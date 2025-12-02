Mới nhất
Loại nguyên liệu này đang vào mùa, giá cực rẻ, dùng làm món bánh cực ngon ăn sáng, trưa hay tối đều hợp!

Thứ ba, 13:14 02/12/2025 | Ăn
Món ăn này có kết cấu mềm mại, sau khi hấp sẽ ngọt và mềm mịn, rất thích hợp làm món tráng miệng hoặc món chính cho bữa sáng hay lúc đói bụng buổi tối.

Vào mùa đông, khi nhiệt độ xuống thấp, ai cũng thèm một món gì đó ấm áp và dễ chịu. Khoai lang và hạt dẻ, ngô... quả thực là lựa chọn phổ biến của nhiều người, với khoai lang nướng nóng hổi hay hạt dẻ rang bơ thơm lừng hay những bắp ngô nướng/luộc luôn khiến chúng ta như được làm ấm cả trái tim lẫn cơ thể. Nhưng hôm nay, chúng tôi muốn giới thiệu với bạn một món ăn ít người để ý tới. Nó mịn và dẻo hơn khoai lang, ngọt hơn những bắp ngô, và đặc biệt thích hợp cho mùa đông - đó là bánh khoai môn.

Món bánh khoai môn lệ phố với kết cấu mềm mại, sau khi hấp sẽ ngọt và mịn, rất thích hợp làm món tráng miệng hoặc món chính cho bữa sáng. Ăn khoai môn vào mùa đông không chỉ bổ tỳ vị mà còn làm ấm người. Quan trọng hơn, với món bánh này bạn chỉ cần làm một mẻ lớn rồi bảo quản trong tủ lạnh. Nếu bạn vội vào buổi sáng hoặc đói vào buổi tối, bạn chỉ cần lấ ra rồi hấp lại, cực kỳ tiện lợi! Dưới đây, chúng tôi chia sẻ một công thức chỉ với vài bước đơn giản, bạn có thể dễ dàng tự làm.

Nguyên liệu làm món bánh khoai môn

1 củ khoai môn (khoảng 500g, chọn củ to đều và nặng tay, như vậy khoai sẽ mịn và dẻo hơn), 50g đường trắng (nếu thích ngọt hơn thì có thể thêm, điều chỉnh theo khẩu vị), 100g bột năng (có thể thay bằng bột khoai tây cũng được), một lượng mè trắng rang tùy thích (để trang trí, tạo mùi thơm và đẹp mắt), một ít dầu ăn (để phết lên khuôn chống dính).

Cách làm món bánh khoai môn

Bước 1: Đầu tiên, dùng dụng cụ gọt vỏ cẩn thận sau đó rửa sạch khoai môn. Lưu ý, nhựa khoai môn dính vào tay có thể gây ngứa, vì vậy bạn nên đeo găng tay hoặc ngâm tay vào nước giấm sau khi gọt. Sau đó thái khoai môn thành dạng sợi mỏng. Không nên thái quá dày, nếu không khoai môn sẽ không chín đều khi hấp và kết cấu sẽ bị ảnh hưởng. Bạn có thể dùng dụng cụ bào để bào khoai môn dễ hơn. Cho khoai môn đã bào vào bát. Nếu khoai tiết ra nhiều nước, hãy dùng giấy thấm nhẹ để khoai không bị ướt.

Loại nguyên liệu này đang vào mùa, giá cực rẻ, dùng làm món bánh cực ngon ăn sáng, trưa hay tối đều hợp!- Ảnh 1.

Bước 2: Cho đường vào khoai môn bào sợi và trộn đều bằng tay, đảm bảo từng sợi khoai đều được phủ đường. Điều này sẽ giúp khoai ngọt hơn sau khi hấp. Để yên trong 5 phút cho đường tan và thoát bớt nước. Sau đó, từ từ cho bột bắp vào, khuấy liên tục, đến khi khoai được phủ đều một lớp bột mỏng; điều này cũng giúp tạo độ "mềm" nhẹ cho bánh. Lưu ý bạn không nên cho quá nhiều bột bắp, nếu không bánh khoai môn sẽ bị cứng; chỉ cần vừa đủ để kết dính các sợi khoai lại với nhau.

Loại nguyên liệu này đang vào mùa, giá cực rẻ, dùng làm món bánh cực ngon ăn sáng, trưa hay tối đều hợp!- Ảnh 2.

Bước 3: Lấy khuôn chịu nhiệt (bát thủy tinh hoặc đĩa sứ đều được), phết một lớp dầu ăn mỏng bên trong khuôn để chống dính. Đổ hỗn hợp khoai môn bào sợi đã chuẩn bị vào, dùng thìa hoặc tay dàn và ấn nhẹ cho bánh phẳng và chắc. Ấn càng chặt thì bánh hấp càng dai. Sau khi ấn, rắc một lớp mè trắng rang lên bề mặt, vừa đẹp mắt vừa thơm hơn sau khi hấp.

Loại nguyên liệu này đang vào mùa, giá cực rẻ, dùng làm món bánh cực ngon ăn sáng, trưa hay tối đều hợp!- Ảnh 3.

Bước 4: Đun sôi nước trong nồi, đặt khay bánh lên xửng và hấp trên lửa lớn trong 20-25 phút. Thời gian hấp phụ thuộc vào độ dày của bánh khoai môn và kích thước khuôn. Để kiểm tra xem khoai môn đã chín chưa, hãy dùng đũa xiên vào giữa; nếu dễ dàng xuyên qua mà không có lõi cứng thì khoai môn đã chín. Trong quá trình hấp, bạn sẽ thấy cả nhà tràn ngập mùi thơm của khoai môn đặc biệt dễ chịu trong mùa đông! Sau khi hấp, hãy tắt bếp và để yên trong 2 phút trước khi mở nắp để khoai môn không bị co lại.

Loại nguyên liệu này đang vào mùa, giá cực rẻ, dùng làm món bánh cực ngon ăn sáng, trưa hay tối đều hợp!- Ảnh 4.

5. Lấy bánh ra khỏi khuôn ra và để nguội cho đến khi không còn cảm thấy nóng khi chạm vào. Bánh khoai môn lúc này đã đông lại. Dùng dao lách quanh thành khuôn để tách bánh ra và cắt thành từng miếng nhỏ. Bạn có thể bôi một lớp dầu ăn lên dao khi cắt để tránh bị dính. Nếu không thể ăn hết một lúc, hãy bảo quản các miếng bánh đã cắt trong hộp kín, để trong tủ lạnh từ 3-5 ngày, hoặc đông lạnh đến một tháng. Khi muốn ăn, không cần rã đông; chỉ cần hấp hoặc chiên vàng đều hai mặt. Bánh sẽ giòn bên ngoài, mềm dai bên trong—cực kỳ ngon!

Loại nguyên liệu này đang vào mùa, giá cực rẻ, dùng làm món bánh cực ngon ăn sáng, trưa hay tối đều hợp!- Ảnh 5.

Thành phẩm bánh khoai môn

Bánh khoai môn hoàn thành chỉ với vài thao tác đơn giản nhưng hương vị vô cùng ngon. Bánh vừa mềm, dai, ngọt mà không hề ngấy. Quan trọng nhất, bạn có thể làm hết một lần và bảo quản để ăn vào bữa sáng, ăn vặt buổi chiều, hoặc thậm chí là ăn khuya – vô cùng tiện lợi. Khi bạn quá lười nấu nướng vào mùa đông, đây chính là cứu cánh, giúp làm ấm bụng và cung cấp năng lượng. Hãy thử ngay nhé!

Loại nguyên liệu này đang vào mùa, giá cực rẻ, dùng làm món bánh cực ngon ăn sáng, trưa hay tối đều hợp!- Ảnh 6.

Chúc các bạn thành công và ngon miệng với món bánh khoai môn! 

6 đồ ăn, thức uống không ăn cùng trứng gà bạn cần ghi nhớ kỹ6 đồ ăn, thức uống không ăn cùng trứng gà bạn cần ghi nhớ kỹ

GĐXH - Trứng gà là một thực phẩm phổ biến và giàu dinh dưỡng, cung cấp đầy đủ protein, vitamin A, D, B12 cùng nhiều khoáng chất thiết yếu.

Từ nay mỗi khi ăn phở, kể cả phụ nữ cũng muốn gọi ăn thêm nhiều hành láTừ nay mỗi khi ăn phở, kể cả phụ nữ cũng muốn gọi ăn thêm nhiều hành lá

GĐXH - Hành lá - một loại rau gia vị nam giới thích ăn nhưng phụ nữ và trẻ nhỏ thường ngó lơ, không ngờ có thể mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe, nhất là giúp ngừa nguy cơ ung thư.

Quán phở 20k/bát ngon, bổ, rẻ hy hữu ở Hà Nội, khách ra vào nườm nượpQuán phở 20k/bát ngon, bổ, rẻ hy hữu ở Hà Nội, khách ra vào nườm nượp

GĐXH – Quán phở 20k/bát đặc biệt này đã trở nên thân quen đối với cả dãy phố Minh Khai (quận Hai Bà Trưng cũ), Hà Nội, quen thuộc với người dân các làng Mai Động, Hoàng Mai quanh đó, cũng là nơi ăn tối chuẩn ngon, bổ, rẻ cho cánh xe ôm, sinh viên và khách qua đường.

6 món canh ngon giúp giảm béo, ăn thay cơm tối mà không bị đói, rất tốt cho mùa đông6 món canh ngon giúp giảm béo, ăn thay cơm tối mà không bị đói, rất tốt cho mùa đông

GĐXH - Thời tiết se lạnh, ăn một bát canh nóng để làm ấm cơ thể sẽ là sự lựa chọn rất hợp lý. Tuy nhiên bạn, nếu bạn đang bị thừa cân, bạn có thể ăn các món canh đủ chất dinh dưỡng, giúp giảm cân dưới đây thay cho bữa tối.

Huệ Lan
Thực phẩm nên ăn khi bị tiêu chảy

Thực phẩm nên ăn khi bị tiêu chảy

Ăn - 3 giờ trước

GĐXH - Bị tiêu chảy nên ăn gì để nhanh chóng hồi phục? Tham khảo bài viết sau để biết một số loại thực phẩm nên ăn khi gặp phải tình trạng này.

Top 7 quán lẩu vỉa hè cứ trời lạnh là kín khách

Top 7 quán lẩu vỉa hè cứ trời lạnh là kín khách

Ăn - 4 giờ trước

GĐXH - Trời trở lạnh, nhiều người lại thèm được quây quần bên nồi lẩu bốc khói nghi ngút, nhúng từ từ những món rau, thịt tươi ngon để cảm nhận hương vị mùa đông đang đến gần.

Món hấp này làm nhanh chỉ với 2 nguyên liệu rồi ướp và hấp trong 15 phút mà thơm đậm đà, ngon khó cưỡng

Món hấp này làm nhanh chỉ với 2 nguyên liệu rồi ướp và hấp trong 15 phút mà thơm đậm đà, ngon khó cưỡng

Ăn - 9 giờ trước

Với 2 nguyên liệu quen thuộc bạn chỉ cần ướp thêm cùng vài gia vị và đem hấp thế là có một món ăn mà chỉ cần ngửi thoáng qua hương thơm thôi cũng đủ kích thích vị giác!

Món ngon ngày lạnh: Thêm vài quả 'đen sì' này vào món ăn càng thơm ngon, giúp dưỡng gan, tăng chiều cao

Món ngon ngày lạnh: Thêm vài quả 'đen sì' này vào món ăn càng thơm ngon, giúp dưỡng gan, tăng chiều cao

Ăn - 20 giờ trước

GĐXH – Không chỉ góp mặt trong nhiều món ăn quen thuộc, loại quả “đen sì” này còn nổi tiếng với công dụng dưỡng gan, tốt cho xương và hỗ trợ tiêu hóa hiệu quả. Làm các món ngon ngày lạnh, bạn chỉ thêm vài quả vào càng tăng thêm độ thơm ngon.

Loại siêu thực phẩm, bảo vệ sức khỏe tim mạch, chống loãng xương có sẵn ở biển Việt Nam, chế biến nhiều món ngon

Loại siêu thực phẩm, bảo vệ sức khỏe tim mạch, chống loãng xương có sẵn ở biển Việt Nam, chế biến nhiều món ngon

Ăn - 22 giờ trước

GĐXH - Được biết đến rộng rãi tại các quốc gia châu Á khác, loại siêu thực phẩm từ biển này ngày càng được ưa chuộng trên khắp thế giới.

Mệnh danh là "vua của các loại thịt heo", thơm hơn thịt ba chỉ và mềm hơn thịt thăn: Nấu 3 món ngon thỏa mãn vị giác

Mệnh danh là "vua của các loại thịt heo", thơm hơn thịt ba chỉ và mềm hơn thịt thăn: Nấu 3 món ngon thỏa mãn vị giác

Ăn - 1 ngày trước

Dù áp chảo, xào, luộc, chiên giòn, nấu lẩu hay hầm lâu, phần thịt heo này vẫn giữ được độ mềm và ngọt, đặc biệt phù hợp với người già và trẻ em răng yếu.

Mùa đông nhất định phải ăn củ cải trắng kiểu này, dễ làm mà mềm ngọt, thơm nức góc bếp

Mùa đông nhất định phải ăn củ cải trắng kiểu này, dễ làm mà mềm ngọt, thơm nức góc bếp

Ăn - 1 ngày trước

Mùa lạnh chỉ cần một đĩa bánh củ cải trắng chiên vàng ruộm, ăn giòn ngoài mềm trong là thấy ấm bụng, lại tốt cho tiêu hóa cả nhà.

Cách làm món đuôi bò hầm tiêu xanh thơm ngon

Cách làm món đuôi bò hầm tiêu xanh thơm ngon

Ăn - 1 ngày trước

Đuôi bò hầm tiêu xanh là món ăn có độ mềm thơm của thịt, vị cay ấm lan tỏa của tiêu xanh và phần nước sốt sánh đặc, đậm đà.

Gà có bộ phận 'siêu dinh dưỡng', bổ tim lại cực tốt cho người thiếu máu, chế biến được nhiều món ngon

Gà có bộ phận 'siêu dinh dưỡng', bổ tim lại cực tốt cho người thiếu máu, chế biến được nhiều món ngon

Ăn - 2 ngày trước

GĐXH - Tim gà không chỉ là một nguyên liệu quen thuộc, dễ chế biến mà còn được mệnh danh là "siêu thực phẩm" nhờ nguồn dinh dưỡng dồi dào.

Cách làm cá trắm kho nghệ thơm ngon

Cách làm cá trắm kho nghệ thơm ngon

Ăn - 2 ngày trước

Cá trắm kho nghệ là món ăn đầy hấp dẫn bởi vị béo của cá hòa quyện với vị thơm của nghệ tươi tạo thành món ăn hấp dẫn, khó cưỡng.

Rau cải cúc mùa ngon nhất giúp ấm phổi và ngủ ngon trong ngày lạnh, lưu ngay cách chế biến để giữ trọn vị

Rau cải cúc mùa ngon nhất giúp ấm phổi và ngủ ngon trong ngày lạnh, lưu ngay cách chế biến để giữ trọn vị

Ăn

GĐXH – Rau cải cúc đang vào mùa ngon nhất. Loại rau được ví như “vua hoàng đế”có đầy ở chợ Việt giúp làm ấm cơ thể, giảm ho, cải thiện giấc ngủ ngày lạnh… càng tốt hơn cho sức khỏe nếu biết cách chế biến trọn vị dưới đây.

Thức quà mùa đông là hạt 'vàng bổ thận' thơm bùi giúp ổn định đường huyết và làm nhiều món ngon

Thức quà mùa đông là hạt 'vàng bổ thận' thơm bùi giúp ổn định đường huyết và làm nhiều món ngon

Ăn
Chỉ từ 25.000 đồng/bó, đặc sản 'sâm trong nước' của Ninh Bình chế biến đủ món ngon ngày lạnh, ăn là nghiền

Chỉ từ 25.000 đồng/bó, đặc sản 'sâm trong nước' của Ninh Bình chế biến đủ món ngon ngày lạnh, ăn là nghiền

Ăn
Món ngon ngày lạnh: Cách làm sạch bì lợn không còn bị hôi và gợi ý 2 món ngon ấm bụng dễ làm

Món ngon ngày lạnh: Cách làm sạch bì lợn không còn bị hôi và gợi ý 2 món ngon ấm bụng dễ làm

Ăn
Mệnh danh là "vua của các loại thịt heo", thơm hơn thịt ba chỉ và mềm hơn thịt thăn: Nấu 3 món ngon thỏa mãn vị giác

Mệnh danh là "vua của các loại thịt heo", thơm hơn thịt ba chỉ và mềm hơn thịt thăn: Nấu 3 món ngon thỏa mãn vị giác

Ăn

