6 đồ ăn, thức uống không ăn cùng trứng gà bạn cần ghi nhớ kỹ

Mì chính là một gia vị phổ biến nhưng lại không tốt khi kết hợp với trứng. Bởi khi mì chính kết hợp với trứng rán ở nhiệt độ cao biến những axit glutamic, natri, clo hóa thành những muối natri của axit glutamic. Đây cũng là một chất có trong mì chính khiến những nguyên tử muối natri tự nhiên bị phá vỡ. Những dinh dưỡng trong trứng cũng giảm đáng kể. Ảnh: Internet