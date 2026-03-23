Người đàn ông suy thận giai đoạn 3 hồi phục ngoạn mục: Bài học kiểm soát bệnh không phải ai cũng biết

Hành trình hồi phục từ "cửu tử" của người bệnh suy thận

Ngày tái khám đầu năm 2026, ông Hùng (59 tuổi) khiến bác sĩ bất ngờ khi tăng cân gần gấp đôi so với thời điểm nhập viện và có thể bơi lội, chạy bộ bình thường. Ít ai biết rằng, cách đây vài năm, ông từng rơi vào tình trạng suy thận, suy đa tạng nguy kịch do biến chứng hậu COVID-19.

Năm 2022, ông mắc COVID-19 nặng, dẫn đến suy đa tạng, phải can thiệp ECMO (tim phổi nhân tạo) suốt 3 tháng. Dù thoát khỏi nguy hiểm, ông rơi vào tình trạng suy kiệt nghiêm trọng, cân nặng chỉ còn 40kg, kèm theo suy thận cấp.

Khi chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM, ông gần như không thể tự sinh hoạt, mọi vận động đều cần hỗ trợ.

Suy thận giai đoạn 3: Điều trị “cân não” từng bước

Theo TTƯT.BS.CKII Tạ Phương Dung, thời điểm nhập viện, độ lọc cầu thận của ông Hùng chỉ khoảng 30 mL/phút/1,73m², tương đương suy thận mạn giai đoạn 3b.

Người bệnh rơi vào tình trạng tổn thương kép: vừa do di chứng viêm toàn thân sau COVID-19, vừa do suy dinh dưỡng nặng sau thời gian dài nằm bất động. Phổi xơ hóa, thiếu oxy mạn tính càng khiến chức năng thận suy giảm nhanh.

Việc điều trị gặp nhiều thách thức vì phải cân bằng giữa phục hồi dinh dưỡng và bảo vệ thận. Nếu bổ sung đạm quá mức, thận sẽ quá tải; nhưng nếu thiếu dinh dưỡng, cơ thể không đủ điều kiện để hồi phục.

Bác sĩ phải điều chỉnh phác đồ liên tục, từ truyền dịch, cân bằng điện giải đến xây dựng chế độ ăn riêng, ưu tiên đạm dễ hấp thu như lòng trắng trứng, cá, thịt trắng… đồng thời theo dõi sát các chỉ số ure, creatinin.

Sau hơn 1 tháng, chức năng thận cải thiện đáng kể, độ lọc cầu thận tăng lên gần 40 mL/phút/1,73m², bệnh nhân được xuất viện.

Bệnh nhân suy thận hồi phục kỳ diệu nhờ tuân thủ điều trị

Sau 4 năm kiên trì điều trị, từ người chỉ còn 40kg, ông Hùng hiện đạt 70kg, có thể bơi biển mỗi sáng, chơi thể thao và làm việc bình thường.

Theo bác sĩ, với người mắc suy thận mạn, nếu kiểm soát tốt huyết áp, dinh dưỡng và theo dõi định kỳ, hoàn toàn có thể sống ổn định nhiều năm mà không cần chạy thận.

Bác sĩ khuyến cáo, người từng mắc COVID-19 nên kiểm tra chức năng thận sau 3–6 tháng. Với người đã bị suy thận, cần:

- Tuân thủ điều trị theo hướng dẫn của bác sĩ.

- Kiểm soát tốt huyết áp, đường huyết.

- Duy trì chế độ ăn phù hợp, tránh quá tải đạm.

- Tái khám định kỳ để theo dõi chức năng thận.

Việc chủ động theo dõi và điều trị đúng cách chính là chìa khóa giúp làm chậm tiến triển bệnh, tránh nguy cơ phải chạy thận suốt đời.