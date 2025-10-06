Mới nhất
Loại hải sản giúp cân bằng nội tiết tố nữ, giúp tăng sinh collagen và giảm cân, chị em nên ăn mỗi tuần

Thứ hai, 11:01 06/10/2025 | Ăn
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Nhiều nghiên cứu phát hiện ra rằng chế độ dinh dưỡng kém và các vấn đề tiêu hóa ảnh hưởng đến việc tổng hợp protein giúp sản xuất collagen.

Dinh dưỡng hỗ trợ ngăn ngừa mất collagen

Collagen là loại protein phong phú nhất trong cơ thể, chiếm phần lớn ở da, xương, khớp và mô liên kết như dây chằng và gân, giữ chúng liên kết với nhau. Khi cơ thể chúng ta bắt đầu lão hóa, khả năng duy trì loại protein này bị suy giảm tự nhiên, dẫn đến sự suy yếu dần dần các khớp, dây chằng và tạo ra nếp nhăn trên da.

Nhiều nghiên cứu phát hiện ra rằng chế độ dinh dưỡng kém và các vấn đề tiêu hóa ảnh hưởng đến việc tổng hợp protein giúp sản xuất collagen. Để tạo ra collagen hoặc bất kỳ loại protein nào cơ thể cần kết hợp các acid amin. Cơ thể nhận các acid amin khi chúng ta ăn và tiêu hóa các thực phẩm giàu protein sau đó tái sử dụng các acid amin thành collagen. Quá trình tái sử dụng collagen đó, cơ thể sử dụng vitamin và khoáng chất, đặc biệt là vitamin C.

Hải sản giúp cân bằng nội tiết tố và tăng sinh collagen cho chị em mỗi tuần - Ảnh 1.

Mất collagen gây lão hóa da.

Theo BS. Phương Hồ, Bệnh viện Da liễu TW, bạn có thể bổ sung collagen từ các acid amin qua những thực phẩm giàu protein, thực phẩm chứa vitamin A và C. Ăn các loại thực phẩm chứa nhiều collagen như: tôm, cá, thịt gà, trứng, nước hầm xương…; Bổ sung các thực phẩm có sắc tố đỏ, tím và xanh đậm để duy trì sức khỏe, sự săn chắc, độ đàn hồi da của làn da...

Cá hồi - Hải sản giúp cân bằng nội tiết tố và tăng sinh collagen tự nhiên 

Hải sản giúp cân bằng nội tiết tố và tăng sinh collagen cho chị em mỗi tuần - Ảnh 2.

Omega - 3 là chất béo lành mạnh có nhiều lợi ích cho sức khỏe. Chúng được chuyển đổi thành hormone truyền tín hiệu tạo ra tác dụng chống viêm ở cấp độ tế bào. Acid béo omega -3 có trong các loại cá béo như: cá hồi, cá thu, cá ngừ, cá mòi... có tác dụng tăng cường sự dẻo dai và đàn hồi cho da rất hiệu quả. Ngoài ra có thể lựa chọn sử dụng dầu hạt lanh để thay thế vì hạt lanh cũng là một trong những loại thực phẩm chứa nhiều collagen. Cá hồi giúp tăng sinh collagen nhờ hai yếu tố chính: phần da và xương của cá chứa collagen tự nhiên, và axit béo omega-3 trong cá kích thích sản xuất collagen và elastin, giúp da săn chắc, ẩm mượt và đàn hồi hơn. Bên cạnh đó, cá hồi còn cung cấp protein, vitamin D, kẽm và selen, các khoáng chất và vitamin cần thiết cho quá trình tổng hợp collagen và bảo vệ tế bào da khỏi tổn thương do gốc tự do.

Món ngon với cá hồi

Hãy tham khảo những gợi ý món ăn chế biến dưới đây để đưa được lượng collagen cần thiết vào cơ thể thông qua ăn uống.

Hải sản giúp cân bằng nội tiết tố và tăng sinh collagen cho chị em mỗi tuần - Ảnh 3.

Cá hồi nướng sốt bơ đậu nành với gừng.

Hải sản giúp cân bằng nội tiết tố và tăng sinh collagen cho chị em mỗi tuần - Ảnh 4.

Cá hồi đậu lăng đút lò.

Hải sản giúp cân bằng nội tiết tố và tăng sinh collagen cho chị em mỗi tuần - Ảnh 5.

Cá hồi nướng với bơ và măng tây.

Hải sản giúp cân bằng nội tiết tố và tăng sinh collagen cho chị em mỗi tuần - Ảnh 6.

Salad cá hồi, đậu với cải Kale.

Hải sản giúp cân bằng nội tiết tố và tăng sinh collagen cho chị em mỗi tuần - Ảnh 7.

Cá hồi áp chảo.

Sai lầm trong quá trình chế biến cá hồi

Rã đông bằng lò vi sóng

Bạn chỉ cần nhớ rằng: Cá hồi và lò vi sóng là 2 kẻ thù không đội trời chung. Dùng lò vi sóng để rã đông sẽ khiến cá bị khô và cứng. Bạn nên rã đông bằng cách để cá trong ngăn mát tủ lạnh qua đêm, hoặc cho vào túi, ngâm trong nước lã. Khi cá đã hết đông, bạn vẫn cần để cá ở nhiệt độ phòng thêm khoảng 3-4 tiếng để thịt cá hết lạnh hoàn toàn rồi mới bắt đầu các bước sơ chế, nấu nướng.

Hải sản giúp cân bằng nội tiết tố và tăng sinh collagen cho chị em mỗi tuần - Ảnh 8.

Không lọc xương cá hồi

Thông thường khi chế biến cá hồi các bạn vẫn thường bỏ quên giai đoạn lấy xương cá, rất dễ gây hóc. Để xác định xương cá bạn dùng tay ấn nhẹ vào thịt cá, điểm có cảm giác cứng sẽ có xương cá, dùng nhíp gắp vào phần thịt chứa xương, kéo ngược về phía đầu cá. Như vậy cá sẽ sạch xương và không bị vỡ thịt hay mỡ cá.

Hải sản giúp cân bằng nội tiết tố và tăng sinh collagen cho chị em mỗi tuần - Ảnh 9.

Ướp gia vị quá sớm

Ướp muối và tiêu giúp cá hồi thêm đậm vị và ngon hơn, tuy nhiên protein trong cá dễ vị phá vỡ, và làm cá chảy nước nếu bạn ướp muối quá sớm. Tốt nhất bạn chỉ nên ướp muối vào cá ngay trước khi đặt cá vào chế biến.

Hải sản giúp cân bằng nội tiết tố và tăng sinh collagen cho chị em mỗi tuần - Ảnh 10.

Bỏ da cá

Da cá hồi khá dày, dai và hơi cứng, do đó bạn vẫn thường bỏ đi phần da cá khi chế biến. Tuy nhiên chúng lại là tấm chắn bảo vệ phần thịt cá trong món chiên, nướng…

Với món chiên bạn nên đặt phần da cá xuống mặt chảo và vỉ nướng, như vậy sẽ phát huy hết tác dụng của phần da cá, đồng thời giúp phần da cá vàng đều, giòn ngon hơn.

Hải sản giúp cân bằng nội tiết tố và tăng sinh collagen cho chị em mỗi tuần - Ảnh 11.

Nếu bạn chần cá hồi thì việc bỏ da cá cũng không quan trọng. Tuy nhiên, nếu bạn nướng, áp chảo, quay cá hồi mà bỏ da cá đi thì bạn sẽ mất đi một thành phần giúp chống lại việc cá bị cháy (do da dá hồi khá dày, dai và hơi cứng). Do đó, trừ khi bạn chần cá hồi, hãy để nguyên da cá. Da cá như một tấm chắn bảo vệ, nó khiến cho cá không bị cháy khi chảo, khay nướng, lò nướng quá nóng.

Phương Nghi (t/h)
