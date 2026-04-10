Loại nước giảm cân thần kỳ áp dụng uống trong 15 ngày, cơ thể sẽ thon gọn, ai uống cũng sẽ giảm cân thành công!

Thứ sáu, 14:00 10/04/2026 | Ăn
Nguyễn Thị Thanh Loan
Nguyễn Thị Thanh Loan
Đây là loại "nước giảm cân" mà tôi thực hiện được 15 ngày với kết quả rất khả quan. Vóc dàng và gương mặt của tôi giờ không còn tròn đầy mà thon gọn hơn hẳn.

Khi nhìn những bộ quần áo năm ngoái trong tủ rồi chạm vào chiếc bụng tròn nhỏ của mình, bạn có lập tức cảm thấy tâm trạng mình trùng xuống? Những tiếng thở dài mỗi khi nghĩ tới cân nặng mãi không thể  giảm về mức trước đây khiến bạn không vui nổi.

Đừng hoảng sợ! Hôm nay tôi sẽ bật mí "bí quyết giảm cân" của mình, đó chính là loại "nước giảm cân" mà tôi thực hiện được 15 ngày với kết quả rất khả quan. Vóc dàng và gương mặt của tôi giờ không còn tròn đầy mà thon gọn hơn hẳn. Tôi đã tự kiểm nghiệm và bạn có thể áp dụng công thức này. Nguyên liệu để làm thức uống này còn chưa tới 20 nghìn đồng, ai uống cũng sẽ giảm cân. Ngay dưới đây bạn hãy cùng tham khảo nếu cũng đang băn khoăn về hành trình giảm cân của mình nhé.

1. Ông vua đốt mỡ: Nước dưa chuột và chanh

Dưa chuột chứa đến 95% nước và có lượng calo không đáng kể. Chúng rất giàu axit malonic, một chất được biết đến là "chất tiêu diệt chất béo" có khả năng ức chế hiệu quả quá trình chuyển hóa carbohydrate thành chất béo.

Chanh - một loại trái cây được mệnh danh là "chất tăng tốc trao đổi chất" tự nhiên. Giàu axit citric và vitamin C, chanh không chỉ kích thích tiết dịch vị và cải thiện tiêu hóa mà còn có đặc tính chống oxy hóa, giúp bạn giảm cân đồng thời mang lại làn da rạng rỡ!

Loại nước giảm cân thần kỳ áp dụng uống trong 15 ngày, cơ thể sẽ thon gọn, ai uống cũng sẽ giảm cân thành công! - Ảnh 1.

Công thức làm nước dưa chuột chanh

Rửa sạch một quả dưa chuột tươi và thái lát mỏng. Vắt lấy nước cốt của nửa quả chanh, hoặc thái lát rồi cho vào hỗn hợp. Cho dưa chuột và nước cốt chanh (hoặc chanh thái lát) vào ấm lớn, đổ nước ấm hoặc nước nguội vào (tuyệt đối không dùng nước sôi vì sẽ phá hủy vitamin C), và để yên trong 10 phút để các hương vị hòa quyện hoàn toàn.

Với thức uống này, bạn hãy sử dụng suốt cả ngày để thay thế trà sữa và các loại đồ uống khác; uống bất cứ khi nào bạn khát.

2. Phép màu giúp no bụng: Sinh tố rau xà lách/diếp và dưa chuột

Rau xà lách gần như là "không khí của thế giới ẩm thực", cực kỳ ít calo nhưng lại giàu chất xơ. Khi dùng chúng để ép/xay làm nước uống, nó sẽ nở nhanh trong dạ dày, tạo cảm giác no mạnh và lâu, từ đó giúp bạn ăn ít hơn. Nó cũng có thể bao phủ chất béo trong ruột, hấp thụ chúng như một miếng bọt biển: hút rồi đào thải ra ngoài.

Loại nước giảm cân thần kỳ áp dụng uống trong 15 ngày, cơ thể sẽ thon gọn, ai uống cũng sẽ giảm cân thành công! - Ảnh 2.

Công thức làm sinh tố rau xà lách và dưa chuột

Rửa sạch nửa cây xà lách và xé nhỏ. Rửa sạch 1 quả dưa chuột rồi cắt thành từng miếng. Sau đó cho tất cả nguyên liệu vào máy xay. Nếu hỗn hợp quá đặc, bạn có thể thêm một ít nước tinh khiết.

Uống ngay sau khi xay để có hương vị tươi mát, giống như một món salad rau củ tốt cho sức khỏe. Nên uống một ly trước bữa ăn khoảng nửa tiếng, điều này có thể giúp giảm lượng thức ăn nạp vào ít nhất 30%, từ đó sẽ giúp bạn giảm cân thành công.

3. Vua của các loại thuốc nhuận tràng: Nước mận khô

Mận khô là một loại thuốc nhuận tràng tự nhiên, giàu sorbitol và chất xơ. Sorbitol là một thành phần nhuận tràng tự nhiên giúp kích thích nhẹ nhàng nhu động ruột, mang lại cho bạn một nhu động ruột nhanh chóng và hiệu quả! Nhờ giàu chất xơ, nước mận khô sẽ giúp bạn no lâu, giảm lượng thức ăn nạp vào trong các bữa chính. Mận khô cũng giàu Kali, rất tốt để giúp cơ thể thải độc, giảm giữ nước, hỗ trợ giảm cân. Nó cũng chứa chỉ số đường huyết thấp nên hỗ trợ kiểm soát đường huyết ổn định, hạn chế tích tụ mỡ thừa.

Lưu ý khi sử dụng mận khô: Mận khô vẫn chứa lượng đường tự nhiên cao, ăn quá mức sẽ gây phản tác dụng. Hãy chọn loại mận khô tự nhiên, không thêm đường hoặc không tẩm ướp muối.

Công thức làm nước mận khô

Rửa sạch 10 quả mận khô, cho nước vào và đun sôi trong 15 phút để tinh chất của mận được tiết ra hoàn toàn vào nước.

Nên uống một ly khi bụng đói sau khi thức dậy vào buổi sáng, hoặc khi bạn cảm thấy đầy bụng vào buổi chiều. Lưu ý: Tác dụng khá mạnh, vì vậy nếu bạn dùng thử lần đầu, hãy bắt đầu với một lượng nhỏ và đừng uống trước khi ra ngoài!

Mặc dù các loại thức uống giảm cân này có hiệu quả, nhưng chúng không thể thay thế hoàn toàn các bữa ăn thông thường. Để đạt được kết quả đáng kinh ngạc và giảm được lượng cân mong muốn trong 15 ngày bạn cũng cần phải tuân thủ chế độ ăn uống hợp lý, nhẹ nhàng (nhiều protein và rau củ); tập thể dục vừa phải (chẳng hạn như đi bộ nhanh 30 phút mỗi ngày).

3 công thức này là trợ thủ đắc lực giúp bạn giảm cân, chứ không phải là những loại thần dược giúp bạn giảm cân dễ dàng. Do đó bạn hãy áp dụng song song kèm chế độ ăn hợp lý để đạt hiệu quả nhé!

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

