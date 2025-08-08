Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp

Loại quả là 'nhân sâm của người nghèo', magie gấp 2 lần củ cải, giá rẻ bèo bán đầy chợ Việt, nấu thành nhiều món ngon

Thứ sáu, 10:46 08/08/2025 | Ăn
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Loại quả này rất linh hoạt trong chế biến, có thể xào, nấu canh hay kết hợp với nhiều nguyên liệu khác mà vẫn giữ được vị thanh mát đặc trưng.

Mướp - 'Nhân sâm của người nghèo', loại quả chứa nhiều vitamin và khoáng chất

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, mướp có vị ngọt, tính mát, chứa lượng vitamin C và B1 dồi dào, giúp hỗ trợ hoạt động của dạ dày, gan, ruột, đồng thời có tác dụng thanh nhiệt, giải độc, bù nước và hạ sốt. Đáng chú ý, hàm lượng magie trong mướp đạt 36mg/100g cao gấp đôi so với củ cải trắng.

Loại quả là 'nhân sâm của người nghèo', magie gấp 2 lần củ cải, giá rẻ bèo bán đầy chợ Việt, nấu thành nhiều món ngon- Ảnh 1.

Loại quả này rất linh hoạt trong chế biến, có thể xào, nấu canh hay kết hợp với nhiều nguyên liệu khác mà vẫn giữ được vị thanh mát đặc trưng. Một điểm cộng khác là giá thành rất "mềm", chỉ khoảng 3.000 - 5.000 đồng, bạn đã có thể mua được quả mướp to, tươi để nấu ăn cho cả nhà. Đặc biệt, mướp còn có thể chế biến thành nhiều món ngon, phù hợp với cả người lớn lẫn trẻ nhỏ.

Gợi ý các món ngon với mướp

Loại quả là 'nhân sâm của người nghèo', magie gấp 2 lần củ cải, giá rẻ bèo bán đầy chợ Việt, nấu thành nhiều món ngon- Ảnh 2.

Món mướp xào tỏi với cách làm đơn giản nhưng chính là món xào rất đưa cơm cho thực đơn mỗi ngày. Món mướp xào tỏi được thực hiện một cách hoàn hảo sẽ giữ cho mướp không quá mềm, vẫn còn độ giòn và vị ngọt đặc trưng.


Loại quả là 'nhân sâm của người nghèo', magie gấp 2 lần củ cải, giá rẻ bèo bán đầy chợ Việt, nấu thành nhiều món ngon- Ảnh 3.

Mướp xào giá đỗ: Một món xào nữa mà bạn có thể chế biến với mướp cho bữa cơm gia đình chính là món mướp xào với giá đỗ siêu đơn giản. Các nguyên liệu sau khi được sơ chế sạch sẽ thì đem xào cùng hành tím để tăng thêm hương vị. Món mướp xào giá đỗ nổi bật với vị ngon ngọt của mướp hòa quyện cùng độ giòn sần sật đặc trưng của giá đỗ. Món xào này mà ăn cùng cơm nóng và nước tương dằm ớt thì ai ăn cũng phải gật gù khen ngon.


Loại quả là 'nhân sâm của người nghèo', magie gấp 2 lần củ cải, giá rẻ bèo bán đầy chợ Việt, nấu thành nhiều món ngon- Ảnh 4.

Mướp xào tôm: Chỉ cần biến tấu thêm một chút nữa là bạn lại có ngay một món xào ngon miệng từ mướp mà không cần phải thắc mắc mướp nấu gì ngon. Món mướp xào tôm có thể hoàn thành chỉ với vài bước đơn giản là xào mướp và tôm tươi cùng nhau, rắc thêm ít hành lá và tiêu xay là đã có thể thưởng thức rồi.


Loại quả là 'nhân sâm của người nghèo', magie gấp 2 lần củ cải, giá rẻ bèo bán đầy chợ Việt, nấu thành nhiều món ngon- Ảnh 5.

Lòng gà xào mướp: Bạn có biết mướp cũng có thể kết hợp với lòng gà để cho ra một món ngon hấp dẫn cực cuốn hút không? Để chế biến món lòng gà xào mướp, bạn chỉ cần phi thơm tỏi cho dậy mùi rồi cho phần lòng gà và mướp vào xào cho đến lúc chín mềm là đã có thể thưởng thức ngay! Món xào với màu xanh mướt bắt mắt và vị ngọt tự nhiên của mướp kết hợp với độ dai giòn của lòng gà, tất cả đều tạo nên một món ăn tuyệt vời.


Loại quả là 'nhân sâm của người nghèo', magie gấp 2 lần củ cải, giá rẻ bèo bán đầy chợ Việt, nấu thành nhiều món ngon- Ảnh 6.

Lòng vịt xào mướp: Bên cạnh lòng gà thì lòng vịt cũng có thể xào cùng mướp và cho ra thành phẩm là món lòng vịt xào mướp vô cùng hấp dẫn. Để chế biến món này, chỉ cần phi thơm tỏi rồi xào với lòng vịt và mướp cho đến khi chín đều, cuối cùng là rắc thêm ít tiêu xay để tăng thêm hương vị là đã có thể thưởng thức rồi!


Loại quả là 'nhân sâm của người nghèo', magie gấp 2 lần củ cải, giá rẻ bèo bán đầy chợ Việt, nấu thành nhiều món ngon- Ảnh 7.

Bồ câu xào mướp: Bồ câu là nguyên liệu vô cùng bổ dưỡng thường được dùng để làm món bồ câu hầm thuốc bắc quen thuộc, giúp bổ sung nhiều dưỡng chất cho cơ thể. Bên cạnh hầm thuốc bắc, bồ câu còn có thể kết hợp cùng mướp để tạo ra món ngon bổ dưỡng như bồ câu xào mướp. Món bồ câu xào mướp sau khi ra lò sẽ tỏa hương thơm cuốn hút, thịt bồ câu thì được nấu vừa phải, săn chắc và thấm vị, mướp thì vẫn giữ được độ ngon ngọt tự nhiên.


Loại quả là 'nhân sâm của người nghèo', magie gấp 2 lần củ cải, giá rẻ bèo bán đầy chợ Việt, nấu thành nhiều món ngon- Ảnh 8.

Hàu xào mướp: Hàu cũng là một nguyên liệu giàu dinh dưỡng nữa có thể được chế biến cùng mướp. Nếu bạn vẫn chưa biết mướp nấu gì ngon thì hãy lưu lại ngay gợi ý hàu xào mướp này nhé! Món hàu xào mướp với cách thực hiện đơn giản, không hề cầu kỳ mà lại cho ra thành phẩm ngon nức lòng.

Loại quả là 'nhân sâm của người nghèo', magie gấp 2 lần củ cải, giá rẻ bèo bán đầy chợ Việt, nấu thành nhiều món ngon- Ảnh 9.

Mướp xào thịt bò là một cái tên khác cho gợi ý các món xào thơm ngon từ mướp. Món mướp xào thịt bò gây ấn tượng với hương thơm nức mũi sau khi ra lò, phần thịt bò được xào vừa chín tới vẫn giữ được độ mềm ngọt không quá dai, ăn cùng mướp mềm ngọt và giá đỗ giòn sần sật.


Loại quả là 'nhân sâm của người nghèo', magie gấp 2 lần củ cải, giá rẻ bèo bán đầy chợ Việt, nấu thành nhiều món ngon- Ảnh 10.

Hến xào mướp: Chỉ cần thêm một chút đổi mới trong nguyên liệu là bạn sẽ không còn phải lo không biết mướp nấu gì ngon cho mâm cơm hôm nay nữa. Hến chính là một nguyên liệu nữa mà bạn có thể cho vào món mướp xào để thêm sự đổi mới cho thực đơn. Món hến xào mướp được hoàn thành trong thời gian ngắn nhưng vẫn đảm bảo thịt hến chín, mềm ngon và không bị bở, mướp thì vẫn mềm ngọt kết hợp cùng nấm kim châm dai giòn nữa thì chính là món ăn mà ai cũng nên thử một lần.


Loại quả là 'nhân sâm của người nghèo', magie gấp 2 lần củ cải, giá rẻ bèo bán đầy chợ Việt, nấu thành nhiều món ngon- Ảnh 11.

Mướp nhồi thịt: Chỉ cần trộn thịt heo cùng giò sống, nấm mèo,... rồi đem nhồi vào trong mướp, tiếp tục mang đi hấp lên là đã có ngay món mướp nhồi thịt thơm ngon! Món mướp nhồi thịt có phần nhân dai ngon hòa quyện cùng độ mềm ngọt của mướp chính là sự kết hợp mà bạn không muốn bỏ lỡ.


Loại quả là 'nhân sâm của người nghèo', magie gấp 2 lần củ cải, giá rẻ bèo bán đầy chợ Việt, nấu thành nhiều món ngon- Ảnh 12.

Mướp nhồi tôm: Ngoài nhồi thịt ra thì bạn còn có thể đổi mới và nhồi tôm vào mướp để chế biến món muớp nhồi tôm đẹp mắt và thơm ngon. Món mướp nhồi tôm được hoàn thành với sự tỉ mỉ sẽ là món ăn ngon mà bạn có thể chế biến dành cho người thân trong những dịp quan trọng.

Loại quả là 'nhân sâm của người nghèo', magie gấp 2 lần củ cải, giá rẻ bèo bán đầy chợ Việt, nấu thành nhiều món ngon- Ảnh 13.

Canh mướp rau ngót: Mướp là nguyên liệu chứa nhiều giá trị dinh dưỡng và thường được kết hợp cùng nhiều loại rau củ quả khác nữa để tăng cường lợi ích cho sức khỏe. Trong đó, không thể không kể đến sự kết hợp cùng rau ngót để cho ra món canh mướp rau ngót vừa ngon lành vừa giàu dưỡng chất. Món canh sau khi hoàn thành có phần nước dùng thanh ngọt tự nhiên của các nguyên liệu, bên cạnh đó là thịt heo xay vò viên vẫn giữ được độ ngọt thịt, mướp và rau ngót thì được nấu mềm mềm.


Loại quả là 'nhân sâm của người nghèo', magie gấp 2 lần củ cải, giá rẻ bèo bán đầy chợ Việt, nấu thành nhiều món ngon- Ảnh 14.

Canh mướp chay là một lựa chọn hoàn hảo cho thực đơn thanh đạm khi bạn muốn giải ngán cho gia đình. Món canh mướp được nấu cùng nhiều nguyên liệu khác gồm nấm rơm, nấm kim châm,... tạo ra nước dùng cực kỳ ngọt thanh ngon miệng. Điểm thu hút ở món này chính là mướp được nấu vừa chín tới mềm mềm, còn nấm kim châm và nấm rơm thì có độ dai ngon.


Loại quả là 'nhân sâm của người nghèo', magie gấp 2 lần củ cải, giá rẻ bèo bán đầy chợ Việt, nấu thành nhiều món ngon- Ảnh 15.

Canh mướp mồng tơi: Món canh mướp mồng tơi chắc chắn là món canh quá đỗi quen thuộc ở những mâm cơm gia đình. Đây là món canh thanh mát, giàu dinh dưỡng, vô cùng đưa cơm mà chắc hẳn ai cũng đã thử qua một lần.

Vì sao các món kho phải &quot;nghỉ lửa&quot; mới ngon?Vì sao các món kho phải 'nghỉ lửa' mới ngon?

GĐXH - Bạn có bao giờ thắc mắc tại sao món thịt kho của các cụ ta ngày xưa - nấu trên bếp than âm ỉ - luôn thấm đều và ngon hơn món kho nấu trên bếp gas/bếp từ hiện đại?

Một loại nước được coi là &quot;vàng lỏng&quot;, cực tốt cho sức khỏe vì sản sinh nhiều collagen, không khó làmMột loại nước được coi là 'vàng lỏng', cực tốt cho sức khỏe vì sản sinh nhiều collagen, không khó làm

GĐXH - Các influencer trên mạng xã hội hay các bác sĩ đều đồng loạt khen ngợi nhiều lợi ích của nước hầm xương và gọi là "liquid gold" (vàng lỏng).

Phương Nghi (t/h)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Cùng chuyên mục

Loại rau duy nhất chứa vitamin D, bán đầy ở chợ Việt, nếu thấy nên mua ngay

Loại rau duy nhất chứa vitamin D, bán đầy ở chợ Việt, nếu thấy nên mua ngay

Ăn - 33 phút trước

GĐXH - Đảm bảo bạn sẽ phải bất ngờ vì cách chế biến mới mẻ mà hấp dẫn của loại thực phẩm quen thuộc, chứa nhiều vitamin D này.

Mùa đào đến, chỉ cần 3 phút là bạn làm được món ăn cực ngon miệng, đẹp da, duy trì vẻ ngoài trẻ trung

Mùa đào đến, chỉ cần 3 phút là bạn làm được món ăn cực ngon miệng, đẹp da, duy trì vẻ ngoài trẻ trung

Ăn - 3 giờ trước

Món ăn này bạn chỉ làm trong nháy mắt và có thể dùng ăn sáng hoặc bữa xế.

Món đậu phụ rán xong làm thêm bước này giòn rụm thơm nức: Tưởng đơn giản mà ngon bất ngờ!

Món đậu phụ rán xong làm thêm bước này giòn rụm thơm nức: Tưởng đơn giản mà ngon bất ngờ!

Ăn - 6 giờ trước

Đậu phụ – món ăn dân dã nhưng đầy dưỡng chất khi kết hợp với dầu hành lại tạo nên một hương vị tinh tế khó cưỡng. Chỉ với vài nguyên liệu dễ tìm, bạn đã có thể tự tay làm món ăn vừa ngon, vừa lành, lại cực kỳ đưa cơm.

Đi chợ thấy loại rau này nhớ phải mua ngay: Mỹ đánh giá ít thuốc trừ sâu bậc nhất, phòng cả ung thư

Đi chợ thấy loại rau này nhớ phải mua ngay: Mỹ đánh giá ít thuốc trừ sâu bậc nhất, phòng cả ung thư

Ăn - 23 giờ trước

GĐXH - Đây là loại rau nằm trong top 10 rau củ quả ít thuốc trừ sâu nhất, do Tổ chức môi trường EWG (Mỹ) đánh giá. Loại rau này cũng chứa rất nhiều dưỡng chất có lợi cho sức khỏe.

10 món đặc sản nổi tiếng nhưng không phải ai cũng nuốt nổi: 4 món có mặt tại Việt Nam

10 món đặc sản nổi tiếng nhưng không phải ai cũng nuốt nổi: 4 món có mặt tại Việt Nam

Ăn - 1 ngày trước

Ẩm thực có thể là niềm vui, nhưng đôi khi cũng là thử thách, nhất là khi phải đối mặt với những món ăn đặc sản mà chỉ cần nhìn hoặc ngửi đã muốn... "chạy mất dép".

'Sát thủ gây ung thư' ẩn mình ngay trong bếp, nhiều người tiếp xúc hàng ngày mà không hay biết

'Sát thủ gây ung thư' ẩn mình ngay trong bếp, nhiều người tiếp xúc hàng ngày mà không hay biết

Ăn - 1 ngày trước

GĐXH - Phần lớn phụ nữ không hút thuốc, yếu tố nguy cơ hàng đầu gây ung thư phổi, vậy điều gì khiến tỷ lệ mắc bệnh vẫn cao?

3 món ăn quốc dân bà bầu H'Hen Niê dùng dưỡng thai nhi và giữ gìn sức khỏe

3 món ăn quốc dân bà bầu H'Hen Niê dùng dưỡng thai nhi và giữ gìn sức khỏe

Ăn - 1 ngày trước

GĐXH - Đang trong quá trình mang thai, bà bầu H'Hen Niê rất chú trọng đến chế độ ăn làm sao tốt cho thai nhi và giữ gìn sức khỏe.

Món khổ qua nhồi thịt làm thêm bước này vừa sang xịn hơn mà ăn ngon bất ngờ, đến nhà hàng cũng phải 'chào thua'

Món khổ qua nhồi thịt làm thêm bước này vừa sang xịn hơn mà ăn ngon bất ngờ, đến nhà hàng cũng phải 'chào thua'

Ăn - 1 ngày trước

Chỉ cần thêm bước này, món khổ qua nhồi thịt của chị em trông sẽ ngon hơn nhiều.

Độc đáo món Cáy Hải Dương rang muối biển Cà Ná bên vịnh biển được UNESCO công nhận là Di sản thiên nhiên thế giới

Độc đáo món Cáy Hải Dương rang muối biển Cà Ná bên vịnh biển được UNESCO công nhận là Di sản thiên nhiên thế giới

Ẩm thực 360 - 1 ngày trước

GĐXH - Món Cáy Hải Dương rang muối được trình bày trên nền muối Cà Ná tạo hình như một "đồi muối" là một món ăn độc đáo hấp dẫn du khách khi đặt chân đến Vịnh Hạ Long.

Top 10 thực phẩm tăng dương khí cho cơ thể khỏe mạnh trong những ngày mưa, đặc biệt là tháng 7 âm lịch

Top 10 thực phẩm tăng dương khí cho cơ thể khỏe mạnh trong những ngày mưa, đặc biệt là tháng 7 âm lịch

Ăn - 1 ngày trước

GĐXH - Top 10 thực phẩm sau đây giúp bạn nuôi dưỡng dương khí, “tự thắp nắng” để dưỡng ấm – thân sáng – tâm an khi trời mưa gió, ẩm thấp và đặc biệt là tháng 7 âm sắp tới.

Xem nhiều

Loại lá cực nhiều ở nước ta là thuốc ‘đại bổ’, thêm vào khi nướng thịt thịt càng ngon hơn hẳn, ai cũng mê

Loại lá cực nhiều ở nước ta là thuốc ‘đại bổ’, thêm vào khi nướng thịt thịt càng ngon hơn hẳn, ai cũng mê

Ăn

GĐXH – Không chỉ mang hương vị đặc trưng cho các món ăn, loại lá này cực nhiều ở nước ta là thuốc “đại bổ”. Khi nướng thịt, bạn cho thêm loại lá này càng thêm vị hấp dẫn đặc biệt, ai cũng mê.

Mẹ đảm chia sẻ cách cực đơn giản làm hành phi giòn rụm, để lâu không bị ỉu

Mẹ đảm chia sẻ cách cực đơn giản làm hành phi giòn rụm, để lâu không bị ỉu

Ăn
Đầu bếp bày cách làm món tôm chiên xù giòn căng, tôm không bị cong sau khi chiên, ngọt và chắc thịt, ngon như hàng quán xịn

Đầu bếp bày cách làm món tôm chiên xù giòn căng, tôm không bị cong sau khi chiên, ngọt và chắc thịt, ngon như hàng quán xịn

Ăn
Loại củ được ca ngợi là ‘thần dược’ cho nam giới, cực nhiều ở Việt Nam nhưng ít người biết công dụng

Loại củ được ca ngợi là ‘thần dược’ cho nam giới, cực nhiều ở Việt Nam nhưng ít người biết công dụng

Ăn
Loại rau được Mỹ đánh giá ít thuốc trừ sâu bậc nhất, phòng đột quỵ cực tốt, đi chợ thấy nên mua ngay

Loại rau được Mỹ đánh giá ít thuốc trừ sâu bậc nhất, phòng đột quỵ cực tốt, đi chợ thấy nên mua ngay

Ẩm thực 360

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tòa nhà Cục Dân số, ngõ 8 đường Tôn Thất Thuyết, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top