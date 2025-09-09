Khoai tây giúp ổn định đường huyết. Đường tự nhiên trong khoai tây ở dạng rất dễ chuyển hóa. Điều này giúp chúng được hấp thu từ từ vào máu, cân bằng năng lượng trong cơ thể mà không gây tăng cân hay tăng đường huyết đột ngột. Nói cách khác, loại củ này có công dụng duy trì các chỉ số đường huyết ở mức an toàn. Trong một nghiên cứu trên động vật, những con chuột được cho ăn tinh bột kháng cho thấy khả năng kháng insulin giảm. Điều này có nghĩa là cơ thể của chúng hiệu quả hơn trong việc loại bỏ lượng đường dư thừa ra khỏi máu.