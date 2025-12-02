Loại nguyên liệu này đang vào mùa, giá cực rẻ, dùng làm món bánh cực ngon ăn sáng, trưa hay tối đều hợp!
Món ăn này có kết cấu mềm mại, sau khi hấp sẽ ngọt và mềm mịn, rất thích hợp làm món tráng miệng hoặc món chính cho bữa sáng hay lúc đói bụng buổi tối.
Vào mùa đông, khi nhiệt độ xuống thấp, ai cũng thèm một món gì đó ấm áp và dễ chịu. Khoai lang và hạt dẻ, ngô... quả thực là lựa chọn phổ biến của nhiều người, với khoai lang nướng nóng hổi hay hạt dẻ rang bơ thơm lừng hay những bắp ngô nướng/luộc luôn khiến chúng ta như được làm ấm cả trái tim lẫn cơ thể. Nhưng hôm nay, chúng tôi muốn giới thiệu với bạn một món ăn ít người để ý tới. Nó mịn và dẻo hơn khoai lang, ngọt hơn những bắp ngô, và đặc biệt thích hợp cho mùa đông - đó là bánh khoai môn.
Món bánh khoai môn lệ phố với kết cấu mềm mại, sau khi hấp sẽ ngọt và mịn, rất thích hợp làm món tráng miệng hoặc món chính cho bữa sáng. Ăn khoai môn vào mùa đông không chỉ bổ tỳ vị mà còn làm ấm người. Quan trọng hơn, với món bánh này bạn chỉ cần làm một mẻ lớn rồi bảo quản trong tủ lạnh. Nếu bạn vội vào buổi sáng hoặc đói vào buổi tối, bạn chỉ cần lấ ra rồi hấp lại, cực kỳ tiện lợi! Dưới đây, chúng tôi chia sẻ một công thức chỉ với vài bước đơn giản, bạn có thể dễ dàng tự làm.
Nguyên liệu làm món bánh khoai môn
1 củ khoai môn (khoảng 500g, chọn củ to đều và nặng tay, như vậy khoai sẽ mịn và dẻo hơn), 50g đường trắng (nếu thích ngọt hơn thì có thể thêm, điều chỉnh theo khẩu vị), 100g bột năng (có thể thay bằng bột khoai tây cũng được), một lượng mè trắng rang tùy thích (để trang trí, tạo mùi thơm và đẹp mắt), một ít dầu ăn (để phết lên khuôn chống dính).
Cách làm món bánh khoai môn
Bước 1: Đầu tiên, dùng dụng cụ gọt vỏ cẩn thận sau đó rửa sạch khoai môn. Lưu ý, nhựa khoai môn dính vào tay có thể gây ngứa, vì vậy bạn nên đeo găng tay hoặc ngâm tay vào nước giấm sau khi gọt. Sau đó thái khoai môn thành dạng sợi mỏng. Không nên thái quá dày, nếu không khoai môn sẽ không chín đều khi hấp và kết cấu sẽ bị ảnh hưởng. Bạn có thể dùng dụng cụ bào để bào khoai môn dễ hơn. Cho khoai môn đã bào vào bát. Nếu khoai tiết ra nhiều nước, hãy dùng giấy thấm nhẹ để khoai không bị ướt.
Bước 2: Cho đường vào khoai môn bào sợi và trộn đều bằng tay, đảm bảo từng sợi khoai đều được phủ đường. Điều này sẽ giúp khoai ngọt hơn sau khi hấp. Để yên trong 5 phút cho đường tan và thoát bớt nước. Sau đó, từ từ cho bột bắp vào, khuấy liên tục, đến khi khoai được phủ đều một lớp bột mỏng; điều này cũng giúp tạo độ "mềm" nhẹ cho bánh. Lưu ý bạn không nên cho quá nhiều bột bắp, nếu không bánh khoai môn sẽ bị cứng; chỉ cần vừa đủ để kết dính các sợi khoai lại với nhau.
Bước 3: Lấy khuôn chịu nhiệt (bát thủy tinh hoặc đĩa sứ đều được), phết một lớp dầu ăn mỏng bên trong khuôn để chống dính. Đổ hỗn hợp khoai môn bào sợi đã chuẩn bị vào, dùng thìa hoặc tay dàn và ấn nhẹ cho bánh phẳng và chắc. Ấn càng chặt thì bánh hấp càng dai. Sau khi ấn, rắc một lớp mè trắng rang lên bề mặt, vừa đẹp mắt vừa thơm hơn sau khi hấp.
Bước 4: Đun sôi nước trong nồi, đặt khay bánh lên xửng và hấp trên lửa lớn trong 20-25 phút. Thời gian hấp phụ thuộc vào độ dày của bánh khoai môn và kích thước khuôn. Để kiểm tra xem khoai môn đã chín chưa, hãy dùng đũa xiên vào giữa; nếu dễ dàng xuyên qua mà không có lõi cứng thì khoai môn đã chín. Trong quá trình hấp, bạn sẽ thấy cả nhà tràn ngập mùi thơm của khoai môn đặc biệt dễ chịu trong mùa đông! Sau khi hấp, hãy tắt bếp và để yên trong 2 phút trước khi mở nắp để khoai môn không bị co lại.
5. Lấy bánh ra khỏi khuôn ra và để nguội cho đến khi không còn cảm thấy nóng khi chạm vào. Bánh khoai môn lúc này đã đông lại. Dùng dao lách quanh thành khuôn để tách bánh ra và cắt thành từng miếng nhỏ. Bạn có thể bôi một lớp dầu ăn lên dao khi cắt để tránh bị dính. Nếu không thể ăn hết một lúc, hãy bảo quản các miếng bánh đã cắt trong hộp kín, để trong tủ lạnh từ 3-5 ngày, hoặc đông lạnh đến một tháng. Khi muốn ăn, không cần rã đông; chỉ cần hấp hoặc chiên vàng đều hai mặt. Bánh sẽ giòn bên ngoài, mềm dai bên trong—cực kỳ ngon!
Thành phẩm bánh khoai môn
Bánh khoai môn hoàn thành chỉ với vài thao tác đơn giản nhưng hương vị vô cùng ngon. Bánh vừa mềm, dai, ngọt mà không hề ngấy. Quan trọng nhất, bạn có thể làm hết một lần và bảo quản để ăn vào bữa sáng, ăn vặt buổi chiều, hoặc thậm chí là ăn khuya – vô cùng tiện lợi. Khi bạn quá lười nấu nướng vào mùa đông, đây chính là cứu cánh, giúp làm ấm bụng và cung cấp năng lượng. Hãy thử ngay nhé!
Chúc các bạn thành công và ngon miệng với món bánh khoai môn!
