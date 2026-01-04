Cách ăn chả cá Lã Vọng ngon nhất nhưng nhiều người không biết

Chả cá Lã Vọng dùng cá Anh Vũ tiến vua, giờ dùng cá gì thay thế?

Cách ướp cá để làm Chả cá Lã Vọng thoạt nhìn không quá cầu kỳ, nhưng đòi hỏi sự khéo léo và kinh nghiệm. Cá sau khi được làm sạch sẽ được lạng hai bên sườn, thái miếng vừa ăn rồi ướp với riềng, mẻ, nghệ và một số gia vị gia truyền. Nguyên liệu không nhiều, nhưng sự kết hợp hài hòa và bàn tay người đầu bếp mới chính là yếu tố làm nên sức hút đặc biệt của Chả cá Lã Vọng.

Dù ngày nay có nhiều thiết bị hiện đại, chả cá Lã Vọng vẫn được nướng theo cách truyền thống để miếng cá chín đều, săn chắc và dậy mùi khói rất riêng. Cá phải được ướp đủ thời gian để gia vị ngấm sâu, sau đó kẹp bằng thanh tre và nướng trên than hoa. Trong quá trình nướng, người làm phải trở kẹp liên tục để cá không vỡ, không dính và giữ được hình dáng đẹp.

Theo bà Lê Thị Bích Lộc (truyền nhân của Chả cá Lã Vọng), thời gian đầu, gia đình họ Đoàn dùng cá Anh Vũ – loài cá tiến vua có thịt chắc, thơm ngon để làm chả cá. Nhưng, cá Anh Vũ và nhiều loài cá quý khác ngày càng khan hiếm. Do đó, gia đình đã từng dùng cá Lăng, cá Nheo, cá Ngạnh, cá Chiên thay thế. Hiện nay, cá chủ đạo làm chả cá là cá quả - loại cá cũng cho thịt chắc, phù hợp với kỹ thuật chế biến truyền thống.

Chả cá Lã Vọng xưa được gia đình họ Đoàn dùng cá Anh Vũ tiến vua thịt chắc, thơm ngon để làm. Bây giờ cá quý khan hiếm nên gia đình đã dùng cá ngon khác thay thế. Ảnh internet

Cách ăn chả cá Lã Vọng ngon nhất

Nhiều người đã đi ăn chả cá Lã Vọng, nhưng vẫn chưa biết cách thưởng thức món ẩm thực này sao cho ngon miệng nhất. Sau đây là cách ăn Chả cá Lã Vọng ngon nhất.

Phải ăn chả cá Lã Vọng nóng với đủ gia vị

Trong “Miếng ngon Hà Nội”, nhà văn Vũ Bằng từng viết rằng muốn ăn chả cá cho thật thú thì phải cầu kỳ một chút. Hành hoa, thìa là, mắm tôm, chanh ớt, lạc rang, bánh đa vừng… thiếu một thứ là bữa chả kém ngon đi nhiều. Khi chả được gắp ra bát, phủ thìa là, rưới mỡ nóng, người ăn phải lên đũa ngay khi còn nóng để cảm trọn vẹn hương vị.

Bà Lê Thị Bích Lộc cũng chia sẻ, chả cá Lã Vọng phải ăn ngay khi còn nóng, kèm bún rối, bánh đa vừng, lạc rang, rau mùi, húng Láng, thìa là, hành củ tươi. Mỗi thứ một chút, chấm vào bát mắm tôm pha chanh, ớt. Theo bà, nguyên bản món ăn được rán nhanh trong chảo mỡ của chính loại cá đó. Ngày nay thì dùng mỡ thường để thay thế cho phù hợp hơn với khẩu vị hiện đại.

Chả cá Lã Vọng phải ăn ngay khi còn nóng, kèm bún rối, bánh đa vừng, lạc rang, rau mùi, húng Láng, thìa là, hành củ tươi - mỗi thứ một chút, chấm vào bát mắm tôm pha chanh, ớt. Ảnh internet

Ngày nay, bên cạnh cách nướng truyền thống một số đầu bếp áp dụng thêm phương pháp áp chảo chả cá. Theo đó, miếng cá tươi đã tẩm ướp cho săn mặt trước, rồi mới đưa lên nướng than để tạo độ sém nhẹ và mùi khói. Sau đó “hồi chảo” như cách làm cũ. Phương pháp này phù hợp với cá nuôi, giúp miếng cá không bị vỡ và giữ được độ chắc khi chế biến.

Bà Lê Thị Bích Lộc chia sẻ thêm, điều quan trọng nhất không chỉ là giữ công thức, mà là giữ cái tâm trong nghề. Bà trực tiếp truyền dạy cho con cháu từ khâu chọn cá, pha gia vị đến kỹ thuật nướng, rán... với mong muốn các thế hệ sau tiếp tục gìn giữ và lan tỏa giá trị của món ăn truyền thống.

Hiện nay, gia đình họ Đoàn đã bước sang đời thứ sáu, vẫn bền bỉ với nghề, coi việc làm chả cá là một cách giữ gìn ký ức Hà Nội. Món chả cá Lã Vọng vì thế không chỉ là món ăn để no, mà là món ăn để nhớ – nhớ lịch sử, nhớ con người và nhớ một Hà Nội tinh tế, chậm và giàu chiều sâu.

Với du khách đến Hà Nội, chả cá Lã Vọng không chỉ là món phải thử, mà là trải nghiệm nên có. Từ khoảnh khắc chảo cá được đặt lên bếp than, đến lúc tự tay gắp miếng cá đầu tiên, người ăn không chỉ thưởng thức ẩm thực, mà còn bước vào một nhịp sống rất riêng của Hà Nội xưa và nay.

Chả cá Lã Vọng là một món ăn, cũng là một thực hành văn hóa. Ở đó, lịch sử được kể lại bằng mùi vị, bản sắc được giữ gìn bằng thói quen ăn uống, và tinh thần Hà Nội hiện diện trong cách con người ngồi lại với nhau quanh một chảo cá nóng. Vì thế, Di sản Chả cá Lã Vọng không nằm trên giấy, mà sống trong từng bữa ăn.

Ngày 19/12/2025, trong khuôn khổ Lễ hội Văn hóa Ẩm thực Hà Nội 2025, tri thức chế biến và thưởng thức Chả cá Lã Vọng chính thức được ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia, với chủ thể thực hành là gia tộc họ Đoàn ở phố Chả Cá. Từ đây, món ăn không chỉ được yêu mến bằng cảm xúc, mà còn được bảo vệ bằng ý thức di sản.

