Loại pháp khí phong thủy tài lộc nên có trong phòng khách
GĐXH - Phong thủy phòng khách là một trong những yếu tố đầu tiên cần được quan tâm trong ngôi nhà của bạn. Vậy phòng khách nhà bạn đã có loại pháp khí tài lộc nào, hãy tham khảo bài viết sau.
Pháp khí Tỳ hưu
Theo truyền thuyết, tỳ hưu có thể giúp gia chủ xua đuổi tà khí, nó chỉ ăn vàng bạc châu báu chứ không bao giờ thải ra. Do đó, nhiều người tin rằng để tỳ hưu trong nhà hoặc mang theo bên mình sẽ giúp gia chủ có thêm nhiều tài vận.
Tuy nhiên, cần lưu ý rằng, đặt tỳ hưu nên tránh hướng thẳng cửa chính, cửa sổ hoặc hướng gương hay nhà vệ sinh. Tỳ hưu cũng không nên đặt cao quá đầu người và tuyệt đối hạn chế di chuyển pháp khí này.
Bể cá cảnh
Tài vận cho gia chủ còn có được nhờ việc đặt một bể cá ở phòng khách. Không chỉ giúp ngăn chặn hung sát, bể cá còn mang tới nhiều tài vận cho gia chủ.
Thế nhưng, để tránh phá hoại tài khí ta không nên đặt bể cá ngay dưới tượng các vị thần, và cũng không đặt bể đối diện bếp vì nó có thể phá hoại sức khỏe gia đình, đặc biệt là bà chủ nhà.
Pháp khí kim thiềm
Ngoài tỳ hưu, con cóc ba chân ngồi trên đống vàng (kim thiềm) cũng giúp hút được tài lộc vào cho gia chủ, như sự may mắn, tài lộc hay buôn may bán đắt trong kinh doanh.
Với kim thiềm có ngậm đồng xu thì bắt buộc phải quay vào trong để tránh tài lộc theo hết ra ngoài, ngược lại, kim thiền không ngậm đồng xu thì cần phải hướng ra ngoài để thu được tài lộc cho gia chủ.
Tam đa Phúc - Lộc - Thọ
Tam đa ba vị thần Phúc - Lộc - Thọ là đại diện cho sự hạnh phúc, trường thọ và cát tường. Bởi vậy, nếu phòng khách nhà bạn có 3 vị thần này thì tài vận và phúc khí chắc chắn sẽ luôn dồi dào.
Đặc biệt, bạn phải chú ý đặt 3 vị thần này cao quá đầu người và hướng mặt vào trong phòng để tránh tiễn đưa tài lộc ra ngoài.
Tượng phật Di Lặc
Ngoài tam đa Phúc - Lộc - Thọ, tượng Phật Di Lặc ngụ ý cho sự vui vẻ, lạc quan, khoan dung, trí tuệ và hài hước.
Nếu vị trí của Tam đa ở cao hơn đầu người thì tượng Phật Di Lặc phải để cao qua vai chủ nhà mà không được quá cao, tượng còn phải được đặt ở vị trí sau lưng có chỗ dựa, tọa ở hướng Tây và nhìn ra hướng Đông, tránh hướng thẳng vào cửa phòng và những nơi ẩm thấp.
Trên đây là 5 pháp khí nên có trong phòng khách nhà bạn, hãy tham khảo thêm những kiến thức phong thủy khác để giúp phòng khách luôn thu được tài lộc và thịnh vượng cho gia đình bạn.
* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.
