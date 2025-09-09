Loại củ rẻ bèo ở chợ, giúp ổn định đường huyết, chế biến thành nhiều món ngon - Ảnh 6.

Khoai tây là một lựa chọn tuyệt vời cho những ai muốn có bữa ăn đủ dinh dưỡng mà không phải tốn kém. Khoai tây có thể dễ dàng kết hợp với các nguyên liệu khác, mang đến nhiều món ăn đa dạng, phong phú mà vẫn tiết kiệm chi phí, phù hợp với mọi bữa ăn hàng ngày. Chỉ với 30k, bạn có thể mua đủ khoai tây để chế biến nhiều cách khác nhau, vừa đảm bảo cảm giác no lâu nhờ hàm lượng chất xơ và tinh bột dồi dào, vừa hỗ trợ kiểm soát đường huyết ổn định.

Món ngon với khoai tây

Thịt bò hầm khoai tây

Rửa sạch thịt bò, cắt miếng vừa ăn rồi ướp với muối, tiêu, và một ít dầu ăn trong khoảng 15 phút. Gọt vỏ khoai tây và cà rốt, cắt thành miếng vừa ăn. Phi thơm hành tây, sau đó cho thịt bò vào xào săn. Thêm nước và ninh khoảng 30 phút cho thịt bò mềm. Cho khoai tây và cà rốt vào hầm cùng thịt bò đến khi tất cả chín mềm. Nêm nếm lại với muối, tiêu và đường cho vừa ăn. Rắc thêm hành lá và ngò rí trước khi thưởng thức.

Khoai tây xào thịt băm

Gọt vỏ, cắt khoai tây thành lát mỏng hoặc miếng vuông nhỏ rồi ngâm nước để không bị thâm. Phi thơm hành tím, cho thịt băm vào xào chín, nêm muối, tiêu và hạt nêm. Cho khoai tây vào xào cùng thịt, thêm một ít nước và đậy nắp để khoai chín mềm. Nêm lại gia vị sao cho cảm thấy phù hợp thì tắt bếp. Khoai tây xào thịt băm là món ăn đơn giản nhưng đủ chất, cung cấp protein từ thịt và tinh bột từ khoai tây, giúp bổ sung năng lượng và dễ tiêu hóa.

Cà ri khoai tây và rau củ

Gọt vỏ và cắt khoai tây, cà rốt và cà tím thành miếng vừa ăn. Phi thơm hành tây, cho bột cà ri vào đảo sơ để dậy mùi. Cho rau củ vào, đảo đều với cà ri rồi đổ nước cốt dừa và một ít nước vào, nấu lửa nhỏ đến khi rau củ chín mềm. Nêm lại gia vị vừa ăn, có thể thêm chút muối hoặc đường tùy khẩu vị.

Khoai tây xào trứng

Gọt vỏ, cắt khoai tây thành miếng nhỏ hoặc lát mỏng, ngâm nước muối để không bị thâm. Đun nóng dầu, xào khoai tây đến khi chín mềm. Đập trứng vào, đảo đều và nêm nếm muối, tiêu vừa ăn. Rắc hành lá cắt nhỏ lên trên. Món này cung cấp protein từ trứng và tinh bột từ khoai tây, tạo cảm giác no lâu và có thể ăn kèm với cơm.

Canh khoai tây cà chua

Gọt vỏ khoai tây, cắt miếng nhỏ và rửa sạch. Cắt cà chua thành múi cau, xào sơ với một chút dầu để cà chua mềm. Thêm nước vào nồi, cho khoai tây vào và nấu đến khi chín mềm. Nêm gia vị vừa ăn, rắc thêm hành lá trước khi tắt bếp. Canh khoai tây cà chua giàu vitamin C, chất xơ và rất dễ nấu, giúp tiết kiệm thời gian mà vẫn đủ chất cho một bữa ăn nhẹ nhàng.

Canh khoai tây rau củ

Gọt vỏ khoai tây và cà rốt, rửa sạch rồi cắt miếng vừa ăn. Cắt bí ngòi hoặc bắp cải thành miếng nhỏ. Hành tây cắt múi cau hoặc thái lát mỏng. Đun sôi nước trong nồi, cho cà rốt vào trước vì cà rốt lâu chín. Nấu khoảng 5 phút đến khi cà rốt hơi mềm. Thêm khoai tây vào nấu tiếp cho chín mềm, sau đó cho bí ngòi hoặc bắp cải và hành tây vào. Nêm muối, hạt nêm, và tiêu vừa ăn. Đun đến khi các loại rau củ chín mềm. Tắt bếp, rắc thêm hành lá hoặc rau mùi để tăng hương vị trước khi dọn lên.

Khoai tây xào hành

Gọt vỏ khoai tây, rửa sạch rồi cắt thành sợi mỏng hoặc lát mỏng tùy sở thích. Ngâm khoai tây trong nước muối loãng khoảng 5-10 phút để khoai không bị thâm và loại bỏ bớt nhựa. Vớt khoai tây ra, để ráo rồi thái mỏng hành tây để xào kèm. Đun nóng dầu ăn trong chảo, cho hành tây vào xào sơ đến khi dậy mùi thơm. Cho khoai tây vào xào cùng, thêm muối, hạt nêm, và tiêu. Xào đến khi khoai tây chín mềm và ngấm gia vị. Cuối cùng, rắc hành lá hoặc rau mùi lên trên, đảo đều rồi tắt bếp.

