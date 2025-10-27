Loại củ hỗ trợ dinh dưỡng cho người bị gan nhiễm mỡ bán đầy siêu thị Việt, chế biến thành nhiều món ngon

Củ dền rửa sạch, gọt vỏ, bỏ vào máy xay cùng 400ml nước lọc, xay nhuyễn. Lọc qua rây để lấy phần nước cốt, loại bỏ bã, tạp chất. Nấm mèo ngâm nở, rửa sạch, băm nhuyễn. Đậu phụ bóp vụn. Hòa 1 gói bột rau câu dẻo (5g) vào phần nước củ dền đã lọc. Bắc lên bếp, khuấy đều tay trên lửa nhỏ đến khi sôi nhẹ và bột hòa tan hoàn toàn. Đổ phần nhân vào bát nhỏ. Đổ nước rau câu củ dền nóng lên trên để tạo lớp tiết phủ đều mặt. Để nguội bên ngoài 15 phút rồi cho vào tủ lạnh khoảng 1-2 tiếng cho đông lại. Lấy bát tiết canh củ dền ra, rắc lạc rang, tiêu lên và thưởng thức.