưỡng chất, nhiều collagen, tốt cho xương khớp

Bộ phận ở con lợn giá siêu rẻ, thậm chí còn được cho không, nhưng lại giàu dưỡng chất, nhiều collagen, tốt cho xương khớp

Ăn
Thử ngay cách làm món ngon rẻ bèo từ bì lợn, giàu collagen giúp da không nứt nẻ trong trời thu hanh

Thử ngay cách làm món ngon rẻ bèo từ bì lợn, giàu collagen giúp da không nứt nẻ trong trời thu hanh

Ăn
Rau có đầy ở chợ Việt được CDC Mỹ xếp top rau tốt nhất thế giới, làm món ngon siêu đơn giản này rất tốt cho thận

Rau có đầy ở chợ Việt được CDC Mỹ xếp top rau tốt nhất thế giới, làm món ngon siêu đơn giản này rất tốt cho thận

Ăn
Nữ tiếp viên trưởng 'gây sốt' với bộ sưu tập mâm cơm gia đình khiến ai nhìn cũng muốn về nhà ăn cơm

Nữ tiếp viên trưởng 'gây sốt' với bộ sưu tập mâm cơm gia đình khiến ai nhìn cũng muốn về nhà ăn cơm

Ẩm thực 360

