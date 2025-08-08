Loại quả là 'nhân sâm của người nghèo', magie gấp 2 lần củ cải, giá rẻ bèo bán đầy chợ Việt, nấu thành nhiều món ngon

Mướp - 'Nhân sâm của người nghèo', loại quả chứa nhiều vitamin và khoáng chất

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, mướp có vị ngọt, tính mát, chứa lượng vitamin C và B1 dồi dào, giúp hỗ trợ hoạt động của dạ dày, gan, ruột, đồng thời có tác dụng thanh nhiệt, giải độc, bù nước và hạ sốt. Đáng chú ý, hàm lượng magie trong mướp đạt 36mg/100g cao gấp đôi so với củ cải trắng.

Loại quả này rất linh hoạt trong chế biến, có thể xào, nấu canh hay kết hợp với nhiều nguyên liệu khác mà vẫn giữ được vị thanh mát đặc trưng. Một điểm cộng khác là giá thành rất "mềm", chỉ khoảng 3.000 - 5.000 đồng, bạn đã có thể mua được quả mướp to, tươi để nấu ăn cho cả nhà. Đặc biệt, mướp còn có thể chế biến thành nhiều món ngon, phù hợp với cả người lớn lẫn trẻ nhỏ.

Gợi ý các món ngon với mướp

Món mướp xào tỏi với cách làm đơn giản nhưng chính là món xào rất đưa cơm cho thực đơn mỗi ngày. Món mướp xào tỏi được thực hiện một cách hoàn hảo sẽ giữ cho mướp không quá mềm, vẫn còn độ giòn và vị ngọt đặc trưng.





Mướp xào giá đỗ: Một món xào nữa mà bạn có thể chế biến với mướp cho bữa cơm gia đình chính là món mướp xào với giá đỗ siêu đơn giản. Các nguyên liệu sau khi được sơ chế sạch sẽ thì đem xào cùng hành tím để tăng thêm hương vị. Món mướp xào giá đỗ nổi bật với vị ngon ngọt của mướp hòa quyện cùng độ giòn sần sật đặc trưng của giá đỗ. Món xào này mà ăn cùng cơm nóng và nước tương dằm ớt thì ai ăn cũng phải gật gù khen ngon.





Mướp xào tôm: Chỉ cần biến tấu thêm một chút nữa là bạn lại có ngay một món xào ngon miệng từ mướp mà không cần phải thắc mắc mướp nấu gì ngon. Món mướp xào tôm có thể hoàn thành chỉ với vài bước đơn giản là xào mướp và tôm tươi cùng nhau, rắc thêm ít hành lá và tiêu xay là đã có thể thưởng thức rồi.





Lòng gà xào mướp: Bạn có biết mướp cũng có thể kết hợp với lòng gà để cho ra một món ngon hấp dẫn cực cuốn hút không? Để chế biến món lòng gà xào mướp, bạn chỉ cần phi thơm tỏi cho dậy mùi rồi cho phần lòng gà và mướp vào xào cho đến lúc chín mềm là đã có thể thưởng thức ngay! Món xào với màu xanh mướt bắt mắt và vị ngọt tự nhiên của mướp kết hợp với độ dai giòn của lòng gà, tất cả đều tạo nên một món ăn tuyệt vời.





Lòng vịt xào mướp: Bên cạnh lòng gà thì lòng vịt cũng có thể xào cùng mướp và cho ra thành phẩm là món lòng vịt xào mướp vô cùng hấp dẫn. Để chế biến món này, chỉ cần phi thơm tỏi rồi xào với lòng vịt và mướp cho đến khi chín đều, cuối cùng là rắc thêm ít tiêu xay để tăng thêm hương vị là đã có thể thưởng thức rồi!





Bồ câu xào mướp: Bồ câu là nguyên liệu vô cùng bổ dưỡng thường được dùng để làm món bồ câu hầm thuốc bắc quen thuộc, giúp bổ sung nhiều dưỡng chất cho cơ thể. Bên cạnh hầm thuốc bắc, bồ câu còn có thể kết hợp cùng mướp để tạo ra món ngon bổ dưỡng như bồ câu xào mướp. Món bồ câu xào mướp sau khi ra lò sẽ tỏa hương thơm cuốn hút, thịt bồ câu thì được nấu vừa phải, săn chắc và thấm vị, mướp thì vẫn giữ được độ ngon ngọt tự nhiên.





Hàu xào mướp: Hàu cũng là một nguyên liệu giàu dinh dưỡng nữa có thể được chế biến cùng mướp. Nếu bạn vẫn chưa biết mướp nấu gì ngon thì hãy lưu lại ngay gợi ý hàu xào mướp này nhé! Món hàu xào mướp với cách thực hiện đơn giản, không hề cầu kỳ mà lại cho ra thành phẩm ngon nức lòng.

Mướp xào thịt bò là một cái tên khác cho gợi ý các món xào thơm ngon từ mướp. Món mướp xào thịt bò gây ấn tượng với hương thơm nức mũi sau khi ra lò, phần thịt bò được xào vừa chín tới vẫn giữ được độ mềm ngọt không quá dai, ăn cùng mướp mềm ngọt và giá đỗ giòn sần sật.





Hến xào mướp: Chỉ cần thêm một chút đổi mới trong nguyên liệu là bạn sẽ không còn phải lo không biết mướp nấu gì ngon cho mâm cơm hôm nay nữa. Hến chính là một nguyên liệu nữa mà bạn có thể cho vào món mướp xào để thêm sự đổi mới cho thực đơn. Món hến xào mướp được hoàn thành trong thời gian ngắn nhưng vẫn đảm bảo thịt hến chín, mềm ngon và không bị bở, mướp thì vẫn mềm ngọt kết hợp cùng nấm kim châm dai giòn nữa thì chính là món ăn mà ai cũng nên thử một lần.





Mướp nhồi thịt: Chỉ cần trộn thịt heo cùng giò sống, nấm mèo,... rồi đem nhồi vào trong mướp, tiếp tục mang đi hấp lên là đã có ngay món mướp nhồi thịt thơm ngon! Món mướp nhồi thịt có phần nhân dai ngon hòa quyện cùng độ mềm ngọt của mướp chính là sự kết hợp mà bạn không muốn bỏ lỡ.





Mướp nhồi tôm: Ngoài nhồi thịt ra thì bạn còn có thể đổi mới và nhồi tôm vào mướp để chế biến món muớp nhồi tôm đẹp mắt và thơm ngon. Món mướp nhồi tôm được hoàn thành với sự tỉ mỉ sẽ là món ăn ngon mà bạn có thể chế biến dành cho người thân trong những dịp quan trọng.

Canh mướp rau ngót: Mướp là nguyên liệu chứa nhiều giá trị dinh dưỡng và thường được kết hợp cùng nhiều loại rau củ quả khác nữa để tăng cường lợi ích cho sức khỏe. Trong đó, không thể không kể đến sự kết hợp cùng rau ngót để cho ra món canh mướp rau ngót vừa ngon lành vừa giàu dưỡng chất. Món canh sau khi hoàn thành có phần nước dùng thanh ngọt tự nhiên của các nguyên liệu, bên cạnh đó là thịt heo xay vò viên vẫn giữ được độ ngọt thịt, mướp và rau ngót thì được nấu mềm mềm.





Canh mướp chay là một lựa chọn hoàn hảo cho thực đơn thanh đạm khi bạn muốn giải ngán cho gia đình. Món canh mướp được nấu cùng nhiều nguyên liệu khác gồm nấm rơm, nấm kim châm,... tạo ra nước dùng cực kỳ ngọt thanh ngon miệng. Điểm thu hút ở món này chính là mướp được nấu vừa chín tới mềm mềm, còn nấm kim châm và nấm rơm thì có độ dai ngon.





Canh mướp mồng tơi: Món canh mướp mồng tơi chắc chắn là món canh quá đỗi quen thuộc ở những mâm cơm gia đình. Đây là món canh thanh mát, giàu dinh dưỡng, vô cùng đưa cơm mà chắc hẳn ai cũng đã thử qua một lần.

