Loại hạt nhỏ xíu cực tốt cho người bị bệnh thận, chế biến được nhiều món ngon

Hạt lanh - Gia vị bổ thận bậc nhất

Thận là cơ quan đảm nhận vai trò lọc máu và loại bỏ độc tố khỏi cơ thể. Thận giúp cân bằng điện giải, điều hòa huyết áp, sản xuất hormone, tạo hồng cầu. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, để đảm bảo thận luôn hoạt động hiệu quả, việc xây dựng thói quen ăn uống lành mạnh là vô cùng quan trọng. Nguyên nhân là do các thực phẩm mà chúng ta tiêu thụ hàng ngày có thể giúp bổ sung dinh dưỡng và tác động trực tiếp đến sức khỏe thận.

Ảnh minh họa

Chia sẻ trên chuyên trang sức khỏe Eating Well, chuyên gia dinh dưỡng Catalina Ruz Gatica làm việc tại Chicago Mỹ cho biết: “Dinh dưỡng đóng vai trò quan trọng với sức khỏe thận và chúng ta có thể dễ dàng bổ sung các thực phẩm lành mạnh vào khẩu phần ăn hàng ngày để cải thiện chức năng thận”. Trong bài viết chia sẻ trên trang Eating Well vị chuyên gia cũng giới thiệu 4 thực phẩm “bổ thận bậc nhất” và gợi ý mọi người nên thêm vào chế độ ăn uống. Một trong số đó được nhắc đến chính là hạt lanh.

Hạt lanh là thực phẩm giàu chất xơ hòa tan, có khả năng giúp ổn định đường huyết và giảm gánh nặng cho thận. Các nghiên cứu thử nghiệm trên động vật mắc bệnh thận mạn tính cho thấy bổ sung hạt lanh trong chế độ ăn có thể mang đến tác dụng bảo vệ thận.

Chuyên gia dinh dưỡng Gatica gợi ý mọi người có thể rắc hạt lanh vào sinh tố hoặc trộn vào bột yến mạch ăn trong bữa sáng để bổ sung các dưỡng chất có lợi và tăng cường sức khỏe cho thận.

Hạt lanh làm món gì ngon? 4 món dễ làm từ hạt lanh

Sữa hạt lanh

Sơ chế và ngâm 100g hạt lanh với nước lạnh trong 8 tiếng để hạt mềm. Xay hạt lanh với 1 lít nước trong 2 phút để hỗn hợp thật mịn. Lọc riêng phần nước và bã từ hỗn hợp vừa xay. Đun trên lửa nhỏ, khi sữa ấm thì cho thêm 5 quả chà là và 1 muỗng cà phê vani để tạo độ ngọt dịu tự nhiên. Lọc một lần nữa để sữa mịn hơn khi sử dụng.

Salad hạt lanh

Sơ chế và cắt nhỏ rau xà lách, dưa chuột, cà chua bi. Trộn hỗn hợp sốt salad gồm: 4 thìa dầu oliu, nước cốt nửa quả chanh, ½ thìa muối, ½ thìa hạt tiêu. Rang chín 50g hạt lanh. Trộn salad với nước sốt và rắc hạt lanh lên trên.

Súp hạt lanh

Rang chín 100g hạt lanh rồi xay nhuyễn thành bột. Sơ chế và cắt nhỏ cà rốt, ngô ngọt, nấm hương. Nấu các nguyên liệu đã chuẩn bị trong 20 phút. Khi các nguyên liệu đã chín mềm, thêm 1 quả trứng gà và khuấy nhẹ để món súp có vị béo ngậy. Pha 2 thìa bột bắp với nước lạnh rồi khuấy đều. Đổ từ từ hỗn hợp bột bắp vào nồi để súp có độ sệt là có thể thưởng thức.

Pancake hạt lanh

Sơ chế và xay nhuyễn 50g hạt lanh hoặc thay thế bằng bột hạt lanh. Trộn đều hỗn hợp gồm bột hạt lanh, bột yến mạch, sữa tươi không đường cho đến khi sệt lại. Cho một lớp bơ lên chảo nóng rồi đổ bột vào. Khi mặt bánh se lại thì lật bánh. Hai mặt bánh vàng đều là bánh đã chín. Bạn có thể ăn cùng mật ong hoặc chuối.