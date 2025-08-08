Loại quả là 'nhân sâm của người nghèo', magie gấp 2 lần củ cải, giá rẻ bèo bán đầy chợ Việt, nấu thành nhiều món ngon
GĐXH - Loại quả này rất linh hoạt trong chế biến, có thể xào, nấu canh hay kết hợp với nhiều nguyên liệu khác mà vẫn giữ được vị thanh mát đặc trưng.
Mướp - 'Nhân sâm của người nghèo', loại quả chứa nhiều vitamin và khoáng chất
Theo các chuyên gia dinh dưỡng, mướp có vị ngọt, tính mát, chứa lượng vitamin C và B1 dồi dào, giúp hỗ trợ hoạt động của dạ dày, gan, ruột, đồng thời có tác dụng thanh nhiệt, giải độc, bù nước và hạ sốt. Đáng chú ý, hàm lượng magie trong mướp đạt 36mg/100g cao gấp đôi so với củ cải trắng.
Loại quả này rất linh hoạt trong chế biến, có thể xào, nấu canh hay kết hợp với nhiều nguyên liệu khác mà vẫn giữ được vị thanh mát đặc trưng. Một điểm cộng khác là giá thành rất "mềm", chỉ khoảng 3.000 - 5.000 đồng, bạn đã có thể mua được quả mướp to, tươi để nấu ăn cho cả nhà. Đặc biệt, mướp còn có thể chế biến thành nhiều món ngon, phù hợp với cả người lớn lẫn trẻ nhỏ.
Gợi ý các món ngon với mướp
Loại rau duy nhất chứa vitamin D, bán đầy ở chợ Việt, nếu thấy nên mua ngayĂn - 33 phút trước
GĐXH - Đảm bảo bạn sẽ phải bất ngờ vì cách chế biến mới mẻ mà hấp dẫn của loại thực phẩm quen thuộc, chứa nhiều vitamin D này.
Mùa đào đến, chỉ cần 3 phút là bạn làm được món ăn cực ngon miệng, đẹp da, duy trì vẻ ngoài trẻ trungĂn - 3 giờ trước
Món ăn này bạn chỉ làm trong nháy mắt và có thể dùng ăn sáng hoặc bữa xế.
Món đậu phụ rán xong làm thêm bước này giòn rụm thơm nức: Tưởng đơn giản mà ngon bất ngờ!Ăn - 6 giờ trước
Đậu phụ – món ăn dân dã nhưng đầy dưỡng chất khi kết hợp với dầu hành lại tạo nên một hương vị tinh tế khó cưỡng. Chỉ với vài nguyên liệu dễ tìm, bạn đã có thể tự tay làm món ăn vừa ngon, vừa lành, lại cực kỳ đưa cơm.
Đi chợ thấy loại rau này nhớ phải mua ngay: Mỹ đánh giá ít thuốc trừ sâu bậc nhất, phòng cả ung thưĂn - 23 giờ trước
GĐXH - Đây là loại rau nằm trong top 10 rau củ quả ít thuốc trừ sâu nhất, do Tổ chức môi trường EWG (Mỹ) đánh giá. Loại rau này cũng chứa rất nhiều dưỡng chất có lợi cho sức khỏe.
10 món đặc sản nổi tiếng nhưng không phải ai cũng nuốt nổi: 4 món có mặt tại Việt NamĂn - 1 ngày trước
Ẩm thực có thể là niềm vui, nhưng đôi khi cũng là thử thách, nhất là khi phải đối mặt với những món ăn đặc sản mà chỉ cần nhìn hoặc ngửi đã muốn... "chạy mất dép".
'Sát thủ gây ung thư' ẩn mình ngay trong bếp, nhiều người tiếp xúc hàng ngày mà không hay biếtĂn - 1 ngày trước
GĐXH - Phần lớn phụ nữ không hút thuốc, yếu tố nguy cơ hàng đầu gây ung thư phổi, vậy điều gì khiến tỷ lệ mắc bệnh vẫn cao?
3 món ăn quốc dân bà bầu H'Hen Niê dùng dưỡng thai nhi và giữ gìn sức khỏeĂn - 1 ngày trước
GĐXH - Đang trong quá trình mang thai, bà bầu H'Hen Niê rất chú trọng đến chế độ ăn làm sao tốt cho thai nhi và giữ gìn sức khỏe.
Món khổ qua nhồi thịt làm thêm bước này vừa sang xịn hơn mà ăn ngon bất ngờ, đến nhà hàng cũng phải 'chào thua'Ăn - 1 ngày trước
Chỉ cần thêm bước này, món khổ qua nhồi thịt của chị em trông sẽ ngon hơn nhiều.
Độc đáo món Cáy Hải Dương rang muối biển Cà Ná bên vịnh biển được UNESCO công nhận là Di sản thiên nhiên thế giớiẨm thực 360 - 1 ngày trước
GĐXH - Món Cáy Hải Dương rang muối được trình bày trên nền muối Cà Ná tạo hình như một "đồi muối" là một món ăn độc đáo hấp dẫn du khách khi đặt chân đến Vịnh Hạ Long.
Top 10 thực phẩm tăng dương khí cho cơ thể khỏe mạnh trong những ngày mưa, đặc biệt là tháng 7 âm lịchĂn - 1 ngày trước
GĐXH - Top 10 thực phẩm sau đây giúp bạn nuôi dưỡng dương khí, “tự thắp nắng” để dưỡng ấm – thân sáng – tâm an khi trời mưa gió, ẩm thấp và đặc biệt là tháng 7 âm sắp tới.
Loại lá cực nhiều ở nước ta là thuốc ‘đại bổ’, thêm vào khi nướng thịt thịt càng ngon hơn hẳn, ai cũng mêĂn
GĐXH – Không chỉ mang hương vị đặc trưng cho các món ăn, loại lá này cực nhiều ở nước ta là thuốc “đại bổ”. Khi nướng thịt, bạn cho thêm loại lá này càng thêm vị hấp dẫn đặc biệt, ai cũng mê.