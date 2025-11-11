Mới nhất
6 đồ ăn, thức uống không ăn cùng trứng gà bạn cần ghi nhớ kỹ

Thứ ba, 15:36 11/11/2025 | Ăn
GĐXH - Trứng gà là một thực phẩm phổ biến và giàu dinh dưỡng, cung cấp đầy đủ protein, vitamin A, D, B12 cùng nhiều khoáng chất thiết yếu.

Tuy nhiên, bác sỹ Nguyễn Thị Hoa, Viện nghiên cứu Y – Dược Học Tuệ Tĩnh cho biết, theo các nghiên cứu khoa học, việc kết hợp trứng với một số loại thực phẩm không phù hợp có thể ảnh hưởng tiêu cực đến quá trình tiêu hóa và hấp thụ dưỡng chất.

Sữa đậu nành

6 Thực phẩm không nên ăn cùng trứng gà để bảo vệ sức khỏe tiêu hóa - Ảnh 1.

Sữa đậu nành chứa các chất ức chế enzyme trypsin (trypsin inhibitors) – một loại enzyme quan trọng giúp tiêu hóa protein trong trứng. Khi dùng chung, đặc biệt là ở người có hệ tiêu hóa yếu, khả năng tiêu hóa và hấp thụ protein có thể bị suy giảm, gây đầy bụng hoặc khó tiêu. Dù vậy, với người khỏe mạnh, tác động này thường không đáng kể nếu tiêu thụ với lượng vừa phải.Nghiên cứu liên quan được công bố trên American Journal of Clinical Nutrition. Ảnh: Internet

Đường và các thực phẩm chứa nhiều đường

6 Thực phẩm không nên ăn cùng trứng gà để bảo vệ sức khỏe tiêu hóa - Ảnh 2.

Khi đun nấu trứng cùng đường (ví dụ: làm thịt kho trứng hoặc bánh ngọt), protein trong trứng kết hợp với đường tạo thành hợp chất protein fructose axit amin và lysine, làm giảm giá trị dinh dưỡng và khó hấp thu. Ảnh: Internet

Quả hồng

6 Thực phẩm không nên ăn cùng trứng gà để bảo vệ sức khỏe tiêu hóa - Ảnh 3.

Quả hồng chứa tannin, đặc biệt là hồng xanh. Khi tannin kết hợp với protein trong trứng, có thể tạo thành các phân tử khó phân hủy, gây khó tiêu, đầy bụng, viêm ruột, buồn nôn, tiêu chảy. Ảnh: Internet

Trà xanh (nước chè đặc)

6 Thực phẩm không nên ăn cùng trứng gà để bảo vệ sức khỏe tiêu hóa - Ảnh 4.

Axit tannic trong lá trà có thể kết hợp với protein trong trứng tạo thành hợp chất protein axit tannic. Hợp chất này làm chậm hoạt động của nhu động ruột, kéo dài thời gian tích trữ phân trong ruột, gây táo bón và tăng nguy cơ tích trữ các chất có hại cho cơ thể. Ảnh: Internet

Thịt ngỗng, thịt thỏ, thịt rùa

6 Thực phẩm không nên ăn cùng trứng gà để bảo vệ sức khỏe tiêu hóa - Ảnh 5.

Ngoài ra, theo thông tin trên báo chí, nếu ăn thịt ngỗng, thịt thỏ với trứng bạn sẽ dễ bị tiêu chảy và đau bụng. Do thịt ngỗng, thịt thỏ và trứng đều có một số chất hoạt tính sinh học nên khi vào cơ thể chúng sẽ xảy ra các phản ứng hóa học gây hại cho đường tiêu hóa. Tệ hơn, việc ăn trứng với thịt rùa có thể gây ngộ độc. Ảnh: Internet

Mì chính 

6 Thực phẩm không nên ăn cùng trứng gà để bảo vệ sức khỏe tiêu hóa - Ảnh 6.

Mì chính là một gia vị phổ biến nhưng lại không tốt khi kết hợp với trứng. Bởi khi mì chính kết hợp với trứng rán ở nhiệt độ cao biến những axit glutamic, natri, clo hóa thành những muối natri của axit glutamic. Đây cũng là một chất có trong mì chính khiến những nguyên tử muối natri tự nhiên bị phá vỡ. Những dinh dưỡng trong trứng cũng giảm đáng kể. Ảnh: Internet

MỜI ĐỌC THÊM:

6 Thực phẩm không nên ăn cùng trứng gà để bảo vệ sức khỏe tiêu hóa - Ảnh 7.6 món canh ngon ăn thay cơm tối giúp giảm béo mà không bị đói, rất tốt cho mùa đông

GĐXH - Thời tiết se lạnh, ăn một bát canh nóng để làm ấm cơ thể sẽ là sự lựa chọn rất hợp lý. Tuy nhiên bạn, nếu bạn đang bị thừa cân, bạn có thể ăn các món canh đủ chất dinh dưỡng, giúp giảm cân dưới đây thay cho bữa tối.

Linh Nhi
Cùng chuyên mục

Liên hoan Văn hóa Ẩm thực Quốc tế với gần 120 gian hàng ẩm thực từ 22-23/11 tại Hà Nội

Liên hoan Văn hóa Ẩm thực Quốc tế với gần 120 gian hàng ẩm thực từ 22-23/11 tại Hà Nội

Ẩm thực 360 - 3 giờ trước

GĐXH - Liên hoan Văn hóa Ẩm thực Quốc tế 2025 được chuẩn bị công phu, quy mô mở rộng, với gần 120 gian hàng ẩm thực đến từ các Đại sứ quán, Lãnh sự quán, Trung tâm Văn hóa nước ngoài và các Sở Ngoại vụ địa phương, các doanh nghiệp lớn.

6 món canh ngon ăn thay cơm tối giúp giảm béo mà không bị đói, rất tốt cho mùa đông

6 món canh ngon ăn thay cơm tối giúp giảm béo mà không bị đói, rất tốt cho mùa đông

Ăn - 6 giờ trước

GĐXH - Thời tiết se lạnh, ăn một bát canh nóng để làm ấm cơ thể sẽ là sự lựa chọn rất hợp lý. Tuy nhiên bạn, nếu bạn đang bị thừa cân, bạn có thể ăn các món canh đủ chất dinh dưỡng, giúp giảm cân dưới đây thay cho bữa tối.

Món nhậu ngon ngày lạnh, nồm ẩm, 'cứ mưa là thèm'

Món nhậu ngon ngày lạnh, nồm ẩm, 'cứ mưa là thèm'

Ăn - 10 giờ trước

GĐXH - Món nhậu ngày mưa lạnh là một trong những vấn đề được quan tâm lớn nhất của nhiều người khi không khí lạnh tràn về. Dưới đây là các món nhậu ngày mưa lạnh các bạn không nên bỏ qua.

Món ăn ngon cho những ngày mưa lạnh thêm ấm cúng

Món ăn ngon cho những ngày mưa lạnh thêm ấm cúng

Ăn - 1 ngày trước

GĐXH - Nếu bạn còn lăn tăn chưa biết nên ăn gì vào ngày trời lạnh, bài viết dưới đây sẽ gợi ý cho bạn các món vừa ngon vừa ấm để cơ thể luôn được khỏe mạnh.

Món ngon ngày lạnh: Đừng chỉ rang thông thường, thử ngay cách làm cơm rang 'vét tủ lạnh' siêu ngon, lạ miệng

Món ngon ngày lạnh: Đừng chỉ rang thông thường, thử ngay cách làm cơm rang 'vét tủ lạnh' siêu ngon, lạ miệng

Ăn - 1 ngày trước

GĐXH – Dù là bữa sáng, bữa trưa hay tối, chỉ cần một đĩa cơm rang nóng hổi là đủ ấm lòng cả nhà trong những ngày lạnh.

Mỳ Quảng Cây Ngô Đồng - Hương quê còn mãi trong ký ức người con xứ Quảng

Mỳ Quảng Cây Ngô Đồng - Hương quê còn mãi trong ký ức người con xứ Quảng

Ăn - 1 ngày trước

Giữa nhịp sống hiện đại, "Mỳ Quảng Cây Ngô Đồng" lưu giữ hồn quê xứ Quảng qua từng tô mỳ vàng óng, đậm vị và chân chất. Nơi ấy, hương nghệ, dầu nén và tình quê hòa quyện, gợi lại ký ức ấm áp của những bữa cơm nhà xưa.

Bữa cơm mùa đông của người "sành ăn" không thể thiếu món cá này: Dễ nấu mà ngon thơm nức lòng, ai cũng phải khen!

Bữa cơm mùa đông của người "sành ăn" không thể thiếu món cá này: Dễ nấu mà ngon thơm nức lòng, ai cũng phải khen!

Ăn - 1 ngày trước

Món ăn này hoàn hảo cho bữa cơm mùa đông - nồi đất/sành giữ cho nước dùng sôi liu riu và ấm áp, nên đến miếng cuối cùng vẫn còn ấm nóng, cực ngon.

Chỉ cần hấp 3 nguyên liệu này cùng nhau, 10 phút là sẽ có một món ăn thơm ngon, mọng nước và đậm đà

Chỉ cần hấp 3 nguyên liệu này cùng nhau, 10 phút là sẽ có một món ăn thơm ngon, mọng nước và đậm đà

Ăn - 1 ngày trước

Chỉ với những nguyên liệu đơn giản và hấp 10 phút là bạn sẽ có món ăn có hương vị thanh mát, mềm mại, kết cấu tươi ngon, rất kích thích vị giác.

Trào lưu 'mukbang' món lá chuối chiên giòn, có gì đặc biệt?

Trào lưu 'mukbang' món lá chuối chiên giòn, có gì đặc biệt?

Ăn - 1 ngày trước

GĐXH - Trong thế giới ẩm thực đang phát triển không ngừng trên mạng xã hội, đôi khi những món ăn "độc lạ" nhất lại xuất phát từ những nguyên liệu tưởng chừng như giản dị, quen thuộc nhất. Và gần đây, tâm điểm chú ý của cộng đồng ẩm thực, đặc biệt là trên nền tảng TikTok, chính là món lá chuối chiên giòn.

Món ngon ngày lạnh: Chế biến thịt ba chỉ cách này vừa lạ miệng vừa đưa cơm, ai ăn cũng mê

Món ngon ngày lạnh: Chế biến thịt ba chỉ cách này vừa lạ miệng vừa đưa cơm, ai ăn cũng mê

Ăn - 2 ngày trước

GĐXH – Nếu đã ngán món luộc hay rang quen thuộc, bạn có thể thử làm hai món ngon ngày lạnh với thịt ba chỉ bằng cách chế biến dễ làm khi chỉ thêm nguyên liệu này. Món ăn vừa lạ miệng, thơm ngon 'đưa cơm' ngày lạnh.

10 món dân dã 'hao cơm' nhà Tăng Thanh Hà khiến chị em vừa thích thú, vừa nể phục

10 món dân dã 'hao cơm' nhà Tăng Thanh Hà khiến chị em vừa thích thú, vừa nể phục

Mẹo nấu nướng

GĐXH - Tăng Thanh Hà chuộng làm các món dân dã như tép rang khế, cá nục kho, ba rọi cháy cạnh... vừa đưa cơm, vừa không tốn quá nhiều thời gian sơ chế, nấu nướng.

Món ngon ngày lạnh: Làm thịt lợn xiên rang muối lá lốt bằng nồi chiên không dầu ngon mê ly

Món ngon ngày lạnh: Làm thịt lợn xiên rang muối lá lốt bằng nồi chiên không dầu ngon mê ly

Ăn
Lợi ích không ngờ với sức khỏe từ loại rau bình dân bán đầy chợ Việt

Lợi ích không ngờ với sức khỏe từ loại rau bình dân bán đầy chợ Việt

Ẩm thực 360
Món ngon ngày lạnh: Cách làm món ngon với thịt bò ngon thơm ngon như nhà hàng vừa ấm bụng vừa bổ dưỡng

Món ngon ngày lạnh: Cách làm món ngon với thịt bò ngon thơm ngon như nhà hàng vừa ấm bụng vừa bổ dưỡng

Ăn
Chỉ cần hấp 3 nguyên liệu này cùng nhau, 10 phút là sẽ có một món ăn thơm ngon, mọng nước và đậm đà

Chỉ cần hấp 3 nguyên liệu này cùng nhau, 10 phút là sẽ có một món ăn thơm ngon, mọng nước và đậm đà

Ăn

